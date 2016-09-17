فيديو: شاهد ردة فعل رئيس وزراء الهند الهندوسي حين سمع الأذان وهو يخطب أمام أنصاره

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أثناء إلقائه خطابا له أمام أنصاره، مبيّنا ردة فعل نالت استحسان متابعين ومسلمي الهند.
ويظهر الفيديو إيقاف رئيس الوزراء الهندي خطابة بعد سماعه الأذان، إلى جانب إنزاله الميكروفونات، احتراماً للأذان.
يذكر أن رئيس وزراء الهند يعتنق الديانة الهندوسية، وقد تم انتخابه عام 2014 ليرأس الوزارة هناك.
تعليقات ( 34 )
مسمارمن يقارن بين الهندوس والمجوس فكلاهما مشرك والعياذ بالله لافرق بينهما لكن الاخير مازال حاقد على كل عربي سواء سني او شيعي فالحقد هرمزاني لؤلؤي متوارث
مشعل الرياضالله يهدية ويسلم إنشاء الله
متابعت 24 اسمحلي اقولك والله ماعندك سالفة .. الديانات في الهند هي الأسلام .. والهندوسية .. والسيخية .. والمسيحية .. رح اللطم أحسن لك أجل بلد علماني
سبحان اللهالاذان في غاية الروعة . وشكرا لرئيس وزراء الهند . نعم لا صوت يعلو فوق صوت ذكر الله سبحانه عز وجل . سبحان الله اين المساجد في طهران المقيته .
الصارمليس للأسلام والمسلمين أعداء إلا الفرس المجوس ومن نحى نحوه ولبس عليه دين من الشيعه والرافضة، الذين يسبون رموزه ويخونون الصحابه وزوجة الرسول (ص)
شايمعلم رافضة ايران من لايحترمون بيت الله وشعائره ومقدساته من يحجون الي الاضرحة والقبور الشعب الايراني مغيبا عن المشهد السياسي والديني الهم فرج همهم
شايمعلم رافضة ايران من لايحترمون بيت الله وشعائره ومقدساته من يحجون الي الاضرحة والقبور الشعب الايراني مغيبا عن المشهد السياسي والديني الهم فرج همهم
عادىشي غريب نطالب الاخرين باحترام دينا وفى بلدنا مافية احترام للادينا الاخرى ولا نسمح بها غريبة
سبحان اللهت 20 لا اله الا الله لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب .
وهابي سابقالى من لا يعرف , الهند بلد علماني , وما فعله رئيس الوزراء ماهو الا نتاج تطبيق العلمانية في بلده واحترامه لها .احترم الاخر يحترمك
داعس رقبة الزيدي دروجبا الحوثيلعن الله الحوثي
مسعدومن العرب من لا يفعل فعله ويدعوا الى خفض اصوات المكبرات لأن الاذان في نظرهم يزعج الأخرين
سعدازدياد كراهية المسلمين لم يبدأ الا مع قدوم الخميني وانتشار المنظمات الارهابيه مثل حزب الله والقاعدة التي مقرها طهران الان ولم تنقطع الحروب في المنطقه
عدد التعليقات:5114
المنتصر باللهالمسلمين في بورما يحرقون وهم أحياء من قبل البوذيين لتوضيح فقط لاغير ياقوم
متابع المرصدشكراً سيادة الرئيس
مسلم وكفىالعالم اصبح يكره المسلمين والعرب والمسلمين..فمن السبب؟ الجواب :انهم صناع الطوائف وصناع اسماء الفرق التى تستخدم الدين في خصوماتها
الاثرموقف يغني عن الاف الخطب لاحترام الاخر وياريت البعض منا ان يستفيدوا ويتعلم احترام الاخر .. شكرا سيادة رئيس الوزراء.
Ymni mahbobالله يهديه على دين محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين .....انه ولي ذالك فمن عرف دين محمد عليه الصلاه والسلام الصحيح وحب بيته الاطهار فقد فاز فوزا عضيم
Ymni mahbobنعم انها اخلاق الهندوس والهنود عامه***
طبيب النفسيهالله يصلحنا جميعا بصراحه كل واحد يحاسب نفسه إيش يسوي وقت سماع الأذان ..إذا كان هذا هندوسي واحترم ديننا فما بالنا بأنفسنا ..يارب عفوك
مسلم وكفىانها اخلاق الهنود.التى تحترم بعضها ولا يكفرون او يقتلون بعض بسم الله او محاربة البدعة...فنحن جعلنا من اسلام سيدنا محمد دين اخر اصبح وبال علينا
علي العمريالف تحيه. حتي الهندوس. عندهم. احترام. للاخر. الأخلاق وحسن. الخلق. قبل. الدين
متفائلالله واكبر الله يهديه لااعتناق الاسلام
اتمنى ان يرسل هذا المقطع لملالي طهرانحتى يعرفون الدين الحق . وليس بالفتوى بالحج لكربلاء . وترك قبلة الإسلام والمسلمين . الرسول عليه الصلاة والسلام . تشد الرحال الى 3 مساجد فقط
اكشناللهم إهده للإسلام وانفع به الاسلام والمسلمين
هذي الاخبار اللي تبهج الصدرمش اخبار ايران التي صجيتونا فيها . رئيس الهند يحترم الإسلام والمسلمين . والهند ورغم تعدد الديانات والمعتقدات لكن شعب محب للعالم .
عدد التعليقات:1
عمر السميريالحمد لله الذي هدانا للاسلام
عدد التعليقات:1
عمر السميريانها عزة الاسلام
فاهم اللعبةشعب متحضر عنده احترام الاديان مو مثل الروافظ عليهم من الله ما يستحقون
me_mo42الله اكبر الله اكبر الله اكبر
[email protected]الله اكبر ، هيبة الاذان ، الله اكبر الله اكبر
me_mo42الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر
مخمخهكلمات وصوت الحق يعلو ولايعلى عليه ... سبحانك ربي ما أعضمك .... وحسناً فعل هذا الرئيس ...