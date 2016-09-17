مجلة أمريكية تكشف عن خبر غير سار لـ”الحوثيين والمخلوع ” !

صحيفة المرصد: كشفت مجلة أمريكية، تفاصيل الصفقة التي وقعتها الرياض مع شركة «تشنغدو» الصينية، لتوريد عددٍ غير محدد من الطائرات بدون طيار من طراز «بتيرو داكتيل».
واستعرضت مجلة “ذا ديلي بيست” الأمريكية، مميزات طائرات «تشنغدو» التي يبلغ طولها 30 قدمًا على غرار الطائرات بدون طيار الأمريكية الشهيرة من طراز «بريداتور» و«ريبر»، ويمكنها أن تطير لعدة ساعات حاملة الكاميرات والصواريخ، ويتم التحكم بالطائرة من قبل المشغلين على الأرض من خلال الأقمار الصناعية. ووصفت المجلة في تقرير لها حصول المملكة ، على طائرات بدون طيار بأنه “خبر محزن” بالنسبة إلى الحوثيين، في إشارة إلى الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانيًا في اليمن منذ مارس 2015.
وقالت المجلة تسعى الرياض إلى الحصول على طائرات بدون طيار من أجل تحسين قدرتها على الاستهداف، في ظل قدرة الطائرات الجديدة على الطيران لمدة تمتد إلى ساعات، وربما إلى أيام متواصلة نظرًا لعدم الحاجة إلى وجود دعم، كما يمكنها أن تمد القادة العسكريين بمجموعة من المعلومات الاستخباراتية القيمة فقط، دون التمييز بين المستهدفين.
تعليقات ( 14 )
الله يعين ويوفقمشكلتنا بنترك الموضوع معلق ونجلس وبعد فتره يتم تدويل القضية من جديد وندخل في دوامة . أتمنى حل مشكلة اليمن سريعا سوا سياسيا او عسكريا
تذكيرالدعاء
من ناحيتي اناشكرا يالصين .. اتمنى يكونوا حلفاء بصدق وليس وقت الرخاء حليف ووقت الشدة تقولون نعم خير وش تبغون منا .
عاصفة الحسماللهم عجل بهلاك علي صالح حليف المجوس وجيشه والحوثيين اذناب المجوس اللهم اهلكهم جميعا اللهم سلط عليهم جند من عندك يارب العالمين فانهم لايعجزونك
شايموعدو لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم....الاية هذا الشغل الصح بلا دعم ولا مساعدات خارجيه وطننااولا.
عبدالعزيزاللهم ثبت جنودنا في الحدود وانصرهم
متابعيليت يصدر قرار بعدم السماح لاي يمني بالعمل والاقامه في دول الخليج الا بعد الخدمه في الجيش اليمني سنتين على الاقل
عبدالعزيزاللهم انصرنا على الحوثيين وعاش وأعوانه
زائرابوفوازامريكا بيرسلون لنا الطايرات ولأسلحة لكن من ورانا يدعمون عفاش والحوثي لي اطالت الحرب يعني تبون لنا الخير هذا مستحيل
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
صراحه @واعدو لهم مستطعم من قوة لان نحن نحارب ايران بالوكاله لاكنها وكاله عربيه اعدتها ايران للقتل والتدمير فكيف عربي ينطق بلساني وليس بلسان فارسي يقاتلني عجب
ابو حمداللهم عجل بهلاك علي صالح حليف المجوس وجيشه والحوثيين اذناب المجوس اللهم اهلكم جميعا اللهم سلط عليهم جند من عندك يارب العالمين فانهم لايعجزونك
زائرهذي امنية امريكا ان تستمر الحرب لسنوات لان الطايرات هذي يبيلها فترة من الزمن حتى تصير قيد التشغيل ودخول الخدمة العسكرية