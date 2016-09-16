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علمت أنها ستعيش 3 سنوات فقررت الزواج.. ماذا حصل؟ – فيديو

16 سبتمبر, 2016 , 23:41 م
علمت أنها ستعيش 3 سنوات فقررت الزواج.. ماذا حصل؟ – فيديو
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صحيفة المرصد: أكد أطباء لشابة بريطانية في مقتبل العمر أنها ستعيش ثلاث سنوات بعد تشخيص إصابتها بورم دماغي نادر في مرحلة متقدمة، غير أنها توفيت قبل يوم واحد من زفافها.

وأفاد موقع “ميرور” البريطاني أن المدونة الشهيرة “آنا سوابي” (24 عاما) أصيبت بنوع نادر جدا من سرطان الدماغ من الدرجة الثالثة يعرف بـ”ورم النجمي الكشمي” في كانون الثاني/ يناير 2015.

وأوضح الموقع أن “آنا” كانت تنوي عقد قرانها في 17 من أيلول/ سبتمبر الجاري في يوركشير دايلز من رجل أحلامها الذي تعرفت عليه عبر تطبيق المواعدة “ثاندر” العام الماضي، قبل أن تتدهور حالتها كثيرا وفقاً لموقع عربي21 .

وأعلنت عائلة المدونة وفاتها في تدوينة كتبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تقول فيها: “رقدت آنا بسلام في ساعات الصباح الأولى. تعجز الكلمات عن وصف الحزن العميق الذي نشعر به جميعنا. لكن وسط كل هذا الحزن، نعتزّ كثيراً بشجاعتها ومعنوياتها العالية والتصميم الذي أظهرته طوال فترة مرضها”.

وأضافت العائلة: “إن كان هناك من شخص يعلّمنا كيف يجب أن نعيش، فهو آنا لويز سوابي، ابنتنا الجميلة والشجاعة”.

وعُرف عن “آنا” شنها حملة بلا هوادة للتوعية وجمع الأموال من أجل الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمصابين بسرطان الدماغ.

وقد ساهمت في جمع نحو 80 ألف جنيه إسترليني لحملة الأبحاث حول أورام الدماغ.



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    اللهُمّ إنِّي أسألكَ فرجاً قريباً ، وصبراً جميـــــلاً ..
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  2. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    الدروب سالكة

    قدر الله وما شاء فعل 😭😢
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  3. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    الحمد لله علي كل حال
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  4. 3
    16 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    مرجوج ومصفوق

    الحمد لله على الصحه والعافيه .. وكل نفس ذائقة الموت ...
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  5. 2
    16 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاتعلم الله أعلم
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  6. 1
    16 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    المنزوي

    رحمها الله
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