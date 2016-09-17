بن سبعان: المؤامرة الغربية على العرب.. حقيقة أم خيال !

صحيفة المرصد: قال كاتب صحيفة المرصد الحصري، الدكتور صالح بن سبعان، عن الاتفاق النووي الذي تم بعد مفاوضات طويلة، بين إيران ومجموعة الدول الـ 6: “لقد نقلت قناة (العالم) الإيرانية عن الرئيس الايراني حسن روحاني إعلانه التوصل إلى حلول بشأن معايير رئيسية في المحادثات النووية، وأن صياغة مسودة الاتفاق ستبدأ فوراً لتنتهي بحلول 30 يونيو الفائت”.

واسترجع بن سبعان ما قاله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تغريدة على موقع “تويتر”، والتي قال فيها: “تم التوصل إلى حلول للخلافات مع القوى العالمية الـ 6 بشأن برنامج إيران النووي”، وأضاف ظريف: “بعد 8 أيام من المحادثات في مدينة لوزان السويسرية وُجِدَت حلول ومستعدون فوراً لبدء صوغ اتفاق نووي شامل مهلته النهائية 30 يونيو”.

ويرى البروفيسور إن ما حدث، بخصوص ذلك الاتفاق النووي مع إيران، لم يكن مفاجئاً، ولا أمراً محيّراً وشاذاً وغريباً لمن كانوا يعرفون أو يحدسون بما وراء الأقنعة وما تحت السطح الظاهري، وأضاف: “بل هو أمر متوقع تماماً، وكان حدوثه ينتظر فقط الفرصة المواتية ليطفو على السطح ويصبح مُشَاهَداً وعيانياً لمن كانوا يجهلون”.