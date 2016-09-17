بالفيديو :شاهد رد فعل الشيخ “صالح الفوزان” بعدما طلب ولي العهد عدم قيامه لتوديعه

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لولي العهد، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف أثناء زيارة سموه للشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في مقر إقامته بمشعر منى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصد الفيديو طلب الأمير محمد بن نايف من الشيخ الفوزان البقاء في مكانه وعدم مرافقته إلى الخارج، فيرد الشيخ الفوزان: “إن كان أمراً فسمعاً وطاعة”.وعلق مغردون بأن الفيديو يظهر مدى احترام قادة وكبار الدولة للعلماء والمشايخ، وحرصهم دائما على الوقوف بجانبهم وتكريمهم.
تعليقات ( 20 )
سفرانكوالله يحفضك ويرعاك ياولي عهدنا
ابوعاطيالله يحفظك وتجع سالم غانم
عبدالله السبيعيليس مستغرب من ملوكنا وأمرانا والحمدالله على نعمة الاسلام والأمن والامان ويحفظهم ربي ويطول في عمرهم لما فيه الخير والصلاح فخر الامه الاسلامية
سلطانفين فين .. الصوت مو واضح كيف عرفتم .ما قاله حفظه الله وكتبتوه .
متأملالله يحسن لنا وله الختام
.10- ابتسامه من رضى الله سبحانه وليس كما هي ابتسامتكم فيها النفاق والصفرنه حفظ الله مشائخنا من شياطين الانس والجن اينما كانوا
الله يحفظ الجميعلكن ما ادري صار كلمة اثار مقطع تجيب لي الاكتاب
عدد التعليقات:3784
العنيداللهم احفظ ملوكنا وامراءنا يارب .هذا هو تقدير العلماء الأجلاء
عدد التعليقات:1
عمر السميرياحبك في الله ي شيخ صالح الفوزان
عدد التعليقات:1
عمر السميريحفظ الله قادتنا وعلماءنا وحرس بلدنا وكفاها شر الاشرار وكيد الفجار
عدد التعليقات:10041
إنسان منصفاول مره. اشوف. شيخ. يبتسم
الراصدالشبل من ذاك الأسد ابوه نايف ابن عبدالعزيز يحترم ويقدر العلماء رحمه الله وحفظ الله ولي العهد
عدد التعليقات:1
عمر السميريويغيض قلوب المنافقين اعداء الدين
ابو شيوخالله يطول بعمر ولاة أمرنا ومشايخنا الكرام
عدد التعليقات:1
عمر السميريمنظر يسر قلب كل محب للدين والوطن
عدد التعليقات:6767
الحرمانسمعنا وطاعه سيدي محمد بن نايف وليس بمستغرب منه بيض الله وجهه
عدد التعليقات:1
عمر السميريوما حدث من ولي العهد حفظه الله ورعاه مع سماحة الشيخ الفوزان اكبر دليل ع ذلك
عدد التعليقات:1
عمر السميريبلدنا ولله الحمد تقدر العلماء
.صوره لقلم الحقيقه للاطلاع والافاده ليعرف مدى احترام وتقدير هذه القياده اعزها الله للعلماء والمشائخ والذي يقوم بهاجمتهم ليلا ونهارا
زائرالله يحفظ سمو ولى العهد ويسدد خطاه