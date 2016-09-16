مدير FBI يُحذّركم وينصحُكم: لهذا السّبب غطّوا “كام” اللاب توب

صحيفة المرصد:حذّر مدير الـ FBI جيمس كومي بضرورة أن يغطي الجميع الكاميرا الخاصة بأجهزة اللاب توب الآن خوفا من أن يتم استخدامها في التجسس عليهم.
ويقول الخبراء الأمنيين إن ترك “الويب كام” مفتوحة يعني أن القراصنة يستطيعون الاختراق ومشاهدة كل ما يفعله المستخدمون.
وتبين مدى أهمية الأمر في وقت سابق هذا العام، عندما ظهرت صور لمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكبيرج وهو يخفي الويب كام الخاصة بجهازه.
والآن أيد كومي هذه التحذيرات الذي قال إن هذا الأمر واحدا من أكثر الأمور حساسية التي يمكن أن يفعلها الناس.
وتقول صحيفة “الإندبندنت” إنه على الرغم من أن الويب كام في أجهزة اللاب توب يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها واحدة من أكثر الأشياء ضعفا التى يمكن أن يستغلها المخترقون. وبمجرد أن يفعلوا هذا، يستطيعون أن يشاهدوا ويسجلوا الأمور التي تحدث حوله، ويمكن استخدام هذه المعلومات فيما بعد في الابتزاز واختراق أنظمة أمنية أخرى، أو أسوأ من ذلك.
وتشير التسريبات السابقة إلى أن حكومات ومن بينهما الولايات المتحدة قد استغلت الويب كام كوسيلة لجمع المعلومات عن المواطنين.
وقال كومي إن كل مكاتب الحكومة تغطي الكاميرات وينبغي على المواطنين العاديين أن يفعلوا الأمر نفسه.
وتابع قائلا: “هناك أمورا معقولة ينبغي أن تقوم بها، وهذه واحدة منهم، فيما يتعلق بتغطية الويب كام. فلو ذهبت إلى أي مكتب حكومي وجميعنا لدينا هذه الكاميرا الموجودة أعلى الشاشة. هناك غطاء صغير يحجبها، ونفعل ذلك حتى لا يستطيع أن يراك من لا يملك سلطة. وأعتقد أن هذا أمر جيد”.
تعليقات ( 9 )
ااببووححممووددنفس طريقة أمي .. الله يحفظها .. منتي هنه يا ماما !
قناص وبير وقهدومكرفون وكاميرا الجوال واللاب توب ايضا يلقط الصوت ويستطيع الاخرين تشغيله وسماع ماتشغل وماتقول
عدد التعليقات:6746
الحرمانبعض الناس يحس انه مهم وانا الناس ممكن تخترق الكام بتاعته اقول استريح محد لمك ولا يعرفون انك علي الوجود
عدد التعليقات:6746
الحرمانواذا صور خشتي وانا اسوي سيرش واذا عادي
sar-al-saهذا كان زمان وينفع التكميم اليوم في تصعيب المهمه والا التلفزيون يقوم بمهمه التصوير وتسجيل المكالمات بدون ايه كيمرا به مع وجود تلفزيون بكيمرا الان
الحقبانيعلم اليوم الخطبه عن الاخلاق اللهم صلي علي محمد وصحابه وسلام علم
صراحه @خلهم يشاهدون معندي شي اخبيه وأكثرجلوسي خاصه عندالنت في اماكن عامه و اتابع فقط المرصد علشان اقوي ثقافتي بتعليقات وقرائتها وانا ليس اطخم خلق الله حسن
زايد الوايليوالله مايجي من وراكم خير
كُعشانكلامه سليم ... ولو اني ماعمري استخدمت الكاميرا ولامره في حياتي ..واصلاً ما أعرف لها رغم أن عندي لابتوب حديث