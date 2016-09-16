التوصل لـ”تسوية” بقضية “تشهير” لطالب سعودي اتهم بدعم هجوم بوسطن

صحيفة المرصد: توصل القضاء الأمريكي إلى “تسوية” بين الادعاء والدفاع في قضية ضد غلين بليك، الذي اتهم الطالب السعودي عبدالرحمن الحربي بدعم الأخوين تسارناييف منفذا هجوم ماراثون بوسطن.

وأشارت المحكمة إلى أنه ووفقا للتسوية لم يعترف أي طرف بالذنب أو ارتكاب خطأ أو تحمل المسؤولية، دون الإفصاح عما توصل إليه الطرفان في التسوية، لافتة إلى أن الشروط والبنود “سرية.”

ويذكر أنه وفي مارس/ آذار العام 2014 رفع عبدالرحمن الحربي المقيم كطالب في بوسطن دعوى قضائية تحت بند “القذف والتشهير” ضد بليك حيث قام الأخير باتهامه مرارا بتقديم دعم وتمويل للأخوين جوهر وتامرلان تسارناييف منفذا تفجيرات ماراثون بوسطن.ويشار إلى أن غلين بليك هو مقدم برامج إذاعية ويعرف عن توجهاته بأنها محافظة.

CNN