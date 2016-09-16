“ناسا” تنشر مقطع فيديو يظهر انحسار جليد القطب الشمالي بشكل خطير

صحيفة المرصد: رصد فيديو قامت بتصويره وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” انحسار جليد القطب الشمالي إلى أدني مستوى له في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت “ناسا” ما توصلت إليه خلال بحث مشترك مع مركز بيانات الجليد في جامعة كولورادو، كما يظهر الفيديو الانحسار الذي شهده الجليد في الفترة الماضية.