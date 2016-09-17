بالفيديو :شاهد رد فعل الشيخ “صالح الفوزان” بعدما طلب ولي العهد عدم قيامه لتوديعه

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لولي العهد، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف أثناء زيارة سموه للشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في مقر إقامته بمشعر منى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو طلب الأمير محمد بن نايف من الشيخ الفوزان البقاء في مكانه وعدم مرافقته إلى الخارج، فيرد الشيخ الفوزان: “إن كان أمراً فسمعاً وطاعة”.وعلق مغردون بأن الفيديو يظهر مدى احترام قادة وكبار الدولة للعلماء والمشايخ، وحرصهم دائما على الوقوف بجانبهم وتكريمهم.