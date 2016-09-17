ارتفاع قياسي جديد للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

صحيفة المرصد:واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء اليوم، السبت، بقيمة 5 قروش مقارنة بأسعار أمس، الجمعة، مقابل الجنيه ليصل إلى 13.20 جنيه للشراء مقابل 13.35 جنيه للبيع.
وذلك بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، ما أدى إلى خلق حالة من الغموض فى سعر الدولار اليوم في مصر بيعا وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وقال متعاملون في أسواق العملة، إن تحرير السعر الرسمي هو السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء.
أضافوا إن هناك حالة من الترقب تسيطر على مجريات الأمور في سوق العملة، مع امتناع عن بيع الورقة الخضراء في بعض المناطق، وزيادة الإقبال على شراء الدولارات خارج شركات الصرافة الرسمية.
تعليقات ( 6 )
الاثرالشعب غلبان وهو الذي سيتجرع هذا الانهيار .. ربنا يكون في عونهم .
بركاتك يا سيسيمصر مدمره ولم يسبق لها ان وصلت الى هذا الانحدار في كل شيء الا في عهد السيسي
سعر الدولار اليوم في السوق السوداءالسعر 12.50 انا وجدت هذا كأفضل سعر في السوق ولم يلامس ال 13.
إستشاري صحالظلم والحرام هذه نتائجه .
تعليق رقم 1عندي دولار واحتاج جنيه اذا عندك آخذ منك حتى ب 14 جنيه للدولار لو كنت صادق
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)كذب الدولار يحلق ويكسر حاجز 18 جنية والإقتصاد في مصر يحتضر