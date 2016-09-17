بالفيديو :شاب يطلق “كلب” على عائلة فى نصف القمر بالمنطقة الشرقية

صحيفة المرصد: تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة قيام كلب بالهجوم على عائلة في شاطيء “نصف القمر” بالمنطقة الشرقية وأثار حالة من الهلع والفزع .
وأظهر المقطع إثارة الكلب فزعاً داخل الشاطئ، ومحاولة شاب إبعاده عن عائلته، في حين يظهر صاحب الكلب وهو يدافع، دون أن يحاول احتواء الموقف وذكروا أنه حدث في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
تعليقات ( 17 )
غمد عطاففي السالفة كلبين كلب إنساني و كلب حيواني و الكلب الإنساني اوسخ و انجس من الكلب الحيواني.
ناصراقسم بالله الأشكال هاذي اكرهم يادوب ماسك نفسي عنهم اللي يجيك معه كلب وما تدري من الكلب فيهم والا يجيك لابس لبس غريب ومسوي نفسه خواجه على غفله
ساهريا تعليق 8 الكلب دقق في المقطع تشوفه اليف . شكله حق حراسه او شي . يعني ماهو خطير
عدد التعليقات:10041
إنسان منصفصاحب الكلب. كلب. ماعليه شرهه اتحدى واحد يسوي هذه الحركات بالبحرين او بدبي او باي بلد اخر علشان كذا السياحه عندنا بانحدار
مخمخههذولي من منتوج البعثات لخارج المملكه .. هوايتهم الكلاب والقطاوة والسلاسل والكدش والقزع وطيحني وسامحني والدبابات والدوجه في الأسواق والشوارع
الكلب للكلبالمفروض 999 تجي تشيله اهو وكلبه للاسف هذه المناظر تعكس صورة شبابنا
المفروضتوجد لوحات تشير ان اطحاب الحيوانات يجب ان تكون مقيدة ومع صاحبها او شخص بالغ
أبو مصلفح الرياضياااااي سو كيوووت معاه كلب أكيد الكلب مايحبه إلا وهو طيب وعطوف وحنون
يجب منع الكلاب من اصطحاب الكلابشي مقرف ومقزز منظر شاب مع كلب قرف ***
لاء ماهو عادييا تعليق ٦ الكلب يجب ان يكون ممسوك بحزام خاص وثانياً الكلب يعتبر نجس لمن يريد ان يصلي فباي حق ينجس الناس وملابسها. تفهمين والا ما علموك
هذا مسيئيجب ان يعاقب و يجلد ويغرم هالخبل
ما فهمة شيمطقع عادي والكب اليف
صراحه @طيب اتصلو على خفر السواحل اعتقد رقمها 994 وهي تكفل بالامر اما يرعب اهلي اوشي اقتل كلبه ثم اتوطى ببطنه لان الاشكال هاذي اما تأدبت صح فلن يرتدع
محمد الشهريصاحب الكلب لا فرق بين الاثنان لان من صاحب الكلب مثلة وهذا خسيس وقولها له ايش ترجي من اسرتك غير العار يا كلب
محمدالجعيدالكلب اليف يلاحق الناس يبي اكل واضح واصلا مالها داعي تربيه الكلاب والاستعراض بها مايربي فقط كلب الصيد السلوقي او الحراسه فقط
العويدتربية الكلب تدل على تربية مالكه فالتربية واحدة