تدهور صحة المغني“ملحم بركات” ودخوله العناية المركزة

صحيفة المرصد:عانى المغني ملحم بركات منذ أشهر من مرض السرطان، إلا أنه فضل أن يبقي الأمر سرّا، لكن سوء حالته الصحية أدت إلى اكتشاف مدى ضراوة مرضه، حيث يرقد تحت تأثير “المورفين” في العناية المشددة في المستشفى.

وعند تلقي مواطنته الفنانة مي حريري من ميلانو الخبر، أخذت تنتحب وتبكي، وهي تردد: “يا حبيبي يا بيي يا خيي يا عمري يا نور عيوني يا أبو مجد” وتضيف :”أبو مجد يودعنا ولا يريد أن يعرف أحد بذلك”. وفقًا لما أوردته مجلة “الجرس”.