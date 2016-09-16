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القرني: يشن هجوما عنيفا على إيران ويصفها بأم “الفتن والإرهاب” في العالم

16 سبتمبر, 2016 , 14:25 م
القرني: يشن هجوما عنيفا على إيران ويصفها بأم “الفتن والإرهاب” في العالم
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صحيفة المرصد: اعتبر الدّاعية السعوديّ عائض القرني، أن السبب في نجاح موسم الحج لهذا العام بنسبة 100% “غياب إيران الدولة الصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم”.

وكتب “القرني” على حسابه في تويتر: ” نجح حج هذا العام بنسبة100/100والسبب بعدتوفيق الله غياب إيران الدولةالصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.
وأضاف في تغريدةٍ أخرى: ” أبارك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين ونائبيه ولرجال الأمن على نجاح موسم الحج هذا العام #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.
وشكر القرني كل مسؤول من مدني وعسكري ساهم في خدمة ضيوف الرحمن.
تجدر الاشارة إلى أن الداعية القرني قال إن التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله الأخيرة التي تعرضت لها خلال زيارة الفلبين مطلع آذار الماضي.

وتعرض القرني لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه محاضرة دينية في مدينة زامبوانغا جنوبي الفلبين مطلع آذار الماضي، حيث أصيب في ذراعه جراء طلق ناري استهدفه وهو بالمحاضرة، وتبادلت الجهات الأمنية الفلبينية إطلاق النار مع الجاني وأردته قتيلاً.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    16 سبتمبر, 2016 , 16:32 م
    عدد التعليقات:8166

    اللامي10

    27/ تسميها موجه 👎 / هذة حقيقة 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 42
    16 سبتمبر, 2016 , 16:24 م

    المحامية

    ما الجديد في الموضوع لتأتي أنت و تعيده علينا و كأنه إكتشاف خطير. نريد بناء عقول أبناء الوطن و نفعهم بالمفيد و ليس مهاترات تنتهي بصب قهوة يا ولد.
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  3. 41
    16 سبتمبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:214

    الفيفاوي

    خمبوقه ينتظر اي خبر عن اهل السنه والجماعه كي يكشر عن انيابه اصبح مكشوف لا تنفعه التقيا
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  4. 40
    16 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    اسمرعبر

    ياليت الدعاة والعلماء يواصلون فضح النظام الإيراني وتسليط الضوء عليه .. نحتاج هذه اللهجة من الجميع للتصدي لهم
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  5. 39
    16 سبتمبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:214

    الفيفاوي

    كل يوم يكشفك الله ياقلم الحقيقه لماذا لا نرى تعليقاتك حينما يتعلق الامر بالملالي واذنابهم اين تعليقاتك على خبر نور المالكي لعنه الله
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  6. 38
    16 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    مسمار

    اطفأ سيدنا عمر نار المجوس المقدسه والان ملك الحزم سلمان يطفئ فتنهم
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  7. 37
    16 سبتمبر, 2016 , 15:57 م

    سامي البلوي

    الله ينصرك ي شيخ على المجوس وبني لبرال
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  8. 36
    16 سبتمبر, 2016 , 15:57 م

    سامي البلوي

    بني لبرال والمجوس عمله لوجه واحد
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  9. 35
    16 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    خلود

    مخالف للنشر
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  10. 34
    16 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    كيف الحال ؟؟؟

    أذناب إيران عندنا وبيننا وبالملايين .. لاتأمنونهم وخذوا حذركم منهم .. وكلكم تعرفونهم .. ولكنهم لابدين إلى حد الآن ينتظرون الأوامر .. الحذر الحذر الحذر
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  11. 33
    16 سبتمبر, 2016 , 15:39 م

    سامي البلوي

    بني لبرال يحربون الدين وأهل الدين ويدعون عن المجوس***
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  12. 32
    16 سبتمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:9643

    برق الحرم

    (((((( حتى لايقال عن اصحاب الاحزاب ...... يعيبوا على الناس .... والعيب فيهم .... الحزبية هي الفتنة .... فدعوها ))))))
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  13. 31
    16 سبتمبر, 2016 , 15:33 م

    إستغﻻل الفرص

    معروف إن روافض مجوس إيران هم اعداء اﻹسﻻم والمسلمين إﻻ أهل البدع و اﻷهواء مثل الصوفيين وخوارج اﻹخونج فهم تارةً معهم وتارة ضدهم تقية وتمسحا بالوطنية
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  14. 30
    16 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    صافي

    المتوقع من المشايخ أن يكونوا ميالين إلى الصلح لا إلى التأزيم انطلاقا من قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم وقوله والصلح خير وقوله فأصلحوا بينهما .
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  15. 29
    16 سبتمبر, 2016 , 15:31 م

    متأمل

    سواء حضر حجاج إيران أو غابوا .. الأمن قائم بإذن الله ثم بإستعداد قوات الأمن والمواطنين المخلصين .. لذا ليس غيابهم هو سبب النجاح والتوفيق من الله ،،
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  16. 28
    16 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    كُعشان

    والله مانشوف خير من ورا إيران وأذنابهم في العراق وسوريا واليمن ومن نحشي عليهم بالرز وبعض دول الخليج الذين يظهرون مالا يبطنون .. الله يستر من مؤامراتهم
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  17. 27
    16 سبتمبر, 2016 , 15:24 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    ركوب الموجة ضد الايرانيين.
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  18. 26
    16 سبتمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:1694

    توووووونسية

    إيران مصار لها صوت وتنبح إلا بعد اغتيال شهيد العيد والحج الاكبر المهيب صدام حسين الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة
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  19. 25
    16 سبتمبر, 2016 , 15:20 م

    ماااتت ملك بشري

    بس اللي في الحد الجنوبي يحاربنا الحوثييييين مو إيران .
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  20. 24
    16 سبتمبر, 2016 , 15:18 م
    عدد التعليقات:1694

    توووووونسية

    أبكاني منظر الجنود بواسل المملكة وهم فارشين الأرض من التعب الله يعطيهم الصحة والقوة ويكونو خدم بيت الله كل سنة ويعد موسم الحج بنجاح ونجاح
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  21. 23
    16 سبتمبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:1694

    توووووونسية

    طبعا نجاح هذا العام لانو دولة الشر إيران لم ترسل جواسيس لكن والله كنت خايفة من الخونة الي بالداخل الي هم موالين لايران عدوة العرب الاولى
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  22. 22
    16 سبتمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:1694

    توووووونسية

    مش صار لهم قبلة إلى كربلاء الكعبة الشريفة لا تتشرف بهم خليهم كل سنة يحجو لكربلاهم إلى أن ترجع العراق لحضن العروبة وقتها لا يطولو سما ولا ارض
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  23. 21
    16 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    ماااتت ملك بشري

    احمي الحد الجنوبي خير ايران د لة قهوة تسمر فيها وتسكر صح
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  24. 20
    16 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    الله يحفظ وطني الغالي السعودية من كيد الفجار وشر الأشرار ودم عزك ياوطن الحزم
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  25. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    محمد المالكي

    يعني توه يعرف ان الروافض اشرار سبحان الله
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  26. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    الله يحفظ وطني الغالي السعودية من كيد الفجار وشر الأشرار ودم عزك ياوطن الحزم
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  27. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    السعودية فى قلوبنا وكلنا فداء للوطن

    سوف احتفل أن شاء الله يوم 22 من هذا الشهر باليوم الوطني العزيز على قلوبنا وفاء"وحبا"وولاء"لهذا الوطن العزيز وطن لانحميه لانستحق العيش فيه .
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  28. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    الماااااضي

    كلنا نتفق ان ايران عدونا الاول ..ولكن ذلك لايعني ان تكذب وتقول ان ايران وراء محاولة اغتيالك
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  29. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    لكن سيظل نفي السفير السعودي في الفلبين لحديثك حول عملية اغتيالك قائمآ ولن يغير من هجومك على الايرانيين أعداء الوطن والعرب شيء في الموضوع لمعلوميتك فقط
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  30. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 14:58 م

    راعي الثانيه

    المعلومه صحيح
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  31. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:3753

    العنيد

    ياحبي لك ياشيخ عايض يا قاهر الصهاينه والمجوس واذناب ايران
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  32. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 14:54 م
    عدد التعليقات:3753

    العنيد

    انا أصدق الشيخ عائض الفرس مجرمين بالأمس الشرطه الباكستانيه كشفت أن من قتل خمسه من علماء باكستان في كراتشي هم شيعه من عملاء إيران
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  33. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    وشــــــــ آخر نتائج التحقيقات في محاولة اغتيالك في الفلبين خصوصآ بعد نفي السفير السعودي هناك كل ماسبق وأن تحدثت عنه حول هذا الموضوع.
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  34. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    الحقباني

    علم الحرمان سفير السعوديه في الفلبين نفي ذلك((( اما ايران كلنا نعرف انها عدوه لنا))) وين الجديد بالموضوع علم شكر شكر علم
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  35. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:6746

    الحرمان

    سفير السعوديه في الفلبين نفي ذلك اما ايران كلنا نعرف انها عدوه لنا وين الجديد بالموضوع
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  36. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 14:37 م

    فوت

    ريحتنا وتكلمت عنا . ويسعدنا ربنا بوطنا . ويارب ابعد ايران عنا. ومن كل شر أمنا . يارب لايلتقيان مهما امتدا
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  37. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 14:37 م

    متابع

    المفروض مايدخلون مكة هؤلاء الروافض المشركون الانجاس قاتلهم الله
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  38. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 14:36 م

    علي العمري

    الله يصلح حال. الامه. ويحفظ عذا. البلد
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  39. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:8166

    اللامي10

    قال كلمة حق ولا يكره ما قال الشيخ
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  40. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 14:33 م

    قاهر المجوس

    ان الرافضي لا امان له عقله بيد الخميني اللعين وقلبه مع القبور وجسده هنا ليس لهم عهد ولا ذمه يخادعون اهل شقاق ونفاق ومساوى اخلاق يبيع ذمته بغرض رخيص
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  41. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:8166

    اللامي10

    جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك وفي علمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 14:29 م
    عدد التعليقات:8166

    اللامي10

    ايران دولة صفوية مجوسية وهي أم ورأس الفتن والإرهاب في العالم صحيح 100%
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:10021

    إنسان منصف

    ياعايض القرني,,,صحيح إنك صياد,,,,,تصيد الفرص,,,بإحتراف,,,يامعلم منك نتعلم
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