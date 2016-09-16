بالتواريخ والصور.. وزارة التعليم تعلن عن تقويم العام الدراسي والإجازات الرسمية المعتمدة

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة التعليم اليوم، الجمعة، عن التقويم المعتمد للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ، والذي يتخلله العديد من العديد من الإجازات الرسمية تبدأ أولها الخميس المقبل التي توافق اليوم الوطني للمملكة.
ولمن يريد الاطلاع على التقويم من موقع وزارة التعليم فعليه زيارة الرابط التالي:
http://www.moe.gov.sa/ar/PublicEducation/Gov/Pages/AcademicCalendar.aspx
تعليقات ( 5 )
فوت4شهور ونص الله يسعدك يالوزير تقنية GPS الى مدرسة عباده بن الصامت
فوتبالتوفيق ههههههه ايش يضحك
عدد التعليقات:13612
عمر السميريالعلم سلاح الامم
عدد التعليقات:13612
عمر السميرياللهم اجعله عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد والحيويه والنشاط
عدد التعليقات:13612
عمر السميريبالتوفيق لابناءنا الطلاب