فيديو: عشرات الشيعة يختمون حجتهم لحظة توجههم من منى إلى مكة بالهتافات

صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشيعة من السعودية ودول خليجية وعربية وهم يتوجهون نحو مكه في النفق القادم من منى خاتمين حجتهم وهم يهتفون بهتافات شيعية بصوت جماعي، مما جعل بعض الحجيج يهرب من تجمعهم خشية أن تحدث تدافعات معتقدين بأنها هتافات سياسية.