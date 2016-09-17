  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: شاهد ردة فعل رئيس وزراء الهند الهندوسي حين سمع الأذان وهو يخطب أمام أنصاره

17 سبتمبر, 2016 , 14:37 م
فيديو: شاهد ردة فعل رئيس وزراء الهند الهندوسي حين سمع الأذان وهو يخطب أمام أنصاره
  • 3٬985
  • 34
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء إلقائه خطابا له أمام أنصاره، مبيّنا ردة فعل نالت استحسان متابعين ومسلمي الهند.

ويظهر الفيديو إيقاف رئيس الوزراء الهندي خطابة بعد سماعه الأذان، إلى جانب إنزاله الميكروفونات، احتراماً للأذان.

يذكر أن رئيس وزراء الهند يعتنق الديانة الهندوسية، وقد تم انتخابه عام 2014 ليرأس الوزارة هناك.



تعليقات ( 34 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 16:17 م

    مسمار

    من يقارن بين الهندوس والمجوس فكلاهما مشرك والعياذ بالله لافرق بينهما لكن الاخير مازال حاقد على كل عربي سواء سني او شيعي فالحقد هرمزاني لؤلؤي متوارث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 16:15 م

    مشعل الرياض

    الله يهدية ويسلم إنشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    متابع

    ت 24 اسمحلي اقولك والله ماعندك سالفة .. الديانات في الهند هي الأسلام .. والهندوسية .. والسيخية .. والمسيحية .. رح اللطم أحسن لك أجل بلد علماني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    سبحان الله

    الاذان في غاية الروعة . وشكرا لرئيس وزراء الهند . نعم لا صوت يعلو فوق صوت ذكر الله سبحانه عز وجل . سبحان الله اين المساجد في طهران المقيته .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 16:10 م

    الصارم

    ليس للأسلام والمسلمين أعداء إلا الفرس المجوس ومن نحى نحوه ولبس عليه دين من الشيعه والرافضة، الذين يسبون رموزه ويخونون الصحابه وزوجة الرسول (ص)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    الإحساس بمشاعر الآخرين من حسن الأخلاق ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 16:04 م

    شايم

    علم رافضة ايران من لايحترمون بيت الله وشعائره ومقدساته من يحجون الي الاضرحة والقبور الشعب الايراني مغيبا عن المشهد السياسي والديني الهم فرج همهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 16:02 م

    شايم

    علم رافضة ايران من لايحترمون بيت الله وشعائره ومقدساته من يحجون الي الاضرحة والقبور الشعب الايراني مغيبا عن المشهد السياسي والديني الهم فرج همهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 15:44 م

    عادى

    شي غريب نطالب الاخرين باحترام دينا وفى بلدنا مافية احترام للادينا الاخرى ولا نسمح بها غريبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    سبحان الله

    ت 20 لا اله الا الله لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 15:27 م

    وهابي سابق

    الى من لا يعرف , الهند بلد علماني , وما فعله رئيس الوزراء ماهو الا نتاج تطبيق العلمانية في بلده واحترامه لها .احترم الاخر يحترمك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 15:26 م

    داعس رقبة الزيدي دروجبا الحوثي

    لعن الله الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 15:25 م

    مسعد

    ومن العرب من لا يفعل فعله ويدعوا الى خفض اصوات المكبرات لأن الاذان في نظرهم يزعج الأخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 15:22 م

    سعد

    ازدياد كراهية المسلمين لم يبدأ الا مع قدوم الخميني وانتشار المنظمات الارهابيه مثل حزب الله والقاعدة التي مقرها طهران الان ولم تنقطع الحروب في المنطقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:5114

    المنتصر بالله

    المسلمين في بورما يحرقون وهم أحياء من قبل البوذيين لتوضيح فقط لاغير ياقوم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  16. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 15:19 م

    متابع المرصد

    شكراً سيادة الرئيس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 15:15 م

    مسلم وكفى

    العالم اصبح يكره المسلمين والعرب والمسلمين..فمن السبب؟ الجواب :انهم صناع الطوائف وصناع اسماء الفرق التى تستخدم الدين في خصوماتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    الاثر

    موقف يغني عن الاف الخطب لاحترام الاخر وياريت البعض منا ان يستفيدوا ويتعلم احترام الاخر .. شكرا سيادة رئيس الوزراء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  19. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    Ymni mahbob

    الله يهديه على دين محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين .....انه ولي ذالك فمن عرف دين محمد عليه الصلاه والسلام الصحيح وحب بيته الاطهار فقد فاز فوزا عضيم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  20. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    Ymni mahbob

    نعم انها اخلاق الهندوس والهنود عامه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    طبيب النفسيه

    الله يصلحنا جميعا بصراحه كل واحد يحاسب نفسه إيش يسوي وقت سماع الأذان ..إذا كان هذا هندوسي واحترم ديننا فما بالنا بأنفسنا ..يارب عفوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    مسلم وكفى

    انها اخلاق الهنود.التى تحترم بعضها ولا يكفرون او يقتلون بعض بسم الله او محاربة البدعة...فنحن جعلنا من اسلام سيدنا محمد دين اخر اصبح وبال علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 14:56 م

    علي العمري

    الف تحيه. حتي الهندوس. عندهم. احترام. للاخر. الأخلاق وحسن. الخلق. قبل. الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 14:56 م

    متفائل

    الله واكبر الله يهديه لااعتناق الاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    اتمنى ان يرسل هذا المقطع لملالي طهران

    حتى يعرفون الدين الحق . وليس بالفتوى بالحج لكربلاء . وترك قبلة الإسلام والمسلمين . الرسول عليه الصلاة والسلام . تشد الرحال الى 3 مساجد فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    اكشن

    اللهم إهده للإسلام وانفع به الاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    هذي الاخبار اللي تبهج الصدر

    مش اخبار ايران التي صجيتونا فيها . رئيس الهند يحترم الإسلام والمسلمين . والهند ورغم تعدد الديانات والمعتقدات لكن شعب محب للعالم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 14:51 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    الحمد لله الذي هدانا للاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:1

    عمر السميري

    انها عزة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 14:46 م

    فاهم اللعبة

    شعب متحضر عنده احترام الاديان مو مثل الروافظ عليهم من الله ما يستحقون
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    me_mo42

    الله اكبر الله اكبر الله اكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    [email protected]

    الله اكبر ، هيبة الاذان ، الله اكبر الله اكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  33. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    me_mo42

    الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    مخمخه

    كلمات وصوت الحق يعلو ولايعلى عليه ... سبحانك ربي ما أعضمك .... وحسناً فعل هذا الرئيس ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم