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“ناسا” تنشر مقطع فيديو يظهر انحسار جليد القطب الشمالي بشكل خطير

16 سبتمبر, 2016 , 16:51 م
“ناسا” تنشر مقطع فيديو يظهر انحسار جليد القطب الشمالي بشكل خطير
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صحيفة المرصد: رصد فيديو قامت بتصويره وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” انحسار جليد القطب الشمالي إلى أدني مستوى له في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت “ناسا” ما توصلت إليه خلال بحث مشترك مع مركز بيانات الجليد في جامعة كولورادو، كما يظهر الفيديو الانحسار الذي شهده الجليد في الفترة الماضية.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 18:02 م

    سعودي وافتخر

    فيةيوتيوب عن رحلة لمسبار من الهملايا الى الفضاء وصلو لمسافة١٣ونص مليار سنه ضوئيه شي يوقف شعر الراس الارص تكون فيه كحبة رمل في الفضاء السحيق سبحان الله
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  2. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:1039

    نبرااس

    انحسار الجليد مؤشر خطير للحياه هناك ولتوازن الحياه على الارض،،هذولا العلماء اللي يسعون لمصلحة البشريه وحياتهم ابحاث وعلوم للاكتشاف والتطوير.
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  3. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 17:34 م

    سعودي وافتخر

    ولا احد يقول انه تصير الارض مروج وانهار كم سنه،،، خلال الزمن القادم واذا صارت مروج وانهار ممكن تستمر نص يوم يوم يومين عندالله واليوم الف سنه عندالله
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  4. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    ابو حمد

    الله خلق الارض وهو المتصرف في جميع الامور
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  5. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    سعودي وافتخر

    الان في اوروبا وشرق اسيا امطار ع مدار السنه سيتحول هذا الى النصف الاخر من الارض بقدرةالله يسبب الاسباب والنبي اخبر انه سيكون في اخر جزء من حياة الدنيا
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  6. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    سعودي وافتخر

    فيه دورة للامطار والتغيرات كل كم الف سنةوالنبي اخبرنا ان ارض العرب ستكون مروج وانهار في اخر الزمن سيكون امطار ع مدار العام خلال الزمن القادم
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  7. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:2467

    ابن الوطن

    نشوف راي الزعيم الروحي للأخوان متى تزلزل الارض و من يستثني منها و ينجو
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  8. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    الله اكبر*

    مثل كذبه الكوكب الي راح يدمر الارض ياكثر مايكذبون عليكم هالكفار ومصدقينهم
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  9. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 17:10 م

    سعودي وافتخر

    أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا صدق الله العظيم
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  10. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 17:06 م

    دحوم1

    شباب اكثرو من الصلاة والسلام على رسول الله
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  11. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    راااصد

    يمكن وكالة ناسا اخوانيه على راي قلم الحقيبه
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  12. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    مسمار

    بشائر التصحر عندهم وبشائر المروج عندنا تنبؤ ات من لاينطق عن الهوى
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