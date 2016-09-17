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«وزارة الإسكان» تفاجئ الأرامل بطلب توريث لأخذ منتجات أزواجهن

17 سبتمبر, 2016 , 5:01 ص
«وزارة الإسكان» تفاجئ الأرامل بطلب توريث لأخذ منتجات أزواجهن
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صحيفة المرصد: فوجئت نساء أرامل بطلب من وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» يقضي بضرورة وجود توريث من الزوج المتوفى للأرملة من طريق حسابه الخاص حتى تستفيد الأرامل من طلبات أزواجهن السابقة، وشمل ذلك الطلب المنتج السكني الذي اختاره الزوج قبل وفاته ووثقه في عقد رسمي مع الجهات المعنية.
وقال شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي: «يجب على وزارة الإسكان أن تعطي الورثة الشرعيين رقم الحساب في موقع «إسكان» بموجب رقم بطاقة الأحوال المدنية والاسم الكامل لصاحب الحساب، إذ يستطيع المتقدم لطلب الإسكان في حالة فقدان رقم حسابه الحصول عليه من خلال رقم بطاقة الأحوال»، مشيرا إلى أن فئة الأرامل من الفئات التي تستحق الدعم السكني.
ووفقا لصحيفة عكاظ ,بين رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أنه من حق الزوجة الحصول على رقم حساب زوجها المتوفى، إلا أن وزارة الإسكان لها شروط وصفها بـ «الصعبة» التي تتطلب توفير كفيل أو متضامن من الأسرة يلتزم بدفع الأقساط المترتبة في ما بعد.
وأضاف الأحمري: «يجب على الوزارة البحث عن رقم حساب المتوفى من طريق السجل المدني، ومن ثم إضافة شهادة الوفاة لحسابه، إلى جانب صك حصر الورثة الذي من شأنه أن يزيد عدد النقاط للطلب بحكم أن الوزارة وضعت من أولوياتها الأرامل و كبار السن».



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 6:25 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    (الوزارة وضعت من أولوياتها اﻷرامل وكبار السن ) لا أحد يصدقهم أنا عمري 54 ولا شفت سكن .
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  2. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص

    قلم حر

    اتقوا الله في نساء الوطن هذه وطنهم من حقهم العيش بكرامة وان توفر لهم كل سبل الراحة ويعيشوا بكل رفاهية وتسهل لهم كل الإجراءات اتقوا الله في النساء
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  3. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 6:21 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    الله يرحم*** توفت ادعوا لها بالرحمه .
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  4. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 6:07 ص

    ابو ردن

    نفسي اعرف هل مشروع الأسكان منح حكوميه اوقروض يعاد تسديدها لوزارة الاسكان ؟؟؟؟
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  5. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 6:04 ص

    07

    بكل وضوح وأمانه روحوا خذوا لكم قرض وبنوا واسكنوا وسدوا ويفرجهاالله زي الناس ولاتنتظروا الاسكان والا بينتظر الاسكان وتصريحات العمري يردد يا ليل مطولك😂
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  6. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 5:53 ص

    الله خير الرازقين

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
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  7. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 5:52 ص
    عدد التعليقات:3780

    العنيد

    أسئل الله العلي القدير أن يرزقنا بيوت في الجنه يارب العالمين
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  8. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 5:49 ص
    عدد التعليقات:3780

    العنيد

    تموت الدجاجة وعينها بالحب مكتوب علينا دنيا بلا مسكن. مساكنكم في الجنه ان شاء الله
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  9. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 5:40 ص

    """"""

    عموما لا احد يتورط مع البنوك قال منتج قال هذا رأيي
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  10. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 5:36 ص
    عدد التعليقات:3780

    العنيد

    محتار انا ياناس وافكر__ والفكر تايه وانا بالحيل متكدر __ متى يجي يوم واقول متشكر __ياحقيل حال ترى راح من كثر ما فكر
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  11. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 5:36 ص

    اذكار الصباح

    حسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم اننا نعوذ بك من شر كل مسر ومعلن لااله الاأنت
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  12. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 5:36 ص

    مخالف
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  13. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 5:34 ص

    ********

    ههههههه
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  14. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 5:33 ص

    ,,,,,,,,,

    اول الناس ترث بيوت الحين يرثون طلب تقديم ورقم سري أستغفرالله وأتوب اليه
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  15. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 5:33 ص

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    الله لا يحوجنا لكم ديم كل شي معقد ليه حنا نساء الوطن مانبي تعقيد بوطنا والعوض بالجنه لي ولكل حرمه ماتملك شي
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  16. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 5:32 ص

    صريح

    اصلا ً نسيت اسكان من زمان نصيحه انسوا الموضوع 😂😂😂
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  17. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 5:30 ص

    ......................

    الحين صار الورث طلب تقديم ورقم سري
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  18. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 5:25 ص

    ولد سدير

    ههههههه خلاص مانبي شيء
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  19. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 5:25 ص
    عدد التعليقات:6759

    الحرمان

    العقاري عندنا ارض وعندنا سنين انتظار ماصرف
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  20. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 5:17 ص

    مدلع بن بطيخ

    بدون تعليق !!
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  21. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 5:15 ص

    الله يصلح الحال

    قال صلى الله عليه وسلم : { استوصوا بالنساء خيرا }
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  22. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 5:12 ص

    لفته إنسانية

    حتى تصبح المراة ملكة > يجب النظر في اوضاع الارامل والمطلقات معاً وتحسين وضعهم المعيشي فالارمله والمطلقه كلن منهم تحتاج للدعم السكني والمالي والوظيفي.
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  23. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 5:10 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    لاحوله ولا قوة الا بالله عدنا من جديد في موال *****
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