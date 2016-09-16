المحيسني يعلق على قضية “قطع رؤوس” عناصر قوات الأسد

صحيفة المرصد : دعا “عبد الله المحيسني” القاضي العام لـ”جيش الفتح” جميع الفصائل بعدم ذبح جنود النظام خلال العمليات العسكرية، مؤكداً أن تلك الممارسات “تخالف الدين وتشوه صورة المقاتلين”.
و في سلسلة تغريدات لـ “المحيسني” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس، قال إن “قطع الرؤوس عادة قبيحة شنيعة وتشوه الجهاد وتعين فيها وسائل الإعلام المعادية على تشويهها للجهاد”، مشدداً على أن “الرسول لم يقطع رأساً ولم ينحر ولم يسلخ ولم يمثل”.
وأكد “المحيسني” أن “مشاهد قطع الرأس تجبر المدنيين وغيرهم ممن اتخذ الموقف المحايد إلى النفور من المجاهدين”، مشيراً “نحن مأمورون أن نجمل الدين في أعين الناس”.
وانتشرت في وقت سابق صوراً مسربة تظهر عمليات لقطع رؤوس جنود الأسد، قام بها بشكل فردي بعض العناصر التابعين للفصائل العسكرية.
تعليقات ( 27 )
عدد التعليقات:5038
الرحااالشوهتوا الدين يا اوصخ من في الأرض..
شايملا الثوار ولا العراق ولا اليمن سوف يذكرون وقفاتنا مثلهم مثل افغانستان والفلسطينيين وقبلهم وقبلهم اقديد اخس من عسفان يجب ان نبني انفسنا ولانعتمد عليهم.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالمفروض أنك ياكلب البغدادي من ضمن وجبة الدواعش الارهابيين وعلى رأس قائمتهم الذين قطعت رؤوسهم حكومتنا السعودية ليوضع بجانب قطو القطو الصفوي الهالك.
صراحه @لاعرف عنه شئ وكيف اعلق على شي مالم احط به علما كل الي اقوله الله ينصر ولات امورنا ورجال ديننا الاعزاء الذين نسمع لقولهم ونطيع امثال ابن باز رحمه الله
عدد التعليقات:3756
العنيدمخالف للنشر
رحمهمخالف للنشر
رحمهانتم سبب نكسه سوريا يا كلاب النار*****
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهحكومتنا الرشيدة هي الأخرى تريد قطع رأسك كالكلب الأجرب يالارهابي الملعون أنت ومن معك لتضعها بجانب الرؤوس الصفوية الايرانية فلافرق بينكم جميعكم ارهابيين
رحمهمخالف للنشر
رحمهواول من سنحاربك انت يا خارجي يا دجال يا سبب نكسه سوريا الى الان....انظروا الى الدواعش سيهاجموني 😀😀😀
رحمهابناء شودري يدعون لهم بالنصر واي نصر كاشفينهم دواعش قعده يساقون كالبهايم
شيهانة💤💧عمرالمسمار ماخذ وضعية الميت😣
عدد التعليقات:2467
ابن الوطنانت اول من بايع الخميني و بشار ضد الوطن
زائراللهم أهلك الخوارج التكفيريين شرار أهل الأرض كلاب أهل النار .
رحمهاقول بلا بربره وكذب ودجال ونفاق ارجع المملكه واعلن توبتك عنما مضى وكن انسان صالح شريف يساعد مجتمعه وينميه في اي مجال
عدد التعليقات:13586
عمر السميريواهزم الروس والمجوس ومن ناصرهم
عدد التعليقات:13586
عمر السميرياللهم انصر اهل السنه في سوربا وفي كل مكان
اذكار المساءبذكر الله تطمئن القلوب
زائرتكفيري خارجي ....من شرار أهل الأرض .
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حائلالله ينصرك يالمحيسني انت ومن معك من المجاهدين ،،،
عدد التعليقات:3756
العنيدالله يزيد من قتلى حزب الشيطان اللبناني و الصفويين و يعجّل بيوم بشار الاسد الذي تكبر و طغي و افسد في الأرض الفساد.
سلمتي بلادي 🇸🇦السعودية🇸🇦حفظكم الله أيها المجاهدين المسلمين المؤمنين السنة ونصركم الله على الأعداء
07وفقكم الله وأيدكم بجند من عنده اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
العتيبيبارك الله فيك توضيح جميل ويجب الزام جميع الفصائل بذلك واخذ تعهداة خطيه موقعه منهم بالتقيد بالشروط الشرعية المنصوص عليها شرعا فيما يتعلق بالجهاد
مواطن محبمن ياتى ليقتل اهل السنةفى الشام من المجوس وحزب الشيطان والروس قطع الرؤس قليل يجب سلخهم كالشاه ويوضعون فى فرامه وهم احياء