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مساعد الرئيس الإيراني : غزو أمريكا للعراق وأفغانستان كان لصالحنا

16 سبتمبر, 2016 , 16:01 م
مساعد الرئيس الإيراني : غزو أمريكا للعراق وأفغانستان كان لصالحنا
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صحيفة المرصد:قال علي أكبر صالحي، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال حضوره اجتماع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن، أمس الخميس إن “الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان كان لصالحنا حيث أدى للقضاء على عدوين إقليميين لإيران وساهم في إنجاز الاتفاق النووي”.

وأكد صالحي ، على التزام إيران بالاتفاق النووي، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق قد يواجه أياماً أكثر صعوبة بعد تحديد نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، وفقاً لموقع “العربية” نقلاً عن وكالة “فارس”.

كما أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه لا يستبعد أن تعمل الحكومة الأميركية الجديدة على خلق مخاطر للاتفاق النووي”، مضيفاً: “نتخذ الخطى بصورة مدروسة ولا نبدي ردود أفعالنا بناء على المشاعر.. نحن صبورون”.

وحول إنشاء مفاعلات جديدة في إيران قال صالحي، إن إيران لم تتفق سوى مع روسيا والصين لهذا الأمر وستتفق مع دول أخرى لبناء المفاعلات فقط في حال تقبلت الدولة المعنية جميع المصادر المالية للمشروع”.

ولفت صالحي إلى عدم تعاون البنوك الأوروبية الكبرى مع إيران، موجهاً العتب للطرف الغربي لعدم الوفاء بالتزاماته حسب الاتفاق النووي”.

وتابع قائلاً إنه لو كانت حرب العراق قد خفضت الثقة بأميركا “فإن انتهاك الاتفاق النووي سيأتي على ما بقي من الثقة الموجودة تجاه أميركا”.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:13540

    عمر السميري

    امريكا زعيمة الصليبيه في العصر الحديث وايران زعيمة الصفويه وعدوهما المشترك هوم اهل السنه والجماعه
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  2. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:13540

    عمر السميري

    تحالف الصليبيون والصفويون ع القضاء ع اهل السنه في كل مكان
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  3. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:13540

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  4. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 16:23 م

    سامية خالد

    لاكن الان لايوجد توافق بين ايران وامريكا يوجد خطوات ضرورية للوصول للهدف والتجهيز لمعركه حقيقة بين ايران والعرب وحلفائهم
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  5. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    سامية خالد

    هذا كبير المنافقين تصريحاته فيها استفزاز للتنظيمات الارهابية والمتعاطفين معها نعم الاحداث تسير في صالح ايران سابقا لاكن الان لايوجد توافق بين امريكا
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  6. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    سعودي وافتخر

    وغزو بريطانيا لصالحكم اعطوكم الاحواز والجزر الامارتيه واعطو اسرائيل فلسطين هو فيه بلا غير امريكا وبريطانيا اين اللي يتفكر
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  7. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:13441

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن خروج العراق كقوة استراتيجية للعرب في مواجهتكم جعل من رؤوسهم شارات استهداف لكم.
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  8. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (:الله سبحانه وتعالئ معنا يالرافضي(:
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  9. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:2996

    ولدالشيوخ

    كل العالم عدوكم.. مثلا ما تقولون هو فيه صديق لكم. يـ صالحي اكبر علي ريحتك والله ههههههـ اللي تجيب الهم..
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  10. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    اسمرعبر

    عارفين من غير ماتصرح
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