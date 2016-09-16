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فيديو: سلوى المطيري تهاجم أحلام وتهددها بالقتل والسلخ وتصفها بالطقاقة

16 سبتمبر, 2016 , 21:58 م
فيديو: سلوى المطيري تهاجم أحلام وتهددها بالقتل والسلخ وتصفها بالطقاقة
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صحيفة المرصد:ردّت الصحافية الكويتية مي العيدان على تهديد الكويتية المثيرة للجدل سلوى المطيري النجمة الاماراتية أحلام، “بقتلها وسلخ جلدها” إذا ما حاولت الأخيرة التعرض لها.

ونشرت العيدان شريطاً مصوراً عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” يظهر تهديد المطيري، مردفةً اياه بتعليق جاء فيه:”والله عيب هالكلام وهالمفردات متضايقة من شي تكلمي والكل يسمعج لكن هالكلام يعاقب عليه القانون لان لا اهو انتقاد ولا وجهة نظر واحلام ما تضر احد ولا تبعث احد يظر احد ولا ماكانت ترفع قضايا على الناس اللي تسيء لها اللي يضر الناس ما يلجىء للقانون أبدا” وفقاً لمجلة لها.

ورأت العيدان أن أحلام اذا ارادت ان تؤذي احداً لكانت اذت بعض صحافيي لبنان الذي اساؤا لها وفق تعبير الصحافية الكويتية التي اعتبر ان لبنان “ام الفوضى اللي يبي يصفي احد قيمته ١٠٠٠دولار”.

وختمت: “احلام لجاءت للقضاء اتمنى سلوى المطيري تراجع نفسها بهالكلام لان عيب مايطلع من بنت قبائل مثلها والنعم في المطران كلهم”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    ياسمين 🌸

    ياطيب قلبها ويا زين سواليفها ماعليها بأحد تقول اللي نفسها فيه / عندها معارف يطلعوها من أي قضيه / طلقت رجالها وعاشت حياتها بالطول والعرض . ياحسره علينا
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  2. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 22:19 م

    إياكم والشماته

    ﻵ تمشي اليوم شامِتاً ، لكي ﻵ تصبح غداً مُبتلىَ
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  3. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 22:14 م

    ظامي اليل

    وجهان.لعمله واحده.والعيدان الوجه الثالث.بس.
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  4. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 22:14 م

    سعودي وافتخر

    تعليق5 اي شيهانه مغنيه او ممثله مااعتقد سلوى المطيري لها شبيه حاله نادره والوحيده ع الكوره الارضيه
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  5. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    منطقي

    ت2 ليش مستحقرين الحريم وشفيهم الحريم اللي منهم امهاتنا وزوجاتنا وخواتنا وبناتنا،كل ماتهاوش احد مع الثاني قاله ياحرمه! ليش هالنظره الدونية للحريم؟ عيب
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  6. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    ابوخالد الدمام

    الحمد لله على نعمة العقل
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  7. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 22:11 م

    سعد

    وافق شن طبقه
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  8. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    فوت

    منخبصه غيره ولاهي فاهمه وش تقول ولا احنا فاهمين وش تقول ولاراح نفهم وش تقول ..ههههههههههه
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  9. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    شايف العجائب

    انا اعقتد انها شيهانه .
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  10. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    سعودي وافتخر

    ابتلي الكويت وابتلينا حنا ابو سن والكويت ام سن لاحول ولاقوة إلا بالله التواصل الاجتماعي صار لهم وهم اللي بالصوره والعالم يشوفهم ويحسبونا مثلهم خههخخخخ
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  11. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    تحس نفس الحال الله يشفي كل مريض
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  12. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    سلوى المطيري تذكرني بالحرمه اللي مسميه نفسها ابن الوطن
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  13. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    صدق من قال اهل العقول في راحه
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