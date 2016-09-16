بالفيديو.. شاهد مذيع “ينفش” شعر دونالد ترامب على الهواء مباشرة ويعرّضه لموقف محرج

ترجمة صحيفة المرصد: تعرض مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لموقف محرج إثر قيام مذيع أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة في أمريكا بـ “نفش” شعر ترامب المرتّب على الهواء مباشرة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد استضاف برنامج التوك شو الشهير “تونايت شو” المرشح الرئاسي دونالد ترامب وطلب منه المذيع أن يقوم بشيء قد لا يستطيع أحد فعله معه إن أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فطلب منه أن يقوم بإفساد قصة شعره على الهواء.
تعليقات ( 17 )
محمد الشهرييا ناس وين شيهانة لها وحشة بجد 😔
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ازاك الصهيوني احذرو منه يتواجد بكل مكان كنه يدافع عن المرأة وهو يسعى لتدميرها
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ياللي لقبك امرأة ✏ وش فائدة الأخلاق إذا ماعنده إسلام ■مثل الطفل ينفشون شعره وساكت اوانتي يا✏لو نفش شعرك أحد كان شفنا لسانك الطويل ليه ينفشونه 😅
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°لو منفوشة شوشة كيم رئيس كوريا ش كان اللحين حاطك بفوهة المدفع __ترامب نرجسي عجس الكل يصف حالته 😅
ابن الدغنةهذه إشارة وتفائل بحوسة رأس أمريكا على يد ترامب المعتوه . بيحوس رأس أمريكا حوس.
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°هههههه اهبل ينفش شعره على الهواء □لو انت يالمذيع حالق شعره غبي تأثر فيه التغريدة حتى الكلام أثر فيه وخلاك تنفش شعره 😂
nbrasاصبح الاقرب للرئاسة
عدد التعليقات:1038
نبرااسهذا اللي بيفكك الخلايا الارهابيه وبيقطع نسل داعش وغيرها.
عدد التعليقات:177
الفارس ابو زيدهذا مسخرهره هذا مهو حاكم والديمقراطيه مافيها حاكم فقط مجرد موضف الحاكم الي اخذ الحكم ابا عن جد ولو وقفت قدامه ذابت عضامك هذا الي له حساب
أ د صالح بن سبعانأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق !
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهزعيم قادم لأقوى دولة في العالم مرح ومتواضع.وغيره تجده متجهم الوجه عابس تبادره بالسلام عليه لايرد عليك . ثم يبادرك برصاص كلماته ,, اجلس وشـــــــ عندك
مزاجي رايق ⭐🌟⭐هذا شكل حاكم الله يخارجنا
إمرأهيا زينكم بس هذا اللي يخليني أحترمهم ..ماخذين الحياة ببساطه هنا فاهمين الدين غلط تجهم ولا تضحك ولا تسلم على جارك واحتقر المرأه واسلب حقوقها...؟!
الحقبانيعلم هههههههه علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم هههههه علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم علم ع