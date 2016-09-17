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بالفيديو :شاب يطلق “كلب” على عائلة فى نصف القمر بالمنطقة الشرقية

17 سبتمبر, 2016 , 13:35 م
بالفيديو :شاب يطلق “كلب” على عائلة فى نصف القمر بالمنطقة الشرقية
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صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة قيام كلب  بالهجوم على عائلة في شاطيء “نصف القمر” بالمنطقة الشرقية وأثار حالة من الهلع والفزع .

وأظهر المقطع إثارة الكلب فزعاً داخل الشاطئ، ومحاولة شاب إبعاده عن عائلته، في حين يظهر صاحب الكلب وهو يدافع، دون أن يحاول احتواء الموقف وذكروا أنه حدث في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 14:25 م

    غمد عطاف

    في السالفة كلبين كلب إنساني و كلب حيواني و الكلب الإنساني اوسخ و انجس من الكلب الحيواني.
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  2. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    ناصر

    اقسم بالله الأشكال هاذي اكرهم يادوب ماسك نفسي عنهم اللي يجيك معه كلب وما تدري من الكلب فيهم والا يجيك لابس لبس غريب ومسوي نفسه خواجه على غفله
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  3. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    ساهر

    يا تعليق 8 الكلب دقق في المقطع تشوفه اليف . شكله حق حراسه او شي . يعني ماهو خطير
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  4. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:10041

    إنسان منصف

    صاحب الكلب. كلب. ماعليه شرهه اتحدى واحد يسوي هذه الحركات بالبحرين او بدبي او باي بلد اخر علشان كذا السياحه عندنا بانحدار
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  5. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    مخمخه

    هذولي من منتوج البعثات لخارج المملكه .. هوايتهم الكلاب والقطاوة والسلاسل والكدش والقزع وطيحني وسامحني والدبابات والدوجه في الأسواق والشوارع
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  6. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    الكلب للكلب

    المفروض 999 تجي تشيله اهو وكلبه للاسف هذه المناظر تعكس صورة شبابنا
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  7. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    المفروض

    توجد لوحات تشير ان اطحاب الحيوانات يجب ان تكون مقيدة ومع صاحبها او شخص بالغ
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  8. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    أبو مصلفح الرياض

    ياااااي سو كيوووت معاه كلب أكيد الكلب مايحبه إلا وهو طيب وعطوف وحنون
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  9. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    يجب منع الكلاب من اصطحاب الكلاب

    شي مقرف ومقزز منظر شاب مع كلب قرف ***
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  10. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    لاء ماهو عادي

    يا تعليق ٦ الكلب يجب ان يكون ممسوك بحزام خاص وثانياً الكلب يعتبر نجس لمن يريد ان يصلي فباي حق ينجس الناس وملابسها. تفهمين والا ما علموك
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  11. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    هذا مسيئ

    يجب ان يعاقب و يجلد ويغرم هالخبل
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  12. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    ما فهمة شي

    مطقع عادي والكب اليف
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  13. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    صراحه @

    طيب اتصلو على خفر السواحل اعتقد رقمها 994 وهي تكفل بالامر اما يرعب اهلي اوشي اقتل كلبه ثم اتوطى ببطنه لان الاشكال هاذي اما تأدبت صح فلن يرتدع
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  14. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    المبزه اذا لم يرتدعوا يقومون باعمال تافه تتبعها عواقب وخيمه
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  15. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    محمد الشهري

    صاحب الكلب لا فرق بين الاثنان لان من صاحب الكلب مثلة وهذا خسيس وقولها له ايش ترجي من اسرتك غير العار يا كلب
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  16. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    محمدالجعيد

    الكلب اليف يلاحق الناس يبي اكل واضح واصلا مالها داعي تربيه الكلاب والاستعراض بها مايربي فقط كلب الصيد السلوقي او الحراسه فقط
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  17. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    العويد

    تربية الكلب تدل على تربية مالكه فالتربية واحدة
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