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بالفيديو :شاهد رد فعل الشيخ “صالح الفوزان” بعدما طلب ولي العهد عدم قيامه لتوديعه

17 سبتمبر, 2016 , 13:42 م
بالفيديو :شاهد رد فعل الشيخ “صالح الفوزان” بعدما طلب ولي العهد عدم قيامه لتوديعه
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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لولي العهد، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف أثناء زيارة سموه للشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في مقر إقامته بمشعر منى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الفيديو طلب الأمير محمد بن نايف من الشيخ الفوزان البقاء في مكانه وعدم مرافقته إلى الخارج، فيرد الشيخ الفوزان: “إن كان أمراً فسمعاً وطاعة”.وعلق مغردون بأن الفيديو يظهر مدى احترام قادة وكبار الدولة للعلماء والمشايخ، وحرصهم دائما على الوقوف بجانبهم وتكريمهم.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    سفرانكو

    الله يحفضك ويرعاك ياولي عهدنا
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  2. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    ابوعاطي

    الله يحفظك وتجع سالم غانم
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  3. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    عبدالله السبيعي

    ليس مستغرب من ملوكنا وأمرانا والحمدالله على نعمة الاسلام والأمن والامان ويحفظهم ربي ويطول في عمرهم لما فيه الخير والصلاح فخر الامه الاسلامية
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  4. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    سلطان

    فين فين .. الصوت مو واضح كيف عرفتم .ما قاله حفظه الله وكتبتوه .
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  5. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    متأمل

    الله يحسن لنا وله الختام
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  6. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    .

    10- ابتسامه من رضى الله سبحانه وليس كما هي ابتسامتكم فيها النفاق والصفرنه حفظ الله مشائخنا من شياطين الانس والجن اينما كانوا
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  7. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    الله يحفظ الجميع

    لكن ما ادري صار كلمة اثار مقطع تجيب لي الاكتاب
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  8. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:3784

    العنيد

    اللهم احفظ ملوكنا وامراءنا يارب .هذا هو تقدير العلماء الأجلاء
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  9. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 13:58 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    احبك في الله ي شيخ صالح الفوزان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    حفظ الله قادتنا وعلماءنا وحرس بلدنا وكفاها شر الاشرار وكيد الفجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:10041

    إنسان منصف

    اول مره. اشوف. شيخ. يبتسم
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  12. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    الراصد

    الشبل من ذاك الأسد ابوه نايف ابن عبدالعزيز يحترم ويقدر العلماء رحمه الله وحفظ الله ولي العهد
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  13. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    ويغيض قلوب المنافقين اعداء الدين
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  14. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    ابو شيوخ

    الله يطول بعمر ولاة أمرنا ومشايخنا الكرام
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  15. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    منظر يسر قلب كل محب للدين والوطن
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  16. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:6767

    الحرمان

    سمعنا وطاعه سيدي محمد بن نايف وليس بمستغرب منه بيض الله وجهه
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  17. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    وما حدث من ولي العهد حفظه الله ورعاه مع سماحة الشيخ الفوزان اكبر دليل ع ذلك
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  18. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    بلدنا ولله الحمد تقدر العلماء
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  19. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    .

    صوره لقلم الحقيقه للاطلاع والافاده ليعرف مدى احترام وتقدير هذه القياده اعزها الله للعلماء والمشائخ والذي يقوم بهاجمتهم ليلا ونهارا
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  20. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    زائر

    الله يحفظ سمو ولى العهد ويسدد خطاه
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