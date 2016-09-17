  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سيدة “منتقبة” تحفظ 17 جزء من القرآن تصدم زوجها بالخيانة!

17 سبتمبر, 2016 , 16:44 م
سيدة “منتقبة” تحفظ 17 جزء من القرآن تصدم زوجها بالخيانة!
  • 4٬087
  • 104
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: كشفت المصلحة الاجتماعية المصرية الدكتورة “أميمة السيد” عن قصة  حقيقية بطولتها  سيدة منتقبة تحفظ ١٧ جزء من القرآن .. تروي المصلحة الاجتماعية أميمية تفاصيل القصة بحسب ما نشره موقع المصريون قائلة : ساكتب قصتي مباشرة و انا اكاد لا انام و اشعر ان قلبى سيتوقف و بوخز شديد فى كل انحاء جسدى من الذهول و الصدمة زوجتى منقبة و تحفظ حوالي 17 جزء من القران كانت حياتنا سعيدة خاصة انى ميسور الحال و هى كذلك و نعيش فى فيلا فى كومبوند و اولادنا فى مدارس اجنبية و لى منها خمسة اولاد بين الاربع و الخمسة عشر عاما.

 

منذ عامين فجاة بدت لى مشاكل فى العمل ومع رئيسى المباشر و اوقع بينى و بين المدير العام المهم قدمت استقالتى و قمت بدراسة الماجستير باحدى الجامعات البريطانية و ذلك عن بعد اللهم الا زيارات بسيطة لاغراض البحث او الحضور المهم فى اول سنة قمت بتحمل تكاليف المعيشة كاملة و فى السنة الثانية طلبت منها المشاركة و هنا بدات المشاكل وجدت زوجتى تغيرت حتى قالت ايه لازمتك اذا انا هاصرف. المهم انها اعتذرت و سارت الاحوال حتى حصلت على الماجستير فى شهر 7-2016 و ساءت العلاقة معها تدريجيا ثم قلت لها انى سابدا فى البحث عن عمل و ساتحمل اعباء البيت كالسابق و لكنها منذ شهرين تحديدا بدات تتغير فى معاملتها لى ثم بدات تلمح للطلاق ثم طلبته فوافقت و قالت انها ستعيش عند اهلها فوافقت.

و كانت معى الباسورد بتاع الايميل بتاعها فدخلت عليه من باب الفضول و تصفحته سريعا ثم دخلت على الصور المتزامنة مع موبايلها فوجدت شيئا صعقنى و جدت صورتان لها بقميص النوم ثم وجدت اربع صور لشخص غريب منهم صورتين له بالترينج على السرير و معمول سنبشوت للصورتين من برنامج شات. ارسلت لها صورة الشخص بالايميل و قلت لها مين ده فى البداية انكرت معرفته و قالت لعله من العيال و تويتر و ما الى ذلك المهم تانى يوم ارسلت لها الصور الاخرى لنفس الشخص فقالت اخو احدى صديقاتها و زوجته متوفية واخته ارسلت الصور لها لكى ارسلها لاى اخوات ترغب قى الزواج و انها حذفت الصور اللى بالترينج لانها مش مناسبة و ارسلت الصور للاخوات الراغبات فى الزواج اما صورتها هى فقد ارادت ان تصور نفسها بالكياج . و غيرت الباسورد لكل حاجة لها الموبايل و الايميل وكل شىء يخصها. فسالتها لماذا قالت لانك هتخرب ورايا فى كل حاجة . ثم وجدت مفاجاة اخرى عندها شريحة تليفون اخرى و رقم خاص جدا مميز يعنى.

 

واجهتها مواجهة عاصفة فقالت ان خطاها الوحيد الصورة بقميص النوم ثم طلبت منها اسم الشخص فانكرت معرفته و طلبت منها اسم اخته فانكرت معرفة اسمها كاملا فقط الاسم الاول وهو اسماء و قالت انها كانت تعمل معها فى العمل و تركته و لا تريد ان تحرج نفسها و تسال الاتش ار. المهم انى اصبحت امام كاذبة محترفة و ليست زوجتى التى اعرفها. طلبت اخوتها و لها اخوين فى مراكز مرموقة و حكيت لهم الموضوع فوجدتهم تقبلوا الامر بهدوء و قالوا قد تكون صادقة و خاصة انك ليس بيديك دليل مادى قوى و قال احدهما تسريح باحسان او امساك بمعروف. و لكنهم لم يشعروا بتلك النار التى اشعر بها و ان خفقان قلبى و غضبى يتجاوز الحدود. لقد قرات عن الزوجة الخائنة و علماتها والموقف الشرعى من كل ذلك و تكاد تنطبق عليها وارسلتها اليها و لكنها لم ترد. الان اصبح شكى فيها شبه يقينى و لكن لا اعلم الى اى مدى خانت هل وقعت فى الخيانة الكبرى لقد قررت ان اطلقها و لكن لا اعلم لماذا انا حزين وغاضب و دائم التفكير فى الموضوع علما انها تعيش و تاكل و تضحك فى بيت اهلها. لا ادرى لماذا انا مهموم كل هذا الهم و لم اعد افعل شيئا الا البحث وراء هذا الموضوع اجهدنى البحث و تعبت و ابكى احيانا بحرقة و اهدا احيانا اخرى و لا اجد اى طعم لاى شيء اللهم الا عندما اجلس مع اولادى بماذا تنصحينى ارجوك ردى على سريعا لانى فى حالة مزرية واهن القوى علما بان عمرى خمسين عاما و هى اربعين و هل استطيع فى هذا العمر بناء اسرة جديدة و العمل من جديد ام اعيش على ثروتى و اجلس فى بيتى حتى اموت.

هكذا علقت  المصلحة الاجتماعية أميمة السيد على القصة: 

حقيقة صدمتك ليست فقط من رؤيتك لصورها بملابسها الخاصة، بل أن صدمتك في تصرفاتها معك واستهانتها بعشرتها معك طيلة هذه السنوات وخمس أبناء بينكما لم تفكر هى في أن تضحى من أجلهم للحظة ولا أن تتحمل مجرد أزمة مالية بسيطة مرت بك بعد هذا الثراء الذي وفرته لها أنت من قبل.. واضح سيدى أن هناك غموض وشبهة بالأمركله برمته، وكان الله في عونك علي هذا الابتلاء..ولكن بالفعل لا أستطيع أن أجزم لك بما ذكرت أن هناك خيانة مؤكدة منها لك، حتى وإن كانت أخطأت في حقك، ونعم هى أخطأت حينما فكرت مجرد التفكير في أن تصور نفسها هكذا.. ولكن إن فكرت أنت جيداً بالأمر ستجد أن النهاية واحدة، فهى طلبت الطلاق لأى سبب من الأسباب، فأرى أن تستخير الله تعالى في أمر الطلاق ثم تتوكل عليه، على أن تبرئك أولاً من جميع حقوقها فهى من طلبت الطلاق، ولا تشغل بالك إطلاقا بأمر ذلك الرجل حتى لا يؤثر التفكير والحيرة والهم على صحتك، فهى لا تستحق أن تخسر صحتك بسببها، ولا شيء أصلا في الحياة يستحق ذلك.. ولكن وصيتى أن تستر على أمرها احتساباً لله تعالى ثم من أجل سمعة ونفسية أبنائك الذين ليس لهم أى ذنب فيما اقترفت أمهم، وخاصة أنك كما قال اخوتها بلفعل لا تمتلك دلائل قوية تدينها! فاتركها وشأنها وحسابها على الله تعالى، وتأكد أنها بظلمها لك سوف لا تلقي راحة أبداً في حياتها..



تعليقات ( 104 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 104
    17 سبتمبر, 2016 , 18:24 م

    عبير المنى

    على أن تبرئك أولاً من جميع حقوقها فهى من طلبت الطلاق،..ولكن وصيتى أن تستر على أمرها احتساباً لله تعالى...وين يستر والفضيحه وصلت العالم كله يا اميمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 103
    17 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    صراحه @

    يكفي المنقبه انها لاتظهر وجهها ومهما قلتو يما تحت السواهي دواهي يكفي نقابها له هيبه ورعب اما التي لاتنقب فيها حرة لاكنها مثل مثل التفاحه تسر الناظرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 102
    17 سبتمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    هذه أخونجية فاسدة ترحل الى السودان للجلد فورآ وعلنآ.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 101
    17 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    جنوبيه

    الله يعطيها. وويريح بالك يااخي 😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 100
    17 سبتمبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    الأخونجي لايصدق الا داعيته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 99
    17 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    صراحه @

    القصه الحقيقيه لاتاخذ الوقت هذا لانه لاطال الشرح يعبر سيناريو وليس قصه واقعه معليش قويه شوي لو اختصرت لاصدقت لاكن سيناريو هي هات اصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 98
    17 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    احمد.... ksa

    الهدف من القصه اللي اتوقع انها مفبركه هز الثقه بالملتزمات من النساء.. ***كل يوم سهرات وخيانه وتقول زوجي يثقي فيني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 97
    17 سبتمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    واجعل كلمة الذين كفروا السفلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 96
    17 سبتمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    اللهم اقطع دابر كل كاذب على الدين متستر به.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 95
    17 سبتمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    اللهم انصر المسلمين في كل مكان واجعل كلمتهم هي العليا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 94
    17 سبتمبر, 2016 , 18:10 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    واهلك من في هلاكه خير للاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 93
    17 سبتمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    اللهم اصلح من في صلاحه خير للاسلام والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 92
    17 سبتمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    ويرزقه من حيث لا يحتسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 91
    17 سبتمبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:1046

    نبرااس

    وفيه ناس مركبه ديكور خارجي لزوم تسهيل اموره وبس يختلي بنفسه تجده شيطان رجيم،علمتنا التجارب ان لانثق في الشكل او في الكلام فعند الجد لايبقى الا الحق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 90
    17 سبتمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    من يتقي الله يجعل له مخرجا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 89
    17 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    فهو يتخذ من الأخوان ذريعــه لكي يهاجــم كل شيء له علاقه بالديــن والفضيله ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 88
    17 سبتمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لا يعادي دين الله الا شرار الخلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 87
    17 سبتمبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:1046

    نبرااس

    حالها حال الكثير من الممثلين عندنا ممن حافظ له كم ايه وحديث ويرددهم وهو مافي قلبه من التقوى ذره بس يشوف زول المرأه ضاعت كل الاحاديث والسور وصار مراهق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 86
    17 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    الخلاصة

    الزنا له شروط واحكام وشهود كيف يحكم عليها وتقذف بدون ادله دامغه وواضحه واخر الخبر لا تمتلك دلائل قويه لتدينها ويجيك الهمجي لان فيه طاري منقبه واسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 85
    17 سبتمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لا يعادي دين الله الا فاسد مفسد ذو نفس خبيثه قبيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 84
    17 سبتمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لا يعادي دين الله الا سافل حقير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 83
    17 سبتمبر, 2016 , 17:57 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    ممكن زواج ***كالعادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 82
    17 سبتمبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    فالجلد علانية يجب أن يقتصر أمره على الأخونجيات لأنهم كاذبات على الله يتسترون بالدين وهم فاسدات ولاتجد من النساء غيرهم يفعلون الفعل نفسه.أهلكهم الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 81
    17 سبتمبر, 2016 , 17:56 م

    ولد بلادي

    معلقه ماكملتها لكن الزبده الله يطعمنى فيهم بالطيب ولا كل منفبه متدينه ولا كل كاشفه منحرفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 80
    17 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    الخلاصة

    الممثلات المصريات بكل تحررهن هل هن اخوانيات ومن يدعمهن وايدو من ورفضو من والفتيات في باقي المجالات المعروفه تحت حمايه الامن من اي فصيل وجهه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 79
    17 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    اسمرعبر

    اهم شي لا تزور صكوك أراضي .. يالله لا تبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 78
    17 سبتمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:10046

    إنسان منصف

    يابشر هذه. بشر. وليست من المعصومين من البشر . الستر. لازم الكل. يدعي. الطهر. وهو من أفجر. البشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 77
    17 سبتمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    يجب أن يتم ترحيل هذه الأخونجية الفاسدة الى السودان لتنفيذ عقوبة الزنا علانية من خلال جلدها كما تفعل حكومة السودان لمن تزني عندهم وفي بلادهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 76
    17 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    !!!!

    الله يغفر لها ويهديها ويستر عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 75
    17 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    هنري

    جميع ماذكر أعلاه في صحيفة مصرية إلكترونيه ، ولكن ركز على خبر منقبه وتحفظ ١٧ جزء من القرآن واستنتج !!!!!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 74
    17 سبتمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    وبيض الله وجه كل من يحب دين الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 73
    17 سبتمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    مؤكد أنه لم يكشف أمر هذه الأخونجية الزانية الفاسدة ألا أنها نسيت قفازاتها السود التي ترتديها في يدينها لمزيدآ من التمويه عن عيون الناس لكن الله فضحها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 72
    17 سبتمبر, 2016 , 17:50 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    سود الله وجه كل من يعادي دين الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 71
    17 سبتمبر, 2016 , 17:49 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    حب اهل الدين من اجل الاعمال وبغض المنافقين من اجل الاعمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 70
    17 سبتمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    من يعادي الدين يعادي الله عز وجل لذلك كرهه عباده وبغضه واجب ولو كان اقرب قريب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 69
    17 سبتمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لذلك تجد الذين يحاربون الدين مكروهين منبوذين حتى من اقرب الناس اليهم لان الله سخط عليهم واسخط عليهم الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 68
    17 سبتمبر, 2016 , 17:46 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    اللهم اقطع نسلها ونفسها الخبيثة الزانية الأخونجية . عدوة الاسلام والمسلمين لعنها الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 67
    17 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    !!!!

    لا احد يغتر بالمظهر الديني او بالتوجه العام فكل الناس معرضة للفتنة ومافيه احد معصوم حتى العابد الزاهد فد يقع في الكبائر نسأل الله الهداية والثبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 66
    17 سبتمبر, 2016 , 17:45 م

    إمرأه

    من قال أن حفظ القرآن جواز مرور للمثاليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 65
    17 سبتمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    زانية أخونجية وتدعي حفظها لكتاب الله. هذه مثلها مثل الأخونجي عذابهم مضاعف في نار جهنم خالدين فيها أبدآ وبئس المصير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 64
    17 سبتمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لا يكره الدين الا خبيث النفس سيء الطبع سقط من عين الله فكرهه الناس واحتقروه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 63
    17 سبتمبر, 2016 , 17:43 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    ولكنه لا يعطي الدين الا لمن يحب فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 62
    17 سبتمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الأخونجيين والأخونجيات الكاذبين على ربهم ودينهم المحاربين لاسلامهم الفاسدين بأخلاقهم وعقيدتهم.اللهم عليك بهم لايعجزونك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 61
    17 سبتمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    ان الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ويكره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 60
    17 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    الخلاصة

    50 تكره الخيانه ومستعده تمارسها شف تفكير بعصهن كيف راكب اذا شافت هالك تسوي مثله وترخص نفسها ومو اي جريمه واذا سويتيها علميه اذا مادري وش الفايدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 59
    17 سبتمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    من اطاع الله واتبع ينة نبيه عليه السلام فاز في الدنيا والآخره ومن حارب دين الله خسر في الدنيا والاخره لانه خبيث النفس هان على الله فكرهه الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 58
    17 سبتمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    حسبي الله عليكم يالأخونجيين ومعكم الأخونجيات. واحدكم حزام ناسف متستر به مخفيه ورلطه في بطنه والأخرى متسترة بحفظ كتاب الله وهي كاشفة سترها لكل واحد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 57
    17 سبتمبر, 2016 , 17:36 م
    عدد التعليقات:13496

    قلم الحقيقه

    الأخونجيات هذه أخلاقهم حتى لو هي حافظة القرآن الكريم بأكمله. لأن الأخونجيين دينهم واسلامهم فقط رياء ظاهري لكن حقيقتهم مثل قصة هذا الخائنة المتشددة.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 56
    17 سبتمبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    هناك من يسعى لتشويه صورة المتدينين والسبب كرهه لدين الله ومحاولته لصد الناس عن طريق الحق وما علم ان كل محاولاته ستفشل لان هذا الدين محمي بحماية الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 55
    17 سبتمبر, 2016 , 17:32 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    الاسلام هو الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 54
    17 سبتمبر, 2016 , 17:30 م

    سعودي وافتخر

    اهم شي ان القول يطابق الفعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،،اهم شي القلب إلا من اتى الله بقلم سليم ،، انما الاعمال بالنيات ،، القلب اذا صلح صلح الجسم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 53
    17 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 52
    17 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    ههههههه

    ت 50 قولو ****لا ولا شي روحي لاهلك وشفي ولد حلال . ابو الذكاء يا ناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 51
    17 سبتمبر, 2016 , 17:28 م

    .

    17 ymni قسم بالله إنك مريض نفسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    ههههههه

    ت 36 سويت انك جددت ردك الحين انت جاي من *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 17:25 م

    اكره الخيانه

    طيب ادا العكس الرجال عنده صور بنات وغيرها انا لا يمكن اخون بس ادا خان انا والله اشربه من نفس الكاس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 17:24 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    لا شيء يهذب السلوك كالتمسك بشرع الله القويم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    شيهانة

    شوفتوا يا أهل النقاب. ياما تحت السواهي دواهي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 17:23 م

    محمدالجعيد

    اذا طولت غياب عن البيت يغبر . خلاص طلق ونسى وخذ اعيالك وتزوج وحدة ثاني هذا الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    قال المرأه الجميله في المنبت السوء او كما قال عليه السلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    الخلاصة

    يعني المتبرجه وتنورتها للركبه هي من تحفظ القران ولا تخون القصه عاديه ولو حصلت تحصل في كل مكان وخصوصا في مصر ام الانفتاح وجاهم النت وزاد الطين بله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:179

    الفارس ابو زيد

    الذباب لايسقط الا على الاشياء القذره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    وحذر صلى الله عليه وسلم من الارتباط بمن تربت في بيوت السوء حيث قال عليه السلام اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن ي رسول الله قال يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    اكثر الخيانة في الحوثيات والدليل يمني مقرود ما تلاقي حوثية الا خاينة عليها لعاين الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    ابوفيصل 1

    اللهم من اراد النساء بفتنه فأشغله في نفسه وعقله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    فيلم هندي بنكهة مصرية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    وقد رغب ديننا في الزواج من ذات الدين حيث قال صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    Ymni mahbob

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    خبير في معاملة المراة المطيعة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:179

    الفارس ابو زيد

    الزمرد الي يقول واحد عرض عليه زوجة اخوه اقله يالحبيب ********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 17:19 م

    الخلاصة

    غريب نبش قصه فرديه من مجتمع اخر تحصل امور كثيره فيه وايحاء الصوره والاشاره لحفظ الاجزاء ماورد ع لسان الشاكي ومن يثبت انها منتقبه وتحفظ ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    فقد يخطيئ القليل ممن تربوا ع حفظ القرآن ولكن للغالب والاعم ممن تربوا ع المسارح والبارات هم ارباب الخطأ ويرونه شيئ بسيط وعاااادي جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    (منصف)

    رأي سديد من المصلحة الاجتماعية .. جزاها الله خير .. والله يستر على عباده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 17:17 م

    ههههههه

    ت 26 طيب شفنا رأيك خلاص ولا استفزنا بشي لا عاد تكرر يا ***ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    ثم انه لا مقارنه بين من تربت ع حفظ القرآن ومن تربت ع المسيقى والمسارح والغناء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  77. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    ههههههه

    ت 20 قام يخلط زيت بموية هههههههه اوص لا تفضحك ملتك ****هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    Ymni mahbob

    ترا ما يخون الا ***اتحداك تشوف وحده من محبه ال بيت تخون.........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    ههههههه

    بس تصدقون يا رفض كرشوكم من الحج كرش ولا قدرتو تحجون ولا حجنا ولله الحمد ذي السنة سلام وامان موتو بغيضكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    مسمار

    تعليق 9 همداني ****يبرر فعلتها بالفقر مع ان الخبر يقول انهم ميسوري الحال فالحذر من بعض المعلقين ا**** كالهمداني ومن ع شاكلتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    ابوفيصل 1

    اللهم أكفنا شر كل ذي فتنه وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    Ymni mahbob

    انتبه من المنقبه والمتدينه واجد لا تلعب عليك ولا تستعطفك بحجابها ..... اهم شي يكون قلبها مؤمن ويخاف الله..... اما المصريه فقد راودت سيدنا يوسف.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  84. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    ههههههه

    ت 17 قصدك انت ***. لا لا حنا نتكلم عن امور لا تفقهها . نتكلم عن قم واجلس ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 17:13 م

    خبير في معاملة المراة المطيعة

    ثم بدات تلمح للطلاق ثم طلبته فوافقت يعني طلقها فليه تروح تبحث عن اسرارها.. ام اعيش على ثروتى... ليه تطلب منها تنفق يابو ثروة كلام متناقض من متناقض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  86. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    ههههههه

    ت 15 ترى حركات خامنئي واسم همدان وايران مكشوفه يا عنصري بعدين وشو (القرب) قصدك الغرب بس غطت عليك عبودية الملالي والقرابين . ووههههه ووهههاااااي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  87. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    اللهم انصر الاسلام والمسلمين

    هؤلاء المتربصين واعداء الدين.. هل المشكلة في المرأة نفسها أم المشكلة في الـ17 جزءا من القرآن التي تحفظها المراة.. حسبي والله ونعم الوكيل عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    Ymni mahbob

    قسم بآيات الله ان اكثر اللي تخون زوجها اما حافضه القران او متدينه او منقبه وحاطه دسوس على يدها او تسمع القران على طول هذي انتبه منها وكلامي هذا مسجل
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  89. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    رب حامل فقه ليس بفقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    الهمداني

    هههه طيب اللبرلة مخلينها مشرعه ويرون ذلك حق مكتسب للحرية . ويجون هنا يعيبون بقصص كذب(الليبرالية سبب كل تقدم عند القرب والعبودية سبب كل تاخر في الشرق)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  91. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 17:06 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    المعصوم من عصمه الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  92. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    ههههههه

    ت 11 اي والله فيلم هندي ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  93. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    ههههههه

    لا تعول يا رد 9 الذنب بالفقر . بل هناك فقراء ماتو شرفاء واغنياء حفلاتهم بلندن ودبي وفيه غير الحفلات بعض الامور الفاضحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    مسلم

    فيلم هندي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    ههههههه

    طيب اللبرلة مخلينها مشرعه ويرون ذلك حق مكتسب للحرية . ويجون هنا يعيبون بقصص كذب . حتى وان صحت لم يعصم الاسلام المسلمين من الخطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    الهمداني

    الفقر وقلة المادة ورتفاع الضرايب تحد الناس على تامين احتياجاتهم باي شكل حتى لو بطريق الحرام فالخيانة لا اعتقد انها مزاج ولكن الحاجة ام الاختراع هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  97. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    إستشاري صح

    لايو جد أحد معصوم متنقبه أوغير ذلك ، ومن أخطأ فليبادر ويتوب لكن لايتمادى ولايجاهر بالذنب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    ههههههه

    حسب معنى حديث لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن . ينتقض الا يمان حين المعصية ويبقى الاسلام الى ان يعود القلب لرشده ويتوب او التيه والضياع خلف الشهوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    زعيم

    هاذي من خطط تشويه نقاب والحجاب المرأة حسبي الله عليكم خيانه تمشي بعروق رجال والحريم مالها دخل منقبه ولا متبرجة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  100. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    ههههههه

    اوف اوف قصة تهز الرموز الدينية وتشككنا في ديننا لانها حق . اقول لاتكثرون كانو المنافقون يصلون مع سيد الخلق ويبطنون الكفر. الله الهادي سبك اللبرلة ههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    Բարեւ Ձեզ

    hima منع الله عنك ذكر الشهادة عند الموت باذنه تعالى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  102. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    الزمرد

    ههههههههه شي عادي الخيانه شفت الكثير من الخيانه وتبي تشوف أكثر اسئل الشرطه والهيئة قضايا الخيانه كثيره وغريبه ........أعرف واحد عرض علي زوجه ولد أخوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 16:54 م

    Բարեւ Ձեզ

    الانسان غير معصوم سواءً كان رجل او امرأة وليس النقاب او غيره من يحصن المسلم ولكن قصة هذه الدكتوره لها مغزى والله تعالى اعلم فلها رب يعلم بالسر والجهر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    hima

    من مشاكل النقاب المتعدده,لابد من منعه لكي تعود الامور الى طبيعتها.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم