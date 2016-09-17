ملياردير سعودي يدفع ملايين الدولارات ليصبح مالك أغلى شقة في “بارك أفينو” بنيويورك – صور

صحيفة المرصد: أشار موقع “ريال ديل” إلى أن مليارديرًا سعوديًّا قام بشراء أغلى شقة في منطقة “بارك أفينو” بولاية نيويورك الأمريكية بقيمة تخطت 87 مليون دولار أمريكي.

ونقل موقع “عاجل” عن موقع “ريال ديل” المعني بأخبار العقارات في نيويورك، إن مساحة الشقة تبلغ 767 مترًا، وهي تحتوي على مراحيض مجهزة بنظام تدفئة في الأرض، ونوافذ زجاجية كبيرة ومدفأة، وتعتبر تلك الصفقة هي الأكبر عقارياً هذا العام.

وقال الموقع إن الملياردير السعودي مهتم بشراء هذه الشقة منذ عام 2013، عندما عرضها صاحبها للبيع بقيمة 95 مليون دولار، لتنتهي المفاوضات في العام الجاري عند سعر 87.7 مليون دولار، وأشار إلى أن الملياردير السعودي صاحب مجموعة بيع تجزئة تملك نحو 2100 متجر حول العالم.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من قيمة الصفقة الكبيرة، إلا أنها لا تعتبر الأغلى في تاريخ نيويورك؛ حيث لا تزال صفقة بيع شقة أخرى وصلت قيمتها إلى 100.5 مليون دولار هي الأغلى حتى الآن، تأتي بعدها شقة “بيل أكمان” في المبنى نفسه وبيعت بـ 91.5 مليون دولار، ثم شقة الملياردير الروسي “ديمتري روبلوبوفليف” بقيمة 88 مليون دولار في سنترال بارك.