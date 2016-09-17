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نادية مراد .. من الاغتصاب على يد داعش إلى سفيرة للنوايا الحسنة

17 سبتمبر, 2016 , 2:58 ص
نادية مراد .. من الاغتصاب على يد داعش إلى سفيرة للنوايا الحسنة
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صحيفة المرصد:قررت الأمم المتحدة يوم الجمعة تعيين فتاة إيزيدية تعرضت للاغتصاب والتعذيب والاستعباد الجنسي من جانب تنظيم داعش في العراق، سفيرة للنوايا الحسنة تكريما لها وتأكيدا على كرامة الناجين من الاتجار بالبشر وفقاً لموقع إرم نيوز .

وفي حفل عاطفي مؤثر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبلت نادية مراد طه (23 عاما) التكريم من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتصبح أول ضحية للاتجار بالبشر تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

وقالت مراد إن تنظيم داعش ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية، حيث قام التنظيم بقتل والدتها وشقيقها وفرض عليها العبودية الجنسية مع الآلاف من الفتيات والنساء من الطائفة الإيزيدية، والكثير منهن قد توفين منذ ذلك الحين أو مازلن في الأسر.

وبعد ثلاثة أشهر من الأسر، تمكنت مراد من الهرب وأعيد توطينها في ألمانيا منذ ذلك الحين.

وقالت إنه يشرفها أن تعينها الأمم المتحدة لتمثيل الملايين من ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 4:24 ص

    سامية خالد

    نادية مراد بطلة الله يقويها الله يفرجها عليها هي واحده من الالف الضحايا الذين وقعو في يد داعش وحوش القرن يجب على الاسلام والعالم إبادتهم لإنقاذ البشر
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  2. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 4:23 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بان كي مون خامها هههه أشك ان النوايا حسنة 😂
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  3. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 3:46 ص

    ابومختار

    اش ذا اللي اغتصبوا خلق الله اعوذ بالله منهم
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  4. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 3:41 ص

    شيهانة💤💧

    طيب ي بان كي مون كرمتها وماقصرت بس أنفهق شوي.
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  5. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 3:25 ص

    ي

    *******
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  6. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 3:19 ص

    رفيع محمد

    من الاغتصاب الي النوايا الحسنة وكل شي يجي وينحل بالتفاهم
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  7. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 3:14 ص

    ضمير الناس

    المهم هيئةالامم اللي اشك انهامتحده يكون عندهانواياحسنه***
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