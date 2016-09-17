بناء على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر الأحد إلى نيويورك

صحيفة المرصد:بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يغادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الأحد المملكة، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في نيويورك بحضور قادة دول العالم، تحت شعار “أهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا”، ويتوقع أن تلقى كلمة المملكة أمام الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
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تعليقات ( 10 )
مصدر الكلمهاستودعناك يارب العزة والجلال محمد بن نايف ومن معه
الحزينهالله يحفظك استودعتك رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه
محب الهيئهسافر وترجع يا حبيبي ع خير.
ولد بلاديالله يحفظه ويرجعه بالسلامه
انشر التعليقاستودعناك الذي لا تضيع ودائعه
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°في حفظ الله ورعايته ✅✈
🎀💫استودعناك الله يامحمد بن نايف الذي لاتضيع ودائعه ياالاسد الشامخ
الهاشميحفظك الله ايها الأسد وسدد خطاك ورفع المملكة شامخة قوية بين الدول رحم الله اباك ناصر اهل الحسبة وكاسر شوكة الأذناب الطغاة
بالتوفيقوالله يكتب اللي فيه صالح الامة العربية والإسلامية .