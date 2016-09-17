  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ارتفاع قياسي جديد للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

17 سبتمبر, 2016 , 15:26 م
ارتفاع قياسي جديد للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء
  • 760
  • 6
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء اليوم، السبت، بقيمة 5 قروش مقارنة بأسعار أمس، الجمعة، مقابل الجنيه ليصل إلى 13.20 جنيه للشراء مقابل 13.35 جنيه للبيع.

وذلك بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، ما أدى إلى خلق حالة من الغموض فى سعر الدولار اليوم في مصر بيعا وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

وقال متعاملون في أسواق العملة، إن تحرير السعر الرسمي هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء.

أضافوا إن هناك حالة من الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات خارج شركات الصرافة الرسمية.



تعليقات ( 6 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    الاثر

    الشعب غلبان وهو الذي سيتجرع هذا الانهيار .. ربنا يكون في عونهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 15:45 م

    بركاتك يا سيسي

    مصر مدمره ولم يسبق لها ان وصلت الى هذا الانحدار في كل شيء الا في عهد السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

    السعر 12.50 انا وجدت هذا كأفضل سعر في السوق ولم يلامس ال 13.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 15:37 م

    إستشاري صح

    الظلم والحرام هذه نتائجه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 15:35 م

    تعليق رقم 1

    عندي دولار واحتاج جنيه اذا عندك آخذ منك حتى ب 14 جنيه للدولار لو كنت صادق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 15:29 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)

    كذب الدولار يحلق ويكسر حاجز 18 جنية والإقتصاد في مصر يحتضر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم