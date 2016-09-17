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بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمقيم باكستاني وتطايره في الهواء بجازان

17 سبتمبر, 2016 , 13:15 م
بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمقيم باكستاني وتطايره في الهواء بجازان
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حادثاً مروعاً راح ضحيته مقيم باكستاني في محافظة بيش بمنطقة جازان أول أمس الخميس.

ويبيّن الفيديو الذي وثّقته إحدى كاميرات المراقبة، تردد المقيم الباكستاني في عبور الطريق، ما سبّب اصطدام سيارة مسرعة به لتقذفه بعيدا ويتطاير في الهواء في مشهد مروّع.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    ماركتو

    لاحول ولاقوة إلا بالله .. حل أجله .
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  2. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    عليوم

    9. ابو هالشوارب
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  3. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    عليوم

    9 روح ويا رفاقك لكربلاء تراى السيستاني يريد يستمتع ويا زياره الحسين طلع خمسك ونطيهم اياه ولا تحجي ويانا هنا احنا حجما انتهاء باقي دوركم يارفضنجيه
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  4. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    غمد عطاف

    ياااا لطيف اللطف يا رب !!!! أسأل الله له السلامة و العافية.
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  5. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    !!!

    ت 9 ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
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  6. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 13:47 م

    الحربي

    الي محب صدام بطل حفرت المجاري تري طقاع هو الا قوه الروافض
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  7. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    ابن الخطيب

    الرجل يعبر الشارع وبعد أن انتصف فيه شاهدالسيارة المسرعة تتجه نحوه وبدلا من أن يهرب مكملا طريقه عاد للخلف في الوقت الذي انحرفت السيارة إليه لتبتعد عنه
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  8. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 13:41 م

    لا اله الا الله سبحانه

    حلت لحظة وفاته رحمه الله . سبحان الله قطع حتى نصف الشارع ورجع قدام السيارة . أتوقع والله اعلم صاحب السيارة مايلحقة شي . الباكستاني رجع قدام السيارة
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  9. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    راااصد

    بيجي قلم الحقيبه وبيقول عنه اخواني
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  10. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    محمدالجعيد

    الباكستاني متردد وليش يرجع لنفس المكان . معنك وعن المكتوب
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  11. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 13:33 م

    حقيقه

    الضبط المروري وساهر في جازان غايب تماما الحوادث بكثرة وكذلك الخدمات الطبية رديئة جدا والطرق سيئة نأمل في حزم القيادة بإعادة هيكلة الإدارة الخدمية
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  12. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 13:32 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ياساتر الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، منظر مروع
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  13. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 13:30 م

    كيف الحال ؟؟؟

    لاحول ولاقوة إلا بالله ... الملاحظ أن الباكستاني قطع الشارع ورجع مره ثانيه ..وأبلش راعي السياره ... الله لايبلانا
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  14. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 13:26 م

    ابوعاطي

    لاحول ولا قوة الا بالله
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