صحيفة المرصد: فوجئت نساء أرامل بطلب من وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» يقضي بضرورة وجود توريث من الزوج المتوفى للأرملة من طريق حسابه الخاص حتى تستفيد الأرامل من طلبات أزواجهن السابقة، وشمل ذلك الطلب المنتج السكني الذي اختاره الزوج قبل وفاته ووثقه في عقد رسمي مع الجهات المعنية.
وقال شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي: «يجب على وزارة الإسكان أن تعطي الورثة الشرعيين رقم الحساب في موقع «إسكان» بموجب رقم بطاقة الأحوال المدنية والاسم الكامل لصاحب الحساب، إذ يستطيع المتقدم لطلب الإسكان في حالة فقدان رقم حسابه الحصول عليه من خلال رقم بطاقة الأحوال»، مشيرا إلى أن فئة الأرامل من الفئات التي تستحق الدعم السكني.
ووفقا لصحيفة عكاظ ,بين رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أنه من حق الزوجة الحصول على رقم حساب زوجها المتوفى، إلا أن وزارة الإسكان لها شروط وصفها بـ «الصعبة» التي تتطلب توفير كفيل أو متضامن من الأسرة يلتزم بدفع الأقساط المترتبة في ما بعد.
وأضاف الأحمري: «يجب على الوزارة البحث عن رقم حساب المتوفى من طريق السجل المدني، ومن ثم إضافة شهادة الوفاة لحسابه، إلى جانب صك حصر الورثة الذي من شأنه أن يزيد عدد النقاط للطلب بحكم أن الوزارة وضعت من أولوياتها الأرامل و كبار السن».
«وزارة الإسكان» تفاجئ الأرامل بطلب توريث لأخذ منتجات أزواجهن
صحيفة المرصد: فوجئت نساء أرامل بطلب من وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» يقضي بضرورة وجود توريث من الزوج المتوفى للأرملة من طريق حسابه الخاص حتى تستفيد الأرامل من طلبات أزواجهن السابقة، وشمل ذلك الطلب المنتج السكني الذي اختاره الزوج قبل وفاته ووثقه في عقد رسمي مع الجهات المعنية.
تعليقات ( 23 )
خلك بعيد حبك يزيد(الوزارة وضعت من أولوياتها اﻷرامل وكبار السن ) لا أحد يصدقهم أنا عمري 54 ولا شفت سكن .
قلم حراتقوا الله في نساء الوطن هذه وطنهم من حقهم العيش بكرامة وان توفر لهم كل سبل الراحة ويعيشوا بكل رفاهية وتسهل لهم كل الإجراءات اتقوا الله في النساء
خلك بعيد حبك يزيدالله يرحم*** توفت ادعوا لها بالرحمه .
ابو ردننفسي اعرف هل مشروع الأسكان منح حكوميه اوقروض يعاد تسديدها لوزارة الاسكان ؟؟؟؟
07بكل وضوح وأمانه روحوا خذوا لكم قرض وبنوا واسكنوا وسدوا ويفرجهاالله زي الناس ولاتنتظروا الاسكان والا بينتظر الاسكان وتصريحات العمري يردد يا ليل مطولك😂
الله خير الرازقينسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
عدد التعليقات:3780
العنيدأسئل الله العلي القدير أن يرزقنا بيوت في الجنه يارب العالمين
عدد التعليقات:3780
العنيدتموت الدجاجة وعينها بالحب مكتوب علينا دنيا بلا مسكن. مساكنكم في الجنه ان شاء الله
""""""عموما لا احد يتورط مع البنوك قال منتج قال هذا رأيي
عدد التعليقات:3780
العنيدمحتار انا ياناس وافكر__ والفكر تايه وانا بالحيل متكدر __ متى يجي يوم واقول متشكر __ياحقيل حال ترى راح من كثر ما فكر
اذكار الصباححسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم اننا نعوذ بك من شر كل مسر ومعلن لااله الاأنت
********ههههههه
,,,,,,,,,اول الناس ترث بيوت الحين يرثون طلب تقديم ورقم سري أستغفرالله وأتوب اليه
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْالله لا يحوجنا لكم ديم كل شي معقد ليه حنا نساء الوطن مانبي تعقيد بوطنا والعوض بالجنه لي ولكل حرمه ماتملك شي
صريحاصلا ً نسيت اسكان من زمان نصيحه انسوا الموضوع 😂😂😂
......................الحين صار الورث طلب تقديم ورقم سري
ولد سديرههههههه خلاص مانبي شيء
عدد التعليقات:6759
الحرمانالعقاري عندنا ارض وعندنا سنين انتظار ماصرف
مدلع بن بطيخبدون تعليق !!
الله يصلح الحالقال صلى الله عليه وسلم : { استوصوا بالنساء خيرا }
لفته إنسانيةحتى تصبح المراة ملكة > يجب النظر في اوضاع الارامل والمطلقات معاً وتحسين وضعهم المعيشي فالارمله والمطلقه كلن منهم تحتاج للدعم السكني والمالي والوظيفي.
مزارع من أرض الطيبينلاحوله ولا قوة الا بالله عدنا من جديد في موال *****