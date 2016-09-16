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فيديو: سقوط أحد أعيان بريطانيا في الشارع أثناء تواجد الأمير ويليام وزوجته.. شاهد ردة فعلهما!

16 سبتمبر, 2016 , 15:26 م
فيديو: سقوط أحد أعيان بريطانيا في الشارع أثناء تواجد الأمير ويليام وزوجته.. شاهد ردة فعلهما!
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ترجمة صحيفة المرصد: وثّق فيديو لحظة تعرض أحد أعيان بريطانيا لموقف محرج إثر تعثره بحجر ثابت في الأرض ووقوعه على ظهره، إلا أن الأمير ويليام توجه إليه على الفور وساعده على النهوض، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويظهر الفيديو وقوع الرجل البالغ من العمر 72 عاما – المعيّن من قبل ملكة بريطانيا لتمثيلها داخل البلاد – بعد استقباله للأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون لحضور إحدى الفعاليات في منطقة إيزيكس في بريطانيا.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    تدرون وش اكثر شي اعجبني 😍 الجو شكله حلو بادي يجيهم براد خفيييف اللي هو فصل الخريف احنا ياحسرة ياصيف يلهب ويحرق يا برد يكسر العظم ويخلينا نرجف رجف 😶
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  2. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 16:11 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الله يهني سعيد بسعيده رغم اني ماظنه مبسوط مرة لان شكله تغير بعد ماعرس وهي لا شكلها مرة مبسوطة متشققه 😂 يله دايم الزين ماياخذ زينة والحلوة ماتاخذ حلو
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  3. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شايف العجايب لا ههه 😬. فريدة وين رشيقة معه هذي نحيفة مرة يابسة وماهي طويلة زي ماكنت اعتقد قبل . لابسة كعب ١٠ سم . ويليام طويييل ماشالله ووسيم 🤗
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  4. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 16:07 م

    اسمرعبر

    من زمان ماشفت الأجسام الطبيعية .. السوق صار كله شفط ونفخ
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  5. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ايه صح قصيمي بس هذا أمير ووسيم حالة استثنائية يعني ممكن يلقى فائقة الجمال مع مواصفات كثيرة جوهرية لامظهرية فقط .
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  6. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 16:01 م

    قصيمي

    الى تعليق عهود 4 // المرأه ليست بجسمها او بجمالها فقط ... المرأه كيان مكون من عدت اجزاء بعضها يكمل الاخر ولب هذه الاجزاء واهمها الاخلاق والستر .
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  7. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    حقيقه

    انظر الى بساطتة الاوربيون .... وكم هم خلوقين مع بعضهم البعض # وعلى النقيض نحن الجفاة العرات القسات ، تجد الواحد منا جمع له قرشين على طول يتكبر
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  8. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 15:57 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    تناقض عجيب غريب بين أقوالهم على ألسنتهم وأفعالهم بأيديهم وكأن مايتحدثون به هو فقط للاستهلاك المحلي الوقتي لاأقل ولاأكثر.طيب أنت مسلم لماذا تبخرت رحمتك
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  9. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 15:56 م

    فريدة شوقي

    عيني على كيت بارده رغم الحمل والولادة إلا انها محافظة على رشاقتها وجمالها مو بعض الحريم يجيها فتق وتلهم من هالحلبة ليل نهار
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  10. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 15:54 م

    شايف العجايب

    عهود يعني وليام اوسم من شاهر
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  11. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 15:54 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    ثم يجلس البعض من الدعاة أويقفون بين أفراد مجتمعهم يحدثونهم عن رحمة الاسلام وأنه يدعو الى ذلك.بينما الحقيقة على أرض الواقع امرأة تهان وأخرى تقتل.
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  12. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    حسان

    ما شاء الله على الأميرة ... عليها جسم!
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  13. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 15:49 م

    ؟؟؟؟؟؟

    مخالف للنشر
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  14. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 15:49 م

    ريناد

    وشفيه الامير ويليام كذا كان وسيم ليش انقلب حاله وين*** عنه ههههههه
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  15. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    شوري عليك ياويليام اعرس على هالمرة كبيرة شكلها ويابسة مرة . كل هالزين اللي فيه سبحان الله ومالقيتا الا ذي ! لو يزرع شعر تشوفون كيف الوسامة
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  16. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 15:45 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    وهي لاتستطيع أن تتحرك الا من خلال كرسي متحرك. فاضطرت للحبو على ركبتيها من خلال عتبات درج اسمنتي للوصول اليه كلفه هذا الموقف النقل او الفصل على ماأعتقد
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  17. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    أمراء ومسؤولين وأعيان غربيين في قمة الرحمة والتواضع وعدم التهكم والسخرية على الآخرين حال وقوعهم في مواقف محرجة لهم.والبعض مراجعة تصعد اليه في مكتبه.
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  18. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 15:35 م

    القحم

    ياحليله القحم طيحته ماهي بسهله ... وأكيد أنه تعور بس تحمل
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