بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمقيم باكستاني وتطايره في الهواء بجازان

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حادثاً مروعاً راح ضحيته مقيم باكستاني في محافظة بيش بمنطقة جازان أول أمس الخميس.
ويبيّن الفيديو الذي وثّقته إحدى كاميرات المراقبة، تردد المقيم الباكستاني في عبور الطريق، ما سبّب اصطدام سيارة مسرعة به لتقذفه بعيدا ويتطاير في الهواء في مشهد مروّع.
تعليقات ( 14 )
ماركتولاحول ولاقوة إلا بالله .. حل أجله .
عليوم9. ابو هالشوارب
عليوم9 روح ويا رفاقك لكربلاء تراى السيستاني يريد يستمتع ويا زياره الحسين طلع خمسك ونطيهم اياه ولا تحجي ويانا هنا احنا حجما انتهاء باقي دوركم يارفضنجيه
غمد عطافياااا لطيف اللطف يا رب !!!! أسأل الله له السلامة و العافية.
!!!ت 9 ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
الحربيالي محب صدام بطل حفرت المجاري تري طقاع هو الا قوه الروافض
ابن الخطيبالرجل يعبر الشارع وبعد أن انتصف فيه شاهدالسيارة المسرعة تتجه نحوه وبدلا من أن يهرب مكملا طريقه عاد للخلف في الوقت الذي انحرفت السيارة إليه لتبتعد عنه
لا اله الا الله سبحانهحلت لحظة وفاته رحمه الله . سبحان الله قطع حتى نصف الشارع ورجع قدام السيارة . أتوقع والله اعلم صاحب السيارة مايلحقة شي . الباكستاني رجع قدام السيارة
راااصدبيجي قلم الحقيبه وبيقول عنه اخواني
محمدالجعيدالباكستاني متردد وليش يرجع لنفس المكان . معنك وعن المكتوب
حقيقهالضبط المروري وساهر في جازان غايب تماما الحوادث بكثرة وكذلك الخدمات الطبية رديئة جدا والطرق سيئة نأمل في حزم القيادة بإعادة هيكلة الإدارة الخدمية
❤️ محب صدام حسين ❤️ياساتر الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، منظر مروع
كيف الحال ؟؟؟لاحول ولاقوة إلا بالله ... الملاحظ أن الباكستاني قطع الشارع ورجع مره ثانيه ..وأبلش راعي السياره ... الله لايبلانا
ابوعاطيلاحول ولا قوة الا بالله