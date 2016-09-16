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بالفيديو.. شاهد مذيع “ينفش” شعر دونالد ترامب على الهواء مباشرة ويعرّضه لموقف محرج

16 سبتمبر, 2016 , 13:22 م
بالفيديو.. شاهد مذيع “ينفش” شعر دونالد ترامب على الهواء مباشرة ويعرّضه لموقف محرج
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ترجمة صحيفة المرصد: تعرض مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لموقف محرج إثر قيام مذيع أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة في أمريكا بـ “نفش” شعر ترامب المرتّب على الهواء مباشرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد استضاف برنامج التوك شو الشهير “تونايت شو” المرشح الرئاسي دونالد ترامب وطلب منه المذيع أن يقوم بشيء قد لا يستطيع أحد فعله معه إن أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فطلب منه أن يقوم بإفساد قصة شعره على الهواء.

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تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 16:30 م

    ١٣ عنوبه قبل كم يوم سألتي وش معنى ( نرجسي ) واليوم جايه تقولينها خخخخخخخخخخخخخخ زنوبه
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  2. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    محمد الشهري

    يا ناس وين شيهانة لها وحشة بجد 😔
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  3. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ازاك الصهيوني احذرو منه يتواجد بكل مكان كنه يدافع عن المرأة وهو يسعى لتدميرها
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  4. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ياللي لقبك امرأة ✏ وش فائدة الأخلاق إذا ماعنده إسلام ■مثل الطفل ينفشون شعره وساكت اوانتي يا✏لو نفش شعرك أحد كان شفنا لسانك الطويل ليه ينفشونه 😅
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  5. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    لو منفوشة شوشة كيم رئيس كوريا ش كان اللحين حاطك بفوهة المدفع __ترامب نرجسي عجس الكل يصف حالته 😅
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  6. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    ابن الدغنة

    هذه إشارة وتفائل بحوسة رأس أمريكا على يد ترامب المعتوه . بيحوس رأس أمريكا حوس.
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  7. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    هههههه اهبل ينفش شعره على الهواء □لو انت يالمذيع حالق شعره غبي تأثر فيه التغريدة حتى الكلام أثر فيه وخلاك تنفش شعره 😂
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  8. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    ماهو الا زعيم داعم للمجوس وللخونه 👎👎👎
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  9. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    nbras

    اصبح الاقرب للرئاسة
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  10. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 14:07 م
    عدد التعليقات:1038

    نبرااس

    هذا اللي بيفكك الخلايا الارهابيه وبيقطع نسل داعش وغيرها.
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  11. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:177

    الفارس ابو زيد

    هذا مسخرهره هذا مهو حاكم والديمقراطيه مافيها حاكم فقط مجرد موضف الحاكم الي اخذ الحكم ابا عن جد ولو وقفت قدامه ذابت عضامك هذا الي له حساب
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  12. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    أ د صالح بن سبعان

    أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق !
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  13. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    زعيم قادم لأقوى دولة في العالم مرح ومتواضع.وغيره تجده متجهم الوجه عابس تبادره بالسلام عليه لايرد عليك . ثم يبادرك برصاص كلماته ,, اجلس وشـــــــ عندك
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  14. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    هذا شكل حاكم الله يخارجنا
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  15. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    إمرأه

    يا زينكم بس هذا اللي يخليني أحترمهم ..ماخذين الحياة ببساطه هنا فاهمين الدين غلط تجهم ولا تضحك ولا تسلم على جارك واحتقر المرأه واسلب حقوقها...؟!
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  16. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    الحقباني

    علم هههههههه علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم هههههه علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم ع
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  17. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 13:27 م

    هيا خلوا واحد يمزح مع حكامنا العرب زي كذا ؟؟ والله ماعاد يشوف الشمس
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