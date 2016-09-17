القبض على شاب أطلق النار من سلاح رشاش أمام إحدى الجهات الحكومية بالقصيم

صحيفة المرصد : ألقت قوات شرطة منطقة القصيم القبض علي أحد الأشخاص ظهر خلال مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، يقوم بإطلاق النار من سلاحٍ كان بحوزته أمام إحدى الجهات الحكومية .
وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم ، أنه تم تتبع الشخص الظاهر بالفيديو ، وتم التوصل اليه ، وضبط السلاح المستخدم ، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام .
تعليقات ( 15 )
الهمدانييمكن حصل وظيفة في البناية اللي خلفه ومن فرحة تصرف تصرف ليس طيب بلا نية
مزارع من أرض الطيبينليس هياط بل حمل أفكار ***
سعودي وافتخريكاد ان يقول المريب خذوني،،ليقال انه اطلق النار ليس بالخفاء انما قدام الامن ،،ثمن هذا التهور مصادره السلاح غرامه سجن جلد سابقه باخذ بصماته وصورته ،،
اخو زنيفرجيب لكزس 2016 ورشاش صحيح النعمه اذا زادت****
مواطنهياط...اجلدوه 1000جلده في نفس المكان قدام العالم و صوروه
صراحه @طيب ليه تجيب لنفسك مشكله انت في غنا عنها الان سجلت تحت الملاحظه حتى ولو اطلق سراحك لاحول يحسبه خلاص حبت خشم وينتهي كل شي لا الان يبداء التحقق من وضعك
عدد التعليقات:10055
إنسان منصفودوه ,,,,للحد الجنوبي,,,,شكله هاوي ,,,,إطلاق نار,,,,,خلوه بالحد الجنوبي,,,,يلع لع ,,,,رصاص
عدد التعليقات:10055
إنسان منصفليش الحركات دي ,,,,يعني اني راجل اعرف اطلق رصاص,,,, بالهوا الطاير,,,وبعدين يا حلو,,,السجن والجلد,,,ينتظرك,,,,تحمل ,,,لسع السياط,,, والنوم على البلاط
عدد التعليقات:13727
عمر السميرياللهم اكفنا شر الاشرار
بندرهذي ***اذا طغو وجاهم فلوس
سعودي وافتخرالشبعه مشكله لصار مكثر مثلوثه ومحلي بكليجا يبلش من التختمه ويتسلى يطلق نار بشارع ولابلش تسقط الرصاصه على طفل او امراءه ماهمه احذرو الشبعه تضيع المخ
خاننفرات سعودي سافر برا يمشي سيده في بلد هو سوي مشاكل كتير
راصدبعض الناس يشترون الخبال لعقولهم بإغلى الاثمان
فوتيحب الوطن ومايقصد شي (( المهايط ليس الا)).
عدد التعليقات:13727
عمر السميريسلامات ي الاخو