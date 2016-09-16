بالفيديو: رهينة يخطف سلاح أحد عناصر “داعش” ويطلق النار عليه ويفر هارباً

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو درامي لحظة سيطرة أحد الرهائن المحكوم عليهم بالإعدام على سلاح أحد عناصر “داعش” وقيامه بإطلاق النار عليهم والهرب.
وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الفيديو، فإنه يُعتقد أن مكان الحادث في أحد جبال أفغانستان التابعة لسيطرة أحد التنظيمات التكفيرية التي بايعت “داعش”.
ويبيّن الفيديو أحد الرهائن الذي كام محكوما عليه بالإعدام وقد استغل وجود سلاح أحد المتشددين الإسلاميين بجانبه فقام بدفعه والسيطرة على سلاحه ثم طرحت الكاميرا التي تقوم بالتصوير على الأرض، ما يرجح أن الشخص الذي يقوم بالتصوير قد أصيب بطلق ناري.
تعليقات ( 11 )
ررركفو والله ذئب عليك بالكلاب داعش .
ااببووححممووددتعليق ( 8 ) لو كان الهارب افدغ مثلك ..كان بدأ بصاحب السلاح .. لكن كان عنده حس عسكري وسرعة بديهة ..وكوز المسلحين أولا ..هذا الرجل الشجاع يستحق التكريم!
الزمنالدواعش روافض وفرع من المجوسيه الايرانيه وتشبه اعمالهم بمخالفة اهل السنه حتى في اعيادهم تخصصهم المدنيين السنه ولم يرفعو عينا في حزب اللات او نظام بشار
فريدة شوقيتعليق 5 والله انت اللي ملاحظتك غريبة اكيد بيطلق النار على الثانين لان سلاح اللي ضربه معاه
عدد التعليقات:1038
نبرااسكفو والله،،الدواعش حيلهم على النساء او المقيد لكن في المواجهه الواحد يالله يركض من كثر لحمه وشحمه.
ااببووححممووددالهارب ذكي جدا كيف .. لم يبدأ بإطلاق النار على من تجرد من سلاحه .. بدأ بالمسلحين أولا ثم المصور ثم المغفل صاحب السلاح .. رجل فطن يستحق الاشادة !
ااببووححممووددنعم هرب .. اسمع صوته من بعيد .. الغريب عدم ردة فعل المسلحين الآخرين .. إلا بد ان استقرت رصاصة الهارب في جباههم !
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهالله ينصرك على هذه الخنازير من قطعان البغدادي الكافرة الملعونة الارهابية.واذا تم استشهادك بينهم فالجنة دارك وطيب مقامك وقتلتك الى نار جهنم خالدين فيها