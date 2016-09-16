بالفيديو.. رئيس الصوفية يفجّر مفاجأة عن اليهود والنصارى ويعتبرهم مسلمين!!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، محمد علاء الدين أبو العزائم، يقول فيه: “اليهود والنصارى مسلمون طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله”.
ويُظهر الفيديو المتداول على مواقع “يوتيوب”، أبو العزائم أثناء حديثه عن المجتمع المصري المسلم والذي يضم عدداً كبيراً من النصارى، وتابع: “الصوفية هم أقرب المسلمين إلى المسيحيين”.
ووجّه رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية اتهاماته لمن يطلقون عن أنفسهم “الإسلاميين” الذين يتكونون من السلفيين والإخوان، حسب وصفه، بأنهم المسئولون عن الاعتداءات على الكنائس في مصر، بينما دعا شعوب العالم الحر إلى دعم الصوفية باعتبارها الطريقة الأكثر اعتدالاً.
تعليقات ( 128 )
خالد ✅ أبوعمر(( رحم الله الشيخ أبن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد كانوا على حق وصواب ))
ام الفهودهذا زمن الفتن الدينية والأخلاقية ، اللهم سلم سلم
اخونجي105 التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا (( ونحن ندركا يقينا لا ريب فيه )) أن هناك من يحاول ارتداء ثوب السلفية من الاحزاب والجماعات والفرق الضالة
متابع المرصدستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة"لاجل هذا جمع الروس الفرق الضالة واهل الشركيات والبدع في مؤتمر ضرار في محاوله بائسة لطمس الدين
اخونجي105 الطائر الأزرق. التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا (( ونحن ندركا يقينا لا ريب فيه )) أن سلفية بلادنا وسلفية علمائنا هي السلفية الحقة الناصعة ،
احمدمثل هذا المفتون وامثاله يلبسون على الناس دينهم فمن اطاعهم اضلوه واغووه
عدد التعليقات:8165
اللامي10{ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)منذ عام 2013 الجنية يفقد 400%من قيمته والتجارة تطالب بأن يصبح الدولار الأمريكي العمله الرئيسية التعامل التجاري والجنية المصري للمواطن في شارع الهرم
اخونجيعجبي من الصوفي القائل باسلام اليهودي!!! كعجبي من الاخواني القائل أن الصفويون والرافضة (( اخوان لهم في العقيدة ))
عدد التعليقات:6746
الحرماناليهود والمسيحيين ماجانا منهم شر بلانا من العرب الي صارو فرق متناحره للاسف
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)في مصر القانون لا يعاقب على بيع لحم الحمير ~~بل يعاقب بالحبس مدة سنة ونصف لمن يبيع أعلى من التسعيرة 45جنية ~~~جهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز والتهاب
اخونجيإِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ
اخونجي{ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }
عدد التعليقات:10021
إنسان منصفوش ,,وتتوقعون ,,من الصوفيين,,,غير,,,هذه العقائد الفاسده,,,,
اخونجياشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)في ضل الكوارث والاقتصادية التي تضرب مصر فلا يوجد أديان ثابته~~ قل لي ما هو مذهبك اقول لك من اين لك هذا كيلوا لحمة الحمير أصبحت 45جنية وجهاز الكفتة
اخونجي( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام )
اخونجي( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
ابو عبدالعزيزصوفي مرتد دجال بكره يجي يقول الكفار مسلمين
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)الصوفية والرافضية والنقشبندية طرائق تقوم على الثالوث المال والمخدرات والدعارة ~~انظر يمكن أن تصبح بدرجة رب عندهم اذ ا كان لديك أحدهم لعن الله الخميني
ابن البلدوش رايك يدخلون مكه بعد هم والهندوس. الله يهلكك عاجلا غير اجل
الطائر الأزرقسلسلة من التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا . بدون لف ودوران كل هذه المؤامرات تستهدف المملكة وشعبها
مواطن عضبانالخائن لله ورسوله والمؤمنين الان هذا كفر ابن الذين وخرج عن الاسلام
مواطن عضبانفي الدقيقه 2.36 هذا هدفه
اخونجي(( الفرق الضالة )) أيا كانت صوفية وصفوية وأشاعرة وماتردية وأخوان وخوارج سرورهم وقطبهم وغيرهم (( مخالون لأهل السنة والجماعة )) جملة وتفصيلا
رايح فيهاالطرق الصوفية شركات ربحية قائمة على اموال الجباية من الاتباع وهي اقرب للرفضة الشيعة وتطمع اليوم في السلطة مع المال باستجداء الدعم الامريكي الاوروبي
اخونجي96 بقاياجروح عادي شباب بكره الهندوس يصيرون اخواننا في العقيده (( قال بذلك بعض الاخوان الضالون وجعلوا بوذا نبياً )) هل تذكره ؟!
اخونجيالفرق المتجددة المعاصرة ((خوارج عصر سرور وقطب)) إذا نتفق أن اللبس حاصل في من يتدثرون منهج أهل السنة والجماعة وهم ليسوا منها وهذا والله هو الخطر القريب
اخونجيالفرق المتجددة المعاصرة ((خوارج عصر سرور وقطب)) ولن نختلف بل متفقون وعارفون ومطلعون على ضلال فرق الصفوية والصوفية وغيرهم ..لكن أين نختلف ويلتبس الأمر؟
اخونجيالفرق المتجددة المعاصرة (( خوارج عصر سرور وقطب )) ما يعرف بتنظيم الاخوان المتأسلمون هم منبتت تجديد فكرة ومنهج وغاية ((الخوارج )) الاقدمين والمعاصرين
بقاياجروحعادي شباب ابشركم بكره الهندوس يصيرون اخواننا في العقيده هههههههههههههههههههههههه
عدد التعليقات:8165
اللامي10( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )
اخونجي(( خوارج عصر سرور وقطب )) وهي تجديد لفكر ومنهج الخوارج (( بروح القرن 21 )) مصداقا لما أخبر به الرسول صلى الله عيه وسلم (( يخرجون على رأس كل قرن ))
إستشاري صحلم أرى إعلام يعادي نفسه وقيمه مثل إعلامنا ..فلا أدري أين إدارته ....واتوقع العلم كله بيد المذيعين ...وهل mbc سعودية فإذا كانت سعودية فيجب غلقها فورا .
!!!!لاغرابة في تصريحاتهم فكلاهما اهل شركيات وخزعبلات
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)حقيقة الحب إن أقرب الحيوانات الأليفة للإنسان هم الصوفية بعد الروافض~ هذي حكمة لا يعلمها إلا الله فلماذا خلق الخنازير الروافض عبدة القبور والحسينيات
اخونجيالفرق المتجددة المعاصرة (( خوارج عصر سرور وقطب )) هي امتداد لمنهج وعقائد الخوارج الاقدمين ولكن بشكل منظم وحزبي وتيارات
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) خطر الخوارج أنهم قريبين منكم تحسبهم على منهجك وسنتك الا أن شعرة معاوية (( التشدد والتنطع )) فرقتهم عن سنتنا
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) اسأل أي طالب علم وباحث في العقيدة أي الفرق ترى خطرها (القريب) من السنة ؟! ستجد الاجابة أنهم الخوارج لأنهم يخرجون من بيننا
فاهموالله كلامه صحيح
كفى كذباشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
متابع من بعيديتبع /والله من العار ان يتم استضافة الرافضي احمد لئيمه على قناة mbc وهو الذي يشتم ويتسهزاء ويكفر علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) خطرهم الذي حذر منه رسولنا الكريم يكمن في أنهم يخرجون من صلب سنتنا ومن بين ظهرانينا ؟؟ أعرفت لماذا حذر منهم رسولنا صلى الله
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)تخيل مصري وصوفي والله بفلوس ليقول ان أقرب الحيوانات الحمير هو الخروف لان اصل الصوفية من صوف الخروف ولحم الحمير 45 جنية اديني دولار أبصم بس قول لي فين
متابع من بعيدخلاص تكشفت الأقنعة وبان العداء هاهم الصوفيه والأزهر والروافض واليهود والنصارى يعلنونها يداً واحدة ضد منهج علماء المملكة العربية السعودية ومنهجهاً الوسطي
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) ولكن لماذا الخوارج تحديد وردت فيهم النصوص من الاحاديث النبوية التي تبين حالهم ؟!! طبعا لأنهم (( الاخطر على السنة ))
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°فيه صوفيه على بدعة__ وصوفية على عقائد منحرفة____ وفيه صوفيه تمثل الزندقة
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)الصوفية~~الشيعية~~ النقشبندية~~~البطيخية او الحكومية كلها فنكوش محشش اخترعها لظروف شلته وجماعته~~نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°النصارى والارثوذكس يسمون بناتهم صوفيه ___لهذا السبب الصوفي يقول النصارى مسلمين ومن الحب ماقتل!
اخونجيالفرق القديمة (( التي ذكرتها سابقا )) ضل مؤسسها واعتنق فكره أتباع استمروا على منهج ضلالهم اتبع بعد اتباع (( الصوفيين صوفيين والشيعة شيعة والماتردية وو
غييييووووررررالتصوف هو بوابة الترفض
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°تابع _ما يؤذيها مايقرب إلي الله مطلقا وهذه( بدعة)□■ هل معناته حتى بالصيف يلبسون شتوي 😅!!!!!!!!!!!¿
مواطن عضبانكل هدفه بأخر الكلام وهو انه يدعوا العالم الحر في دعم الصوفية ... الي مستعدين انهم مايكفرونكم ونطقوا بها الان
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الصوفية معناتها لبس الصوف يعتقدون أن لبس الصوف مايقرب إلي الله لأن فيه نوع من تعذيب النفس وأنهم يعتقدون أن طلب العبد إذلال نفسه واذاقتها ما
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) هي أصرح الفرق الضالة التي ورد فيها نصوص صريحة صحية من السنة النبوية تبين أوصافهم وصفاتهم ومخالفاتهم ؟؟ يحق لك أن تعجب!!!
صوفي تائبتعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة..﴾
الحمد للهمن أين أتو هؤلا ما ضهرو إلى الأيام هذي من يدعمهم ومن ورائهم انكشف دور الشيعه لمحاربة الإسلام فقامو بالدور الجديد تحت مضلة أهل العمائم الله يكشف امرهم
اخونجيكمعادلة فيزيائية (( أغلب الفرق الضالة القديمة ثابته أما فرقة الخوارج من بينها فهي الفرقة المتغيرة )) تجدها هذا القرن ولا تجدها في الذي يليه
-نوّر حياتك بالهُدى .. واسلك طريق التائبين ..واعمر فؤادك بالتُقوى .. فالعمر محدود السنين ...واحمل بصدرك مصحفاً ... يشرح فؤادك كل حين ..
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) يجب أن تلاحظ أن أغلب الفرق القديمة باقية ومستمرة من بدء ضلالها على مر العصور .. الا (( الخوارج )) تظهر وتختفي تظهر وتختفي؟
عدد التعليقات:8165
اللامي10__ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق __
عدد التعليقات:8165
اللامي10( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
اخونجيالفرق القديمة (( الخوارج )) وثقت عقائدهم ومعتقداتهم في كتب أهل السنة بيانا لا لبس فيه
السرواتطالما هم مثلك حسب قولك ندعوا الله العلي العظيم ان يحشرك معهم يوم الحساب
اخونجيالفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) فند أهل السنة والجماعة أتباع السلف مناهجهم وسطروا ذلك في كتب العقائد
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°والله استغرب من اللي يصدق خرفات الصوفية والمعممين 😍😳
(منصف)اطلب منهم يؤمنون ان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء
اخونجيالفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) لا ينكرون ما هم عليهم ونحن نعرفهم بما هم عليه وهم يعرفوننا بما نحن عليه
اخونجيالفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) وثقت عقائدهم ومعتقداتهم في كتبهم وفي كتب أهل السنة بيانا لا لبس فيه
مليونين حجه وعمرهالشيعه وصوفيه وجهين لعملة واحده كذب وخرافات *** وخمس عليهم من الله ما يستحقون
اخونجيفي الغالب أن من (( شوه ولبس عن الناس )) وتقمص السلفية عباءة لمنهجهم حزب الاخوان ابتداء وسرور وقطب انتهاء
أبوهاشمالمحك لمن يريد أن يكون من أهل السنة والجماعة أن يعرض ما يعتقده على كتاب الله وسنة نبيه فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فهو ممن ضلّ الطريق فليبحث عن الحق
اخونجيوكل يدعي وصلاً (( بالسنة والجماعة والسلف الصالح )) وهم أبعد ما يكونوا بالمخالفة لنا في السنة والجماعة واتباع السلف )) لا فرق بين تلك الفرقة أو الحزب
عدد التعليقات:8165
اللامي10{ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }
اخونجيأيضاً (( السلفية )) يتنازعها أهل الضلال الخالفون للسلف الصالح بمخالفتهم السنة والجماعة (فكل الفرق والاحزاب والتيارات ونخص السرورية والقطبية تدعي السلف
اخونجيابن لادن والزرقاوي والظواهري وكل من نبت من رحم اخوان قطب ينسبون أنفسهم للسلف وأنهم أتباع السلف
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اللامي10( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ )
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°قلم إيران وش جابه هنا لأنه جاء على هواه كلام الصوفي!
اخونجيكما ترون (( السنة والجماعة )) يتنازعها أهل الضلال والمخالفة وأهل الاحزاب والتيارة المنحرفة كل يدعي الانتساب لها وهم أبعد ما يكونوا عن منهجها
عدد التعليقات:8165
اللامي10( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ )
عدد التعليقات:8165
اللامي10_______ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ______
اخونجيأهل السنة والجماعة يرون من يدعون السلفية المتشددة المتنطعة في الدين أقرب الى منهج سرور وقطب الخوارج
عدد التعليقات:8165
اللامي10__ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ __
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكالصوفية والمعممين المجوس احدثو في دين الله من الخرافات والأكاذيب ماانزل الله بها من سلطان اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية
ابو عبداللهروى مسلم في صحيحه قال ص (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار )
اخونجيالصوفية الاخوان الماتردية والاشعرية (( مخالفون للسنة والجماعة ))
عدد التعليقات:8165
اللامي10( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام )
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الله يرحم الشيخ ابن باز ويسكنه الجنة كل شيء تبي له إجابة تجده مجاوب عنه
ظامي اليلهعهعهعهعهعهعهع.وعععععععع.
عدد التعليقات:5037
الرحااالالمسلم من سلم الناس شره..سوى كان ب لسانه او بيده
ظامي اليلهعهعهعهعهعهعهع.وعععععععع.
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°حنا نصدق القرآن كلام الله بإن اليهود والنصارى والمشركين كفار
ابو عبدالله(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) انكذب القرآن صراحة
اخونجيرئيس الاتحاد العالمي للأخوان المتأسلمون ، يوسف القرضاوي
بوزهراء القطيفيالحلف بغير الله عزوجل مثل القول وضلع الزهراء وا علي كنا نحلف بها ولانعلم أننا نشرك في عبادة الخالق سبحانه مخلوق خلق لعبادته أستغفر الله الحمدلله على
أبوهاشممذهب أهل السنةوالجماعةهوالذي يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بالحق وهو برئ ممن يدعي أنه ينتمي إليه زورا
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°⬅تابع قول الشيخ ابن باز رحمه الله___وقال أغلب الصوفية مبتدع
اخونجيرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية
الصريحلاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ... ندعو الله له اهداية والرجوع للصواب.. الدين الأسلامي واضح ( ماهي أركان الأسلام ؟؟؟ ) للمعلومية جرى التوضيح .
الصريحلاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ... ندعو الله له اهداية والرجوع للصواب.. الدين الأسلامي واضح ( ماهي أركان الأسلام ؟؟؟ ) للمعلومية جرى التوضيح .
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°الصوفية منحرفين عن الهدي وليسوا مسلمين يتظاهرون بالعبادات ماشرعها الله وأذكار ماشرع ها الله مثل⬅ الله هو،هو ،هو
أبوهاشمالفرق الضالةهي التي خالفت نهج القرآن والسنة بالشرك بالله ودعاء من دونه وابتداع عبادات من لدن أنفسهم ومخالفة نصوص الوحيين تبعًا للأهواء ومداهنة للأعداء
محماسما يؤيد الصوفية الا الرافضة والانبطاحيين مثل بعض الناس 👇
sar-al-saيبدو ان كل من وجد له ميكرفون وضال مشجع له نعق بما هو اضل ليفرق الجمع على مركاز بروز نفسه ومن معه دون تقيد بالشريعه السنحه قرآن وسنه مطهره صحيحه
xxxالصوفيه طريق للتشيع شهاب الدين اضرط من اخيه
الحقيقة كما أراهامذهب أهل السنةوالجماعةهوالذي يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بالحق وهو برئ ممن يدعي أنه ينتمي إليه زورا
بوزهراء القطيفيكنا مثل البهائم يقودنا أصحاب العمائم الملالي الخبثاء يلعبون فينا متى شائو تاره للشهوات الجنسيه وتاره لحب المال ليزرعو فينا مذهب الخرافات والخزعبلات
بوزهراء القطيفيكان المعمم يستغلنا بزعمه بحبه لي آل البيت وبث سمومه في سب الصحابة رضي الله عنهم ونحن مثل الأنعام نتبعه الحمد لله اللذي هداني لطريق الحق والنور
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهالبعض انحرف بتعاليم الاسلام السمحة نحو أهدافه الخبيثة.وأصبحت الدماء هي شرابه والتفجيرات هي زاده وطعامه.والاقصاء منهجه وغاياته. والعدوان سلوكه وطلباته.
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°لا لا لا لا للصوفية أهل البدع والخرافات والدجل
الحقيقة كما أراهاصاحبا التعليقين الأولين من الشيعة(الرافضة) ولو تسموا إيهامًا بما يوحي أنهما سنيان، والحقيقة الأهم أن الصوفية من الطوائف الضالة كالشيعة يروّج لها اليوم
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°((لاإله إلا الله)) لازم تعمل بها لأن منهم من يقولها تقية وهو يشرك وكافر
مواطنحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح(فيما معنى الحديث) ((الاسلام بضعٌ وسبعون شعبة كلها في النار ما عدا ماعليه انا وأصحابي))
محقتابعو قناة البصيرة وستجدون فضائح الصوفية ورقصهم وغنائهم في المساجد
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°النصارى واليهود مو مسلمين حنا نصدق كلام الله القرآن وسنة رسوله مو انت يالصوفي اللي نصدقه يابو البدع والخرفات
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهلالالالالا للمتشددين من كل الطوائف. نعم للسلم والسلام وكل مايجمع ولايفرق . يبني ولايهدم. يشعل شمعة لينير ظلام.الدين لله وحده وليس لأحدآ الوصاية عليه.
محقالصوفية هي الطريقة الأكثر انبطاحااقرؤفي كتاب سيدهم ابن العربي وتجدو الفضائح أضف على ذلك دعائهم للأموات ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم كائنات خبيثة
فيصلإذا كان اللِّصُّ ظَريفاً لم يُقْطع؛ معناه إذا كان بَلِيغاً جيِّد الكلام احتج عن نفسه بما يُسقط عنه الحَدَّ.
ابو كابتعليق 111111 حسبي الله ونعم الوكيل
[email protected]يارب اجعلنا من الفرقه الناجيه ، واجعلنا على نهج المصطفى واصحابه والسلف الصالح
الدعلياناس ويش الحاصل في عالمنا الاسلامي ما اشوف هذي التمور تصير عند الشيعه وغيرهم بس عندنا
زايد الوايليافاااااا كل يوم علم جديد في طوائف السنه كانت مذهب واحد واليوم صوفيه وهابيه سلفيه اخوانيه جاميه سروريه والخافي اعظم اللهم تب علينا