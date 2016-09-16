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بالفيديو: رهينة يخطف سلاح أحد عناصر “داعش” ويطلق النار عليه ويفر هارباً

16 سبتمبر, 2016 , 14:50 م
بالفيديو: رهينة يخطف سلاح أحد عناصر “داعش” ويطلق النار عليه ويفر هارباً
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ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو درامي لحظة سيطرة أحد الرهائن المحكوم عليهم بالإعدام على سلاح أحد عناصر “داعش” وقيامه بإطلاق النار عليهم والهرب.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الفيديو، فإنه يُعتقد أن مكان الحادث في أحد جبال أفغانستان التابعة لسيطرة أحد التنظيمات التكفيرية التي بايعت “داعش”.

ويبيّن الفيديو أحد الرهائن الذي كام محكوما عليه بالإعدام وقد استغل وجود سلاح أحد المتشددين الإسلاميين بجانبه فقام بدفعه والسيطرة على سلاحه ثم طرحت الكاميرا التي تقوم بالتصوير على الأرض، ما يرجح أن الشخص الذي يقوم بالتصوير قد أصيب بطلق ناري.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 16:11 م

    ررر

    كفو والله ذئب عليك بالكلاب داعش .
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  2. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    ااببووححمموودد

    تعليق ( 8 ) لو كان الهارب افدغ مثلك ..كان بدأ بصاحب السلاح .. لكن كان عنده حس عسكري وسرعة بديهة ..وكوز المسلحين أولا ..هذا الرجل الشجاع يستحق التكريم!
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  3. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 15:58 م

    الزمن

    الدواعش روافض وفرع من المجوسيه الايرانيه وتشبه اعمالهم بمخالفة اهل السنه حتى في اعيادهم تخصصهم المدنيين السنه ولم يرفعو عينا في حزب اللات او نظام بشار
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  4. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 15:52 م

    فريدة شوقي

    تعليق 5 والله انت اللي ملاحظتك غريبة اكيد بيطلق النار على الثانين لان سلاح اللي ضربه معاه
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  5. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    هذولي أفغان طالبان وإلا باكستان ... شي عجيب
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  6. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:1038

    نبرااس

    كفو والله،،الدواعش حيلهم على النساء او المقيد لكن في المواجهه الواحد يالله يركض من كثر لحمه وشحمه.
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  7. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 15:18 م

    ااببووححمموودد

    الهارب ذكي جدا كيف .. لم يبدأ بإطلاق النار على من تجرد من سلاحه .. بدأ بالمسلحين أولا ثم المصور ثم المغفل صاحب السلاح .. رجل فطن يستحق الاشادة !
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  8. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    ااببووححمموودد

    نعم هرب .. اسمع صوته من بعيد .. الغريب عدم ردة فعل المسلحين الآخرين .. إلا بد ان استقرت رصاصة الهارب في جباههم !
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  9. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    ماشاء الله عليهم ذيب ذبح ثلاث من دواعش في أقل من دقيقه
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  10. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    ماشاء الله عليهم ذيب ذبح ثلاث من دواعش في أقل من دقيقه
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  11. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    الله ينصرك على هذه الخنازير من قطعان البغدادي الكافرة الملعونة الارهابية.واذا تم استشهادك بينهم فالجنة دارك وطيب مقامك وقتلتك الى نار جهنم خالدين فيها
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