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بالفيديو.. رئيس الصوفية يفجّر مفاجأة عن اليهود والنصارى ويعتبرهم مسلمين!!

16 سبتمبر, 2016 , 12:55 م
بالفيديو.. رئيس الصوفية يفجّر مفاجأة عن اليهود والنصارى ويعتبرهم مسلمين!!
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صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، محمد علاء الدين أبو العزائم، يقول فيه: “اليهود والنصارى مسلمون طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله”.

ويُظهر الفيديو المتداول على مواقع “يوتيوب”، أبو العزائم أثناء حديثه عن المجتمع المصري المسلم والذي يضم عدداً كبيراً من النصارى، وتابع: “الصوفية هم أقرب المسلمين إلى المسيحيين”.

ووجّه رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية اتهاماته لمن يطلقون عن أنفسهم “الإسلاميين” الذين يتكونون من السلفيين والإخوان، حسب وصفه، بأنهم المسئولون عن الاعتداءات على الكنائس في مصر، بينما دعا شعوب العالم الحر إلى دعم الصوفية باعتبارها الطريقة الأكثر اعتدالاً.



تعليقات ( 128 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 128
    16 سبتمبر, 2016 , 16:18 م

    خالد ✅ أبوعمر

    (( رحم الله الشيخ أبن تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد كانوا على حق وصواب ))
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  2. 127
    16 سبتمبر, 2016 , 16:17 م

    ام الفهود

    هذا زمن الفتن الدينية والأخلاقية ، اللهم سلم سلم
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  3. 126
    16 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    شددوا وطئتكم ليس فقط على الصوفيه وهنا وهنا بل في كل الجماعات وخاصه الاي تحمل السلاح فو الدوله وخاصه الاخوان الاصل الصوفي
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  4. 125
    16 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    كل البلاء جائتنا من هذه الجماعه العثمانيون بنوا دولتهم من الصوفيه جماعه الاخوان بنوا جماعتهم من الصوفيه يقول حسن البنا كنت صغيرا احضر (الحضره) وسلمتم
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  5. 124
    16 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    اخونجي

    105 التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا (( ونحن ندركا يقينا لا ريب فيه )) أن هناك من يحاول ارتداء ثوب السلفية من الاحزاب والجماعات والفرق الضالة
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  6. 123
    16 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    متابع المرصد

    ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة"لاجل هذا جمع الروس الفرق الضالة واهل الشركيات والبدع في مؤتمر ضرار في محاوله بائسة لطمس الدين
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  7. 122
    16 سبتمبر, 2016 , 15:30 م

    اخونجي

    105 الطائر الأزرق. التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا (( ونحن ندركا يقينا لا ريب فيه )) أن سلفية بلادنا وسلفية علمائنا هي السلفية الحقة الناصعة ،
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  8. 121
    16 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    احمد

    مثل هذا المفتون وامثاله يلبسون على الناس دينهم فمن اطاعهم اضلوه واغووه
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  9. 120
    16 سبتمبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }
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  10. 119
    16 سبتمبر, 2016 , 14:53 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    منذ عام 2013 الجنية يفقد 400%من قيمته والتجارة تطالب بأن يصبح الدولار الأمريكي العمله الرئيسية التعامل التجاري والجنية المصري للمواطن في شارع الهرم
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  11. 118
    16 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    اخونجي

    عجبي من الصوفي القائل باسلام اليهودي!!! كعجبي من الاخواني القائل أن الصفويون والرافضة (( اخوان لهم في العقيدة ))
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  12. 117
    16 سبتمبر, 2016 , 14:49 م
    عدد التعليقات:6746

    الحرمان

    اليهود والمسيحيين ماجانا منهم شر بلانا من العرب الي صارو فرق متناحره للاسف
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  13. 116
    16 سبتمبر, 2016 , 14:49 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    في مصر القانون لا يعاقب على بيع لحم الحمير ~~بل يعاقب بالحبس مدة سنة ونصف لمن يبيع أعلى من التسعيرة 45جنية ~~~جهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز والتهاب
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  14. 115
    16 سبتمبر, 2016 , 14:48 م

    اخونجي

    إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ
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  15. 114
    16 سبتمبر, 2016 , 14:47 م

    اخونجي

    { وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }
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  16. 113
    16 سبتمبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:10021

    إنسان منصف

    وش ,,وتتوقعون ,,من الصوفيين,,,غير,,,هذه العقائد الفاسده,,,,
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  17. 112
    16 سبتمبر, 2016 , 14:46 م

    اخونجي

    اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
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  18. 111
    16 سبتمبر, 2016 , 14:46 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    في ضل الكوارث والاقتصادية التي تضرب مصر فلا يوجد أديان ثابته~~ قل لي ما هو مذهبك اقول لك من اين لك هذا كيلوا لحمة الحمير أصبحت 45جنية وجهاز الكفتة
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  19. 110
    16 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    اخونجي

    ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام )
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  20. 109
    16 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    اخونجي

    ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 108
    16 سبتمبر, 2016 , 14:43 م

    ابو عبدالعزيز

    صوفي مرتد دجال بكره يجي يقول الكفار مسلمين
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  22. 107
    16 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    الصوفية والرافضية والنقشبندية طرائق تقوم على الثالوث المال والمخدرات والدعارة ~~انظر يمكن أن تصبح بدرجة رب عندهم اذ ا كان لديك أحدهم لعن الله الخميني
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  23. 106
    16 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    ابن البلد

    وش رايك يدخلون مكه بعد هم والهندوس. الله يهلكك عاجلا غير اجل
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  24. 105
    16 سبتمبر, 2016 , 14:41 م

    الطائر الأزرق

    سلسلة من التآمر على السلفية التي تنتهجها بلادنا . بدون لف ودوران كل هذه المؤامرات تستهدف المملكة وشعبها
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  25. 104
    16 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    مواطن عضبان

    الخائن لله ورسوله والمؤمنين الان هذا كفر ابن الذين وخرج عن الاسلام
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  26. 103
    16 سبتمبر, 2016 , 14:39 م

    مواطن عضبان

    في الدقيقه 2.36 هذا هدفه
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  27. 102
    16 سبتمبر, 2016 , 14:38 م

    اخونجي

    (( الفرق الضالة )) أيا كانت صوفية وصفوية وأشاعرة وماتردية وأخوان وخوارج سرورهم وقطبهم وغيرهم (( مخالون لأهل السنة والجماعة )) جملة وتفصيلا
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  28. 101
    16 سبتمبر, 2016 , 14:35 م

    رايح فيها

    الطرق الصوفية شركات ربحية قائمة على اموال الجباية من الاتباع وهي اقرب للرفضة الشيعة وتطمع اليوم في السلطة مع المال باستجداء الدعم الامريكي الاوروبي
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  29. 100
    16 سبتمبر, 2016 , 14:34 م

    اخونجي

    96 بقاياجروح عادي شباب بكره الهندوس يصيرون اخواننا في العقيده (( قال بذلك بعض الاخوان الضالون وجعلوا بوذا نبياً )) هل تذكره ؟!
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  30. 99
    16 سبتمبر, 2016 , 14:32 م

    اخونجي

    الفرق المتجددة المعاصرة ((خوارج عصر سرور وقطب)) إذا نتفق أن اللبس حاصل في من يتدثرون منهج أهل السنة والجماعة وهم ليسوا منها وهذا والله هو الخطر القريب
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  31. 98
    16 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    اخونجي

    الفرق المتجددة المعاصرة ((خوارج عصر سرور وقطب)) ولن نختلف بل متفقون وعارفون ومطلعون على ضلال فرق الصفوية والصوفية وغيرهم ..لكن أين نختلف ويلتبس الأمر؟
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  32. 97
    16 سبتمبر, 2016 , 14:27 م

    اخونجي

    الفرق المتجددة المعاصرة (( خوارج عصر سرور وقطب )) ما يعرف بتنظيم الاخوان المتأسلمون هم منبتت تجديد فكرة ومنهج وغاية ((الخوارج )) الاقدمين والمعاصرين
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  33. 96
    16 سبتمبر, 2016 , 14:26 م

    بقاياجروح

    عادي شباب ابشركم بكره الهندوس يصيرون اخواننا في العقيده هههههههههههههههههههههههه
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  34. 95
    16 سبتمبر, 2016 , 14:23 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )
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  35. 94
    16 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    اخونجي

    (( خوارج عصر سرور وقطب )) وهي تجديد لفكر ومنهج الخوارج (( بروح القرن 21 )) مصداقا لما أخبر به الرسول صلى الله عيه وسلم (( يخرجون على رأس كل قرن ))
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  36. 93
    16 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    إستشاري صح

    لم أرى إعلام يعادي نفسه وقيمه مثل إعلامنا ..فلا أدري أين إدارته ....واتوقع العلم كله بيد المذيعين ...وهل mbc سعودية فإذا كانت سعودية فيجب غلقها فورا .
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  37. 92
    16 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    !!!!

    لاغرابة في تصريحاتهم فكلاهما اهل شركيات وخزعبلات
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  38. 91
    16 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    حقيقة الحب إن أقرب الحيوانات الأليفة للإنسان هم الصوفية بعد الروافض~ هذي حكمة لا يعلمها إلا الله فلماذا خلق الخنازير الروافض عبدة القبور والحسينيات
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  39. 90
    16 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    اخونجي

    الفرق المتجددة المعاصرة (( خوارج عصر سرور وقطب )) هي امتداد لمنهج وعقائد الخوارج الاقدمين ولكن بشكل منظم وحزبي وتيارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 89
    16 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) خطر الخوارج أنهم قريبين منكم تحسبهم على منهجك وسنتك الا أن شعرة معاوية (( التشدد والتنطع )) فرقتهم عن سنتنا
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  41. 88
    16 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) اسأل أي طالب علم وباحث في العقيدة أي الفرق ترى خطرها (القريب) من السنة ؟! ستجد الاجابة أنهم الخوارج لأنهم يخرجون من بيننا
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  42. 87
    16 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    فاهم

    والله كلامه صحيح
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  43. 86
    16 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    كفى كذب

    اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 85
    16 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    متابع من بعيد

    يتبع /والله من العار ان يتم استضافة الرافضي احمد لئيمه على قناة mbc وهو الذي يشتم ويتسهزاء ويكفر علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله
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  45. 84
    16 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) خطرهم الذي حذر منه رسولنا الكريم يكمن في أنهم يخرجون من صلب سنتنا ومن بين ظهرانينا ؟؟ أعرفت لماذا حذر منهم رسولنا صلى الله
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  46. 83
    16 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    تخيل مصري وصوفي والله بفلوس ليقول ان أقرب الحيوانات الحمير هو الخروف لان اصل الصوفية من صوف الخروف ولحم الحمير 45 جنية اديني دولار أبصم بس قول لي فين
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  47. 82
    16 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    متابع من بعيد

    خلاص تكشفت الأقنعة وبان العداء هاهم الصوفيه والأزهر والروافض واليهود والنصارى يعلنونها يداً واحدة ضد منهج علماء المملكة العربية السعودية ومنهجهاً الوسطي
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  48. 81
    16 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) ولكن لماذا الخوارج تحديد وردت فيهم النصوص من الاحاديث النبوية التي تبين حالهم ؟!! طبعا لأنهم (( الاخطر على السنة ))
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  49. 80
    16 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    فيه صوفيه على بدعة__ وصوفية على عقائد منحرفة____ وفيه صوفيه تمثل الزندقة
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  50. 79
    16 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    الصوفية~~الشيعية~~ النقشبندية~~~البطيخية او الحكومية كلها فنكوش محشش اخترعها لظروف شلته وجماعته~~نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي
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  51. 78
    16 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    النصارى والارثوذكس يسمون بناتهم صوفيه ___لهذا السبب الصوفي يقول النصارى مسلمين ومن الحب ماقتل!
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  52. 77
    16 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( التي ذكرتها سابقا )) ضل مؤسسها واعتنق فكره أتباع استمروا على منهج ضلالهم اتبع بعد اتباع (( الصوفيين صوفيين والشيعة شيعة والماتردية وو
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  53. 76
    16 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    غييييوووورررر

    التصوف هو بوابة الترفض
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  54. 75
    16 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    تابع _ما يؤذيها مايقرب إلي الله مطلقا وهذه( بدعة)□■ هل معناته حتى بالصيف يلبسون شتوي 😅!!!!!!!!!!!¿
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  55. 74
    16 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    مواطن عضبان

    كل هدفه بأخر الكلام وهو انه يدعوا العالم الحر في دعم الصوفية ... الي مستعدين انهم مايكفرونكم ونطقوا بها الان
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  56. 73
    16 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    الصوفية معناتها لبس الصوف يعتقدون أن لبس الصوف مايقرب إلي الله لأن فيه نوع من تعذيب النفس وأنهم يعتقدون أن طلب العبد إذلال نفسه واذاقتها ما
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  57. 72
    16 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) هي أصرح الفرق الضالة التي ورد فيها نصوص صريحة صحية من السنة النبوية تبين أوصافهم وصفاتهم ومخالفاتهم ؟؟ يحق لك أن تعجب!!!
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  58. 71
    16 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    صوفي تائب

    تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة..﴾
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  59. 70
    16 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
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  60. 69
    16 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    الحمد لله

    من أين أتو هؤلا ما ضهرو إلى الأيام هذي من يدعمهم ومن ورائهم انكشف دور الشيعه لمحاربة الإسلام فقامو بالدور الجديد تحت مضلة أهل العمائم الله يكشف امرهم
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  61. 68
    16 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    اخونجي

    كمعادلة فيزيائية (( أغلب الفرق الضالة القديمة ثابته أما فرقة الخوارج من بينها فهي الفرقة المتغيرة )) تجدها هذا القرن ولا تجدها في الذي يليه
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  62. 67
    16 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    -

    نوّر حياتك بالهُدى .. واسلك طريق التائبين ..واعمر فؤادك بالتُقوى .. فالعمر محدود السنين ...واحمل بصدرك مصحفاً ... يشرح فؤادك كل حين ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 66
    16 سبتمبر, 2016 , 13:55 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) يجب أن تلاحظ أن أغلب الفرق القديمة باقية ومستمرة من بدء ضلالها على مر العصور .. الا (( الخوارج )) تظهر وتختفي تظهر وتختفي؟
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  64. 65
    16 سبتمبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    __ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق __
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  65. 64
    16 سبتمبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
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  66. 63
    16 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الخوارج )) وثقت عقائدهم ومعتقداتهم في كتب أهل السنة بيانا لا لبس فيه
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  67. 62
    16 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    السروات

    طالما هم مثلك حسب قولك ندعوا الله العلي العظيم ان يحشرك معهم يوم الحساب
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  68. 61
    16 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) فند أهل السنة والجماعة أتباع السلف مناهجهم وسطروا ذلك في كتب العقائد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 60
    16 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    والله استغرب من اللي يصدق خرفات الصوفية والمعممين 😍😳
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  70. 59
    16 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    (منصف)

    اطلب منهم يؤمنون ان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء
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  71. 58
    16 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) لا ينكرون ما هم عليهم ونحن نعرفهم بما هم عليه وهم يعرفوننا بما نحن عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 57
    16 سبتمبر, 2016 , 13:47 م

    اخونجي

    الفرق القديمة (( الشيعة والصوفية والماتردية والمعتزلة والاشعرية وغيرها )) وثقت عقائدهم ومعتقداتهم في كتبهم وفي كتب أهل السنة بيانا لا لبس فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 56
    16 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    مليونين حجه وعمره

    الشيعه وصوفيه وجهين لعملة واحده كذب وخرافات *** وخمس عليهم من الله ما يستحقون
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  74. 55
    16 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    اخونجي

    في الغالب أن من (( شوه ولبس عن الناس )) وتقمص السلفية عباءة لمنهجهم حزب الاخوان ابتداء وسرور وقطب انتهاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 54
    16 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    أبوهاشم

    المحك لمن يريد أن يكون من أهل السنة والجماعة أن يعرض ما يعتقده على كتاب الله وسنة نبيه فإن وافقه فهو منهم وإن خالفه فهو ممن ضلّ الطريق فليبحث عن الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  76. 53
    16 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    يحاربون أهل السلف لأنهم على نهج الرسول ص .......الزرقاوي والظواهري الارهابيين يتلبسون بالدين فلا تنسبهم لأهل السلف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  77. 52
    16 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    اخونجي

    وكل يدعي وصلاً (( بالسنة والجماعة والسلف الصالح )) وهم أبعد ما يكونوا بالمخالفة لنا في السنة والجماعة واتباع السلف )) لا فرق بين تلك الفرقة أو الحزب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 51
    16 سبتمبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    { وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ }
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  79. 50
    16 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    حنا نصدق كلام الله القرآن وسنة رسوله مو كلام الصوفي الدجلي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  80. 49
    16 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    اخونجي

    أيضاً (( السلفية )) يتنازعها أهل الضلال الخالفون للسلف الصالح بمخالفتهم السنة والجماعة (فكل الفرق والاحزاب والتيارات ونخص السرورية والقطبية تدعي السلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 48
    16 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    جزى الله أهل السلف كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 47
    16 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    اخونجي

    ابن لادن والزرقاوي والظواهري وكل من نبت من رحم اخوان قطب ينسبون أنفسهم للسلف وأنهم أتباع السلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 46
    16 سبتمبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ )
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 45
    16 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    قلم إيران وش جابه هنا لأنه جاء على هواه كلام الصوفي!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  85. 44
    16 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    اخونجي

    كما ترون (( السنة والجماعة )) يتنازعها أهل الضلال والمخالفة وأهل الاحزاب والتيارة المنحرفة كل يدعي الانتساب لها وهم أبعد ما يكونوا عن منهجها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 43
    16 سبتمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    ( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ )
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  87. 42
    16 سبتمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    _______ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ______
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  88. 41
    16 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    اخونجي

    أهل السنة والجماعة يرون من يدعون السلفية المتشددة المتنطعة في الدين أقرب الى منهج سرور وقطب الخوارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 40
    16 سبتمبر, 2016 , 13:30 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    __ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ __
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  90. 39
    16 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    الصوفية والمعممين المجوس احدثو في دين الله من الخرافات والأكاذيب ماانزل الله بها من سلطان اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  91. 38
    16 سبتمبر, 2016 , 13:28 م

    ابو عبدالله

    روى مسلم في صحيحه قال ص (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  92. 37
    16 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    اخونجي

    الصوفية الاخوان الماتردية والاشعرية (( مخالفون للسنة والجماعة ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  93. 36
    16 سبتمبر, 2016 , 13:27 م
    عدد التعليقات:8165

    اللامي10

    ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام )
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  94. 35
    16 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    الله يرحم الشيخ ابن باز ويسكنه الجنة كل شيء تبي له إجابة تجده مجاوب عنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  95. 34
    16 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    ظامي اليل

    هعهعهعهعهعهعهع.وعععععععع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 33
    16 سبتمبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:5037

    الرحااال

    المسلم من سلم الناس شره..سوى كان ب لسانه او بيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  97. 32
    16 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    ظامي اليل

    هعهعهعهعهعهعهع.وعععععععع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 31
    16 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    حنا نصدق القرآن كلام الله بإن اليهود والنصارى والمشركين كفار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  99. 30
    16 سبتمبر, 2016 , 13:25 م

    ابو عبدالله

    (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) انكذب القرآن صراحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  100. 29
    16 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    اخونجي

    رئيس الاتحاد العالمي للأخوان المتأسلمون ، يوسف القرضاوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 28
    16 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    بوزهراء القطيفي

    الحلف بغير الله عزوجل مثل القول وضلع الزهراء وا علي كنا نحلف بها ولانعلم أننا نشرك في عبادة الخالق سبحانه مخلوق خلق لعبادته أستغفر الله الحمدلله على
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  102. 27
    16 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    أبوهاشم

    مذهب أهل السنةوالجماعةهوالذي يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بالحق وهو برئ ممن يدعي أنه ينتمي إليه زورا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  103. 26
    16 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ⬅تابع قول الشيخ ابن باز رحمه الله___وقال أغلب الصوفية مبتدع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 25
    16 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    اخونجي

    رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 24
    16 سبتمبر, 2016 , 13:22 م

    الصريح

    لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ... ندعو الله له اهداية والرجوع للصواب.. الدين الأسلامي واضح ( ماهي أركان الأسلام ؟؟؟ ) للمعلومية جرى التوضيح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  106. 23
    16 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    الصريح

    لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ... ندعو الله له اهداية والرجوع للصواب.. الدين الأسلامي واضح ( ماهي أركان الأسلام ؟؟؟ ) للمعلومية جرى التوضيح .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 22
    16 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    الصوفية منحرفين عن الهدي وليسوا مسلمين يتظاهرون بالعبادات ماشرعها الله وأذكار ماشرع ها الله مثل⬅ الله هو،هو ،هو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  108. 21
    16 سبتمبر, 2016 , 13:19 م

    أبوهاشم

    الفرق الضالةهي التي خالفت نهج القرآن والسنة بالشرك بالله ودعاء من دونه وابتداع عبادات من لدن أنفسهم ومخالفة نصوص الوحيين تبعًا للأهواء ومداهنة للأعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  109. 20
    16 سبتمبر, 2016 , 13:19 م

    محماس

    ما يؤيد الصوفية الا الرافضة والانبطاحيين مثل بعض الناس 👇
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  110. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    sar-al-sa

    يبدو ان كل من وجد له ميكرفون وضال مشجع له نعق بما هو اضل ليفرق الجمع على مركاز بروز نفسه ومن معه دون تقيد بالشريعه السنحه قرآن وسنه مطهره صحيحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  111. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 13:16 م

    xxx

    الصوفيه طريق للتشيع شهاب الدين اضرط من اخيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  112. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 13:15 م

    الحقيقة كما أراها

    مذهب أهل السنةوالجماعةهوالذي يلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بالحق وهو برئ ممن يدعي أنه ينتمي إليه زورا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  113. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 13:15 م

    بوزهراء القطيفي

    كنا مثل البهائم يقودنا أصحاب العمائم الملالي الخبثاء يلعبون فينا متى شائو تاره للشهوات الجنسيه وتاره لحب المال ليزرعو فينا مذهب الخرافات والخزعبلات
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  114. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 13:12 م

    بوزهراء القطيفي

    كان المعمم يستغلنا بزعمه بحبه لي آل البيت وبث سمومه في سب الصحابة رضي الله عنهم ونحن مثل الأنعام نتبعه الحمد لله اللذي هداني لطريق الحق والنور
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  115. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    البعض انحرف بتعاليم الاسلام السمحة نحو أهدافه الخبيثة.وأصبحت الدماء هي شرابه والتفجيرات هي زاده وطعامه.والاقصاء منهجه وغاياته. والعدوان سلوكه وطلباته.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  116. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 13:11 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    لا لا لا لا للصوفية أهل البدع والخرافات والدجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  117. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    الحقيقة كما أراها

    صاحبا التعليقين الأولين من الشيعة(الرافضة) ولو تسموا إيهامًا بما يوحي أنهما سنيان، والحقيقة الأهم أن الصوفية من الطوائف الضالة كالشيعة يروّج لها اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  118. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ((لاإله إلا الله)) لازم تعمل بها لأن منهم من يقولها تقية وهو يشرك وكافر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  119. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 13:09 م

    مواطن

    حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح(فيما معنى الحديث) ((الاسلام بضعٌ وسبعون شعبة كلها في النار ما عدا ماعليه انا وأصحابي))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  120. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 13:09 م

    محق

    تابعو قناة البصيرة وستجدون فضائح الصوفية ورقصهم وغنائهم في المساجد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  121. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 13:08 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    النصارى واليهود مو مسلمين حنا نصدق كلام الله القرآن وسنة رسوله مو انت يالصوفي اللي نصدقه يابو البدع والخرفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  122. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    لالالالالا للمتشددين من كل الطوائف. نعم للسلم والسلام وكل مايجمع ولايفرق . يبني ولايهدم. يشعل شمعة لينير ظلام.الدين لله وحده وليس لأحدآ الوصاية عليه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  123. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 13:07 م

    محق

    الصوفية هي الطريقة الأكثر انبطاحااقرؤفي كتاب سيدهم ابن العربي وتجدو الفضائح أضف على ذلك دعائهم للأموات ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم كائنات خبيثة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  124. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    فيصل

    إذا كان اللِّصُّ ظَريفاً لم يُقْطع؛ معناه إذا كان بَلِيغاً جيِّد الكلام احتج عن نفسه بما يُسقط عنه الحَدَّ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    ابو كاب

    تعليق 111111 حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  126. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 13:02 م

    [email protected]

    يارب اجعلنا من الفرقه الناجيه ، واجعلنا على نهج المصطفى واصحابه والسلف الصالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  127. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 12:59 م

    الدعل

    ياناس ويش الحاصل في عالمنا الاسلامي ما اشوف هذي التمور تصير عند الشيعه وغيرهم بس عندنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  128. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 12:58 م

    زايد الوايلي

    افاااااا كل يوم علم جديد في طوائف السنه كانت مذهب واحد واليوم صوفيه وهابيه سلفيه اخوانيه جاميه سروريه والخافي اعظم اللهم تب علينا
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)

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