بالصور:مسلسل جنون الشهرة يجمع نجوم العرب في الأردن

صحيفة المرصد-خاص: تتواصل عمليات تصوير المسلسل العربي المشترك الجديد ” جنون الشهرة” الذي يتولى السيد محمد أمين إنتاجه، فيما يخرجه كارو أراراد للنص الذي وضعه الكاتب السوري هاني السعدي.

وفي تصريحات خاصة أكد المنتج محمد أمين إن مسلسله يرصد عالم الفنانين وحياتهم الخاصة والعامة على حد سواء، ويركز على الشهرة وجنونها لديهم، ويبرز السلبي والإيجابي في وسطهم، دون انحياز لهم أو انقضاض عليهم.

وقال أمين:” المسلسل يتناول مجتمع الوسط الفني بكل ما فيه من سلبي وإيجابي، وتتركز القصة عند صراع الشهرة، سواء لدى المشاهير فعلا أو لدى المغمورين الذين يطفون على السطح في غالب الأحيان ويظنون أنهم باتوا مشاهير”.

وتابع المنتج:” ونصور في المسلسل حالة الصراع الداخلي الذي يعيشه الفنان غالب الأحيان بين الحفاظ على الحياة الخاصة له أو التخلي عنها لصالح بقائه مشهورا، لكن ومع تبيان للحالة الإنسانية التي يعيشها الفنانون في مجتمعنا والتي لا تخفى على أحد”.

وأكد ان التصوير سيجري في عدة بلدان عربية وقد انتهى المخرج أراراد من تصوير مرحلة الأردن، وتم الانتقال إلى القاهرة كمرحلة ثانية.ويشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في العالم العربي ومن عدة بلدان مثل طلعت زكريا عفاف شعيب وصفاء سلطان واللبنانية مروة وسميرة صدقي وحامد مرزوق ومحمد نجاتي و نرمين ماهر ورامي وحيد ولونا بشارة ومحمد نجاتي، جيني اسبر فضلا عن نجوم سورية مثل محمد خيبر الجراح وآندريه اسكاف ونزار أبو حجر ورهف الرحبي وخالد القيش وآخرين.

وأكد المنتج على أهمية خروج العمل بالصورة المطلوبة وأن يحقق الهدف المنشود منه، منوها أن العمل يريد تسليط الضوء على حياة فئة مهمة جدا في المجتمع، دون أن يكون من وراء ذلك أية مآرب أو أهداف بعيدة عن الغاية السامية التي أعلن عنها.