المحيسني يعلق على قضية “قطع رؤوس” عناصر قوات الأسد

صحيفة المرصد : دعا “عبد الله المحيسني” القاضي العام لـ”جيش الفتح” جميع الفصائل بعدم ذبح جنود النظام خلال العمليات العسكرية، مؤكداً أن تلك الممارسات “تخالف الدين وتشوه صورة المقاتلين”.

و في سلسلة تغريدات لـ “المحيسني” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس، قال إن “قطع الرؤوس عادة قبيحة شنيعة وتشوه الجهاد وتعين فيها وسائل الإعلام المعادية على تشويهها للجهاد”، مشدداً على أن “الرسول لم يقطع رأساً ولم ينحر ولم يسلخ ولم يمثل”.

وأكد “المحيسني” أن “مشاهد قطع الرأس تجبر المدنيين وغيرهم ممن اتخذ الموقف المحايد إلى النفور من المجاهدين”، مشيراً “نحن مأمورون أن نجمل الدين في أعين الناس”.

وانتشرت في وقت سابق صوراً مسربة تظهر عمليات لقطع رؤوس جنود الأسد، قام بها بشكل فردي بعض العناصر التابعين للفصائل العسكرية.