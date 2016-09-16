مساعد الرئيس الإيراني : غزو أمريكا للعراق وأفغانستان كان لصالحنا

صحيفة المرصد:قال علي أكبر صالحي، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال حضوره اجتماع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن، أمس الخميس إن “الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان كان لصالحنا حيث أدى للقضاء على عدوين إقليميين لإيران وساهم في إنجاز الاتفاق النووي”.
وأكد صالحي ، على التزام إيران بالاتفاق النووي، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق قد يواجه أياماً أكثر صعوبة بعد تحديد نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، وفقاً لموقع “العربية” نقلاً عن وكالة “فارس”.
كما أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه لا يستبعد أن تعمل الحكومة الأميركية الجديدة على خلق مخاطر للاتفاق النووي”، مضيفاً: “نتخذ الخطى بصورة مدروسة ولا نبدي ردود أفعالنا بناء على المشاعر.. نحن صبورون”.
وحول إنشاء مفاعلات جديدة في إيران قال صالحي، إن إيران لم تتفق سوى مع روسيا والصين لهذا الأمر وستتفق مع دول أخرى لبناء المفاعلات فقط في حال تقبلت الدولة المعنية جميع المصادر المالية للمشروع”.
ولفت صالحي إلى عدم تعاون البنوك الأوروبية الكبرى مع إيران، موجهاً العتب للطرف الغربي لعدم الوفاء بالتزاماته حسب الاتفاق النووي”.
وتابع قائلاً إنه لو كانت حرب العراق قد خفضت الثقة بأميركا “فإن انتهاك الاتفاق النووي سيأتي على ما بقي من الثقة الموجودة تجاه أميركا”.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:13540
عمر السميريامريكا زعيمة الصليبيه في العصر الحديث وايران زعيمة الصفويه وعدوهما المشترك هوم اهل السنه والجماعه
عدد التعليقات:13540
عمر السميريتحالف الصليبيون والصفويون ع القضاء ع اهل السنه في كل مكان
عدد التعليقات:13540
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
سامية خالدلاكن الان لايوجد توافق بين ايران وامريكا يوجد خطوات ضرورية للوصول للهدف والتجهيز لمعركه حقيقة بين ايران والعرب وحلفائهم
سامية خالدهذا كبير المنافقين تصريحاته فيها استفزاز للتنظيمات الارهابية والمتعاطفين معها نعم الاحداث تسير في صالح ايران سابقا لاكن الان لايوجد توافق بين امريكا
سعودي وافتخروغزو بريطانيا لصالحكم اعطوكم الاحواز والجزر الامارتيه واعطو اسرائيل فلسطين هو فيه بلا غير امريكا وبريطانيا اين اللي يتفكر
عدد التعليقات:13441
قلم الحقيقهمؤكد أن خروج العراق كقوة استراتيجية للعرب في مواجهتكم جعل من رؤوسهم شارات استهداف لكم.
"أنا اعوذبالله من كلمه أنا"(:الله سبحانه وتعالئ معنا يالرافضي(:
عدد التعليقات:2996
ولدالشيوخكل العالم عدوكم.. مثلا ما تقولون هو فيه صديق لكم. يـ صالحي اكبر علي ريحتك والله ههههههـ اللي تجيب الهم..
اسمرعبرعارفين من غير ماتصرح