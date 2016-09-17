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بيان من الديوان الملكي

17 سبتمبر, 2016 , 17:29 م
بيان من الديوان الملكي
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صحيفة المرصد-واس : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت بدر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الأحد الموافق 17 / 12/ 1437هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    ررر

    الله يغفر لها ولوالدي .
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  2. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    ابورياض

    اسئل اللة لكم الصبر والسلوان وحسن العزا وللمتوفيه الرحمه والدرجات العلا من الجنه
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  3. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 18:01 م

    سلمتي بلادي 🌴🇸🇦السعودية🇸🇦🌴

    رحمك الله يانوف وغفرالله لك ولموتى المسلمين الموحدين لله.إنا لله وإنا إليه راجعون
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  4. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 18:01 م

    Ymni mahbob

    الله يرحمها****
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  5. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    معلم متقاعد

    رحمها الله وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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  6. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    123

    رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته و إنا لله وانا اليه راجعون
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  7. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    سعودي وافتخر

    رحمها الله واسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون
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  8. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 17:30 م
    عدد التعليقات:13721

    عمر السميري

    الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين
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