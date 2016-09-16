سياسية فرنسية ترد على منتقدين لتسمية ابنتها باسم عربي

صحيفة المرصد:ردت سياسية فرنسية على منتقدين لها إدعوا أن ابنتها “أقل فرنسية” من الاطفال الآخرين لأنها سمتها باسم جدتها.وأعربت الوزيرة السابقة، رشيدة داتي، عن غضبها بسبب انتقادات الصحفي إريك زيمور لاطلاقها اسم والدتها “زهرة” على طفلتها، البالغة من العمر سبع سنوات.

وقال زيمور إن تصرف داتي غير وطني، لأن اسم ابنتها لا يأتي من قائمة الأسماء الفرنسية المسيحية الرسمية.وفي المقابل، وصفت داتي، التي شغلت من قبل منصب وزيرة العدل، تعليقات زيمور بأنها “مرضيّة”.

وجاءت تعليقات زيمور أثناء لقاء في إحدى القنوات التليفزيونية الفرنسية، طالب فيه بإعادة العمل بقانون يحدد أسماء المواليد المسموح بها في فرنسا.وكان القانون المشار إليه أُلغي عام 1993، بعد مئتي عام من إقراره على يد نابليون بونابرت.

وقال زيمور أيضا إنه يشعر أن زعيمة الجبهة الوطنية، ماريان لو بان، ليست يمينية بما يكفي، وإن أسماء مثل زهرة، واسم لاعب كرة القدم زين الدين زيدان، تجعل أصحابها “أقل فرنسية” منه.

وأضاف أنه واجه داتي، التي ترجع أصولها إلى شمال أفريقيا، باختيارها لاسم ابنتها، “أطلقت على ابنتها اسم زهرة، أجد أنه أمر مثير للغضب. واعتبر أن تسمية الأشخاص بأسماء مسلمة دلالة على رفض تاريخ فرنسا”.

وشغلت داتي منصب وزيرة العدل في فترة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ونشأت في بيت مسلم، لكنها تلقت جزء من تعليمها في مدرسة كاثوليكية. وتحدثت من قبل عن أنها تعتبر نفسها “ابنة فرنسا” قبل كل شيء.

وفي ردها على زيمور قالت: “أتراه أمر مشين أن تطلق اسم والدتك على ابنتك. أحب أمي، ولدي ابنة أطلقت عليها اسمها. وهو تصرف يقوم به ملايين الفرنسيين كل يوم.”

BBC