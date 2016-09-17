ملياردير سعودي يدفع ملايين الدولارات ليصبح مالك أغلى شقة في “بارك أفينو” بنيويورك – صور

صحيفة المرصد: أشار موقع “ريال ديل” إلى أن مليارديرًا سعوديًّا قام بشراء أغلى شقة في منطقة “بارك أفينو” بولاية نيويورك الأمريكية بقيمة تخطت 87 مليون دولار أمريكي.
ونقل موقع “عاجل” عن موقع “ريال ديل” المعني بأخبار العقارات في نيويورك، إن مساحة الشقة تبلغ 767 مترًا، وهي تحتوي على مراحيض مجهزة بنظام تدفئة في الأرض، ونوافذ زجاجية كبيرة ومدفأة، وتعتبر تلك الصفقة هي الأكبر عقارياً هذا العام.
وقال الموقع إن الملياردير السعودي مهتم بشراء هذه الشقة منذ عام 2013، عندما عرضها صاحبها للبيع بقيمة 95 مليون دولار، لتنتهي المفاوضات في العام الجاري عند سعر 87.7 مليون دولار، وأشار إلى أن الملياردير السعودي صاحب مجموعة بيع تجزئة تملك نحو 2100 متجر حول العالم.
وأوضح الموقع أنه على الرغم من قيمة الصفقة الكبيرة، إلا أنها لا تعتبر الأغلى في تاريخ نيويورك؛ حيث لا تزال صفقة بيع شقة أخرى وصلت قيمتها إلى 100.5 مليون دولار هي الأغلى حتى الآن، تأتي بعدها شقة “بيل أكمان” في المبنى نفسه وبيعت بـ 91.5 مليون دولار، ثم شقة الملياردير الروسي “ديمتري روبلوبوفليف” بقيمة 88 مليون دولار في سنترال بارك.
تعليقات ( 34 )
سعودي وافتخرهذا اشوى يشتري شقه وبفلوسه لايؤذي احد المشكله ا*****
حمتوياحبايبي هذا من ماله والله يرزقه ولا يجوز الحسد ولكن قولو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
جزيرة العربمخالف للنشر
فهدواخرتها مترين في متر تحت التراب مو بناطحة سحاب
فهدلا تنسون انه بيروح بكرى ويخليها..ماهي معمرته هالشقه بهالدنيا..
فوق هام السحبعقول تعبانة وما شقيت في الحصول على الملايين جتهم باردة مبردة
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهاللهم انصر بلادنا وطهرها منهم على الارهابيين الأخونجيين حلفاء الدواعش أذناب الأخوان.
القناص2فلوسهم كثيره ولايشكل هذا المبلغ شىء مسكين من ينتظر الاسكان
صراحه @يا الله كيف دفع 87 مليون ونا مقدرت ادفع اجار شقه وهل سيعيش فيها ولا يخليها كل 10سنوات يمرها بالعمر مرةمثل بعض المليارديريه لهم مزارع لم ياتوهامنذ20سنه
سلمتي بلادي 🌴🇸🇦السعودية🇸🇦🌴الله يرزق عباده الفقراء من المسلمين والمسلمات ويمحق بركة مال هذا المسرف وصحته
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهالأخونجي طبخ دماغه كأنه قدر ضغط . اللهم زده قهرآ وذلآ وسلط عليه كل مرض خبيث ينهش جسده.
خالداللهم شل اركانه واقطع لسانه اللهم عليك به فانه لا يعجزك هاذا الكذاب الافاك
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهالأخونجي بعد يروح لتركيا ويشتري شقة له. والكل يتذكر كبير الأخونجية قبل فترة قصيرة أخذ له شقة هناك وقام يهايط علينا من خلالها رغم أن قيمتها رخيصة.
خالداللهم ***قلم البهتان والكذب اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض من تحته اللهم اجعل دائرة السوء عليه اللهم افضحه على الملاء اللهم ابليه بالسرطان
عبداللهوالله قهر وظلم هاذي اموال *** حسبي يالله
اسمرعبربقيمة الشقة اشتري برج كامل بنفس الولاية واسكن فيه مع زوجاتي الأربع .. كل زوجة بدور .. روسية وامريكية وهندية وإيطالية .. وكل يوم طبق مختلف
فهدمخالف للنشر
الهمدانيملياردير سعودي يدفع ملايين الدولارات ليصبح مالك أغلى شقة(هل السعودي هذا دمه احمر ام ازرق؟)
رد على المصري قلم الثورة المجوسية(قلم الحقيقة)يا المصري منذ عام 2013 الجنية يفقد 400%من قيمته والتجارة تطالب بأن يصبح الدولار الأمريكي العمله الرئيسية التعامل التجاري
عدد التعليقات:13496
قلم الحقيقهمبروك عليك الشقة ونتمنى لك فيها اقامة سعيدة وأكبر نجاح لهذه الصفقة المباركة أنها بعيدة عن الأخونج المتشددين وطوابيرهم الارهابية وهي نعمة من الله كبيرة
شيهانةأكيد من العائلة التي تملك الكثير من المال.
سعودي وافتخرلو شكل العرب ٩ مليون مواطن امريكي واصحاب روس الاموال والشركات لوبي مثل اللوبي الصهيوني ويكونون لوبي ضغط ع السياسه الامريكيه كان صار للعرب شان
سعودي وافتخرماهو حسد لاوالله لكن ارفع اقتصاد امريكا اللي وقفت ضدنا ولقتنا ظهرها ليه لازم يضغط على امريكا خاصه من اصحاب رؤس الاموال تغير سياستها والا تسحب الاموال
محمدالجعيدياخوان ليش تحسدون الرجال من حقه افلوسه وحر فيه بعربي يبي يروق مساحه الشقه 750 متر يعني زي فيلا عندنا
محمدالجعيدالبي معه الفلوس يحكي يعني شقه بي 330 مليون سعودي بس منهو هذا الرجل نريد ان نعرفه يمكن نسير عليه ونبارك له في الشقه
محمد البوعينينخلو عنكم الحسد و الله يبارك له و يعنيه
سعودي وافتخر87 مليون دولار = حوالي ٣٣٠ مليون ريال كم فيها شقه بالوطن حوالي ١٠٠٠ شقه اي الف اسره تسكن امريكا عايشه على فلوس التجار والملياردريين العرب
سعدالله يبارك له *** المفروض تذكرون اسمه
غازيهذا هو البذخ بكل ما يعنيه الله المستعان هو ماله وهو حر فيه ولكن والله وتالله وبالله وسوف يسأل عنه. اذا كان للتفاخر كان بنا 3000بالسعودية للمحتاج
^_*عليك من الله ماتستحق لو صارف الفلوس هذه ع الفقراء والمساكين مو احسن لك ناس تطرد وراء الدنيا كل ثانيه ولا فكرت بالآخره اعوذ بالله منهم
سعودي وافتخرمثل هذا والتجار يجب فرض ضرائب عليهم ماذا استفاد الوطن من ماله اللي جمعه من الوطن التجار والبنوك والشركات يجب تطبيق الضرائب عليهم الربع من صافي الارباح
himaمبروك عليه,وتستاهل دامها في درة العالم وقمة الحضاره والانسانية الولايات المتحده الامريكيه,رعاها الله.
عدد التعليقات:13721
عمر السميريالله يباركله في ماله