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أمريكا تعتزم إعدام 45 ألف حصان لهذا السبب!

16 سبتمبر, 2016 , 16:36 م
أمريكا تعتزم إعدام 45 ألف حصان لهذا السبب!
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صحيفة المرصد: أعلنت الحكومة الأميركية عزمها إعدام 45 ألف حصان بري، بهدف استخدام المراعي الخاصة بهم في تربية الماشية.

وذكر موقع “أورينت نيوز” نقلا عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن القرار جاء عقب تصويت تم إجراؤه بهذا الصدد من قبل الهيئة الاستشارية للأحصنة البرية التابعة لمكتب إدارة الأراضي، دون الدخول في أي تفاصيل.

وبالفعل تم نقل حوالي 45 ألفاً من الأحصنة البرية من تلك الأراضي وذلك للبدء في استخدام تلك المراعي لتربية الماشية بهدف الربح.

وقد قامت الهيئة الاستشارية، المخول لها إعطاء التوصيات فقط، بالتصويت لصالح التخلص من الحيوانات التي لا تعود بالنفع ولا يتم بيعها، واستبدالها بحيوانات يمكن بيعها بهدف تحقيق الربح، على أن يتم التخلص من تلك الحيوانات “بأفضل الطرق الإنسانية”.

وبحسب مكتب إدارة الأراضي، فقد تم استخدام حقن منع الحمل مع الأحصنة لفترة، إلا أنها لم تكن ذات فائدة تذكر.

وقد لاقى القرار رفضاً كبيراً من قبل الجمعيات المساندة لحقوق الحيوان، وأكثر من 59 ألف شخص قاموا بالتوقيع على عريضة لرفض قرار الإعدام وإنقاذ تلك الحيوانات، ويبقى أن يوافق الكونغرس الأميركي على الخطوة قبل إقرار تنفيذها.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    شايم

    كل دابة على الله رزقها نظرتهم مادية هي في ارض الله ولتعلمون ياامريكان ان الله شديد العقاب
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  2. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    كلام جميل

    ارى تصديرها الى الدول التي تحتاج لحوم لستفيدو منها في الاكل بدل قتلها فالخيول يجوز اكلها و بالتوفيق
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  3. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    سعيد ملفي

    ولكنها سوف تصدر عبر شركات ماكدونالدز وغيرها للبلدان العربية همبرجر
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  4. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 17:33 م

    لماذا؟

    هيما. يعني اهيم يعني ***.
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  5. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 17:31 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    فرصة يا وزير التموين كيلوا لحمة الحمير أصبحت 45جنية~~وجهاز الكفتة لعلاج مرض الإيدز والتهاب الكبد سي وجهاز الفول الطعمية لعلاج البواسير
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  6. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 17:29 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    فرصة اقتصادية بدل لحم الحمير الكيلو 45جنية~~ لتحسين الاقتصاد
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  7. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    صراحه @

    حيواناتو ت مسالمه وصدرتوقرارابادة لوصدرقرار من بلد عربي كان قامت الدنيا ولاقعدت واظهرتونا بالجهل وعدم مرعاة الحيونات وين تصويركم لانقاذ الحيوانات
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  8. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    مزارع من أرض الطيبين

    مع الحوثي الداعشي هذا مجرم وذاك مجرم واحد يقتل أبنائنا على الحدود والثاني يقتل داخليا حسافة على عقول جمعت بين الطائفية ولحقد حماك الله ياوطن من هولاء
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  9. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    دحوم1

    بلد اجرام وقتل وتدمير ويتكلمون عن حقوق الانسان والحيوان الله ينتقم منهم
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  10. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    مزارع من أرض الطيبين

    كلاب داعش لعنة الله عليهم يعدمو الأنسان ك.الشاه واخرهم 19 سوري من دير الزور هي جت على حصان سوف يباع لحمها في أسواق. .........؟
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  11. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:2467

    ابن الوطن

    يفضل اعدام 45 الف حوثي + أخونجي عن كل حصان
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  12. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
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  13. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    سعد الدوسري

    لماذا لا تباع لدول أخرى!!!قد تحتاج لها،،،وهكذا يكون قد تحقق عده أهداف،،،بيعها بدلا من قتلها،،،الاستفاده من ثمنها...
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  14. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    جاسم

    اعدموا آلاف البشر الله لايوفقهم ومترددين يعدموا خيول !!
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  15. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 16:49 م

    hima

    اعتقد لن يتم تنفيذ القرار بألاعدام,لأن امريكا معروفة بتعاملها الانساني والكريم مع كل من يعيش على اراضيها,وفقهم الله.
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  16. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:6748

    الحرمان

    ماتبدلوننا بحمير
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  17. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 16:48 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    فاكثروا فيه من الصلاه على النبي صلى الله علبه وسلم
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  18. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    اليوم الجمعه افضل ايام الاسبوع
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  19. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 16:41 م

    وطني غيور

    اكيد السبب من فوبيا ايران الله يكون في عون الخيول
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