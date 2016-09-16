روسيا تحرج أمريكا وتسرب بنود خطيرة من الاتفاق في سوريا

صحيفة المرصد:منذ الساعات الأولى لإعلان الاتفاق “الأمريكي الروسي” (المشبوه) في سوريا، عملت واشنطن على حجب بنود الاتفاق عن الدول الإقليمية وحلفائها وحتى المعارضة السورية، الأمر الذي أثار حفيظة باريس؛و التي طالبت بدورها يوم أمس بالكشف العلني عن بنود ذلك الاتفاق، في حين أن روسيا لم تمانع في الخروج إلى العالم وتكشف تفاصيل الاتفاق الذي كان تتويجاً لعشرات اللقاءات والمشاورات مع الجانب الأمريكي؛ بل وذهبت موسكو إلى أبعد من ذلك عبر عزمها نقل الاتفاق إلى أروقة مجلس الأمن.. لكن في الضفة الأخرى وفي مقابل الاندفاع الروسي، كان يقابله برود و تردد وحذر وحتى تخوف أمريكي.. ليتبين اليوم أن الاتفاق لا يشمل مصير الأسد أو حتى العملية الانتقالية في سوريا، الأمر الذي يؤكد تملص واشنطن من عشرات التعهدات السابقة في سوريا، ويهدد بنسف العملية السياسية في البلاد برمتها.
واشنطن ترضخ للمطالب الروسية: تحييد مصير بشار وترحيل العملية الانتقالية
فقد خرج “ميخائيل بوغدانوف” نائب وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم الجمعة، ليعلن بشكل رسمي أن اتفاق موسكو وواشنطن حول سوريا لا يشمل مصير الأسد، أو المرحلة الانتقالية في سوريا.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن بوغدانوف قوله “إن الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في جنيف في 9 أيلول لا يتضمن مصير بشار الأسد أو العملية الانتقالية في البلاد لأن ذلك مسألة سورية بحتة، معتبراً أن “مجموعة دعم سوريا” قد تبنت وثائق مهمة بهذا الشأن بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر بالإجماع ينص بشكل واضح على وقف إطلاق النار ومسائل الأمن ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه في فيينا ونيويورك ومجلس الأمن الدولي يمثل الخطة الوحيدة التي تدعمها موسكو وتدعو الآخرين لتنفيذ الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات الدولية، وفق قناة “روسيا اليوم”.
بوغدانوف يسخر من خطة كيري البديلة
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على بلاده لا تملك أي خطط سرية بشأن حل الأزمة في سوريا، قائلاً: “على خلاف تصريحات علنية لبعض المسؤولين الغربيين والعرب حول وجود خطة “ب” لديهم، نؤكد باستمرار عدم وجود أي خطط سرية يطلق عليها “ب” أو “ج” لدينا”، وذلك في تهكم على تلويح وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” في مطلع الجاري، بأن بلاده أعدت خطة “ب” في حال عدم تطبيق موسكو التزامتها في سوريا.
ومطالب بضمان التهدئة من قبل الفصائل الثورية!
وطالب بوغدانوف الولايات المتحدة بالضغط على المعارضة السورية المسلحة من أجل الانضمام إلى نظام وقف القتال، مدعياً أن موسكو لا تتوقع أي انتهاكات لنظام الهدنة في سوريا من قبل نظام الأسد، مضيفاً :”إن ذلك سيكون اختباراً لجميع المشاركين في العملية”.
واتهامات للمعارضة بتعطيل المفاوضات!
وعلى الرغم من أن روسيا تصادر القرار السياسي والعسكري في سوريا، وطائراتها الحربية تواصل قصف المناطق المحررة رغم اتفاق “الهدنة”، دعا بوغدانوف إلى “عدم السماح بأن تصبح العملية السياسية في سوريا رهينة لقوى مضرة لا تريد المشاركة في المفاوضات السورية”، معتبراً أن تعثر المفاوضات حدث “بسبب انتهاك الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة مبدأ عدم طرح شروط مسبقة لإجراء اتصالات مع النظام “، وبطبيعة الحال يقصد بوغدانوف الشروط المسبقة للمعارضة هي المطالب برحيل بشار الأسد من السلطة مع بدأ العملية الانتقالية.
وأضاف أن “غياب ممثلي “الهيئة العليا للمفاوضات” في جولة جديدة من المفاوضات سيؤثر بشكل مباشر على فعاليتها، وكذلك غياب الأكراد وممثلي قائمتي “موسكو” و”القاهرة” وغيرها من جماعات من اعتبرها “المعارضة السورية”، مؤكداً دعم بلاده المبدئي في “حق” حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي بزعامة “صالح مسلم” بالمشاركة في عملية المفاوضات، وذلك باعتبار أن هذا الحزب من “أكبر” القوى المكافحة لتنظيم داعش.
تعليقات ( 16 )
سعودي وافتخرماهي على كيفكم الشعب ثار وقتل ٨٠٠ الف وشرد ١٥ مليون ودمرت بيوت الشعب والقاتل واحد بشار الجحش والمجوس والروس ولن يقبلو به ودماء الشهداء تروح هدر لايمكن
الصريحربنا سبحانه وتعالى يمهل ولايهمل وبمشيئة المولى سوف ينتصر الأسلام على ايران و روسيا وامريكا واسرائيل وداعش وحزب الشيطان اللهم عليك بهم جميعاً
زائر70على الشعب والمعارضه ان لايقبلو في بقى بشارمهما يكلف الامروان تكون فترت الرئياسه 4سنوات حتى لايجثم حماية الكراسي ويستغلون السلطه
الصريحربنا سبحانه وتعالى يمهل ولايهمل وبمشيئة المولى سوف ينتصر الأسلام على ايران و روسيا وامريكا واسرائيل وداعش وحزب الشيطان اللهم عليك بهم جميعاً
عدد التعليقات:13586
عمر السميريستنتصر المعارضه السوريه باذن الله مهما كانت قوة اعداءها
sar-al-saكل دول الشر في اسيا متوحده ضد العرب ومصالح الغرب في ديار العرب واخر ماتريده ال USA وجود حكم الاسد ومجاوره روسيا لاسرائيا لصالح اسرائيل وليس العرب
أمريكار وروسيا وإيران هم من يمول الإرهاب ضد المسلمينملل الكفر هدفهم القضاء على الإسلام فالنصارى والروس يتفقون مع المجوس في دعم بشار النصيري الإرهابي لقتل ماتبقى من المسلمين في سوريا .
الطائر الأزرقيقول الروس ان مصير الأسد بيد السوريين طيب السوريين ثاروا عليه من اجل تغييره . لايريد بشار إلا الأقلية العلوية والشيعة . الغالبية السنية لاتريد بشار
صراحه @امريكا لأمان لها بالاتفاقات الي تحت الطاوله لوكان اتفاق مع دوله ضعيفه كان سربت هي المعلومات واذا اتفقت مع دول قويه حرصت الاتضهر بنود الاتفاق
ابو فيصلالعقل والمنطق يقول ان بشار لن يسقط والسبب هو انه الطفل المددل لليهود والنصارى والمحوس معقوله الغرب يسمح للسنه حكم سوريا إلا اذا اراد الله عز وجل
ناقد مش حاقدليس رضوخ لكن اتفاق في المصالح بين الروس والامريكان (؛
مرسيدسقالوها سابقا لن يكون هناك سوريا ليتنا نصنع الاسلحه لادرنا ضهورنا لهم وحلينا مشاكلنا بانفسنا
ابو عبدهبشار وزمرته معهم روسيا وايران وأذنابها وامريكا والشعب السوري معهم الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير
عدد التعليقات:6748
الحرمانالشعب بيده مايريد
ابوراشدلعنة الله على بشار وايران و روسيا وامريكا واسرائيل وداعش وحزب الشيطان اللهم اهلكهم جميعاً
عدد التعليقات:13586
عمر السميريالحقيقه ان امريكا وروسيا وايران في صف واحد ضد المعارضه السوريه