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أكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب

17 سبتمبر, 2016 , 20:28 م
أكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب
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صحيفة المرصد : انتقد الأكاديمي الكويتي طارق الطواري سياسة إيران في الشرق الأوسط، موضحًا أنها أصبحت مصدرا لنشر الإرهاب في الدول العربية.

وقال” الطواري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إيران كانت في يوم من الأيام بلاد خرسان ومدرسة العلماء والفكر والفلسفة والأذكياء وجنة الله في أرضه، أصبحت إيران تعني اليوم الفقر والإرهاب والاضطراب”.

جدير بالذكر أن إيران تحاول بشتى الطرق والأساليب الملتوية زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لإعادة أمجاد الإمبرطورية الفارسية القديمة، وعملت على تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في دول العراق وسوريا، كما أنها تسيطر بشكل شبه كامل على دولة لبنان من خلال حزب الله، فضلا عن تدخلاتها السافرة في اليمن ودعمها اللا محدود لميليشيا الحوثيين.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 22:24 م

    اخونجي

    والشيخ علي الخضير وناصر الفهد هما اللذان أفتيا بقتل رجل الامن.
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  2. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    اخونجي

    والشيخ حمود العقلا الشعيبي هو الذي أفتى بهدر دم المطرب عبدالله الرويشد،
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  3. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    اخونجي

    طارق الطواري كتب في صحيفة الرأي15/11/2001 مقالا قال فيه::ان علماء الامة المعول عليهم هم :حمود العقلا الشعيبي، ناصر الفهد، ناصر العمر، سلمان العودة))
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  4. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    sar-al-sa

    صدق هذا الرجل المحترم ويبدو انهم يشعرون كما شعر القرامطه منهم قبلهم بدنو الاجل ففني القرامطه وهؤلاء لاحقون
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  5. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 22:03 م

    اليوسي

    اللهم عليك بالمفسدين في الارض من الفرس والروس والنصيرية والحوثية والصهيونية ومن يساندهم او يقف معهم اللهم انزل الرعب والخَوف في قلوبهم وأكفنا شرهم ٠🌹
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  6. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    الهمداني

    أكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب(عشان هذا العلم عندنا متاخر طيب والمطلوب ياتتشر شنو)
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  7. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 20:49 م

    ثورة القهر

    استقطاب الشركات والمصانع العالمية ستحرص دولها على حماية المنطقة والمحافظة على الاستقرار لحماية مصالحها من شركات ومصانع
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  8. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 20:49 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    حماك الله ي وطني
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  9. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    الحقد المجوسي فاق كل التصورات
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  10. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 20:47 م

    ثورة القهر

    ضعفنا سبب قوتها يجب علينا تحصين الداخل والتركيز على تحسين اوضاع المواطن فتح المجال لشركات والمصانع العالمية الاستثمار لدينا وهو سبب من أسباب الاستقرار
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  11. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    ايران اكبر خطر يتهدد أمن دول الخليج
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  12. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    كل المشاكل التي تحدث في المنطقه سببها ايران
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  13. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 20:42 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    حلم ايران باستعادة امبرطوريتها السابقه جعلها تلجأ للارهاب الدولي
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  14. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 20:41 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    ايران اكبر دوله ارهابيه في العالم
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  15. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 20:39 م

    -

    اي فكر اسلامي الله يهديك الفرس المجوس اشد كفرا من اليهود ومن النصارى وهم شر على الاسلام والمسلمين من ابن لؤلؤة المجوسى الى يومنا هذا
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