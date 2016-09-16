صحيفة المرصد:تغلب الاتفاق على الهلال اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وتقدم فريق الهلال عن طريق نواف العابد الدقيقة “57” قبل أن يرد الاتفاق بثنائية في الدقيقة “80و81″ على التوالي لهزاع الهزاع وعلي الزقعان.
وارتفع رصيد الاتفاق إلى ست نقاط وهو نفس رصيد فريق الهلال بعد مرور ثلاث جولات.
بالفيديو :الاتفاق يقلب الطاولة على الهلال
صحيفة المرصد:تغلب الاتفاق على الهلال اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.
تعليقات ( 98 )
الفيصلمصائب قوم عند قوم فوائد
الدروب سالكةنفس الانقلاب في تركيا 😂
عدد التعليقات:3000
ولدالشيوخcute يبقى الزعيم وجماهير الزعيم hard luck
ابو بدر الهلالي 💙الشلهوب ابو عزوز عبدالعزيز الدوسري درويش فهد غازي أحمد شراحيلي كفاية يا سمو الأمير / نواف والمفرج يرحم والديك مع السلامه بليز كفاية والله
صوت الزعيميمكن تدارك الاخطاء والتعويض بشرط عدم المكابره والعناد مثل الموسم الماضي فالهلال لدي افضل اللاعبين لكن مطلوب مدرب يوضف هذه الامكانيات والروماني حل موقت
عاصمحرام يحكم حكم أجنبي ، شكري حنفوش أفضل حكم ليه ماحكم ؟ . أقسم بالله لو حنفوش الحكم أكيد يفوز الهلال لأن شكري حنفوش حكم رااائع . مؤامرة ضد الزعيم .
بيبانيفين بسمه هههه
عجوز اهلاويسبب هزيمة الهلال هو الحكم .. تفهم ماتفهم مشكلتك
صريحالدوري محصور بين العالمي ..والاهلي ،،،وحطوها في المفضله ،،،تذكروا كلامي ....14،،12،،1437..
ابو جندلاتحدى فرع الهلال السوداني يطلب حكم اجنبي بعد اليوم هههههه
ابو جندلمن الذي خلاكم توافقون على الحكم الاجنبي ياطواقي وانتوا عارفين فريقكم فشيله مع الحكم الاجنبي
عدد التعليقات:3000
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير فارس الدهناء..
ابو بدر الهلالي 💙صعب الحكم على المدرب الأن؟ نعطيه فرصة للدور الأول وبعدها لكل حادث حديث! جماهير الهلال إلي في البيوت تحت الأسبلت ومكسرات والملعب ما فيه إلا 7 آلاف شخص
ابو بدر الهلالي 💙فهد المفرج ما عنده إلا التنقاز 💃💃كفاية كفاية مجاملة! إنسان ملتزم ما نختلف انسان محترم ما نختلف مدير كوره مصيبه في مصيبه وياما كتبت عنه ويا ما حذر
اذكار المساءسورة البقرة أخذها بركة وتركه حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هلالي فقطعودة اسامة والمعيوف نكبة ....من الذي أشار بذلك؟؟؟ ووجود المفرج ضعف اداري...
ابو بدر الهلالي 💙الهلال فيه خامة لعيبة ممتازة لو يمشون الي كتبت عنهم ومع رجعة الشهراني والزوري سيكون للزعيم كلمه 💙 والله حرام ترى نعشق الهلال لحد الثماله😒
فهدمبروك للاتفاق المفروض يجيبون للمنتخب لعيبه،من التعاون والاتفاق ويفكونا من منتخب الهلال صجونا إعلام الهلا ل بنواف العابد بديكررون نكبه سامي الجابر يبون
صريحالعالمي بكره.....اشتقتلك يلعالمي ،،،
ابو بدر الهلالي 💙لأحد الأندية ومعاه فيصل درويش! عزوز وابو عزوز والشلهوب كفاية والله نحبكم ولكن للصبر حدود! المفرج لا يفقه في إدارة مدير فريق ولا يجيد اللالانجليزية!
ارز 👊 نجدالنصر اذا انهزم يقول الحكم قولو زيهم ههههههه
متابع المرصديدااك اوكتا وفوك نفخ ياداره هذه الاداره هي امتداد لادارة ابن مساعد ومن جرف لدحديرة والهلال يسير للهاويه بمباركة اعضاء الشرف
ابو جندلمحلل فني في الكشنه يقول الهلال اسنهتر بالاتفاق ههههه شوف غرور الطاقيه المسخره شوف هههههه
هلالي فقطالحمدلله اني ماني قوطي وبالعاشره . يستاهلون الاتفاق علاوي ارفع الصوووووت
ابو بدر الهلالي 💙الشلهوب أنتهى! الرويلي أحد يلعبه محور! ناصر وزنه زايد جحفلي يبيله واحد يجلس معاه! ويعلمه انه يلعب لزعيم أسياء! فهد غازي لاعب مجتهد ومكانة إعاره
ابو بدر الهلالي 💙الحمد لله على كل حال 💙 أسباب الخساره المدرب بنسبة 60% المفرح 40% عندنا أجانب سوبر ستار وراكنهم إحتياط! مجاملة الشلهوب على حساب الرويلي! يتبع
ابوعلاويعلى ارضهم ومافيه رطوبه ههههه تعليقات اشفت غليلي في الطواقي اللي نافخين انفسهم بالزعامة وعدد البطولات اللي كلها جت ببركات الحكم والدفع المحلي
علي الزهراااانيالهلال ﻻيوجدفيه لجنه فنيه لجلب الاعبين مثل باقي اﻻنديه تعاقدومع ﻻعبين محليين في مركزالمحورواجبني محوروتركوالدفاع هوساوي وحيداواﻻسيويه ثلاثه اجانب مسجل
صوت الزعيمالهلال لازال لديه افضل اللاعبين بالدوري لكن بدون مدرب مع الاسف والسبب تخبط الاداره ..المطلوب الان تكليف الروماني حتى فترة التوقف واحضار صح او استمروا
علي الزهراااانيمااستفادالمدرب من فترالتوقف ومااعتقدالمدرب شاف مباراة اﻻتفاق مع النصرواضافوافترة التوقف اربعة ﻻعبين منهم السالم وبوباوالعمري والهلال يبغاالدوري ماتوقع
عدد التعليقات:3769
العنيداتحداك تقول ٣ مرات بسرعه زقعان زعق الزعيق زقعان زعق الزعيق زقعان زعق الزعيق
كنت فقراوي واستخرت اللهينهزم الهلال تنقلب حياتي نكد عكس يوم كنت فقراوي كانت بالنسبة لي الهزيمة عادية تعودت عليها وعلى المركز الثامن
عدد التعليقات:3769
العنيدإذا حضرت العداله.فكل فريق يستحق مايحصل عليه.بالتاكيد لو الحكم محلي كانت النتيجه معروفه مسبقا.
علي الزهراااانيليش تعاقدومع الخيبري والرويلي اضافة لكريري وعطيف والفرج اذاابيتعاقدون مع محوراجنبي وترك الدفاع من الموسم الماضي جحفلي سبب الخسائراربعة اجانب غيراسيوين
شو هيدا الحتسيليش قلب الطاولات وتكسير الكراسي الاتفاق بيدفع تعويضات عن الطاولات اذا كسرها
صوت الزعيمادارة مستشارها الفني مدرب لياقه ولاعب معتزل وش ترجون منها؟؟؟؟؟
بصراحهثبت ان الهلال مدعوم بالحكم المحلي
علي الزهراااانيمع اني عاشق للزعيم وخسارة مؤلمة للزعيم ولكن هناك اسباب من اخطاءوالفريق ليس له شخصية البطل واﻻدارة تتحمل والمدرب الادارة لم تتعاقدمع مدافع بدل المحور
مواطنبالهلال الدنيا دروس وأنت حصه وانتهت بداية غير مشرفه ومستوى هذيل ....
صوت الزعيمالاداره الاداره هي الاساس بالنجاح والفشل وادارة الهلال لاتعترف باخطاءها وبالتالي لاتعمل على تصحيها وهنا الكارثه حذرنا من هذا المدرب لكن العناد ماله حل
محمدالف مبروك لفارس الدهناء .... والطاقية صار مقاسها اكس سموووول.... هههه
عدد التعليقات:8168
اللامي10مبروك لفارس الدهناء مستوى ونتيجة 💚❤
عدد التعليقات:3769
العنيدحضر الحكم الاجنبي فطلع الزعيق على حقيقته
عدد التعليقات:13623
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
العامري#الهلال_vs_الاتفاق فيه هلالي طرد سواقهم ليش عشان قاله لازم سوي اتفاق بابا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
التاريخالمفروض النتيجة 4 _ 1 للاتفاق الهلال هكذا يخسر امام الحكم الاجنبي
العامريمايحزن غير الهلالي اللي دخل الحمام ورجع والنتيجة٢ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .
عدد التعليقات:13623
عمر السميريخروووج
العامريهدف الاتفاق الثاني جا وبعض لاعبين الاتفاق يسلمون على بعض من فرحه الهدف الاول هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
العامري#الهلال_vs_الاتفاق فارس عوض: ماذا جرى للهلال اقول;:والله مافي شي بس الحكم اجنبي بس✋ 😂😂😂😂😂😂😂
العامريالحين هم جابوا هدف ثاني او إعاده للهدف ...😂😂😂 طاقية يسال خوية 😂😂😂😂😂😂
مشعل الرياضيجونك ناس مايفهمون في الكورة أو متعصبين ويقولون عشان التحكيم أجنبي قلبت النتيجة يتحملها المدرب ولعيبية الهلال بعد تسجيلهم الهدف لعبو باستهتار واضح
العامرياذا رحت للمغسلة لا عاد تقول له غسيل وكوي مستعجل ..!!! قول له.... هدفين اتفاق ياصديق.. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شيهانة💤💧أحترم نفسك.
صوت الزعيماليوم كلفوا الروماني مدرب الاولمبي بالفريق حتى فترة التوقف واحضروا مدرب ممتاز من كرواتيا اورومانيا من متصدري الدوري لبلدانهم رفعتم ضغطنا ياادارة
عدد التعليقات:3769
العنيدقبل المباره قال مدرب الاتفاق سوف نلحق الزعيق بالعالمي ،،،
عدد التعليقات:3769
العنيدوين سموره عبر مااالها حس ،، اطلعي علقي ع فريقك يامحليه
زودانيهذا نتيجة إستخفاف ابو العفجه بهلال السودان ... يافضيحتكم ...
صوت الزعيمالمدرب اهم عنصر بالفريق هو المنظم له وجماهير الهلال اكثر وعي وادراك من هذه الاداره من سامي الي دنيفس الي مدرب اللياقه الحسيني الي دنيفس اخر اداره مخبط
مواطنفريق فاشل جميع خطوطه مفككه تحس هذا الفريق فريق حواري حرام هذه المبلغ في فريق منتهي ...
اكذب واحقر الاعلام ازرقهفرع الهلال السوداني في الرياض مع الحكم الاجنبي يجيه دوخه هههههههه
كريممع الحكام الاجانت ^^^ الهلال غااايب . احلا بخاري
عديمبروك لاتي الشرقية !!لكن المهزوم اعادة الهدف اكثر من مرة !!!! والفائز بدون إعادة !!!!
اهلاويوالله لقلت لكم ياهلاليه أبعدوا عن أبو كلبشه الهوساوي ترونه نكبه ومافي راسه كوره .. ماطعتونا ... وأحمد الله أن الأهلي تخلص منه ورماه في حلق الهلال
عدد التعليقات:13623
عمر السميرييعني فيه فريق راح يهبط غير الاتفاف لذلك ع فرق المؤخره الحذر الشديد
عدد التعليقات:13623
عمر السميريبصراحه الاتفاق في هذا الموسم غير
كل يشوف الناس بعين طبعهت 21 تركنا الحقاره لك .
صوت الزعيم*** حذرناكم من البداية من التعاقد مع هذا المدرب الذي لاسيرته ولامدرسته تشفع له لكن العناد على جهل تسبب هزيمه تاريخية تتحملها ادارة نواف
هلالي معصب على العيبة صدقوني الفوز كان في ايديناقسم بالله لعيبة الهلال رفعو ضغطي جالسين يتفلسفون في الملعب . نواف العابد و ناصر الشمراني والاعب الأجنبي تياقو . متعالين على الكورة وانانيين
عدد التعليقات:3769
العنيدسؤال لكل زعيقي::لولعب الزعيقي كل مباراه بحكم اجنبي اي كم بيكون ترتيبك اخرالموسم
أ د صالح بن سبعانعودة إتي الشرقية يثري الكرة السعودية ....!
مزارع من أرض الطيبينيستاهل فارس الدهناء الفوز إدارة واللاعبين شباب وبتوفيق في المباريات القادمة
جحفلي اسطورتينبي حكم محلي في كل مبارياتنا القادمه عشان نفوز زي كل سنه
جاسماسمر غبر كيف وضعك الان هههههههه😬 نام ياطاقيه خذلك بندول
اكذب واحقر الاعلام ازرقهمع الحكم الاجنبي مش راح تقدري تغمضي عينيكي ياطاقيه هههههه
عدد التعليقات:3769
العنيديالله سعادتي لاتوصف بعودة اتي الشرقية ههههههه عساكم من هالحال واردى يارب مع الحكم الاجنبي مافيه فوز القادسية طالبين حكم اجنبي ستشاهدون متعه اكثر
😆الوووو عطوني لجنه الحكام ليش ماعينتو حكم محلي ليييش 😂😂😂😂😂😂😂
عدد التعليقات:3769
العنيدمبروك للاتفاق وهاردلك للمحلي الشوط الثاني ذكرنا باتفاق زمان وعلى الفرق الاخرى ان تحسب لفارس الدهناء الف حساب
عمراناهلالي وقلتها العام الماضي واكررها الهلال لن يحقق بطولة الدوري هذا العام والسبب الدفاع الذي لم يصحح الهلال بحاجة دفاع وليس هجوم
ااببووححممووددالعنوان خطأ .. لم يفوز الاتفاق علي المحلي من هذا التاريخ في ( الرياض ) فقط .. مبروك لنواخذه .. هارد لك الطواقي .. الحكم الاجنبي يفرق مع المحلي !
مربوشمبروك للاتفاق نادي كبير أما الطواقي فهذا مستواهم الطبيعي فريق فشيله واستغرب وجوده في الدوري الممتاز 😒
عدد التعليقات:3769
العنيدنصيحه لكل فرق المملكه تتمسك بحقها في الحصول على حكم اجنبي امام الطواقي الزعيق فريق المجاملات والفقاعه الاعلاميه راح يهبط لو استمر الحال على كذا
😆😂😂😂😂😂💙💛
😆الزعيم الي اين
عدد التعليقات:3769
العنيدالاتفاق ماطلب حكم اجنبي عبث هههههههههههههه
[email protected]الهلال سيء سيء سيء ، اتمنى ان لايستمر المستوى بهذا الشكل
خالدين بريدةالعنوان في وادي و الحقيقة في وادي آخر .. أول فوز على استاد الملك فهد . خلاصة الكلام : ان الهلال تجحفل و بغلطة جحفلي !
حقاااني...مبروووك الفوووز للاتفااق وهاردلك للزعمااااء
المع السيفبلا زعيق بلا نهيق المحلي يبقي محلي
علي مرشدالسَّلاَمُ عَلَيْـــــــكُمُ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
عدد التعليقات:13623
عمر السميريوهاااااردلك للزعيم
جسر المحبه ؟؟؟يستاهلون الطواقي .. ومدربهم أبو سلسله في رقبته . ماعاد فيه شي أسمه نجوم وهلال وأهلي وطيخ بيخ .. هنا لعيبة تحرث الملعب وتحقق إنجازات مثل فريق الإتفاق
عدد التعليقات:13623
عمر السميريمبرووووك للاتفاق