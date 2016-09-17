سيدة “منتقبة” تحفظ 17 جزء من القرآن تصدم زوجها بالخيانة!

صحيفة المرصد: كشفت المصلحة الاجتماعية المصرية الدكتورة “أميمة السيد” عن قصة حقيقية بطولتها سيدة منتقبة تحفظ ١٧ جزء من القرآن .. تروي المصلحة الاجتماعية أميمية تفاصيل القصة بحسب ما نشره موقع المصريون قائلة : ساكتب قصتي مباشرة و انا اكاد لا انام و اشعر ان قلبى سيتوقف و بوخز شديد فى كل انحاء جسدى من الذهول و الصدمة زوجتى منقبة و تحفظ حوالي 17 جزء من القران كانت حياتنا سعيدة خاصة انى ميسور الحال و هى كذلك و نعيش فى فيلا فى كومبوند و اولادنا فى مدارس اجنبية و لى منها خمسة اولاد بين الاربع و الخمسة عشر عاما.
منذ عامين فجاة بدت لى مشاكل فى العمل ومع رئيسى المباشر و اوقع بينى و بين المدير العام المهم قدمت استقالتى و قمت بدراسة الماجستير باحدى الجامعات البريطانية و ذلك عن بعد اللهم الا زيارات بسيطة لاغراض البحث او الحضور المهم فى اول سنة قمت بتحمل تكاليف المعيشة كاملة و فى السنة الثانية طلبت منها المشاركة و هنا بدات المشاكل وجدت زوجتى تغيرت حتى قالت ايه لازمتك اذا انا هاصرف. المهم انها اعتذرت و سارت الاحوال حتى حصلت على الماجستير فى شهر 7-2016 و ساءت العلاقة معها تدريجيا ثم قلت لها انى سابدا فى البحث عن عمل و ساتحمل اعباء البيت كالسابق و لكنها منذ شهرين تحديدا بدات تتغير فى معاملتها لى ثم بدات تلمح للطلاق ثم طلبته فوافقت و قالت انها ستعيش عند اهلها فوافقت.
و كانت معى الباسورد بتاع الايميل بتاعها فدخلت عليه من باب الفضول و تصفحته سريعا ثم دخلت على الصور المتزامنة مع موبايلها فوجدت شيئا صعقنى و جدت صورتان لها بقميص النوم ثم وجدت اربع صور لشخص غريب منهم صورتين له بالترينج على السرير و معمول سنبشوت للصورتين من برنامج شات. ارسلت لها صورة الشخص بالايميل و قلت لها مين ده فى البداية انكرت معرفته و قالت لعله من العيال و تويتر و ما الى ذلك المهم تانى يوم ارسلت لها الصور الاخرى لنفس الشخص فقالت اخو احدى صديقاتها و زوجته متوفية واخته ارسلت الصور لها لكى ارسلها لاى اخوات ترغب قى الزواج و انها حذفت الصور اللى بالترينج لانها مش مناسبة و ارسلت الصور للاخوات الراغبات فى الزواج اما صورتها هى فقد ارادت ان تصور نفسها بالكياج . و غيرت الباسورد لكل حاجة لها الموبايل و الايميل وكل شىء يخصها. فسالتها لماذا قالت لانك هتخرب ورايا فى كل حاجة . ثم وجدت مفاجاة اخرى عندها شريحة تليفون اخرى و رقم خاص جدا مميز يعنى.
واجهتها مواجهة عاصفة فقالت ان خطاها الوحيد الصورة بقميص النوم ثم طلبت منها اسم الشخص فانكرت معرفته و طلبت منها اسم اخته فانكرت معرفة اسمها كاملا فقط الاسم الاول وهو اسماء و قالت انها كانت تعمل معها فى العمل و تركته و لا تريد ان تحرج نفسها و تسال الاتش ار. المهم انى اصبحت امام كاذبة محترفة و ليست زوجتى التى اعرفها. طلبت اخوتها و لها اخوين فى مراكز مرموقة و حكيت لهم الموضوع فوجدتهم تقبلوا الامر بهدوء و قالوا قد تكون صادقة و خاصة انك ليس بيديك دليل مادى قوى و قال احدهما تسريح باحسان او امساك بمعروف. و لكنهم لم يشعروا بتلك النار التى اشعر بها و ان خفقان قلبى و غضبى يتجاوز الحدود. لقد قرات عن الزوجة الخائنة و علماتها والموقف الشرعى من كل ذلك و تكاد تنطبق عليها وارسلتها اليها و لكنها لم ترد. الان اصبح شكى فيها شبه يقينى و لكن لا اعلم الى اى مدى خانت هل وقعت فى الخيانة الكبرى لقد قررت ان اطلقها و لكن لا اعلم لماذا انا حزين وغاضب و دائم التفكير فى الموضوع علما انها تعيش و تاكل و تضحك فى بيت اهلها. لا ادرى لماذا انا مهموم كل هذا الهم و لم اعد افعل شيئا الا البحث وراء هذا الموضوع اجهدنى البحث و تعبت و ابكى احيانا بحرقة و اهدا احيانا اخرى و لا اجد اى طعم لاى شيء اللهم الا عندما اجلس مع اولادى بماذا تنصحينى ارجوك ردى على سريعا لانى فى حالة مزرية واهن القوى علما بان عمرى خمسين عاما و هى اربعين و هل استطيع فى هذا العمر بناء اسرة جديدة و العمل من جديد ام اعيش على ثروتى و اجلس فى بيتى حتى اموت.
هكذا علقت المصلحة الاجتماعية أميمة السيد على القصة:
حقيقة صدمتك ليست فقط من رؤيتك لصورها بملابسها الخاصة، بل أن صدمتك في تصرفاتها معك واستهانتها بعشرتها معك طيلة هذه السنوات وخمس أبناء بينكما لم تفكر هى في أن تضحى من أجلهم للحظة ولا أن تتحمل مجرد أزمة مالية بسيطة مرت بك بعد هذا الثراء الذي وفرته لها أنت من قبل.. واضح سيدى أن هناك غموض وشبهة بالأمركله برمته، وكان الله في عونك علي هذا الابتلاء..ولكن بالفعل لا أستطيع أن أجزم لك بما ذكرت أن هناك خيانة مؤكدة منها لك، حتى وإن كانت أخطأت في حقك، ونعم هى أخطأت حينما فكرت مجرد التفكير في أن تصور نفسها هكذا.. ولكن إن فكرت أنت جيداً بالأمر ستجد أن النهاية واحدة، فهى طلبت الطلاق لأى سبب من الأسباب، فأرى أن تستخير الله تعالى في أمر الطلاق ثم تتوكل عليه، على أن تبرئك أولاً من جميع حقوقها فهى من طلبت الطلاق، ولا تشغل بالك إطلاقا بأمر ذلك الرجل حتى لا يؤثر التفكير والحيرة والهم على صحتك، فهى لا تستحق أن تخسر صحتك بسببها، ولا شيء أصلا في الحياة يستحق ذلك.. ولكن وصيتى أن تستر على أمرها احتساباً لله تعالى ثم من أجل سمعة ونفسية أبنائك الذين ليس لهم أى ذنب فيما اقترفت أمهم، وخاصة أنك كما قال اخوتها بلفعل لا تمتلك دلائل قوية تدينها! فاتركها وشأنها وحسابها على الله تعالى، وتأكد أنها بظلمها لك سوف لا تلقي راحة أبداً في حياتها..
تعليقات ( 104 )
عبير المنىعلى أن تبرئك أولاً من جميع حقوقها فهى من طلبت الطلاق،..ولكن وصيتى أن تستر على أمرها احتساباً لله تعالى...وين يستر والفضيحه وصلت العالم كله يا اميمه
صراحه @يكفي المنقبه انها لاتظهر وجهها ومهما قلتو يما تحت السواهي دواهي يكفي نقابها له هيبه ورعب اما التي لاتنقب فيها حرة لاكنها مثل مثل التفاحه تسر الناظرين
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقههذه أخونجية فاسدة ترحل الى السودان للجلد فورآ وعلنآ.
جنوبيهالله يعطيها. وويريح بالك يااخي 😢
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهالأخونجي لايصدق الا داعيته.
صراحه @القصه الحقيقيه لاتاخذ الوقت هذا لانه لاطال الشرح يعبر سيناريو وليس قصه واقعه معليش قويه شوي لو اختصرت لاصدقت لاكن سيناريو هي هات اصدق
احمد.... ksaالهدف من القصه اللي اتوقع انها مفبركه هز الثقه بالملتزمات من النساء.. ***كل يوم سهرات وخيانه وتقول زوجي يثقي فيني
عدد التعليقات:13721
عمر السميريواجعل كلمة الذين كفروا السفلا
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهاللهم اقطع دابر كل كاذب على الدين متستر به.
عدد التعليقات:13721
عمر السميرياللهم انصر المسلمين في كل مكان واجعل كلمتهم هي العليا
عدد التعليقات:13721
عمر السميريواهلك من في هلاكه خير للاسلام والمسلمين
عدد التعليقات:13721
عمر السميرياللهم اصلح من في صلاحه خير للاسلام والمسلمين
عدد التعليقات:13721
عمر السميريويرزقه من حيث لا يحتسب
عدد التعليقات:1046
نبرااسوفيه ناس مركبه ديكور خارجي لزوم تسهيل اموره وبس يختلي بنفسه تجده شيطان رجيم،علمتنا التجارب ان لانثق في الشكل او في الكلام فعند الجد لايبقى الا الحق.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريمن يتقي الله يجعل له مخرجا
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانفهو يتخذ من الأخوان ذريعــه لكي يهاجــم كل شيء له علاقه بالديــن والفضيله ؟!
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلا يعادي دين الله الا شرار الخلق
عدد التعليقات:1046
نبرااسحالها حال الكثير من الممثلين عندنا ممن حافظ له كم ايه وحديث ويرددهم وهو مافي قلبه من التقوى ذره بس يشوف زول المرأه ضاعت كل الاحاديث والسور وصار مراهق.
الخلاصةالزنا له شروط واحكام وشهود كيف يحكم عليها وتقذف بدون ادله دامغه وواضحه واخر الخبر لا تمتلك دلائل قويه لتدينها ويجيك الهمجي لان فيه طاري منقبه واسلام
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلا يعادي دين الله الا فاسد مفسد ذو نفس خبيثه قبيحه
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلا يعادي دين الله الا سافل حقير
صنيتان الحزين على قرضه العقاريممكن زواج ***كالعادة
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهفالجلد علانية يجب أن يقتصر أمره على الأخونجيات لأنهم كاذبات على الله يتسترون بالدين وهم فاسدات ولاتجد من النساء غيرهم يفعلون الفعل نفسه.أهلكهم الله.
ولد بلاديمعلقه ماكملتها لكن الزبده الله يطعمنى فيهم بالطيب ولا كل منفبه متدينه ولا كل كاشفه منحرفه
الخلاصةالممثلات المصريات بكل تحررهن هل هن اخوانيات ومن يدعمهن وايدو من ورفضو من والفتيات في باقي المجالات المعروفه تحت حمايه الامن من اي فصيل وجهه
اسمرعبراهم شي لا تزور صكوك أراضي .. يالله لا تبلانا
عدد التعليقات:10046
إنسان منصفيابشر هذه. بشر. وليست من المعصومين من البشر . الستر. لازم الكل. يدعي. الطهر. وهو من أفجر. البشر
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهيجب أن يتم ترحيل هذه الأخونجية الفاسدة الى السودان لتنفيذ عقوبة الزنا علانية من خلال جلدها كما تفعل حكومة السودان لمن تزني عندهم وفي بلادهم.
!!!!الله يغفر لها ويهديها ويستر عليها
هنريجميع ماذكر أعلاه في صحيفة مصرية إلكترونيه ، ولكن ركز على خبر منقبه وتحفظ ١٧ جزء من القرآن واستنتج !!!!!.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريوبيض الله وجه كل من يحب دين الله
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهمؤكد أنه لم يكشف أمر هذه الأخونجية الزانية الفاسدة ألا أنها نسيت قفازاتها السود التي ترتديها في يدينها لمزيدآ من التمويه عن عيون الناس لكن الله فضحها.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريسود الله وجه كل من يعادي دين الله
عدد التعليقات:13721
عمر السميريحب اهل الدين من اجل الاعمال وبغض المنافقين من اجل الاعمال
عدد التعليقات:13721
عمر السميريمن يعادي الدين يعادي الله عز وجل لذلك كرهه عباده وبغضه واجب ولو كان اقرب قريب
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلذلك تجد الذين يحاربون الدين مكروهين منبوذين حتى من اقرب الناس اليهم لان الله سخط عليهم واسخط عليهم الناس
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهاللهم اقطع نسلها ونفسها الخبيثة الزانية الأخونجية . عدوة الاسلام والمسلمين لعنها الله.
!!!!لا احد يغتر بالمظهر الديني او بالتوجه العام فكل الناس معرضة للفتنة ومافيه احد معصوم حتى العابد الزاهد فد يقع في الكبائر نسأل الله الهداية والثبات
إمرأهمن قال أن حفظ القرآن جواز مرور للمثاليه
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهزانية أخونجية وتدعي حفظها لكتاب الله. هذه مثلها مثل الأخونجي عذابهم مضاعف في نار جهنم خالدين فيها أبدآ وبئس المصير.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلا يكره الدين الا خبيث النفس سيء الطبع سقط من عين الله فكرهه الناس واحتقروه
عدد التعليقات:13721
عمر السميريولكنه لا يعطي الدين الا لمن يحب فقط
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهاللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الأخونجيين والأخونجيات الكاذبين على ربهم ودينهم المحاربين لاسلامهم الفاسدين بأخلاقهم وعقيدتهم.اللهم عليك بهم لايعجزونك.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريان الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ويكره
الخلاصة50 تكره الخيانه ومستعده تمارسها شف تفكير بعصهن كيف راكب اذا شافت هالك تسوي مثله وترخص نفسها ومو اي جريمه واذا سويتيها علميه اذا مادري وش الفايدة
عدد التعليقات:13721
عمر السميريمن اطاع الله واتبع ينة نبيه عليه السلام فاز في الدنيا والآخره ومن حارب دين الله خسر في الدنيا والاخره لانه خبيث النفس هان على الله فكرهه الناس
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهحسبي الله عليكم يالأخونجيين ومعكم الأخونجيات. واحدكم حزام ناسف متستر به مخفيه ورلطه في بطنه والأخرى متسترة بحفظ كتاب الله وهي كاشفة سترها لكل واحد.
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهالأخونجيات هذه أخلاقهم حتى لو هي حافظة القرآن الكريم بأكمله. لأن الأخونجيين دينهم واسلامهم فقط رياء ظاهري لكن حقيقتهم مثل قصة هذا الخائنة المتشددة.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريهناك من يسعى لتشويه صورة المتدينين والسبب كرهه لدين الله ومحاولته لصد الناس عن طريق الحق وما علم ان كل محاولاته ستفشل لان هذا الدين محمي بحماية الله
عدد التعليقات:13721
عمر السميريالاسلام هو الحل
سعودي وافتخراهم شي ان القول يطابق الفعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،،اهم شي القلب إلا من اتى الله بقلم سليم ،، انما الاعمال بالنيات ،، القلب اذا صلح صلح الجسم
هههههههت 50 قولو ****لا ولا شي روحي لاهلك وشفي ولد حلال . ابو الذكاء يا ناس
.17 ymni قسم بالله إنك مريض نفسي
هههههههت 36 سويت انك جددت ردك الحين انت جاي من *****
اكره الخيانهطيب ادا العكس الرجال عنده صور بنات وغيرها انا لا يمكن اخون بس ادا خان انا والله اشربه من نفس الكاس
عدد التعليقات:13721
عمر السميريلا شيء يهذب السلوك كالتمسك بشرع الله القويم
شيهانةشوفتوا يا أهل النقاب. ياما تحت السواهي دواهي.
محمدالجعيداذا طولت غياب عن البيت يغبر . خلاص طلق ونسى وخذ اعيالك وتزوج وحدة ثاني هذا الحل
عدد التعليقات:13721
عمر السميريقال المرأه الجميله في المنبت السوء او كما قال عليه السلام
الخلاصةيعني المتبرجه وتنورتها للركبه هي من تحفظ القران ولا تخون القصه عاديه ولو حصلت تحصل في كل مكان وخصوصا في مصر ام الانفتاح وجاهم النت وزاد الطين بله
عدد التعليقات:179
الفارس ابو زيدالذباب لايسقط الا على الاشياء القذره
Ymni mahbobمخالف للنشر
عدد التعليقات:13721
عمر السميريوحذر صلى الله عليه وسلم من الارتباط بمن تربت في بيوت السوء حيث قال عليه السلام اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن ي رسول الله قال يتبع
ابوفيصل 1اللهم من اراد النساء بفتنه فأشغله في نفسه وعقله.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريوقد رغب ديننا في الزواج من ذات الدين حيث قال صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك
Ymni mahbobمخالف للنشر
خبير في معاملة المراة المطيعةمخالف للنشر
عدد التعليقات:179
الفارس ابو زيدالزمرد الي يقول واحد عرض عليه زوجة اخوه اقله يالحبيب ********
الخلاصةغريب نبش قصه فرديه من مجتمع اخر تحصل امور كثيره فيه وايحاء الصوره والاشاره لحفظ الاجزاء ماورد ع لسان الشاكي ومن يثبت انها منتقبه وتحفظ ؟
عدد التعليقات:13721
عمر السميريفقد يخطيئ القليل ممن تربوا ع حفظ القرآن ولكن للغالب والاعم ممن تربوا ع المسارح والبارات هم ارباب الخطأ ويرونه شيئ بسيط وعاااادي جدا
(منصف)رأي سديد من المصلحة الاجتماعية .. جزاها الله خير .. والله يستر على عباده
هههههههت 26 طيب شفنا رأيك خلاص ولا استفزنا بشي لا عاد تكرر يا ***ههههههههه
عدد التعليقات:13721
عمر السميريثم انه لا مقارنه بين من تربت ع حفظ القرآن ومن تربت ع المسيقى والمسارح والغناء
هههههههت 20 قام يخلط زيت بموية هههههههه اوص لا تفضحك ملتك ****هههههه
عدد التعليقات:13721
عمر السميرييثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
Ymni mahbobترا ما يخون الا ***اتحداك تشوف وحده من محبه ال بيت تخون.........
هههههههبس تصدقون يا رفض كرشوكم من الحج كرش ولا قدرتو تحجون ولا حجنا ولله الحمد ذي السنة سلام وامان موتو بغيضكم
مسمارتعليق 9 همداني ****يبرر فعلتها بالفقر مع ان الخبر يقول انهم ميسوري الحال فالحذر من بعض المعلقين ا**** كالهمداني ومن ع شاكلتهم
ابوفيصل 1اللهم أكفنا شر كل ذي فتنه وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
Ymni mahbobانتبه من المنقبه والمتدينه واجد لا تلعب عليك ولا تستعطفك بحجابها ..... اهم شي يكون قلبها مؤمن ويخاف الله..... اما المصريه فقد راودت سيدنا يوسف.....
هههههههت 17 قصدك انت ***. لا لا حنا نتكلم عن امور لا تفقهها . نتكلم عن قم واجلس ههههههههه
خبير في معاملة المراة المطيعةثم بدات تلمح للطلاق ثم طلبته فوافقت يعني طلقها فليه تروح تبحث عن اسرارها.. ام اعيش على ثروتى... ليه تطلب منها تنفق يابو ثروة كلام متناقض من متناقض
هههههههت 15 ترى حركات خامنئي واسم همدان وايران مكشوفه يا عنصري بعدين وشو (القرب) قصدك الغرب بس غطت عليك عبودية الملالي والقرابين . ووههههه ووهههاااااي
اللهم انصر الاسلام والمسلمينهؤلاء المتربصين واعداء الدين.. هل المشكلة في المرأة نفسها أم المشكلة في الـ17 جزءا من القرآن التي تحفظها المراة.. حسبي والله ونعم الوكيل عليكم
Ymni mahbobقسم بآيات الله ان اكثر اللي تخون زوجها اما حافضه القران او متدينه او منقبه وحاطه دسوس على يدها او تسمع القران على طول هذي انتبه منها وكلامي هذا مسجل
عدد التعليقات:13721
عمر السميريرب حامل فقه ليس بفقيه
الهمدانيهههه طيب اللبرلة مخلينها مشرعه ويرون ذلك حق مكتسب للحرية . ويجون هنا يعيبون بقصص كذب(الليبرالية سبب كل تقدم عند القرب والعبودية سبب كل تاخر في الشرق)
عدد التعليقات:13721
عمر السميريالمعصوم من عصمه الله
هههههههت 11 اي والله فيلم هندي ههههههه
هههههههلا تعول يا رد 9 الذنب بالفقر . بل هناك فقراء ماتو شرفاء واغنياء حفلاتهم بلندن ودبي وفيه غير الحفلات بعض الامور الفاضحة
مسلمفيلم هندي
هههههههطيب اللبرلة مخلينها مشرعه ويرون ذلك حق مكتسب للحرية . ويجون هنا يعيبون بقصص كذب . حتى وان صحت لم يعصم الاسلام المسلمين من الخطأ
الهمدانيالفقر وقلة المادة ورتفاع الضرايب تحد الناس على تامين احتياجاتهم باي شكل حتى لو بطريق الحرام فالخيانة لا اعتقد انها مزاج ولكن الحاجة ام الاختراع هههههه
إستشاري صحلايو جد أحد معصوم متنقبه أوغير ذلك ، ومن أخطأ فليبادر ويتوب لكن لايتمادى ولايجاهر بالذنب .
هههههههحسب معنى حديث لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن . ينتقض الا يمان حين المعصية ويبقى الاسلام الى ان يعود القلب لرشده ويتوب او التيه والضياع خلف الشهوه
زعيمهاذي من خطط تشويه نقاب والحجاب المرأة حسبي الله عليكم خيانه تمشي بعروق رجال والحريم مالها دخل منقبه ولا متبرجة.
هههههههاوف اوف قصة تهز الرموز الدينية وتشككنا في ديننا لانها حق . اقول لاتكثرون كانو المنافقون يصلون مع سيد الخلق ويبطنون الكفر. الله الهادي سبك اللبرلة ههه
Բարեւ Ձեզhima منع الله عنك ذكر الشهادة عند الموت باذنه تعالى
الزمردههههههههه شي عادي الخيانه شفت الكثير من الخيانه وتبي تشوف أكثر اسئل الشرطه والهيئة قضايا الخيانه كثيره وغريبه ........أعرف واحد عرض علي زوجه ولد أخوه
Բարեւ Ձեզالانسان غير معصوم سواءً كان رجل او امرأة وليس النقاب او غيره من يحصن المسلم ولكن قصة هذه الدكتوره لها مغزى والله تعالى اعلم فلها رب يعلم بالسر والجهر.
himaمن مشاكل النقاب المتعدده,لابد من منعه لكي تعود الامور الى طبيعتها.