بالتواريخ والصور.. وزارة التعليم تعلن عن تقويم العام الدراسي والإجازات الرسمية المعتمدة

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة التعليم اليوم، الجمعة، عن التقويم المعتمد للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ، والذي يتخلله العديد من العديد من الإجازات الرسمية تبدأ أولها الخميس المقبل التي توافق اليوم الوطني للمملكة.

ولمن يريد الاطلاع على التقويم من موقع وزارة التعليم فعليه زيارة الرابط التالي:

http://www.moe.gov.sa/ar/PublicEducation/Gov/Pages/AcademicCalendar.aspx