تعرف على “رسوم الخدمات البلديات” التي تشمل 11 نشاطاً بينها “حفر الشوارع والأبراج”

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية بأن رسوم الخدمات البلدية والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها أخيراً، شملت 11 نشاطاً، من أبرزها جمع النفايات، وتراخيص البناء والهدم، إضافة إلى رسوم على حفر الشوارع، وأخرى خاصة بإنشاء الصرافات الآلية وأبراج الاتصالات.
وبحسب صحيفة الحياة فإن رسوم جمع النفايات قسمت على نوعين، أحدها خاص بالمباني السكنية، وأخر متعلق بالأنشطة التجارية، إذ ربطت رسوم جمع النفايات للوحدات السكنية بمعدلات استهلاك الكهرباء، والتي تبدأ من خمسة ريالات وتنتهي بـ50 ريال، بحسب كمية استهلاك الكهرباء.
في حين تباينت رسوم جمع النفايات للأنشطة التجارية بحسب نوعية النشاط، إذ حدد مبلغ 10 آلاف ريال حداً أقصى على محطات الوقود سنوياً، ومبلغ 500 ريال سنوياً حداً أعلى لجمع نفايات الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية.
أما فيما يخص الأنشطة التجارية من محال تجارية وتغيير الزيوت والشحوم وغسل السيارات والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم والمدن الترفية والأنشطة الطبية، فحددت مبلغ 10 ريال سنوياً عن كل متر مربع.
وأوضحت المعلومات بحسب الصحيفة ذاتها ، أن رسوم الخدمات البلدية شملت رسوم إصدار تراخيص البناء وإنشاء المباني، تختلف بحسب نوع المبنى، إذ حدد مبلغ أربعة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني السكنية، وستة ريالات عن كل متر مربع كحد أقصى للمباني التجارية السكنية، ومبلغ 10 ريالات عن كل متر مربع للمباني التجارية، وريال لكل متر طولي كرسم على الأسوار، إذ تكون مدة التراخيص تلك ثلاث سنوات، وفي حال تمديد الفترة تحصّل الرسوم عن كل سنة في مدة التمديد.
وحدد رسوم تراخيص ترميم المباني أو هدم المباني بريالين لكل متر مربع في المباني السكنية وثلاثة ريالات لكل متر مربع للمباني السكنية التجارية وخمسة ريالات لكل متر مربع للمباني التجارية، وريال واحد لكل متر طولي بما يخص ترميم الأسوار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تحديد رسوم لإصدار شهادات إتمام البناء على النحو الآتي:
200 ريال لشهادة المباني السكنية، و300 ريال لشهادة المباني السكنية التجارية، و400 ريال للمباني التجارية.
أما رخص الأنشطة التجارية، فإن رسوم الخدمات البلدية لإصدار رخص للأنشطة التجارية فحددت بـ10 آلاف ريال لإنشاء محطة الوقود سنوياً كحد أقصى، و200 ريال لإصدار رخصة العربات المتجولة كحد أقصى سنوياً، وحدد مبلغ 12 ألف ريال سنوياً كحد أقصى لإصدار رخص الفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السكنية ولكل وحدة سكنية، في حين تم تحديد مبلغ 300 ريال لكل متر مربع لإصدار رخص المحال التجارية، وحدد مبلغ 10 ريالات لكل متر مربع لإصدار رخص محال تغيير الزيوت والشحوم والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم ومدن الملاهي والترفية والأنشطة الطبية.
وأشارت المعلومات إلى أن رسوم حفر الشوارع حُددت بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية وتوقيت الحفر برسم 15 ريالاً لكل متر طولي كحد أقصى.
وحددت رسوم الخدمات البلدية في ما يخص تأسيس أبراج الاتصالات بـ10 آلاف ريال عند التأسيس، و600 ريال كحد أقصى للرسم السنوي للبرج.
أما تراخيص تأسيس وتشغيل الصرافات الآلية، فهو 10 آلاف ريال رسم تأسيس لكل صراف آلي، و1200 ريال سنوياً كحد أقصي لرسم تشغيل الصراف الآلي.
تعليقات ( 43 )
ناصرانت هنا عندك عدد متضخم جدا من الأجانب يقدر عددهم ب 17 مليون هولاء يضغطون على جميع الخدمات وبالتالي ارتفاع معدل الأسعار لجميع المواد بسبب كثرة الطلب
القناص2نتمنى اخذ مبلغ 2500 ريال على كل وافد غير نظامي اسوه بالعامل النظامي الذي يدفع هذا المبلغ لمكتب العمل ليس من العدل غير نظامي ويتهرب من الدفع
بدردخول البيت ١٠ ريال لكل فرد ساكن و٢٠ ريال للزائر دهول الحمام ٥ ريال للساكن و١٠ للضيف و١٠ لغسيل اليدين و١٠ لغسيل الجسم وريالين للمضمضه اقول والله مسخرره
ناصرانت هنا عندك عدد متضخم جدا من الأجانب يقدر عددهم ب 17 مليون هولاء يضغطون على جميع الخدمات وبالتالي ارتفاع معدل الأسعار لجميع المواد بسبب كثرة الطلب
sar-al-saومن فوائد هذه الرسوم جعل البدون يهرولون لبلدانهم وتحفيز المواطنين على الجد في العمل والانتاج بطرق حره غير مقيده بدوام ومنع الهدر والتبذير
❤️ محب صدام حسين ❤️الميزانية تعاني بسبب الحرب على الحوثي ، الله يفرجها من عنده ، الله ينصرنا على الحوثيين أنصار المجوس
حامد كرزايجيبولنا مصلحة الضرائب نتفاهم معهم طيب✌ نعرف اللي لنا واللي علينا..
اخونجيثقافة أن المواطن مواطن بالولادة لا يمكن أن تنهض بوطن !! مالم يدرك المواطن أن له حقوق وعليه واجبات
اخونجيالمشكلة أن البعض لا يستوعب مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة
ناصراللي يقول على ظهور المواطنين يعني على أساس المواطنين نسبتهم عاليه من إجمالي عدد السكان ترا المواطنين اذا نسبتهم 40 بالميه من إجمالي عدد السكان كويس
محمد الجعيدالله يستر
احمدرسوم المحلات التجاريه ما تغيرت هي الحين 300ريال لكل متر مربع من مساحه الوحه .. الي ارتفاع كثير رخص الترميم والهدم حاليا الاولى رمزي والثانيه مجانيه
صاملكل هذا والاعلام يزين لنا سوء اعمالنا ؟؟؟؟؟
خنبقه ودنبقهولاتنسون قنواتنا غصـــ...... 1و 2 و 3 رغم ان ماحد يطالعها ستدفعون ثمن بثها غصب عنكم وتجيكم فواتيرها مربوطه بالكهرب وبالحاسب الآلي يعني حتدفع حتدفع
اخونجيالرسوم والضرائب في أغلب دول العالم هي أساس دخل الدول لتحسين الخدمات لمواطنيها
انا مستعد ادفع رسوم ولكنانا مستعد ادفع رسوم لكن نبغى نشوف المناقصات بشفافية كحقي كمواطن لنعرف اين تذهب الاموال ونريد شركات تؤدي الخدمات بشكل نظيف وترتيب وليس كهمجية
متابع عن بعدبصراحة كنت مخطط أصبح أنا وأفراد أسرتي من الأسر المنتجة ولكن بعد هذه الرسوم.. راحت الغنم في العطية..بطلنا أحلام يقضة..
نهيوبدا عهد ال ***
مسمارايش دخل الزباله باستهلاك الكهربه.!!! والله مو راضيه تركب بدماغي
الرأي العامكم انت مسكين ايها المواطن
قاهرهموين المطبلين لرؤيه 2030
رؤية وتحولشغل متكتك مرستك ... أشتغلت الرؤى والتحولات ... وسنتحول إلى شعب فقير معدم .. زينا زي غيرنا مافيها شي وسعوا صدوركم .. ولت أيام الفقعه ...
قاهرهمالله يرحم ترابك يا ابو متعب افضل حل اسافر واشتغل في اي بلد واكون نفسي
متابع عن بعديا حبايبي الإتجاه الآن إلى شيء اسمه التشغيل الذاتي.يعني كل وزارة تشغل ذاتها بذاتها بالفصيح ما عاد فيه ميزانيات.ادفع يا مواطن وخذ خدمة.وبسكين الشاورما.
راي عام2030
عدد التعليقات:6749
الحرمانلكل طفل يلبس حفاظه مع امه ١٥ريال
ابن البلدانا لله وانا اليه راجعون...يابلدية اتقوا الله فينا نحصلها منكم ولا من غيركم مايكفي الكهرب والبنزين والماء ...لاحول ولا قوة الا بالله
مسافر زاده الخيال(كشف حقيقة رسوم الخدمات)..هذا هو العنوان المنتظر الذي سيطالعنافي وسائل الإعلام قريباً..كل ماجاء في شأن هذه الرسوم البلدية أشعر يقيناً بعده عن المنطق .
كُعشانولسه الغاز والمواد الغذائيه والطبيه ورسوم للعلاج وللمدارس والبنزين بعد بيزيدونه ورسوم على الطرقات والهواء والشمس وحتى الغبار ماتستنشقونه إلا بثمن ..
(منصف)قطاعات المبيعات والخدمات سيرفعون أسعارهم وفي النهاية المواطن المستهلك هو من سيتحمل هذه الرسوم .. كم انت مسكين ايها المواطن
[email protected]وكله على راس المواطن ، التاجر بيطلعها من ظهر المواطن
بكل وضوححتدفعوا ... يعني حتدفعوا ... وحتدفعوا ثمن كل صفره راحت في الجنوب ... وأقسم بالله لقد كنت متوقع هذه الضرائب وخاصة من بعد دخولنا في حرب مع الحوثيين
جفافمخالف
خلك بعيد حبك يزيد 😊الرسوم تطبق على الفقير المسكين فقط .
مخمخهجايكم الخير ... ولسه ماشفتوا شي ؟؟؟
عدد التعليقات:585
عاشق وطنهلا بد يحق للمواطن غرامة اي مقاول يحفر ولا يرجع الشارع كما هو قبل الحفر . على كل الشعب في تضعضع ونتهى أمره رحمك الله يا ابو متعب
عدد التعليقات:585
عاشق وطنههذه هي الروؤيه التي ازعجونا عليها كل هؤلاء لن يخسرون فلس واحد من جيوبهم كله يستخرجونه من جيب المواطن المسكين والضعيف أما حفر الشوارع هذي حكايه أخرى
سعدعلى كذا من حق المواطن ان يعرف اين تصرف هذه الاموال ؟
سعدوالقادم اسوء , ستشتعل اسعار المعيشه أيه الشعب المهايطي
عبد اللهانتهى عصر دخل النفط واصبح الدخل من جيب المواطن ؟؟؟
قلم الحقيقهاسمها ضرائب وليست رسوم