فيديو: عشرات الشيعة يختمون حجتهم لحظة توجههم من منى إلى مكة بالهتافات

صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشيعة من السعودية ودول خليجية وعربية وهم يتوجهون نحو مكه في النفق القادم من منى خاتمين حجتهم وهم يهتفون بهتافات شيعية بصوت جماعي، مما جعل بعض الحجيج يهرب من تجمعهم خشية أن تحدث تدافعات معتقدين بأنها هتافات سياسية.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
الثوار يكبدون قوات الأسد خسائر بشرية كبيرة في حي جوبر الدمشقي
10
1٬410
مند 3 ساعات
24
3٬891
مند 4 ساعات
24
2٬228
مند 4 ساعات
70
1٬659
مند 4 ساعات
المرصد الرياضي
وثيقة النصر تورط جوميز مع التعاون!
32
4٬480
مند 1 يوم
21
5٬445
مند 2 يومين
55
9٬553
مند 2 يومين
اخبار منوعة
122
13٬947
مند 21 ساعة
29
10٬578
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو:مراسل تلفزيوني ينجو من صاروخ بأعجوبة
8
3٬627
مند 8 ساعات
38
9٬651
مند 18 ساعة
70
16٬748
مند 1 يوم
43
5٬978
مند 2 يومين
اخبار فنية
شاهد اطلالة مثيرة لـحليمة بولند وشمس الكويتية فى حفلة مصر !!
112
13٬088
مند 1 يوم
126
15٬509
مند 3 أيام
اخبار ثقافية
هكذا يُفسر علماء كيف نشأة الحياة على الأرض!
18
967
مند 6 ساعات
13
1٬440
مند 18 ساعة
56
11٬972
مند 4 أيام
اخبار صحية
وفاة ممثلة شابة تثير جدلا بشأن جدوى الطب الصيني
12
5٬330
مند 1 يوم
18
2٬314
مند 2 يومين
13
2٬938
مند 3 أيام
38
9٬469
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
انخفاض أسعار الأضاحي ثالث أيام العيد بجدة 15 %
15
3٬086
مند 1 يوم
15
3٬964
مند 3 أيام
98
7٬031
مند أسبوع واحد
أخبار مناسبات
3
1٬982
مند 3 أيام
الاخيرة
تدهور صحة المغني“ملحم بركات” ودخوله العناية المركزة
12
2٬396
مند 6 ساعات
تعليقات ( 1 )
الحب للسعوديةأيها الشيعه أقروا في تاريخكم وتاريخ عبدالله بن سبأ