بن سبعان: المؤامرة الغربية على العرب.. حقيقة أم خيال !

صحيفة المرصد: قال كاتب صحيفة المرصد الحصري، الدكتور صالح بن سبعان، عن الاتفاق النووي الذي تم بعد مفاوضات طويلة، بين إيران ومجموعة الدول الـ 6: “لقد نقلت قناة (العالم) الإيرانية عن الرئيس الايراني حسن روحاني إعلانه التوصل إلى حلول بشأن معايير رئيسية في المحادثات النووية، وأن صياغة مسودة الاتفاق ستبدأ فوراً لتنتهي بحلول 30 يونيو الفائت”.
واسترجع بن سبعان ما قاله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تغريدة على موقع “تويتر”، والتي قال فيها: “تم التوصل إلى حلول للخلافات مع القوى العالمية الـ 6 بشأن برنامج إيران النووي”، وأضاف ظريف: “بعد 8 أيام من المحادثات في مدينة لوزان السويسرية وُجِدَت حلول ومستعدون فوراً لبدء صوغ اتفاق نووي شامل مهلته النهائية 30 يونيو”.
ويرى البروفيسور إن ما حدث، بخصوص ذلك الاتفاق النووي مع إيران، لم يكن مفاجئاً، ولا أمراً محيّراً وشاذاً وغريباً لمن كانوا يعرفون أو يحدسون بما وراء الأقنعة وما تحت السطح الظاهري، وأضاف: “بل هو أمر متوقع تماماً، وكان حدوثه ينتظر فقط الفرصة المواتية ليطفو على السطح ويصبح مُشَاهَداً وعيانياً لمن كانوا يجهلون”.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:5113
المنتصر باللههناك مؤامرات وليس مؤامره من إسرائيل والغرب وإيران والماسونيه الصهيونيه والحل الوحيد هو الرجوع لله ورسوله وليس الانبطاح لأي جهه كانت الله يعز من يشاء
يا بروفيسور الكل يعلم ذلك انه ليس بجديدالتعاون الامريكي الايراني منذ عقود وتحديدا منذ الحرب الأفغانية ومن لم يكن يعلم بتلك العلاقة فهو ضعيف في قرائة الأحداث.
عدد التعليقات:5113
المنتصر باللههناك مؤامرة على العرب والمسلمين عن طريق عملاء زرعوا من قبل والدليل مايحدث الآن على سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر ولبنان والقادم أسوأ الحل الوحيد هو
🎀💫لذلك المؤامرة الغربية والشرقية حقيقة وليست خيال .
🎀💫من يوم شع نور الاسلام والمجوس والروم من يشكل الغرب حاقدين على العرب خاصة والمسلمين عامة لان الرسول صل الله عليه وسلم عربي .
مراقب عامبصراحه الشي المستغرب العداء بين امريكا وايران في الظاهر حتى سفارة امريكية لا توجد في طهران ولكن في الخفاء مقابلات واتفاقات وكلها ضدالسنةتحديدا
محب الهيئهوهيه عليها غيره.
احفظ الله يحفظكاولا علينا الرجوع الى الله جميعا وعدم التقصير في العبادة والامور الشرعية ثم العدل والمساواة ثم تجنيد الشباب العاطل وبأذن الله نصبح قوة الكل يهابنا
محب الهيئهكلهم أعداء لله ولرسول الله فماذا ننتظر منهم إلا قتلنا واستباحة اعراضنا وموالنا وارضنا ومقدساتنا ولكن نثق بالله في أن يكفينا شرهم وشر اذنابهم ع أرضنا.