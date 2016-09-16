القرني: يشن هجوما عنيفا على إيران ويصفها بأم “الفتن والإرهاب” في العالم

صحيفة المرصد: اعتبر الدّاعية السعوديّ عائض القرني، أن السبب في نجاح موسم الحج لهذا العام بنسبة 100% “غياب إيران الدولة الصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم”.
وكتب “القرني” على حسابه في تويتر: ” نجح حج هذا العام بنسبة100/100والسبب بعدتوفيق الله غياب إيران الدولةالصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.
وأضاف في تغريدةٍ أخرى: ” أبارك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين ونائبيه ولرجال الأمن على نجاح موسم الحج هذا العام #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.
وشكر القرني كل مسؤول من مدني وعسكري ساهم في خدمة ضيوف الرحمن.
تجدر الاشارة إلى أن الداعية القرني قال إن التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله الأخيرة التي تعرضت لها خلال زيارة الفلبين مطلع آذار الماضي.
وتعرض القرني لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه محاضرة دينية في مدينة زامبوانغا جنوبي الفلبين مطلع آذار الماضي، حيث أصيب في ذراعه جراء طلق ناري استهدفه وهو بالمحاضرة، وتبادلت الجهات الأمنية الفلبينية إطلاق النار مع الجاني وأردته قتيلاً.
تعليقات ( 43 )
عدد التعليقات:8166
اللامي1027/ تسميها موجه 👎 / هذة حقيقة 👍
المحاميةما الجديد في الموضوع لتأتي أنت و تعيده علينا و كأنه إكتشاف خطير. نريد بناء عقول أبناء الوطن و نفعهم بالمفيد و ليس مهاترات تنتهي بصب قهوة يا ولد.
عدد التعليقات:214
الفيفاويخمبوقه ينتظر اي خبر عن اهل السنه والجماعه كي يكشر عن انيابه اصبح مكشوف لا تنفعه التقيا
اسمرعبرياليت الدعاة والعلماء يواصلون فضح النظام الإيراني وتسليط الضوء عليه .. نحتاج هذه اللهجة من الجميع للتصدي لهم
عدد التعليقات:214
الفيفاويكل يوم يكشفك الله ياقلم الحقيقه لماذا لا نرى تعليقاتك حينما يتعلق الامر بالملالي واذنابهم اين تعليقاتك على خبر نور المالكي لعنه الله
مسماراطفأ سيدنا عمر نار المجوس المقدسه والان ملك الحزم سلمان يطفئ فتنهم
سامي البلويالله ينصرك ي شيخ على المجوس وبني لبرال
سامي البلويبني لبرال والمجوس عمله لوجه واحد
خلودمخالف للنشر
كيف الحال ؟؟؟أذناب إيران عندنا وبيننا وبالملايين .. لاتأمنونهم وخذوا حذركم منهم .. وكلكم تعرفونهم .. ولكنهم لابدين إلى حد الآن ينتظرون الأوامر .. الحذر الحذر الحذر
سامي البلويبني لبرال يحربون الدين وأهل الدين ويدعون عن المجوس***
عدد التعليقات:9643
برق الحرم(((((( حتى لايقال عن اصحاب الاحزاب ...... يعيبوا على الناس .... والعيب فيهم .... الحزبية هي الفتنة .... فدعوها ))))))
إستغﻻل الفرصمعروف إن روافض مجوس إيران هم اعداء اﻹسﻻم والمسلمين إﻻ أهل البدع و اﻷهواء مثل الصوفيين وخوارج اﻹخونج فهم تارةً معهم وتارة ضدهم تقية وتمسحا بالوطنية
صافيالمتوقع من المشايخ أن يكونوا ميالين إلى الصلح لا إلى التأزيم انطلاقا من قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم وقوله والصلح خير وقوله فأصلحوا بينهما .
متأملسواء حضر حجاج إيران أو غابوا .. الأمن قائم بإذن الله ثم بإستعداد قوات الأمن والمواطنين المخلصين .. لذا ليس غيابهم هو سبب النجاح والتوفيق من الله ،،
كُعشانوالله مانشوف خير من ورا إيران وأذنابهم في العراق وسوريا واليمن ومن نحشي عليهم بالرز وبعض دول الخليج الذين يظهرون مالا يبطنون .. الله يستر من مؤامراتهم
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهركوب الموجة ضد الايرانيين.
عدد التعليقات:1694
توووووونسيةإيران مصار لها صوت وتنبح إلا بعد اغتيال شهيد العيد والحج الاكبر المهيب صدام حسين الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة
ماااتت ملك بشريبس اللي في الحد الجنوبي يحاربنا الحوثييييين مو إيران .
عدد التعليقات:1694
توووووونسيةأبكاني منظر الجنود بواسل المملكة وهم فارشين الأرض من التعب الله يعطيهم الصحة والقوة ويكونو خدم بيت الله كل سنة ويعد موسم الحج بنجاح ونجاح
عدد التعليقات:1694
توووووونسيةطبعا نجاح هذا العام لانو دولة الشر إيران لم ترسل جواسيس لكن والله كنت خايفة من الخونة الي بالداخل الي هم موالين لايران عدوة العرب الاولى
عدد التعليقات:1694
توووووونسيةمش صار لهم قبلة إلى كربلاء الكعبة الشريفة لا تتشرف بهم خليهم كل سنة يحجو لكربلاهم إلى أن ترجع العراق لحضن العروبة وقتها لا يطولو سما ولا ارض
ماااتت ملك بشرياحمي الحد الجنوبي خير ايران د لة قهوة تسمر فيها وتسكر صح
محمد المالكييعني توه يعرف ان الروافض اشرار سبحان الله
السعودية فى قلوبنا وكلنا فداء للوطنسوف احتفل أن شاء الله يوم 22 من هذا الشهر باليوم الوطني العزيز على قلوبنا وفاء"وحبا"وولاء"لهذا الوطن العزيز وطن لانحميه لانستحق العيش فيه .
الماااااضيكلنا نتفق ان ايران عدونا الاول ..ولكن ذلك لايعني ان تكذب وتقول ان ايران وراء محاولة اغتيالك
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهلكن سيظل نفي السفير السعودي في الفلبين لحديثك حول عملية اغتيالك قائمآ ولن يغير من هجومك على الايرانيين أعداء الوطن والعرب شيء في الموضوع لمعلوميتك فقط
راعي الثانيهالمعلومه صحيح
عدد التعليقات:3753
العنيدياحبي لك ياشيخ عايض يا قاهر الصهاينه والمجوس واذناب ايران
عدد التعليقات:3753
العنيدانا أصدق الشيخ عائض الفرس مجرمين بالأمس الشرطه الباكستانيه كشفت أن من قتل خمسه من علماء باكستان في كراتشي هم شيعه من عملاء إيران
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهوشــــــــ آخر نتائج التحقيقات في محاولة اغتيالك في الفلبين خصوصآ بعد نفي السفير السعودي هناك كل ماسبق وأن تحدثت عنه حول هذا الموضوع.
الحقبانيعلم الحرمان سفير السعوديه في الفلبين نفي ذلك((( اما ايران كلنا نعرف انها عدوه لنا))) وين الجديد بالموضوع علم شكر شكر علم
عدد التعليقات:6746
الحرمانسفير السعوديه في الفلبين نفي ذلك اما ايران كلنا نعرف انها عدوه لنا وين الجديد بالموضوع
فوتريحتنا وتكلمت عنا . ويسعدنا ربنا بوطنا . ويارب ابعد ايران عنا. ومن كل شر أمنا . يارب لايلتقيان مهما امتدا
متابعالمفروض مايدخلون مكة هؤلاء الروافض المشركون الانجاس قاتلهم الله
علي العمريالله يصلح حال. الامه. ويحفظ عذا. البلد
عدد التعليقات:8166
اللامي10قال كلمة حق ولا يكره ما قال الشيخ
قاهر المجوسان الرافضي لا امان له عقله بيد الخميني اللعين وقلبه مع القبور وجسده هنا ليس لهم عهد ولا ذمه يخادعون اهل شقاق ونفاق ومساوى اخلاق يبيع ذمته بغرض رخيص
عدد التعليقات:8166
اللامي10جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك وفي علمك
عدد التعليقات:8166
اللامي10ايران دولة صفوية مجوسية وهي أم ورأس الفتن والإرهاب في العالم صحيح 100%
عدد التعليقات:10021
إنسان منصفياعايض القرني,,,صحيح إنك صياد,,,,,تصيد الفرص,,,بإحتراف,,,يامعلم منك نتعلم