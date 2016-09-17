بالفيديو : منتقبة تسرق أساور ذهبية من يد طفلة بالأحساء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة ، داخل ماركت بالأحساء ، يبين لحظة سرقة فتاة لأساور ذهبية، من يد طفلة، أثناء تواجدها بالماركت.

وبيّن الفيديو ، طريقة السرقة حيث اقتربت السارقة من الطفلة أثناء تواجدها بمفردها وقامت بنزع الأساور من يدها، ثم هرعت للخارج ، قبل أن ينتبه أحد لما حدث.