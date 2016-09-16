بالفيديو.. شاهد مذيع “ينفش” شعر دونالد ترامب على الهواء مباشرة ويعرّضه لموقف محرج

ترجمة صحيفة المرصد: تعرض مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لموقف محرج إثر قيام مذيع أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة في أمريكا بـ “نفش” شعر ترامب المرتّب على الهواء مباشرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد استضاف برنامج التوك شو الشهير “تونايت شو” المرشح الرئاسي دونالد ترامب وطلب منه المذيع أن يقوم بشيء قد لا يستطيع أحد فعله معه إن أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فطلب منه أن يقوم بإفساد قصة شعره على الهواء.