فيديو: شاهد ردة فعل رئيس وزراء الهند الهندوسي حين سمع الأذان وهو يخطب أمام أنصاره

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء إلقائه خطابا له أمام أنصاره، مبيّنا ردة فعل نالت استحسان متابعين ومسلمي الهند.

ويظهر الفيديو إيقاف رئيس الوزراء الهندي خطابة بعد سماعه الأذان، إلى جانب إنزاله الميكروفونات، احتراماً للأذان.

يذكر أن رئيس وزراء الهند يعتنق الديانة الهندوسية، وقد تم انتخابه عام 2014 ليرأس الوزارة هناك.