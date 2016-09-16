بالفيديو:مراسل تلفزيوني ينجو من صاروخ بأعجوبة

صحيفة المرصد:نجا مراسل تلفزيوني من موت محقق بطريقة مذهلة بعد أطلق نحوه صاروخاً عن طريق الخطأ أثناء تغطيته لإحدى الأحداث.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ميرور البريطانية المراسل وهو يقوم بتغطية الحدث، قبل أن يمر صاروخاً أطلق من مسافة قريبة بجواره تماماً لكنه لم يصبه.