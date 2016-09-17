بالصور والفيديو: أدلة جديدة في حطام طائرة الخطوط الماليزية تزيد الشكوك حول تعمّد الطيار تحطيمها

ترجمة صحيفة المرصد: أظهر حطام جديد من الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الماليزية رقم MH370، والتي راح ضحيتها 239 راكباً علاوة على طاقم الطائرة، مخاوف من أن يكون الطيار هو من قام متعمداً بإلقاء الطائرة نحو المحيط لتتحطم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أظهر تحليل رفرف الطائرة، والذي تم اكتشافه قبالة سواحل تنزانيا، أن الطائرة تحطمت بالمحيط الهندي مخلفةً عشرات القتلى.

وقال الخبراء إن الرفرف المسئول عن اتزان الطائرة وهبوطها بشكل مسيطر عليه لم يتم نشره وفرده بطريقة صحيحة، مما يرجح أن الطيار كابتن زهاري أحمد شاه، الذي كان يعاني من أزمة عاطفية كبيرة، هو من تعمّد إسقاط الطائرة في المحيط.

وأظهرت التحقيقات أن الطيار، الذي كان منبوذا من زوجته، كان يتكلم مع حبيبته الأخرى المتزوجة قبل يومين من الحادثة ودخلا في نقاش حاد وصل إلى طلبها إنهاء العلاقة معه، ما سبب له انكسار عاطفي أثرّ عليه سلبيّا.