صحيفة المرصد : جرت اشتباكات عنيفة على الحدود اليمنية السعودية بالقرب من منفذ الطوال، ودمر طيران التحالف مدفعية ومنصة صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، كما جرت مواجهات في الحرث وصدت القوات السعودية هجوماً لمتسللين حاولوا الدخول إلى الحدود.

في غضون ذلك قامت الميليشيات بعملية تهجير لأهالي قرية الصيار في مديرية الصلو بتعز، وشنت حملة اعتقالات ضد المواطنين وحولت منازلهم الى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.

يذكر أن اعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المتكررة على بعض المناطق الحدودية السعودية، تواجه عادة بقوة من قبل القوات السعودية ومقاتلات التحالف.

ووفقا لموقع العربية.نت جرت اشتباكات عنيفة بالقرب من منفذ الطوال واستطاع طيران التحالف تدمير آلية قبالة المنفذ، كما استهدفت مدفعية تابعة للميليشيات وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ.

كما جرت مواجهات عنيفة في الحرث وتم صد هجوم لمتسللين حاولوا الدخول الى الحدود منعتهم نيران القوات السعودية من التقدم.

وفي اليمن تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اعتداءاتها على المدنيين والأحياء السكنية، حيث لجأت أخيراً إلى تهجير السكان من بعض المناطق خصوصاً في تعز.

وأفاد المركز الإعلامي للمقاومة في مديرية حيفان جنوب تعز أن الانقلابيين هجروا أهالي قرية الصيار في مديرية الصلو بقوة السلاح بعد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين وحولوا منازلهم الى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية.

التهجير تحول إلى تكتيك حرب متبع سبق أن عانت منها مناطق الأعبوس في مديرية حيفان وغراب والوازعية غرباً وثعبات وكلابة شرق مدينة تعز ومديرية مقبنة شمال المحافظة.

وفي سياق متصل، صد الجيش الوطني والمقاومة هجوماً حاولت الميليشيات على موقع المنطرح حذران غرب تعز، تحت غطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.