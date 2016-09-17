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بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر الأحد إلى نيويورك

17 سبتمبر, 2016 , 10:30 ص
بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر الأحد إلى نيويورك
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صحيفة المرصد:بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يغادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الأحد المملكة، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك بحضور قادة دول العالم، تحت شعار “أهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا”، ويتوقع أن تلقى كلمة المملكة أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    مصدر الكلمه

    استودعناك يارب العزة والجلال محمد بن نايف ومن معه
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  2. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 12:17 م

    الحزينه

    الله يحفظك استودعتك رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه
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  3. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 12:10 م

    محب الهيئه

    سافر وترجع يا حبيبي ع خير.
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  4. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 11:26 ص

    ولد بلادي

    الله يحفظه ويرجعه بالسلامه
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  5. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 11:13 ص

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    استودعناك الذي لا تضيع ودائعه
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  6. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    في حفظ الله ورعايته ✅✈
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  7. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 11:02 ص

    🎀💫

    استودعناك الله يامحمد بن نايف الذي لاتضيع ودائعه ياالاسد الشامخ
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  8. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 10:47 ص

    الهاشمي

    حفظك الله ايها الأسد وسدد خطاك ورفع المملكة شامخة قوية بين الدول رحم الله اباك ناصر اهل الحسبة وكاسر شوكة الأذناب الطغاة
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  9. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 10:46 ص

    بالتوفيق وربي يرجعه سالم غانم بأذن الله اللهم احفظهم ياكريم
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  10. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 10:45 ص

    بالتوفيق

    والله يكتب اللي فيه صالح الامة العربية والإسلامية .
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