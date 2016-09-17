مجلة أمريكية تكشف عن خبر غير سار لـ”الحوثيين والمخلوع ” !

صحيفة المرصد: كشفت مجلة أمريكية، تفاصيل الصفقة التي وقعتها الرياض مع شركة «تشنغدو» الصينية، لتوريد عددٍ غير محدد من الطائرات بدون طيار من طراز «بتيرو داكتيل».

واستعرضت مجلة “ذا ديلي بيست” الأمريكية، مميزات طائرات «تشنغدو» التي يبلغ طولها 30 قدمًا على غرار الطائرات بدون طيار الأمريكية الشهيرة من طراز «بريداتور» و«ريبر»، ويمكنها أن تطير لعدة ساعات حاملة الكاميرات والصواريخ، ويتم التحكم بالطائرة من قبل المشغلين على الأرض من خلال الأقمار الصناعية. ووصفت المجلة في تقرير لها حصول المملكة ، على طائرات بدون طيار بأنه “خبر محزن” بالنسبة إلى الحوثيين، في إشارة إلى الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانيًا في اليمن منذ مارس 2015.

وقالت المجلة تسعى الرياض إلى الحصول على طائرات بدون طيار من أجل تحسين قدرتها على الاستهداف، في ظل قدرة الطائرات الجديدة على الطيران لمدة تمتد إلى ساعات، وربما إلى أيام متواصلة نظرًا لعدم الحاجة إلى وجود دعم، كما يمكنها أن تمد القادة العسكريين بمجموعة من المعلومات الاستخباراتية القيمة فقط، دون التمييز بين المستهدفين.

