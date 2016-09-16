بالفيديو :الاتفاق يقلب الطاولة على الهلال

صحيفة المرصد:تغلب الاتفاق على الهلال اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وتقدم فريق الهلال عن طريق نواف العابد الدقيقة “57” قبل أن يرد الاتفاق بثنائية في الدقيقة “80و81″ على التوالي لهزاع الهزاع وعلي الزقعان.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى ست نقاط وهو نفس رصيد فريق الهلال بعد مرور ثلاث جولات.