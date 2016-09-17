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فيديو: سرقة حقيبة سيدة “مصرية” في وضح النهار بأحد شوارع الإسكندرية

17 سبتمبر, 2016 , 2:36 ص
فيديو: سرقة حقيبة سيدة “مصرية” في وضح النهار بأحد شوارع الإسكندرية
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة المثبتة بأحد الشوارع المصرية للحظة اختطاف لصين يستقلان دراجة نارية لحقيبة سيدة.

وذكر ناشر الفيديو أن الضحية تعمل موظفة بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية بالدخيلة، فيما أظهر المقطع تاريخ الواقعة التي حدث يوم 3 سبتمبر الجاري.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 4:23 ص

    شيهانة💤💧

    أستغفرالله أستغفرالله ماطاعني قلبي أدعي عليك عزيزي القارئ يارب يحفظك من كل سوء ومكروه ويكفيك شر شياطين الإنس ويخليك لعين ترجيك.
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  2. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 4:20 ص

    شيهانة💤💧

    إذا ماقلت لي الحمدلله يوم ربي أفتكك راح أزعل منك وأقول يارب تنسرق😂
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  3. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 4:18 ص

    شيهانة💤💧

    تصدق عزيزي القارئ هالحركة قد حصلت لي لكن ماراح أقول لك ع النتيجة😋 قل مومهم النتجة أهم شئ إنتِ سلمتي.
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  4. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 4:17 ص

    متناقضين

    ت ١ لو هي سعودية كانت قلتوا اجلسي في بيتك ومطبخك والاجنبية الموظفة تمدحونها
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  5. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 4:12 ص

    شيهانة💤💧

    السرقة سرقة ف وضح النهار ولا ف وضح الليل😂
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  6. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 4:10 ص

    طريقة السرقه بالدبابات كانت منتشره قبل منع الدبابات
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  7. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 4:06 ص

    اذكار الصباح

    لاحول ولاقوة الابالله
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  8. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 4:03 ص

    نوره

    بكل سهوله
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  9. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 4:02 ص

    أتمنى من النساء أذا دخلوا محل أن تجعل شنطتها أمامها ولاتجعلها على كتفها
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  10. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 3:20 ص

    ضمير الناس

    في حل النساء تحط قنبله تفجيرعن بعدولخطفهاتخطف عميره***ولااقل شي تحطبهانصايح ومكياج ***
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  11. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص

    رور

    ** على البلطجه وهذا يسرق من هذا
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  12. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 3:03 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار)
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  13. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 2:58 ص

    مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ.
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  14. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 2:54 ص

    الصقار

    بمصر ربع ساعه ويجيبونهم لاتخافون عليهم كل زاويه فيها تحرى
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  15. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 2:53 ص

    🙊

    اهو ده الهفاف
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  16. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 2:52 ص

    سعودي وافتخر

    يفترض ان الشنطه لاتحمل كذا تعلق على الكتف نحت الجلباب بحيث لاتبين
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  17. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص

    محمد

    مخالف
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  18. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 2:49 ص

    اذكار الصباح

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 2:47 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    انالله وانااليه راجعون اللهم عوضها خيرا لااله الاأنت
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  20. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 2:45 ص

    غمد عطاف

    الله يعوضك أن شاءالله يا ايتها السيدة الكادحة و لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبي الله و نعم الوكيل.
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