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بالفيديو : منتقبة تسرق أساور ذهبية من يد طفلة بالأحساء

17 سبتمبر, 2016 , 19:30 م
بالفيديو : منتقبة تسرق أساور ذهبية من يد طفلة بالأحساء
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة ، داخل ماركت بالأحساء ، يبين لحظة سرقة فتاة لأساور ذهبية، من يد طفلة، أثناء تواجدها بالماركت.

وبيّن الفيديو ، طريقة السرقة حيث اقتربت السارقة من الطفلة أثناء تواجدها بمفردها وقامت بنزع الأساور من يدها، ثم هرعت للخارج ، قبل أن ينتبه أحد لما حدث.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 20:03 م

    هيله

    روحي انشالله تطلع الأساور فالصو ويضحك عليك الصايغ يالظالمه
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  2. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    مزارع من أرض الطيبين

    ممكن تكون رجل متخفي الأهم البنت واتمنى من أولياء الأمور عدم ترك الأطفال يلهون لوحدهم بعيد عن أعينهم الحمدلله على سلامة الطفلة ودرس لنا جميعا
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  3. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 19:59 م

    ورده

    ياويلتس من الله ان سلمتي من عقاب الدنيا ماراح نسلمين من عقاب الرحمن روحي جهل فلوس اساور هذي الطفله تتحول زقوم في بطنتس يالمجرمه
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  4. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 19:51 م

    الهمداني

    النقاب هذا ممكن يخفي المجرم يجب يشوفله حل
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  5. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 19:47 م

    لو كاشفه كان يمديها ممسوكه من زمان
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  6. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 19:43 م

    إمرأه

    يجيك مدرعم يقول تشوهون صورة المنقبات تدري ان الله شرع حد السرقه على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ..لا توجد مثاليه في كل الشعوب افهموا كيف تفكرون
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  7. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:13727

    عمر السميري

    لا يأكل المال الحرام الا من ضعف دينه وفسدت تربيته
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  8. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 19:41 م

    بن دعجم

    حسبنا الله ونعم الوكيل وين اهلها عنها ..
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  9. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:13727

    عمر السميري

    بعض الناس لا يبالي من اين اكتسب المال من حلال ام من حرام والعياذ بالله
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