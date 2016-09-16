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بالفيديو:مراسل تلفزيوني ينجو من صاروخ بأعجوبة

16 سبتمبر, 2016 , 12:16 م
بالفيديو:مراسل تلفزيوني ينجو من صاروخ بأعجوبة
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صحيفة المرصد:نجا مراسل تلفزيوني من موت محقق بطريقة مذهلة بعد أطلق نحوه صاروخاً عن طريق الخطأ أثناء تغطيته لإحدى الأحداث.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ميرور البريطانية المراسل وهو يقوم بتغطية الحدث، قبل أن يمر صاروخاً أطلق من مسافة قريبة بجواره تماماً لكنه لم يصبه.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 13:13 م

    xxx

    قلم الحقيقه شجاع قدوته فيفي عبده مايخاف من الصواريخ يخاف بس من كلمة الحق
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  2. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 13:03 م

    متعه الزمليستاني

    شكلهم مندسين من الحشد الشعبي المجرم المجوسي الايراني اذناب الخميني مع المتضاهرين بس الله حماهم من كيدهم وحمى الشرطه اليوم الجمعه اللهم العن كل مجوسي
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  3. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 12:56 م

    عليوم

    يشبه صوواويخ الحوثي زلزال ٢٠٠ الله ابو هالشوارب ياروافض الحج لكربلاء
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  4. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 12:55 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    هذا عمل ارهابي قام به الأخونج المتشددين ضد طلاب الحرية لوطنهم .ورغم كل ذلك ظلو صامدين مطالبين بكامل حقوقهم لايخشون الموت في سبيل بلادهم والكلمة سلاحهم
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  5. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 12:46 م

    بوزهراء القطيفي

    قلم الخرطي خنبوق المزار أنت تعرفه ولقربك منه يتيح لك أن تتبرك به وتزحف أليه ليكون لك من الشافعين والعياذ بالله من الشرك بالله العلي العظيم
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  6. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    أحرار الكلمة عشاق الحرية المخلصين لوطنهم الموالين لحكومتهم لايعرفون لتركيا مشوار ولا للدواعش مسار ولا لايران مزار لايهابون الموت أو يخافونه ويخشونه.
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  7. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 12:26 م

    عارف الزياني

    ودك المذيع قلم الخنبقه خنبوق كان الصاروخ توجه صح في ا**ليدق جرس الأنذار المبكر
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