بالفيديو : “طلع البدر علينا” تُبكي ضيوف برنامج خادم الحرمين الفلسطينيين

صحيفة المرصد:سجَّلت صالة الاستقبال بمقر سكن الحجاج الفلسطينيين ذوي الشهداء، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بالمدينة المنورة، أمس مشاهد مؤثرة عند وقوف الحجاج الفلسطينيين أمام شباب المدينة، الذين قَدِموا للترحيب بهم على الطريقة المدنية بأهازيج طيبة.

وتفصيلاً، عند سماع بعض الحجاج الأهازيج التي تغنى بها الشباب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، وترديد نشيد “طلع البدر علينا”، ذرفوا الدموع، ولم يسيطروا على شعورهم؛ ليعبّروا عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما وجدوه والحجاج الفلسطينيون من خدمات جليلة وتسهيلات، ساهمت بأداء فريضة الحج بكل يُسر وراحة وطمأنينة.