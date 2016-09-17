فيديو: سرقة حقيبة سيدة “مصرية” في وضح النهار بأحد شوارع الإسكندرية

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة المثبتة بأحد الشوارع المصرية للحظة اختطاف لصين يستقلان دراجة نارية لحقيبة سيدة.

وذكر ناشر الفيديو أن الضحية تعمل موظفة بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية بالدخيلة، فيما أظهر المقطع تاريخ الواقعة التي حدث يوم 3 سبتمبر الجاري.