بعد موجة غضب على “تويتر”.. القناة السعودية توضح سبب ظهور الداعية أحمد كريمة على شاشتها!

صحيفة المرصد: أجابت القناة السعودية على ظهور الداعية المصري أحمد كريمة في أحد برامجها الوثائقية، أن ظهور كريمة كان في برنامج تم إنتاجه قبل 4 سنوات.

وأضافت القناة في تغريدات عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تود #القناة_السعودية التنويه حول ظهور (احمد كريمه) في الفيلم الوثائقي عن #المدينة_المنورة الذي تم عرضه في القناة، انه تم انتاجه قبل اربع سنوات، والقناة تؤكد حرصها على محتوى البرامج وضيوفها شاكرين لكم حسن المتابعة”.

وكان الداعية احمد كريمة قد ظهر على القناة الأولى قبل يومين في برنامج وثائقي، ما سبب غضبا من المتابعين نظرا لأرائه تجاه المملكة وبعض علمائها.

تود #القناة_السعودية التنويه حول ظهور "احمد كريمه" في الفيلم الوثائقي عن #المدينة_المنورة الذي تم عرضه في القناة يتبع .. — القناة السعودية (@saudiatv) September 16, 2016