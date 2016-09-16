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بالتواريخ والصور.. وزارة التعليم تعلن عن تقويم العام الدراسي والإجازات الرسمية المعتمدة

16 سبتمبر, 2016 , 22:04 م
بالتواريخ والصور.. وزارة التعليم تعلن عن تقويم العام الدراسي والإجازات الرسمية المعتمدة
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صحيفة المرصد: أعلنت وزارة التعليم اليوم، الجمعة، عن التقويم المعتمد للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ، والذي يتخلله العديد من العديد من الإجازات الرسمية تبدأ أولها الخميس المقبل التي توافق اليوم الوطني للمملكة.

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ولمن يريد الاطلاع على التقويم من موقع وزارة التعليم فعليه زيارة الرابط التالي:

http://www.moe.gov.sa/ar/PublicEducation/Gov/Pages/AcademicCalendar.aspx



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    فوت

    4شهور ونص الله يسعدك يالوزير تقنية GPS الى مدرسة عباده بن الصامت
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  2. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 22:16 م

    فوت

    بالتوفيق ههههههه ايش يضحك
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  3. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    العلم سلاح الامم
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  4. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    اللهم اجعله عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد والحيويه والنشاط
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  5. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:13612

    عمر السميري

    بالتوفيق لابناءنا الطلاب
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