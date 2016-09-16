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بالفيديو :الاتفاق يقلب الطاولة على الهلال

16 سبتمبر, 2016 , 23:00 م
بالفيديو :الاتفاق يقلب الطاولة على الهلال
  • 2٬392
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صحيفة المرصد:تغلب الاتفاق على الهلال اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وتقدم فريق الهلال عن طريق نواف العابد الدقيقة “57” قبل أن يرد الاتفاق بثنائية في الدقيقة “80و81″ على التوالي لهزاع الهزاع وعلي الزقعان.
وارتفع رصيد الاتفاق إلى ست نقاط وهو نفس رصيد فريق الهلال بعد مرور ثلاث جولات.



تعليقات ( 98 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 98
    17 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    الفيصل

    مصائب قوم عند قوم فوائد
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  2. 97
    17 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    ترى الهلال مو زي قبل الحين اي فريق يمكن يهزمه
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  3. 96
    17 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    الدروب سالكة

    نفس الانقلاب في تركيا 😂
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  4. 95
    17 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص
    عدد التعليقات:3000

    ولدالشيوخ

    cute يبقى الزعيم وجماهير الزعيم hard luck
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 94
    17 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    الشلهوب ابو عزوز عبدالعزيز الدوسري درويش فهد غازي أحمد شراحيلي كفاية يا سمو الأمير / نواف والمفرج يرحم والديك مع السلامه بليز كفاية والله
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  6. 93
    17 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    صوت الزعيم

    يمكن تدارك الاخطاء والتعويض بشرط عدم المكابره والعناد مثل الموسم الماضي فالهلال لدي افضل اللاعبين لكن مطلوب مدرب يوضف هذه الامكانيات والروماني حل موقت
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  7. 92
    17 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    عاصم

    حرام يحكم حكم أجنبي ، شكري حنفوش أفضل حكم ليه ماحكم ؟ . أقسم بالله لو حنفوش الحكم أكيد يفوز الهلال لأن شكري حنفوش حكم رااائع . مؤامرة ضد الزعيم .
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  8. 91
    17 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    بيباني

    فين بسمه هههه
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  9. 90
    17 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    عجوز اهلاوي

    سبب هزيمة الهلال هو الحكم .. تفهم ماتفهم مشكلتك
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  10. 89
    17 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    صريح

    الدوري محصور بين العالمي ..والاهلي ،،،وحطوها في المفضله ،،،تذكروا كلامي ....14،،12،،1437..
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  11. 88
    17 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    ابو جندل

    اتحدى فرع الهلال السوداني يطلب حكم اجنبي بعد اليوم هههههه
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  12. 87
    17 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    ابو جندل

    من الذي خلاكم توافقون على الحكم الاجنبي ياطواقي وانتوا عارفين فريقكم فشيله مع الحكم الاجنبي
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  13. 86
    17 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص
    عدد التعليقات:3000

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير فارس الدهناء..
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  14. 85
    17 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    صعب الحكم على المدرب الأن؟ نعطيه فرصة للدور الأول وبعدها لكل حادث حديث! جماهير الهلال إلي في البيوت تحت الأسبلت ومكسرات والملعب ما فيه إلا 7 آلاف شخص
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  15. 84
    17 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    فهد المفرج ما عنده إلا التنقاز 💃💃كفاية كفاية مجاملة! إنسان ملتزم ما نختلف انسان محترم ما نختلف مدير كوره مصيبه في مصيبه وياما كتبت عنه ويا ما حذر
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  16. 83
    17 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    اذكار المساء

    سورة البقرة أخذها بركة وتركه حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  17. 82
    17 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    هلالي فقط

    عودة اسامة والمعيوف نكبة ....من الذي أشار بذلك؟؟؟ ووجود المفرج ضعف اداري...
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  18. 81
    17 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    الهلال فيه خامة لعيبة ممتازة لو يمشون الي كتبت عنهم ومع رجعة الشهراني والزوري سيكون للزعيم كلمه 💙 والله حرام ترى نعشق الهلال لحد الثماله😒
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  19. 80
    17 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    من كثر بطولات الهلال بطلت اشجعه
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  20. 79
    17 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    فهد

    مبروك للاتفاق المفروض يجيبون للمنتخب لعيبه،من التعاون والاتفاق ويفكونا من منتخب الهلال صجونا إعلام الهلا ل بنواف العابد بديكررون نكبه سامي الجابر يبون
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  21. 78
    17 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    صريح

    العالمي بكره.....اشتقتلك يلعالمي ،،،
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  22. 77
    17 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    لأحد الأندية ومعاه فيصل درويش! عزوز وابو عزوز والشلهوب كفاية والله نحبكم ولكن للصبر حدود! المفرج لا يفقه في إدارة مدير فريق ولا يجيد اللالانجليزية!
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  23. 76
    17 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    ارز 👊 نجد

    النصر اذا انهزم يقول الحكم قولو زيهم ههههههه
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  24. 75
    17 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    متابع المرصد

    يدااك اوكتا وفوك نفخ ياداره هذه الاداره هي امتداد لادارة ابن مساعد ومن جرف لدحديرة والهلال يسير للهاويه بمباركة اعضاء الشرف
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  25. 74
    17 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    ابو جندل

    محلل فني في الكشنه يقول الهلال اسنهتر بالاتفاق ههههه شوف غرور الطاقيه المسخره شوف هههههه
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  26. 73
    17 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    هلالي فقط

    الحمدلله اني ماني قوطي وبالعاشره . يستاهلون الاتفاق علاوي ارفع الصوووووت
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  27. 72
    17 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    الشلهوب أنتهى! الرويلي أحد يلعبه محور! ناصر وزنه زايد جحفلي يبيله واحد يجلس معاه! ويعلمه انه يلعب لزعيم أسياء! فهد غازي لاعب مجتهد ومكانة إعاره
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  28. 71
    17 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    ابو بدر الهلالي 💙

    الحمد لله على كل حال 💙 أسباب الخساره المدرب بنسبة 60% المفرح 40% عندنا أجانب سوبر ستار وراكنهم إحتياط! مجاملة الشلهوب على حساب الرويلي! يتبع
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  29. 70
    17 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    ابوعلاوي

    على ارضهم ومافيه رطوبه ههههه تعليقات اشفت غليلي في الطواقي اللي نافخين انفسهم بالزعامة وعدد البطولات اللي كلها جت ببركات الحكم والدفع المحلي
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  30. 69
    16 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    علي الزهرااااني

    الهلال ﻻيوجدفيه لجنه فنيه لجلب الاعبين مثل باقي اﻻنديه تعاقدومع ﻻعبين محليين في مركزالمحورواجبني محوروتركوالدفاع هوساوي وحيداواﻻسيويه ثلاثه اجانب مسجل
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  31. 68
    16 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    صوت الزعيم

    الهلال لازال لديه افضل اللاعبين بالدوري لكن بدون مدرب مع الاسف والسبب تخبط الاداره ..المطلوب الان تكليف الروماني حتى فترة التوقف واحضار صح او استمروا
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  32. 67
    16 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    علي الزهرااااني

    مااستفادالمدرب من فترالتوقف ومااعتقدالمدرب شاف مباراة اﻻتفاق مع النصرواضافوافترة التوقف اربعة ﻻعبين منهم السالم وبوباوالعمري والهلال يبغاالدوري ماتوقع
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  33. 66
    16 سبتمبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    اتحداك تقول ٣ مرات بسرعه زقعان زعق الزعيق زقعان زعق الزعيق زقعان زعق الزعيق
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  34. 65
    16 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    ينهزم الهلال تنقلب حياتي نكد عكس يوم كنت فقراوي كانت بالنسبة لي الهزيمة عادية تعودت عليها وعلى المركز الثامن
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  35. 64
    16 سبتمبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    إذا حضرت العداله.فكل فريق يستحق مايحصل عليه.بالتاكيد لو الحكم محلي كانت النتيجه معروفه مسبقا.
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  36. 63
    16 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    علي الزهرااااني

    ليش تعاقدومع الخيبري والرويلي اضافة لكريري وعطيف والفرج اذاابيتعاقدون مع محوراجنبي وترك الدفاع من الموسم الماضي جحفلي سبب الخسائراربعة اجانب غيراسيوين
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  37. 62
    16 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    شو هيدا الحتسي

    ليش قلب الطاولات وتكسير الكراسي الاتفاق بيدفع تعويضات عن الطاولات اذا كسرها
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  38. 61
    16 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    صوت الزعيم

    ادارة مستشارها الفني مدرب لياقه ولاعب معتزل وش ترجون منها؟؟؟؟؟
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  39. 60
    16 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    بصراحه

    ثبت ان الهلال مدعوم بالحكم المحلي
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  40. 59
    16 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    علي الزهرااااني

    مع اني عاشق للزعيم وخسارة مؤلمة للزعيم ولكن هناك اسباب من اخطاءوالفريق ليس له شخصية البطل واﻻدارة تتحمل والمدرب الادارة لم تتعاقدمع مدافع بدل المحور
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  41. 58
    16 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    مواطن

    بالهلال الدنيا دروس وأنت حصه وانتهت بداية غير مشرفه ومستوى هذيل ....
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  42. 57
    16 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    صوت الزعيم

    الاداره الاداره هي الاساس بالنجاح والفشل وادارة الهلال لاتعترف باخطاءها وبالتالي لاتعمل على تصحيها وهنا الكارثه حذرنا من هذا المدرب لكن العناد ماله حل
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  43. 56
    16 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    محمد

    الف مبروك لفارس الدهناء .... والطاقية صار مقاسها اكس سموووول.... هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  44. 55
    16 سبتمبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:8168

    اللامي10

    مبروك لفارس الدهناء مستوى ونتيجة 💚❤
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 54
    16 سبتمبر, 2016 , 23:38 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    حضر الحكم الاجنبي فطلع الزعيق على حقيقته
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  46. 53
    16 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 52
    16 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    العامري

    ‏#الهلال_vs_الاتفاق فيه هلالي طرد سواقهم ليش عشان قاله لازم سوي اتفاق بابا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 51
    16 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    التاريخ

    المفروض النتيجة 4 _ 1 للاتفاق الهلال هكذا يخسر امام الحكم الاجنبي
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  49. 50
    16 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    العامري

    ‏مايحزن غير الهلالي اللي دخل الحمام ورجع والنتيجة٢ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .
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  50. 49
    16 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 48
    16 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    العامري

    هدف الاتفاق الثاني جا وبعض لاعبين الاتفاق يسلمون على بعض من فرحه الهدف الاول هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  52. 47
    16 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    العامري

    ‏#الهلال_vs_الاتفاق فارس عوض: ماذا جرى للهلال اقول;:والله مافي شي بس الحكم اجنبي بس✋ 😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 46
    16 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    العامري

    الحين هم جابوا هدف ثاني او إعاده للهدف ...😂😂😂 طاقية يسال خوية 😂😂😂😂😂😂
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  54. 45
    16 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    مشعل الرياض

    يجونك ناس مايفهمون في الكورة أو متعصبين ويقولون عشان التحكيم أجنبي قلبت النتيجة يتحملها المدرب ولعيبية الهلال بعد تسجيلهم الهدف لعبو باستهتار واضح
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  55. 44
    16 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    العامري

    اذا رحت للمغسلة لا عاد تقول له غسيل وكوي مستعجل ..!!! قول له.... هدفين اتفاق ياصديق.. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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  56. 43
    16 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    شيهانة💤💧

    أحترم نفسك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 42
    16 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    صوت الزعيم

    اليوم كلفوا الروماني مدرب الاولمبي بالفريق حتى فترة التوقف واحضروا مدرب ممتاز من كرواتيا اورومانيا من متصدري الدوري لبلدانهم رفعتم ضغطنا ياادارة
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  58. 41
    16 سبتمبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    قبل المباره قال مدرب الاتفاق سوف نلحق الزعيق بالعالمي ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 40
    16 سبتمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    وين سموره عبر مااالها حس ،، اطلعي علقي ع فريقك يامحليه
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  60. 39
    16 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    زوداني

    هذا نتيجة إستخفاف ابو العفجه بهلال السودان ... يافضيحتكم ...
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  61. 38
    16 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    ت 21 انشهد جبتها صح الف الف مبرووك لنادي الاتفاق وجماهيره الفوز ومبروك خسارة الزعيق جعلها خساره دائمه يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  62. 37
    16 سبتمبر, 2016 , 23:28 م

    صوت الزعيم

    المدرب اهم عنصر بالفريق هو المنظم له وجماهير الهلال اكثر وعي وادراك من هذه الاداره من سامي الي دنيفس الي مدرب اللياقه الحسيني الي دنيفس اخر اداره مخبط
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  63. 36
    16 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    مواطن

    فريق فاشل جميع خطوطه مفككه تحس هذا الفريق فريق حواري حرام هذه المبلغ في فريق منتهي ...
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  64. 35
    16 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    اكذب واحقر الاعلام ازرقه

    فرع الهلال السوداني في الرياض مع الحكم الاجنبي يجيه دوخه هههههههه
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  65. 34
    16 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    كريم

    مع الحكام الاجانت ^^^ الهلال غااايب . احلا بخاري
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  66. 33
    16 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    عدي

    مبروك لاتي الشرقية !!لكن المهزوم اعادة الهدف اكثر من مرة !!!! والفائز بدون إعادة !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  67. 32
    16 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    اهلاوي

    والله لقلت لكم ياهلاليه أبعدوا عن أبو كلبشه الهوساوي ترونه نكبه ومافي راسه كوره .. ماطعتونا ... وأحمد الله أن الأهلي تخلص منه ورماه في حلق الهلال
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  68. 31
    16 سبتمبر, 2016 , 23:26 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    يعني فيه فريق راح يهبط غير الاتفاف لذلك ع فرق المؤخره الحذر الشديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 30
    16 سبتمبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    بصراحه الاتفاق في هذا الموسم غير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 29
    16 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    كل يشوف الناس بعين طبعه

    ت 21 تركنا الحقاره لك .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  71. 28
    16 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    صوت الزعيم

    *** حذرناكم من البداية من التعاقد مع هذا المدرب الذي لاسيرته ولامدرسته تشفع له لكن العناد على جهل تسبب هزيمه تاريخية تتحملها ادارة نواف
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  72. 27
    16 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    هلالي معصب على العيبة صدقوني الفوز كان في ايدينا

    قسم بالله لعيبة الهلال رفعو ضغطي جالسين يتفلسفون في الملعب . نواف العابد و ناصر الشمراني والاعب الأجنبي تياقو . متعالين على الكورة وانانيين
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  73. 26
    16 سبتمبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    سؤال لكل زعيقي::لولعب الزعيقي كل مباراه بحكم اجنبي اي كم بيكون ترتيبك اخرالموسم
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  74. 25
    16 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    أ د صالح بن سبعان

    عودة إتي الشرقية يثري الكرة السعودية ....!
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  75. 24
    16 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    مزارع من أرض الطيبين

    يستاهل فارس الدهناء الفوز إدارة واللاعبين شباب وبتوفيق في المباريات القادمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 23
    16 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    جحفلي اسطورتي

    نبي حكم محلي في كل مبارياتنا القادمه عشان نفوز زي كل سنه
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  77. 22
    16 سبتمبر, 2016 , 23:19 م

    جاسم

    اسمر غبر كيف وضعك الان هههههههه😬 نام ياطاقيه خذلك بندول
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  78. 21
    16 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    اكذب واحقر الاعلام ازرقه

    مع الحكم الاجنبي مش راح تقدري تغمضي عينيكي ياطاقيه هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  79. 20
    16 سبتمبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    يالله سعادتي لاتوصف بعودة اتي الشرقية ههههههه عساكم من هالحال واردى يارب مع الحكم الاجنبي مافيه فوز القادسية طالبين حكم اجنبي ستشاهدون متعه اكثر
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  80. 19
    16 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    😆

    الوووو عطوني لجنه الحكام ليش ماعينتو حكم محلي ليييش 😂😂😂😂😂😂😂
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  81. 18
    16 سبتمبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    مبروك للاتفاق وهاردلك للمحلي الشوط الثاني ذكرنا باتفاق زمان وعلى الفرق الاخرى ان تحسب لفارس الدهناء الف حساب
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  82. 17
    16 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    شوفه فريق الطواقي تضيق الخلق والخاطر
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  83. 16
    16 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    عمر

    اناهلالي وقلتها العام الماضي واكررها الهلال لن يحقق بطولة الدوري هذا العام والسبب الدفاع الذي لم يصحح الهلال بحاجة دفاع وليس هجوم
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  84. 15
    16 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    ااببووححمموودد

    العنوان خطأ .. لم يفوز الاتفاق علي المحلي من هذا التاريخ في ( الرياض ) فقط .. مبروك لنواخذه .. هارد لك الطواقي .. الحكم الاجنبي يفرق مع المحلي !
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  85. 14
    16 سبتمبر, 2016 , 23:14 م

    مربوش

    مبروك للاتفاق نادي كبير أما الطواقي فهذا مستواهم الطبيعي فريق فشيله واستغرب وجوده في الدوري الممتاز 😒
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  86. 13
    16 سبتمبر, 2016 , 23:13 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    نصيحه لكل فرق المملكه تتمسك بحقها في الحصول على حكم اجنبي امام الطواقي الزعيق فريق المجاملات والفقاعه الاعلاميه راح يهبط لو استمر الحال على كذا
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  87. 12
    16 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    😆

    😂😂😂😂😂💙💛
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  88. 11
    16 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    😆

    الزعيم الي اين
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  89. 10
    16 سبتمبر, 2016 , 23:11 م
    عدد التعليقات:3769

    العنيد

    الاتفاق ماطلب حكم اجنبي عبث هههههههههههههه
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  90. 9
    16 سبتمبر, 2016 , 23:11 م

    [email protected]

    الهلال سيء سيء سيء ، اتمنى ان لايستمر المستوى بهذا الشكل
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  91. 8
    16 سبتمبر, 2016 , 23:10 م

    خالدين بريدة

    العنوان في وادي و الحقيقة في وادي آخر .. أول فوز على استاد الملك فهد . خلاصة الكلام : ان الهلال تجحفل و بغلطة جحفلي !
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  92. 7
    16 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    حقاااني...

    مبروووك الفوووز للاتفااق وهاردلك للزعمااااء
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  93. 6
    16 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    المع السيف

    بلا زعيق بلا نهيق المحلي يبقي محلي
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  94. 5
    16 سبتمبر, 2016 , 23:07 م

    علي مرشد

    السَّلاَمُ عَلَيْـــــــكُمُ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
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  95. 4
    16 سبتمبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    وهاااااردلك للزعيم
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  96. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    هيا عاد لاعاد تبلشونا زعيم وطقاع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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  97. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 23:06 م

    جسر المحبه ؟؟؟

    يستاهلون الطواقي .. ومدربهم أبو سلسله في رقبته . ماعاد فيه شي أسمه نجوم وهلال وأهلي وطيخ بيخ .. هنا لعيبة تحرث الملعب وتحقق إنجازات مثل فريق الإتفاق
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  98. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:13623

    عمر السميري

    مبرووووك للاتفاق
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