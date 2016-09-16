فيديو: سقوط أحد أعيان بريطانيا في الشارع أثناء تواجد الأمير ويليام وزوجته.. شاهد ردة فعلهما!

ترجمة صحيفة المرصد: وثّق فيديو لحظة تعرض أحد أعيان بريطانيا لموقف محرج إثر تعثره بحجر ثابت في الأرض ووقوعه على ظهره، إلا أن الأمير ويليام توجه إليه على الفور وساعده على النهوض، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويظهر الفيديو وقوع الرجل البالغ من العمر 72 عاما – المعيّن من قبل ملكة بريطانيا لتمثيلها داخل البلاد – بعد استقباله للأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون لحضور إحدى الفعاليات في منطقة إيزيكس في بريطانيا.