رئيس الشيشان: نتمنى استمرار العقوبات الأمريكية

صحيفة المرصد: قال الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف إنه يتمنى استمرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه وعلى عدد من المسؤولين في روسيا على خلفية الأحداث التي تشهدها أوكرانيا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الحكومية أن قارديروف رده على سؤال حول إمكانية رفع هذه العقوبات بعد انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: “لا يعوزني هذا.. وسنتضرع إلى الله ألا يُرفع.”
وتابع ساخرا وفقا للوكالة الروسية: “أنا معجب بعقوبات أمريكا ضدي، فهي تشهد على أنني سائر على الطريق القويم”.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شخصيات روسية على خلفية قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى جانب الأعمال العدائية شرق أوكرانيا حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين واحداث فوضى في مدن تقع شرق البلاد مثل لوهانسك ودونيتسك.
CNN
تعليقات ( 7 )
ابن الدغنةأبو مصلفح الرياض .. رح إلعق حذاء شيخك الصوفي حتى تتبرك به
ابو فارسيا ابو مصلفح شيخك اللي تتحدث عنه من رؤوس الفتنه وباذن الواحد الاحد لن تقوم قائمة للمتأمرين على بلاد الحرمين وخل مؤتمر الشيشان ينفعهم
بركان نايمهذا عميل ومفروض من السوفيت على رقاب أهل الشيشان مثله مثل الكثير من حكام العرب والمسلمين العملاء للغرب والذين لايستطيعون الخروج عن سيطرتهم ...
ابو فارسوالله تعقب انت وابو مصلفح معك وباذن الله يتم الاطاحه بك يا رأس الفتنه
أبو مصلفح الرياضلكن للي مثلنا لابد نحب أمريكا مو لأنه تحوي بين كنباتها بريتني وكايتي وأفريل والسعودية روز بل لأن ولاة أمرنا مأتمين معاهم والدليل بوش والإحتفاء به
أبو مصلفح الرياضأمريكا هي البلاد اللي غزت عموم العالم الحر وتدخلت في الشعوب ليست الإسلامية فحسب بل حتى الشعوب الثائرة وماكسبت إلا الخيبات في فيتنام والصومال تاريخهم
أبو مصلفح الرياضوالله من دون إستهبال إنك شنب يكفيك لجل نفتخر فيك إنك استقبلت شيخنا اتلحبيب علي الجفري عموما أمريكا لو قام إبليس وقال إنه ضدها أنا معه وبأيده وكفى