بالفيديو:محمد بن راشد يصل إلى مضمار سباق كأس العالم للقدرة

صحيفة المرصد:شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سباق بطولة العالم للقدرة الذي انطلق فجر اليوم في سلوفاكيا، وسط مشاركة 137 فارساً من نخبة فرسان العالم، يتقدمهم الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات.

ووفقاً لموقع”الإمارات اليوم”حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وصل سموه سلوفاكيا مساء أمس، على الوقوف على كافة الترتيبات وجهوزية فرسان وخيول الإمارات، فضلاً عن متابعة سموه الحثيثة لفرسان الدولة خلال مراحل السباق، خصوصاً أن البطولة تحمل مساعي الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للاحتفاظ بلقبه العالمي، الذي حققه في أغسطس 2014، في نورماندي بفرنسا، ما يضمن تحقيق الثلاثية على التوالي على صعيد الفردي، بعدما توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلاً للمونديال في سباق استون بارك البريطاني عام 2012، وقيادتة سموه فرسان الدولة ايضاً للفوز بذهبية الفرق.

محمد بن راشد يصل إلى مضمار سباق كأس العالم للقدرة pic.twitter.com/h84cyRv1XX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 17, 2016