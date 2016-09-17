أكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب

صحيفة المرصد : انتقد الأكاديمي الكويتي طارق الطواري سياسة إيران في الشرق الأوسط، موضحًا أنها أصبحت مصدرا لنشر الإرهاب في الدول العربية.
وقال” الطواري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إيران كانت في يوم من الأيام بلاد خرسان ومدرسة العلماء والفكر والفلسفة والأذكياء وجنة الله في أرضه، أصبحت إيران تعني اليوم الفقر والإرهاب والاضطراب”.
جدير بالذكر أن إيران تحاول بشتى الطرق والأساليب الملتوية زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لإعادة أمجاد الإمبرطورية الفارسية القديمة، وعملت على تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في دول العراق وسوريا، كما أنها تسيطر بشكل شبه كامل على دولة لبنان من خلال حزب الله، فضلا عن تدخلاتها السافرة في اليمن ودعمها اللا محدود لميليشيا الحوثيين.
تعليقات ( 15 )
اخونجيوالشيخ علي الخضير وناصر الفهد هما اللذان أفتيا بقتل رجل الامن.
اخونجيوالشيخ حمود العقلا الشعيبي هو الذي أفتى بهدر دم المطرب عبدالله الرويشد،
اخونجيطارق الطواري كتب في صحيفة الرأي15/11/2001 مقالا قال فيه::ان علماء الامة المعول عليهم هم :حمود العقلا الشعيبي، ناصر الفهد، ناصر العمر، سلمان العودة))
sar-al-saصدق هذا الرجل المحترم ويبدو انهم يشعرون كما شعر القرامطه منهم قبلهم بدنو الاجل ففني القرامطه وهؤلاء لاحقون
اليوسياللهم عليك بالمفسدين في الارض من الفرس والروس والنصيرية والحوثية والصهيونية ومن يساندهم او يقف معهم اللهم انزل الرعب والخَوف في قلوبهم وأكفنا شرهم ٠🌹
الهمدانيأكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب(عشان هذا العلم عندنا متاخر طيب والمطلوب ياتتشر شنو)
ثورة القهراستقطاب الشركات والمصانع العالمية ستحرص دولها على حماية المنطقة والمحافظة على الاستقرار لحماية مصالحها من شركات ومصانع
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عمر السميريحماك الله ي وطني
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عمر السميريالحقد المجوسي فاق كل التصورات
ثورة القهرضعفنا سبب قوتها يجب علينا تحصين الداخل والتركيز على تحسين اوضاع المواطن فتح المجال لشركات والمصانع العالمية الاستثمار لدينا وهو سبب من أسباب الاستقرار
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عمر السميريايران اكبر خطر يتهدد أمن دول الخليج
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عمر السميريكل المشاكل التي تحدث في المنطقه سببها ايران
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عمر السميريحلم ايران باستعادة امبرطوريتها السابقه جعلها تلجأ للارهاب الدولي
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عمر السميريايران اكبر دوله ارهابيه في العالم
-اي فكر اسلامي الله يهديك الفرس المجوس اشد كفرا من اليهود ومن النصارى وهم شر على الاسلام والمسلمين من ابن لؤلؤة المجوسى الى يومنا هذا