أمريكا تعتزم إعدام 45 ألف حصان لهذا السبب!

صحيفة المرصد: أعلنت الحكومة الأميركية عزمها إعدام 45 ألف حصان بري، بهدف استخدام المراعي الخاصة بهم في تربية الماشية.

وذكر موقع “أورينت نيوز” نقلا عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن القرار جاء عقب تصويت تم إجراؤه بهذا الصدد من قبل الهيئة الاستشارية للأحصنة البرية التابعة لمكتب إدارة الأراضي، دون الدخول في أي تفاصيل.

وبالفعل تم نقل حوالي 45 ألفاً من الأحصنة البرية من تلك الأراضي وذلك للبدء في استخدام تلك المراعي لتربية الماشية بهدف الربح.

وقد قامت الهيئة الاستشارية، المخول لها إعطاء التوصيات فقط، بالتصويت لصالح التخلص من الحيوانات التي لا تعود بالنفع ولا يتم بيعها، واستبدالها بحيوانات يمكن بيعها بهدف تحقيق الربح، على أن يتم التخلص من تلك الحيوانات “بأفضل الطرق الإنسانية”.

وبحسب مكتب إدارة الأراضي، فقد تم استخدام حقن منع الحمل مع الأحصنة لفترة، إلا أنها لم تكن ذات فائدة تذكر.

وقد لاقى القرار رفضاً كبيراً من قبل الجمعيات المساندة لحقوق الحيوان، وأكثر من 59 ألف شخص قاموا بالتوقيع على عريضة لرفض قرار الإعدام وإنقاذ تلك الحيوانات، ويبقى أن يوافق الكونغرس الأميركي على الخطوة قبل إقرار تنفيذها.