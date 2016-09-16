القرني: يشن هجوما عنيفا على إيران ويصفها بأم “الفتن والإرهاب” في العالم

صحيفة المرصد: اعتبر الدّاعية السعوديّ عائض القرني، أن السبب في نجاح موسم الحج لهذا العام بنسبة 100% “غياب إيران الدولة الصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم”.

وكتب “القرني” على حسابه في تويتر: ” نجح حج هذا العام بنسبة100/100والسبب بعدتوفيق الله غياب إيران الدولةالصفوية المجوسية أم الفتن والإرهاب في العالم #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: ” أبارك لـ #خادم_الحرمين_الشريفين ونائبيه ولرجال الأمن على نجاح موسم الحج هذا العام #الحج_بدون_ايران_تنظيم_وامان”.

وشكر القرني كل مسؤول من مدني وعسكري ساهم في خدمة ضيوف الرحمن.

تجدر الاشارة إلى أن الداعية القرني قال إن التحقيقات الفلبينية أثبتت أن إيران تقف وراء محاولة اغتياله الأخيرة التي تعرضت لها خلال زيارة الفلبين مطلع آذار الماضي.

وتعرض القرني لمحاولة اغتيال أثناء إلقائه محاضرة دينية في مدينة زامبوانغا جنوبي الفلبين مطلع آذار الماضي، حيث أصيب في ذراعه جراء طلق ناري استهدفه وهو بالمحاضرة، وتبادلت الجهات الأمنية الفلبينية إطلاق النار مع الجاني وأردته قتيلاً.