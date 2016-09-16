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تعرف على “رسوم الخدمات البلديات” التي تشمل 11 نشاطاً بينها “حفر الشوارع والأبراج”

16 سبتمبر, 2016 , 21:10 م
تعرف على “رسوم الخدمات البلديات” التي تشمل 11 نشاطاً بينها “حفر الشوارع والأبراج”
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية بأن رسوم الخدمات البلدية والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها أخيراً، شملت 11 نشاطاً، من أبرزها جمع النفايات، وتراخيص البناء والهدم، إضافة إلى رسوم على حفر الشوارع، وأخرى خاصة بإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات.

وبحسب صحيفة الحياة فإن رسوم جمع النفايات قسمت على نوعين، أحدها خاص بالمباني السكنية، وأخر متعلق بالأنشطة التجارية، إذ ربطت رسوم جمع النفايات للوحدات السكنية بمعدلات استهلاك الكهرباء، والتي تبدأ من خمسة ريالات وتنتهي بـ50 ريال، بحسب كمية استهلاك الكهرباء.

في حين تباينت رسوم جمع النفايات للأنشطة التجارية بحسب نوعية النشاط، إذ حدد مبلغ 10 آلاف ريال حداً أقصى على محطات الوقود سنوياً، ومبلغ 500 ريال سنوياً حداً أعلى لجمع نفايات الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية.

أما فيما يخص الأنشطة التجارية من محال تجارية وتغيير الزيوت والشحوم وغسل السيارات والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم والمدن الترفية والأنشطة الطبية، فحددت مبلغ 10 ريال سنوياً عن كل متر مربع.

وأوضحت المعلومات بحسب الصحيفة ذاتها ، أن رسوم الخدمات البلدية شملت رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني، تختلف بحسب نوع المبنى، إذ حدد مبلغ أربعة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني السكنية، وستة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني التجارية السكنية، ومبلغ 10 ريالات عن كل متر مربع للمباني التجارية، وريال لكل متر طولي كرسم على الأسوار، إذ تكون مدة التراخيص تلك ثلاث سنوات، وفي حال تمديد الفترة تحصّل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد.
وحدد رسوم تراخيص ترميم المباني أو هدم المباني بريالين لكل متر مربع في المباني السكنية وثلاثة ريالات لكل متر مربع للمباني السكنية التجارية وخمسة ريالات لكل متر مربع للمباني التجارية، وريال واحد لكل متر طولي بما يخص ترميم الأسوار.

كما أشارت الصحيفة إلى أن تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء على النحو الآتي:

200 ريال لشهادة المباني السكنية، و300 ريال لشهادة المباني السكنية التجارية، و400 ريال للمباني التجارية.

أما رخص الأنشطة التجارية، فإن رسوم الخدمات البلدية لإصدار رخص للأنشطة التجارية فحددت بـ10 آلاف ريال لإنشاء محطة الوقود سنوياً كحد أقصى، و200 ريال لإصدار رخصة العربات المتجولة كحد أقصى سنوياً، وحدد مبلغ 12 ألف ريال سنوياً كحد أقصى لإصدار رخص الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية ولكل وحدة سكنية، في حين تم تحديد مبلغ 300 ريال لكل متر مربع لإصدار رخص المحال التجارية، وحدد مبلغ 10 ريالات لكل متر مربع لإصدار رخص محال تغيير الزيوت والشحوم والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفية والأنشطة الطبية.

وأشارت المعلومات إلى أن رسوم حفر الشوارع حُددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر برسم 15 ريالاً لكل متر طولي كحد أقصى.
وحددت رسوم الخدمات البلدية في ما يخص تأسيس أبراج الاتصالات بـ10 آلاف ريال عند التأسيس، و600 ريال كحد أقصى للرسم السنوي للبرج.
أما تراخيص تأسيس وتشغيل الصرافات الآلية، فهو 10 آلاف ريال رسم تأسيس لكل صراف آلي، و1200 ريال سنوياً كحد أقصي لرسم تشغيل الصراف الآلي.



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    16 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    ناصر

    انت هنا عندك عدد متضخم جدا من الأجانب يقدر عددهم ب 17 مليون هولاء يضغطون على جميع الخدمات وبالتالي ارتفاع معدل الأسعار لجميع المواد بسبب كثرة الطلب
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  2. 42
    16 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    القناص2

    نتمنى اخذ مبلغ 2500 ريال على كل وافد غير نظامي اسوه بالعامل النظامي الذي يدفع هذا المبلغ لمكتب العمل ليس من العدل غير نظامي ويتهرب من الدفع
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  3. 41
    16 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    بدر

    دخول البيت ١٠ ريال لكل فرد ساكن و٢٠ ريال للزائر دهول الحمام ٥ ريال للساكن و١٠ للضيف و١٠ لغسيل اليدين و١٠ لغسيل الجسم وريالين للمضمضه اقول والله مسخرره
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  4. 40
    16 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    ناصر

    انت هنا عندك عدد متضخم جدا من الأجانب يقدر عددهم ب 17 مليون هولاء يضغطون على جميع الخدمات وبالتالي ارتفاع معدل الأسعار لجميع المواد بسبب كثرة الطلب
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  5. 39
    16 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    sar-al-sa

    ومن فوائد هذه الرسوم جعل البدون يهرولون لبلدانهم وتحفيز المواطنين على الجد في العمل والانتاج بطرق حره غير مقيده بدوام ومنع الهدر والتبذير
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  6. 38
    16 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    ياحلاوه
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  7. 37
    16 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الميزانية تعاني بسبب الحرب على الحوثي ، الله يفرجها من عنده ، الله ينصرنا على الحوثيين أنصار المجوس
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  8. 36
    16 سبتمبر, 2016 , 22:10 م

    حامد كرزاي

    جيبولنا مصلحة الضرائب نتفاهم معهم طيب✌ نعرف اللي لنا واللي علينا..
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  9. 35
    16 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    اخونجي

    ثقافة أن المواطن مواطن بالولادة لا يمكن أن تنهض بوطن !! مالم يدرك المواطن أن له حقوق وعليه واجبات
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  10. 34
    16 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    اخونجي

    المشكلة أن البعض لا يستوعب مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة
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  11. 33
    16 سبتمبر, 2016 , 22:01 م

    ناصر

    اللي يقول على ظهور المواطنين يعني على أساس المواطنين نسبتهم عاليه من إجمالي عدد السكان ترا المواطنين اذا نسبتهم 40 بالميه من إجمالي عدد السكان كويس
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  12. 32
    16 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    محمد الجعيد

    الله يستر
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  13. 31
    16 سبتمبر, 2016 , 21:58 م

    احمد

    رسوم المحلات التجاريه ما تغيرت هي الحين 300ريال لكل متر مربع من مساحه الوحه .. الي ارتفاع كثير رخص الترميم والهدم حاليا الاولى رمزي والثانيه مجانيه
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  14. 30
    16 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    صامل

    كل هذا والاعلام يزين لنا سوء اعمالنا ؟؟؟؟؟
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  15. 29
    16 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    خنبقه ودنبقه

    ولاتنسون قنواتنا غصـــ...... 1و 2 و 3 رغم ان ماحد يطالعها ستدفعون ثمن بثها غصب عنكم وتجيكم فواتيرها مربوطه بالكهرب وبالحاسب الآلي يعني حتدفع حتدفع
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  16. 28
    16 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    اخونجي

    الرسوم والضرائب في أغلب دول العالم هي أساس دخل الدول لتحسين الخدمات لمواطنيها
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  17. 27
    16 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    انا مستعد ادفع رسوم ولكن

    انا مستعد ادفع رسوم لكن نبغى نشوف المناقصات بشفافية كحقي كمواطن لنعرف اين تذهب الاموال ونريد شركات تؤدي الخدمات بشكل نظيف وترتيب وليس كهمجية
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  18. 26
    16 سبتمبر, 2016 , 21:54 م

    متابع عن بعد

    بصراحة كنت مخطط أصبح أنا وأفراد أسرتي من الأسر المنتجة ولكن بعد هذه الرسوم.. راحت الغنم في العطية..بطلنا أحلام يقضة..
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  19. 25
    16 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    نهي

    وبدا عهد ال ***
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  20. 24
    16 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    مسمار

    ايش دخل الزباله باستهلاك الكهربه.!!! والله مو راضيه تركب بدماغي
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  21. 23
    16 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    الرأي العام

    كم انت مسكين ايها المواطن
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  22. 22
    16 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    قاهرهم

    وين المطبلين لرؤيه 2030
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  23. 21
    16 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    رؤية وتحول

    شغل متكتك مرستك ... أشتغلت الرؤى والتحولات ... وسنتحول إلى شعب فقير معدم .. زينا زي غيرنا مافيها شي وسعوا صدوركم .. ولت أيام الفقعه ...
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  24. 20
    16 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    قاهرهم

    الله يرحم ترابك يا ابو متعب افضل حل اسافر واشتغل في اي بلد واكون نفسي
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  25. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    متابع عن بعد

    يا حبايبي الإتجاه الآن إلى شيء اسمه التشغيل الذاتي.يعني كل وزارة تشغل ذاتها بذاتها بالفصيح ما عاد فيه ميزانيات.ادفع يا مواطن وخذ خدمة.وبسكين الشاورما.
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  26. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    راي عام

    2030
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  27. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 21:45 م
    عدد التعليقات:6749

    الحرمان

    لكل طفل يلبس حفاظه مع امه ١٥ريال
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  28. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    ابن البلد

    انا لله وانا اليه راجعون...يابلدية اتقوا الله فينا نحصلها منكم ولا من غيركم مايكفي الكهرب والبنزين والماء ...لاحول ولا قوة الا بالله
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  29. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 21:41 م

    مسافر زاده الخيال

    (كشف حقيقة رسوم الخدمات)..هذا هو العنوان المنتظر الذي سيطالعنافي وسائل الإعلام قريباً..كل ماجاء في شأن هذه الرسوم البلدية أشعر يقيناً بعده عن المنطق .
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  30. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    كُعشان

    ولسه الغاز والمواد الغذائيه والطبيه ورسوم للعلاج وللمدارس والبنزين بعد بيزيدونه ورسوم على الطرقات والهواء والشمس وحتى الغبار ماتستنشقونه إلا بثمن ..
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  31. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    (منصف)

    قطاعات المبيعات والخدمات سيرفعون أسعارهم وفي النهاية المواطن المستهلك هو من سيتحمل هذه الرسوم .. كم انت مسكين ايها المواطن
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  32. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    [email protected]

    وكله على راس المواطن ، التاجر بيطلعها من ظهر المواطن
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  33. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    بكل وضوح

    حتدفعوا ... يعني حتدفعوا ... وحتدفعوا ثمن كل صفره راحت في الجنوب ... وأقسم بالله لقد كنت متوقع هذه الضرائب وخاصة من بعد دخولنا في حرب مع الحوثيين
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  34. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    جفاف

    مخالف
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  35. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الرسوم تطبق على الفقير المسكين فقط .
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  36. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    مخمخه

    جايكم الخير ... ولسه ماشفتوا شي ؟؟؟
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  37. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:585

    عاشق وطنه

    لا بد يحق للمواطن غرامة اي مقاول يحفر ولا يرجع الشارع كما هو قبل الحفر . على كل الشعب في تضعضع ونتهى أمره رحمك الله يا ابو متعب
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  38. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:585

    عاشق وطنه

    هذه هي الروؤيه التي ازعجونا عليها كل هؤلاء لن يخسرون فلس واحد من جيوبهم كله يستخرجونه من جيب المواطن المسكين والضعيف أما حفر الشوارع هذي حكايه أخرى
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  39. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    وماصلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية)الاية ... وهذا تعليق على من ياتي لبيت الله يحج ويرفع علي علي ويصفق بيديه التصفيق تصدية
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  40. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    سعد

    على كذا من حق المواطن ان يعرف اين تصرف هذه الاموال ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 21:22 م

    سعد

    والقادم اسوء , ستشتعل اسعار المعيشه أيه الشعب المهايطي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    عبد الله

    انتهى عصر دخل النفط واصبح الدخل من جيب المواطن ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  43. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 21:20 م

    قلم الحقيقه

    اسمها ضرائب وليست رسوم
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