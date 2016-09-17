القبض على شاب أطلق النار من سلاح رشاش أمام إحدى الجهات الحكومية بالقصيم

صحيفة المرصد : ألقت قوات شرطة منطقة القصيم القبض علي أحد الأشخاص ظهر خلال مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يقوم بإطلاق النار من سلاحٍ كان بحوزته أمام إحدى الجهات الحكومية .

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، أنه تم تتبع الشخص الظاهر بالفيديو ، وتم التوصل اليه ، وضبط السلاح المستخدم ، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام .