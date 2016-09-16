بالفيديو: رهينة يخطف سلاح أحد عناصر “داعش” ويطلق النار عليه ويفر هارباً

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو درامي لحظة سيطرة أحد الرهائن المحكوم عليهم بالإعدام على سلاح أحد عناصر “داعش” وقيامه بإطلاق النار عليهم والهرب.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الفيديو، فإنه يُعتقد أن مكان الحادث في أحد جبال أفغانستان التابعة لسيطرة أحد التنظيمات التكفيرية التي بايعت “داعش”.

ويبيّن الفيديو أحد الرهائن الذي كام محكوما عليه بالإعدام وقد استغل وجود سلاح أحد المتشددين الإسلاميين بجانبه فقام بدفعه والسيطرة على سلاحه ثم طرحت الكاميرا التي تقوم بالتصوير على الأرض، ما يرجح أن الشخص الذي يقوم بالتصوير قد أصيب بطلق ناري.