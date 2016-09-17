صحيفة المرصد-واس : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت بدر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الأحد الموافق 17 / 12/ 1437هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .
بيان من الديوان الملكي
صحيفة المرصد-واس : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-
تعليقات ( 8 )
رررالله يغفر لها ولوالدي .
ابورياضاسئل اللة لكم الصبر والسلوان وحسن العزا وللمتوفيه الرحمه والدرجات العلا من الجنه
سلمتي بلادي 🌴🇸🇦السعودية🇸🇦🌴رحمك الله يانوف وغفرالله لك ولموتى المسلمين الموحدين لله.إنا لله وإنا إليه راجعون
Ymni mahbobالله يرحمها****
معلم متقاعدرحمها الله وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
123رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته و إنا لله وانا اليه راجعون
سعودي وافتخررحمها الله واسكنها فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون
عدد التعليقات:13721
عمر السميريالله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين