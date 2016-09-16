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تدهور صحة المغني“ملحم بركات” ودخوله العناية المركزة

16 سبتمبر, 2016 , 14:23 م
تدهور صحة المغني“ملحم بركات” ودخوله العناية المركزة
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صحيفة المرصد:عانى المغني ملحم بركات منذ أشهر من مرض السرطان، إلا أنه فضل أن يبقي الأمر سرّا، لكن سوء حالته الصحية أدت إلى اكتشاف مدى ضراوة مرضه، حيث يرقد تحت تأثير “المورفين” في العناية المشددة في المستشفى.

وعند تلقي مواطنته الفنانة مي حريري من ميلانو الخبر، أخذت تنتحب وتبكي، وهي تردد: “يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد” وتضيف :”أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك”. وفقًا لما أوردته مجلة “الجرس”.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    افتخر أني سعودي

    الله يحزن قلبك يا قلم الخنبقة دوم ان شاء الله****
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  2. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 16:12 م

    اسمرعبر

    يا ما حضرت له سهراته بكازينو الخيمة على مدار شهرين .. كان ساكن معنا بنفس العمارة بحي المزه .. صوت رائع وأغاني خالدة مثل سلم عليها .. الله يشفيه
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  3. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    ابن البلد

    الى قلم الحقيقية تب الى الله قبل تصيبك دعوة رجل صالح
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  4. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    ابن البلد

    الى قلم الحقيقية تب الى الله قبل تصيبك دعوة رجل صالح
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  5. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    2\\\\\\\ الأولى الدخول اليها علمها عند رب العالمين.أما الثانية فقلم الحقيقه متأكد أنها من نصيبك.لأن شيخك وداعيتك الذي تتلمذت على يده هو سبب ورودك لها.
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  6. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    سؤال لقلم الخنبقة هل يحزن قلبك لموت شيخ جليل أو داعيه ؟
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  7. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    أكتتشفت إن قلم الخنبقه إنسان عديم اﻹحساس لا يهمه يدخل جنه أو نار .
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  8. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 14:47 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    آه ياحزن قلبي على هذا الفنان العظيم. أتمنى له الشفاء العاجل وأن تصلنا أخبار سارة عنه ولايرينا فيه مكروه يذكر.وهل سنستطيع نسيان رائعته (العذاب ياحبيبي)
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