بالفيديو :شاب يطلق “كلب” على عائلة فى نصف القمر بالمنطقة الشرقية

صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة قيام كلب بالهجوم على عائلة في شاطيء “نصف القمر” بالمنطقة الشرقية وأثار حالة من الهلع والفزع .

وأظهر المقطع إثارة الكلب فزعاً داخل الشاطئ، ومحاولة شاب إبعاده عن عائلته، في حين يظهر صاحب الكلب وهو يدافع، دون أن يحاول احتواء الموقف وذكروا أنه حدث في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.