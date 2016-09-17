أكاديمي كويتي: إيران تحولت من الفكر الإسلامي إلى مصدر لنشر الفقر و الإرهاب

صحيفة المرصد : انتقد الأكاديمي الكويتي طارق الطواري سياسة إيران في الشرق الأوسط، موضحًا أنها أصبحت مصدرا لنشر الإرهاب في الدول العربية.

وقال” الطواري” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إيران كانت في يوم من الأيام بلاد خرسان ومدرسة العلماء والفكر والفلسفة والأذكياء وجنة الله في أرضه، أصبحت إيران تعني اليوم الفقر والإرهاب والاضطراب”.

جدير بالذكر أن إيران تحاول بشتى الطرق والأساليب الملتوية زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لإعادة أمجاد الإمبرطورية الفارسية القديمة، وعملت على تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في دول العراق وسوريا، كما أنها تسيطر بشكل شبه كامل على دولة لبنان من خلال حزب الله، فضلا عن تدخلاتها السافرة في اليمن ودعمها اللا محدود لميليشيا الحوثيين.