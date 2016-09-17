فيديو: سرقة حقيبة سيدة “مصرية” في وضح النهار بأحد شوارع الإسكندرية

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة المثبتة بأحد الشوارع المصرية للحظة اختطاف لصين يستقلان دراجة نارية لحقيبة سيدة.
وذكر ناشر الفيديو أن الضحية تعمل موظفة بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية بالدخيلة، فيما أظهر المقطع تاريخ الواقعة التي حدث يوم 3 سبتمبر الجاري.
تعليقات ( 20 )
شيهانة💤💧أستغفرالله أستغفرالله ماطاعني قلبي أدعي عليك عزيزي القارئ يارب يحفظك من كل سوء ومكروه ويكفيك شر شياطين الإنس ويخليك لعين ترجيك.
شيهانة💤💧إذا ماقلت لي الحمدلله يوم ربي أفتكك راح أزعل منك وأقول يارب تنسرق😂
شيهانة💤💧تصدق عزيزي القارئ هالحركة قد حصلت لي لكن ماراح أقول لك ع النتيجة😋 قل مومهم النتجة أهم شئ إنتِ سلمتي.
متناقضينت ١ لو هي سعودية كانت قلتوا اجلسي في بيتك ومطبخك والاجنبية الموظفة تمدحونها
شيهانة💤💧السرقة سرقة ف وضح النهار ولا ف وضح الليل😂
اذكار الصباحلاحول ولاقوة الابالله
نورهبكل سهوله
ضمير الناسفي حل النساء تحط قنبله تفجيرعن بعدولخطفهاتخطف عميره***ولااقل شي تحطبهانصايح ومكياج ***
رور** على البلطجه وهذا يسرق من هذا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار)
الصقاربمصر ربع ساعه ويجيبونهم لاتخافون عليهم كل زاويه فيها تحرى
🙊اهو ده الهفاف
سعودي وافتخريفترض ان الشنطه لاتحمل كذا تعلق على الكتف نحت الجلباب بحيث لاتبين
محمدمخالف
اذكار الصباحلاحول ولاقوة الابالله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانالله وانااليه راجعون اللهم عوضها خيرا لااله الاأنت
غمد عطافالله يعوضك أن شاءالله يا ايتها السيدة الكادحة و لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبي الله و نعم الوكيل.