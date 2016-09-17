بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمقيم باكستاني وتطايره في الهواء بجازان

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حادثاً مروعاً راح ضحيته مقيم باكستاني في محافظة بيش بمنطقة جازان أول أمس الخميس.

ويبيّن الفيديو الذي وثّقته إحدى كاميرات المراقبة، تردد المقيم الباكستاني في عبور الطريق، ما سبّب اصطدام سيارة مسرعة به لتقذفه بعيدا ويتطاير في الهواء في مشهد مروّع.