فيديو: سلوى المطيري تهاجم أحلام وتهددها بالقتل والسلخ وتصفها بالطقاقة

صحيفة المرصد:ردّت الصحافية الكويتية مي العيدان على تهديد الكويتية المثيرة للجدل سلوى المطيري النجمة الاماراتية أحلام، “بقتلها وسلخ جلدها” إذا ما حاولت الأخيرة التعرض لها.
ونشرت العيدان شريطاً مصوراً عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” يظهر تهديد المطيري، مردفةً اياه بتعليق جاء فيه:”والله عيب هالكلام وهالمفردات متضايقة من شي تكلمي والكل يسمعج لكن هالكلام يعاقب عليه القانون لان لا اهو انتقاد ولا وجهة نظر واحلام ما تضر احد ولا تبعث احد يظر احد ولا ماكانت ترفع قضايا على الناس اللي تسيء لها اللي يضر الناس ما يلجىء للقانون أبدا” وفقاً لمجلة لها.
ورأت العيدان أن أحلام اذا ارادت ان تؤذي احداً لكانت اذت بعض صحافيي لبنان الذي اساؤا لها وفق تعبير الصحافية الكويتية التي اعتبر ان لبنان “ام الفوضى اللي يبي يصفي احد قيمته ١٠٠٠دولار”.
وختمت: “احلام لجاءت للقضاء اتمنى سلوى المطيري تراجع نفسها بهالكلام لان عيب مايطلع من بنت قبائل مثلها والنعم في المطران كلهم”.
تعليقات ( 13 )
ياسمين 🌸ياطيب قلبها ويا زين سواليفها ماعليها بأحد تقول اللي نفسها فيه / عندها معارف يطلعوها من أي قضيه / طلقت رجالها وعاشت حياتها بالطول والعرض . ياحسره علينا
إياكم والشماتهﻵ تمشي اليوم شامِتاً ، لكي ﻵ تصبح غداً مُبتلىَ
ظامي اليلوجهان.لعمله واحده.والعيدان الوجه الثالث.بس.
سعودي وافتخرتعليق5 اي شيهانه مغنيه او ممثله مااعتقد سلوى المطيري لها شبيه حاله نادره والوحيده ع الكوره الارضيه
منطقيت2 ليش مستحقرين الحريم وشفيهم الحريم اللي منهم امهاتنا وزوجاتنا وخواتنا وبناتنا،كل ماتهاوش احد مع الثاني قاله ياحرمه! ليش هالنظره الدونية للحريم؟ عيب
ابوخالد الدمامالحمد لله على نعمة العقل
سعدوافق شن طبقه
فوتمنخبصه غيره ولاهي فاهمه وش تقول ولا احنا فاهمين وش تقول ولاراح نفهم وش تقول ..ههههههههههه
شايف العجائبانا اعقتد انها شيهانه .
سعودي وافتخرابتلي الكويت وابتلينا حنا ابو سن والكويت ام سن لاحول ولاقوة إلا بالله التواصل الاجتماعي صار لهم وهم اللي بالصوره والعالم يشوفهم ويحسبونا مثلهم خههخخخخ
عدد التعليقات:13612
عمر السميريتحس نفس الحال الله يشفي كل مريض
عدد التعليقات:13612
عمر السميريسلوى المطيري تذكرني بالحرمه اللي مسميه نفسها ابن الوطن
عدد التعليقات:13612
عمر السميريصدق من قال اهل العقول في راحه