  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أوباما يكشف عن شهادة ميلاده بعد تشكيك دونالد ترامب حول مكان مولده

16 سبتمبر, 2016 , 14:52 م
أوباما يكشف عن شهادة ميلاده بعد تشكيك دونالد ترامب حول مكان مولده
  • 1٬601
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-رويترز:قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، الذي كان واحدا ممن تزعموا حركة “بيرثر” التي شككت في جنسية الرئيس باراك أوباما الأميركية، إن المرشح يصدق أن أوباما ولد في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” نشرت قبل صدور البيان، أحجم ترامب عن قول ما إذا كان يصدق أن أوباما ولد في هاواي.وأثارت هذه التصريحات انتقادات من المرشحة الجمهورية لانتخابات الرئاسة، هيلاري كلينتون، التي عبرت عن استيائها من رد ترامب خلال تجمع لزعماء ذوي الأصول اللاتينية في واشنطن.

وقالت كلينتون “لم يقل هاواي. لم يقل أميركا. هل يريد هذا الرجل أن يكون رئيسنا القادم؟”.وأضافت “متى سيكف عن هذا القبح وهذا التعصب؟ حاول إعادة ضبط نفسه وحملته مرات عديدة. هذا هو أفضل أداء إليه. هذه هي حقيقته”.

وبعد مرور بضع سنوات على توليه الرئاسة نشر أوباما وهو أول أميركي من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبيض نسخة مطولة من شهادة ميلاده للرد على من قالوا إنه لم يولد في الولايات المتحدة.

وقال جيمس ميسون، مستشار حملة ترامب في بيان يوم الخميس “بعد النجاح في الحصول على شهادة ميلاد الرئيس أوباما في حين لم يتمكن آخرون، من ذلك يصدق السيد ترامب أن الرئيس أوباما ولد في الولايات المتحدة”.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 15:40 م

    سعودي وافتخر

    ت 4،،لايوجد اقسى من اللي عمله ٨٠٠الف قتيل بسوريا تشريد ١٥ مليون والعراق قتل وتشريد واليمن ساكت عن ايران الارهابيه تتعامل مع مليشيات بدول ذات سياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 15:22 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    انا متأكدة اننا بنبكي على اوباما بكي - ليس لروعته وحنكته - لكن لأن سواءًا هيلاري او ترامب كلاهما ستكون الحقبة القادمة قاسية جداً على الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 14:58 م

    سعودي وافتخر

    البركه بالام الجنسيه الامريكيه ولو على الاب كان تحت شجره بافربقا يدور تحتها عن الشمس ويبحث عن حبوب قمح في جحور النمل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم