صحيفة المرصد:نجا مراسل تلفزيوني من موت محقق بطريقة مذهلة بعد أطلق نحوه صاروخاً عن طريق الخطأ أثناء تغطيته لإحدى الأحداث.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ميرور البريطانية المراسل وهو يقوم بتغطية الحدث، قبل أن يمر صاروخاً أطلق من مسافة قريبة بجواره تماماً لكنه لم يصبه.
بالفيديو:مراسل تلفزيوني ينجو من صاروخ بأعجوبة
صحيفة المرصد:نجا مراسل تلفزيوني من موت محقق بطريقة مذهلة بعد أطلق نحوه صاروخاً عن طريق الخطأ أثناء تغطيته لإحدى الأحداث.
تعليقات ( 7 )
xxxقلم الحقيقه شجاع قدوته فيفي عبده مايخاف من الصواريخ يخاف بس من كلمة الحق
متعه الزمليستانيشكلهم مندسين من الحشد الشعبي المجرم المجوسي الايراني اذناب الخميني مع المتضاهرين بس الله حماهم من كيدهم وحمى الشرطه اليوم الجمعه اللهم العن كل مجوسي
عليوميشبه صوواويخ الحوثي زلزال ٢٠٠ الله ابو هالشوارب ياروافض الحج لكربلاء
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقههذا عمل ارهابي قام به الأخونج المتشددين ضد طلاب الحرية لوطنهم .ورغم كل ذلك ظلو صامدين مطالبين بكامل حقوقهم لايخشون الموت في سبيل بلادهم والكلمة سلاحهم
بوزهراء القطيفيقلم الخرطي خنبوق المزار أنت تعرفه ولقربك منه يتيح لك أن تتبرك به وتزحف أليه ليكون لك من الشافعين والعياذ بالله من الشرك بالله العلي العظيم
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهأحرار الكلمة عشاق الحرية المخلصين لوطنهم الموالين لحكومتهم لايعرفون لتركيا مشوار ولا للدواعش مسار ولا لايران مزار لايهابون الموت أو يخافونه ويخشونه.
عارف الزيانيودك المذيع قلم الخنبقه خنبوق كان الصاروخ توجه صح في ا**ليدق جرس الأنذار المبكر