“ناسا” تنشر مقطع فيديو يظهر انحسار جليد القطب الشمالي بشكل خطير

صحيفة المرصد: رصد فيديو قامت بتصويره وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” انحسار جليد القطب الشمالي إلى أدني مستوى له في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.
وذكرت “ناسا” ما توصلت إليه خلال بحث مشترك مع مركز بيانات الجليد في جامعة كولورادو، كما يظهر الفيديو الانحسار الذي شهده الجليد في الفترة الماضية.
تعليقات ( 12 )
سعودي وافتخرفيةيوتيوب عن رحلة لمسبار من الهملايا الى الفضاء وصلو لمسافة١٣ونص مليار سنه ضوئيه شي يوقف شعر الراس الارص تكون فيه كحبة رمل في الفضاء السحيق سبحان الله
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نبرااسانحسار الجليد مؤشر خطير للحياه هناك ولتوازن الحياه على الارض،،هذولا العلماء اللي يسعون لمصلحة البشريه وحياتهم ابحاث وعلوم للاكتشاف والتطوير.
سعودي وافتخرولا احد يقول انه تصير الارض مروج وانهار كم سنه،،، خلال الزمن القادم واذا صارت مروج وانهار ممكن تستمر نص يوم يوم يومين عندالله واليوم الف سنه عندالله
ابو حمدالله خلق الارض وهو المتصرف في جميع الامور
سعودي وافتخرالان في اوروبا وشرق اسيا امطار ع مدار السنه سيتحول هذا الى النصف الاخر من الارض بقدرةالله يسبب الاسباب والنبي اخبر انه سيكون في اخر جزء من حياة الدنيا
سعودي وافتخرفيه دورة للامطار والتغيرات كل كم الف سنةوالنبي اخبرنا ان ارض العرب ستكون مروج وانهار في اخر الزمن سيكون امطار ع مدار العام خلال الزمن القادم
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ابن الوطننشوف راي الزعيم الروحي للأخوان متى تزلزل الارض و من يستثني منها و ينجو
الله اكبر*مثل كذبه الكوكب الي راح يدمر الارض ياكثر مايكذبون عليكم هالكفار ومصدقينهم
سعودي وافتخرأَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا صدق الله العظيم
دحوم1شباب اكثرو من الصلاة والسلام على رسول الله
راااصديمكن وكالة ناسا اخوانيه على راي قلم الحقيبه
مسماربشائر التصحر عندهم وبشائر المروج عندنا تنبؤ ات من لاينطق عن الهوى