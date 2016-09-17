«وزارة الإسكان» تفاجئ الأرامل بطلب توريث لأخذ منتجات أزواجهن

صحيفة المرصد: فوجئت نساء أرامل بطلب من وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» يقضي بضرورة وجود توريث من الزوج المتوفى للأرملة من طريق حسابه الخاص حتى تستفيد الأرامل من طلبات أزواجهن السابقة، وشمل ذلك الطلب المنتج السكني الذي اختاره الزوج قبل وفاته ووثقه في عقد رسمي مع الجهات المعنية.

وقال شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي: «يجب على وزارة الإسكان أن تعطي الورثة الشرعيين رقم الحساب في موقع «إسكان» بموجب رقم بطاقة الأحوال المدنية والاسم الكامل لصاحب الحساب، إذ يستطيع المتقدم لطلب الإسكان في حالة فقدان رقم حسابه الحصول عليه من خلال رقم بطاقة الأحوال»، مشيرا إلى أن فئة الأرامل من الفئات التي تستحق الدعم السكني.

ووفقا لصحيفة عكاظ ,بين رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أنه من حق الزوجة الحصول على رقم حساب زوجها المتوفى، إلا أن وزارة الإسكان لها شروط وصفها بـ «الصعبة» التي تتطلب توفير كفيل أو متضامن من الأسرة يلتزم بدفع الأقساط المترتبة في ما بعد.

وأضاف الأحمري: «يجب على الوزارة البحث عن رقم حساب المتوفى من طريق السجل المدني، ومن ثم إضافة شهادة الوفاة لحسابه، إلى جانب صك حصر الورثة الذي من شأنه أن يزيد عدد النقاط للطلب بحكم أن الوزارة وضعت من أولوياتها الأرامل و كبار السن».