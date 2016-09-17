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القبض على شاب أطلق النار من سلاح رشاش أمام إحدى الجهات الحكومية بالقصيم

17 سبتمبر, 2016 , 19:24 م
القبض على شاب أطلق النار من سلاح رشاش أمام إحدى الجهات الحكومية بالقصيم
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صحيفة المرصد : ألقت قوات شرطة منطقة القصيم القبض علي أحد الأشخاص ظهر خلال مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يقوم بإطلاق النار من سلاحٍ كان بحوزته أمام إحدى الجهات الحكومية .

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، أنه تم تتبع الشخص الظاهر بالفيديو ، وتم التوصل اليه ، وضبط السلاح المستخدم ، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام .



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 19:58 م

    الهمداني

    يمكن حصل وظيفة في البناية اللي خلفه ومن فرحة تصرف تصرف ليس طيب بلا نية
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  2. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 19:53 م

    مزارع من أرض الطيبين

    ليس هياط بل حمل أفكار ***
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  3. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 19:51 م

    سعودي وافتخر

    يكاد ان يقول المريب خذوني،،ليقال انه اطلق النار ليس بالخفاء انما قدام الامن ،،ثمن هذا التهور مصادره السلاح غرامه سجن جلد سابقه باخذ بصماته وصورته ،،
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  4. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 19:51 م

    اخو زنيفر

    جيب لكزس 2016 ورشاش صحيح النعمه اذا زادت****
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  5. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 19:49 م

    مواطن

    هياط...اجلدوه 1000جلده في نفس المكان قدام العالم و صوروه
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  6. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 19:45 م

    صراحه @

    طيب ليه تجيب لنفسك مشكله انت في غنا عنها الان سجلت تحت الملاحظه حتى ولو اطلق سراحك لاحول يحسبه خلاص حبت خشم وينتهي كل شي لا الان يبداء التحقق من وضعك
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  7. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:10055

    إنسان منصف

    ودوه ,,,,للحد الجنوبي,,,,شكله هاوي ,,,,إطلاق نار,,,,,خلوه بالحد الجنوبي,,,,يلع لع ,,,,رصاص
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  8. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 19:40 م
    عدد التعليقات:10055

    إنسان منصف

    ليش الحركات دي ,,,,يعني اني راجل اعرف اطلق رصاص,,,, بالهوا الطاير,,,وبعدين يا حلو,,,السجن والجلد,,,ينتظرك,,,,تحمل ,,,لسع السياط,,, والنوم على البلاط
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  9. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 19:38 م
    عدد التعليقات:13727

    عمر السميري

    اللهم اكفنا شر الاشرار
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  10. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 19:38 م

    بندر

    هذي ***اذا طغو وجاهم فلوس
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  11. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 19:35 م

    سعودي وافتخر

    الشبعه مشكله لصار مكثر مثلوثه ومحلي بكليجا يبلش من التختمه ويتسلى يطلق نار بشارع ولابلش تسقط الرصاصه على طفل او امراءه ماهمه احذرو الشبعه تضيع المخ
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  12. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 19:33 م

    خان

    نفرات سعودي سافر برا يمشي سيده في بلد هو سوي مشاكل كتير
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  13. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 19:28 م

    راصد

    بعض الناس يشترون الخبال لعقولهم بإغلى الاثمان
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  14. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 19:27 م

    فوت

    يحب الوطن ومايقصد شي (( المهايط ليس الا)).
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  15. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 19:26 م
    عدد التعليقات:13727

    عمر السميري

    سلامات ي الاخو
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