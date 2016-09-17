بيان من الديوان الملكي

صحيفة المرصد-واس : صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :-

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت بدر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الأحد الموافق 17 / 12/ 1437هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون .