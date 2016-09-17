رئيس الشيشان: نتمنى استمرار العقوبات الأمريكية

صحيفة المرصد: قال الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف إنه يتمنى استمرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه وعلى عدد من المسؤولين في روسيا على خلفية الأحداث التي تشهدها أوكرانيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية الحكومية أن قارديروف رده على سؤال حول إمكانية رفع هذه العقوبات بعد انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: “لا يعوزني هذا.. وسنتضرع إلى الله ألا يُرفع.”

وتابع ساخرا وفقا للوكالة الروسية: “أنا معجب بعقوبات أمريكا ضدي، فهي تشهد على أنني سائر على الطريق القويم”.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شخصيات روسية على خلفية قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى جانب الأعمال العدائية شرق أوكرانيا حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين واحداث فوضى في مدن تقع شرق البلاد مثل لوهانسك ودونيتسك.

CNN