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المحيسني يعلق على قضية “قطع رؤوس” عناصر قوات الأسد

16 سبتمبر, 2016 , 17:36 م
المحيسني يعلق على قضية “قطع رؤوس” عناصر قوات الأسد
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صحيفة المرصد : دعا “عبد الله المحيسني” القاضي العام لـ”جيش الفتح” جميع الفصائل بعدم ذبح جنود النظام خلال العمليات العسكرية، مؤكداً أن تلك الممارسات “تخالف الدين وتشوه صورة المقاتلين”.

و في سلسلة تغريدات لـ “المحيسني” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس، قال إن “قطع الرؤوس عادة قبيحة شنيعة وتشوه الجهاد وتعين فيها وسائل الإعلام المعادية على تشويهها للجهاد”، مشدداً على أن “الرسول لم يقطع رأساً ولم ينحر ولم يسلخ ولم يمثل”.

وأكد “المحيسني” أن “مشاهد قطع الرأس تجبر المدنيين وغيرهم ممن اتخذ الموقف المحايد إلى النفور من المجاهدين”، مشيراً “نحن مأمورون أن نجمل الدين في أعين الناس”.

وانتشرت في وقت سابق صوراً مسربة تظهر عمليات لقطع رؤوس جنود الأسد، قام بها بشكل فردي بعض العناصر التابعين للفصائل العسكرية.

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تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    16 سبتمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:5038

    الرحااال

    شوهتوا الدين يا اوصخ من في الأرض..
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  2. 26
    16 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    شايم

    لا الثوار ولا العراق ولا اليمن سوف يذكرون وقفاتنا مثلهم مثل افغانستان والفلسطينيين وقبلهم وقبلهم اقديد اخس من عسفان يجب ان نبني انفسنا ولانعتمد عليهم.
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  3. 25
    16 سبتمبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    المفروض أنك ياكلب البغدادي من ضمن وجبة الدواعش الارهابيين وعلى رأس قائمتهم الذين قطعت رؤوسهم حكومتنا السعودية ليوضع بجانب قطو القطو الصفوي الهالك.
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  4. 24
    16 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    صراحه @

    لاعرف عنه شئ وكيف اعلق على شي مالم احط به علما كل الي اقوله الله ينصر ولات امورنا ورجال ديننا الاعزاء الذين نسمع لقولهم ونطيع امثال ابن باز رحمه الله
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  5. 23
    16 سبتمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:3756

    العنيد

    مخالف للنشر
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  6. 22
    16 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  7. 21
    16 سبتمبر, 2016 , 18:11 م

    رحمه

    انتم سبب نكسه سوريا يا كلاب النار*****
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  8. 20
    16 سبتمبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    حكومتنا الرشيدة هي الأخرى تريد قطع رأسك كالكلب الأجرب يالارهابي الملعون أنت ومن معك لتضعها بجانب الرؤوس الصفوية الايرانية فلافرق بينكم جميعكم ارهابيين
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  9. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  10. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    رحمه

    واول من سنحاربك انت يا خارجي يا دجال يا سبب نكسه سوريا الى الان....انظروا الى الدواعش سيهاجموني 😀😀😀
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  11. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    رحمه

    ابناء شودري يدعون لهم بالنصر واي نصر كاشفينهم دواعش قعده يساقون كالبهايم
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  12. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 18:06 م

    شيهانة💤💧

    عمرالمسمار ماخذ وضعية الميت😣
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  13. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:2467

    ابن الوطن

    انت اول من بايع الخميني و بشار ضد الوطن
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  14. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    زائر

    اللهم أهلك الخوارج التكفيريين شرار أهل الأرض كلاب أهل النار .
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  15. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    رحمه

    اقول بلا بربره وكذب ودجال ونفاق ارجع المملكه واعلن توبتك عنما مضى وكن انسان صالح شريف يساعد مجتمعه وينميه في اي مجال
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  16. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    واهزم الروس والمجوس ومن ناصرهم
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  17. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:13586

    عمر السميري

    اللهم انصر اهل السنه في سوربا وفي كل مكان
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  18. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    اذكار المساء

    بذكر الله تطمئن القلوب
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  19. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    زائر

    تكفيري خارجي ....من شرار أهل الأرض .
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  20. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  21. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    من حائل

    الله ينصرك يالمحيسني انت ومن معك من المجاهدين ،،،
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  22. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    الله يكفينا شر المحن والفتن ماطهر منها وماببطن هذي الحروب والجماعات المتطرفه وماتنتج والله انه اختلط الحابل بنابل
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  23. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:3756

    العنيد

    الله يزيد من قتلى حزب الشيطان اللبناني و الصفويين و يعجّل بيوم بشار الاسد الذي تكبر و طغي و افسد في الأرض الفساد.
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  24. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 17:49 م

    سلمتي بلادي 🇸🇦السعودية🇸🇦

    حفظكم الله أيها المجاهدين المسلمين المؤمنين السنة ونصركم الله على الأعداء
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  25. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 17:48 م

    07

    وفقكم الله وأيدكم بجند من عنده اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
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  26. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    العتيبي

    بارك الله فيك توضيح جميل ويجب الزام جميع الفصائل بذلك واخذ تعهداة خطيه موقعه منهم بالتقيد بالشروط الشرعية المنصوص عليها شرعا فيما يتعلق بالجهاد
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  27. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    مواطن محب

    من ياتى ليقتل اهل السنةفى الشام من المجوس وحزب الشيطان والروس قطع الرؤس قليل يجب سلخهم كالشاه ويوضعون فى فرامه وهم احياء
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