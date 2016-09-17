بالفيديو : منتقبة تسرق أساور ذهبية من يد طفلة بالأحساء

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة ، داخل ماركت بالأحساء ، يبين لحظة سرقة فتاة لأساور ذهبية، من يد طفلة، أثناء تواجدها بالماركت.
وبيّن الفيديو ، طريقة السرقة حيث اقتربت السارقة من الطفلة أثناء تواجدها بمفردها وقامت بنزع الأساور من يدها، ثم هرعت للخارج ، قبل أن ينتبه أحد لما حدث.
تعليقات ( 9 )
هيلهروحي انشالله تطلع الأساور فالصو ويضحك عليك الصايغ يالظالمه
مزارع من أرض الطيبينممكن تكون رجل متخفي الأهم البنت واتمنى من أولياء الأمور عدم ترك الأطفال يلهون لوحدهم بعيد عن أعينهم الحمدلله على سلامة الطفلة ودرس لنا جميعا
وردهياويلتس من الله ان سلمتي من عقاب الدنيا ماراح نسلمين من عقاب الرحمن روحي جهل فلوس اساور هذي الطفله تتحول زقوم في بطنتس يالمجرمه
الهمدانيالنقاب هذا ممكن يخفي المجرم يجب يشوفله حل
إمرأهيجيك مدرعم يقول تشوهون صورة المنقبات تدري ان الله شرع حد السرقه على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ..لا توجد مثاليه في كل الشعوب افهموا كيف تفكرون
عدد التعليقات:13727
عمر السميريلا يأكل المال الحرام الا من ضعف دينه وفسدت تربيته
بن دعجمحسبنا الله ونعم الوكيل وين اهلها عنها ..
عدد التعليقات:13727
عمر السميريبعض الناس لا يبالي من اين اكتسب المال من حلال ام من حرام والعياذ بالله