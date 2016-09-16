بالفيديو.. رئيس الصوفية يفجّر مفاجأة عن اليهود والنصارى ويعتبرهم مسلمين!!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، محمد علاء الدين أبو العزائم، يقول فيه: “اليهود والنصارى مسلمون طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله”.

ويُظهر الفيديو المتداول على مواقع “يوتيوب”، أبو العزائم أثناء حديثه عن المجتمع المصري المسلم والذي يضم عدداً كبيراً من النصارى، وتابع: “الصوفية هم أقرب المسلمين إلى المسيحيين”.

ووجّه رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية اتهاماته لمن يطلقون عن أنفسهم “الإسلاميين” الذين يتكونون من السلفيين والإخوان، حسب وصفه، بأنهم المسئولون عن الاعتداءات على الكنائس في مصر، بينما دعا شعوب العالم الحر إلى دعم الصوفية باعتبارها الطريقة الأكثر اعتدالاً.