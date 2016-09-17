بالفيديو: رقص و غناء”صوفية” داخل مسجد في باكستان

صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجوعة من الطائفة الصوفية وهم يمارسون طقوساً غريبة أثارت سخرية الكثيرين .
حيث أظهر الفيديو لحظة تمايل وصراخ عدد من الأشخاص ، وقيامهم بتقبيل يد شخص يجلس على كرسي ، فيما قام الآخرين بالتمايل والاهتزاز ، الأمر الذي اعتبره المغردين أمور شعوذة واستهزاء بالدين .
والله لوإجتمعت علينا الدنيا بأسرها لن نتخلى عن ديننا دين الله..فلا ترهقوا أنفسكم أن تجعلوا ديننا لعباً وهزوا وشعوذة🔴 pic.twitter.com/yquoEYWRlf
— عبدالله المنيفي (@A822822A) September 17, 2016
تعليقات ( 37 )
sar-al-saاذاكانت هذه العينه وامثالها الذين تشنجوا في قروزني هم السنه والجماعه فعلى الاسلام سلام هؤلاء يحكم عليهم من رآهم بالجنون وليس الاسلام
تويكسالي 27 .......الي المحاله من تحت .............أنا قصدي الفيفي من جبال فيفا أمحق زماله طشه في الزباله هههههههههههه
أ د صالح بن سبعاناللهم حبب الينا الايمان و زينه فى قلوبنا, و كره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وأجعلنا من الراشدين, وأجعلنا هداة مهتدين, غير ضالين ولا مضلين
متابعيامثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك .
الخبر الصحيحالصوفيه باب الدجالين لاستحلال أموال الناس بالباطل والسيطره على عقول السذج هذا ما يريده الجفري المجرم وباقي العصابه بمشاركة ما يسمى شيخ الأزهر
هههههههههههلكن اهون من الارهاب وسفك الدم
راصدهذول كثير منهم في السعوديه ويعملون هذا العمل في سكنهم وقدشاهدتهم وهددتهم بأبلاالجهات المختصه (موظف قطاع خاص)سابق
Jasta🌟$WANTED 100000
عليالصوفية مهما عملوا من مخالفات فهم افضل من الليبرالية الملحدين
004مع احترامي هناك ايضا فئات ضالة من المسلمين لايقل ضلالهم عن هولاء ومن هم من يسقطون ال البيت وقدموا عليهم غيرهم ..فعلى الجميع ان يعي ان الوسطية هي الشرع
المحاله ابو نواف الفيفيياتويكس تحقق من الاسم اولا. .ولاترمي الناس بجهاله. .يوجد فرق بين الفيفي والمنيفي .شكلك منت عارف كوعك بوعك. هههههه
الهمدانيههههههههه ارقصوا طبلوا انتوا مالكم ومالهم اوصياء على البشر انتوا هههههه الفاضي دائما وابدا قاضي هههههههه
تويكسالفيفي مايحتاج تعلمنا دينا .....نعرفه ولله الحمد .........ولكن حسنوا من أخلاقكم يالفيافي........... بالدومات تراكم بشيعين في التعامل .
عدد التعليقات:13760
عمر السميريوارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
سلملمتحصل بينهم كريمه بتاع الحوثي ماسك طبله والميسترو الطيب
عدد التعليقات:13760
عمر السميرياللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
سعيدهذا مايريدة الجفري اليمني. .إن يخضع الناس أمامه ويقدسونه ويقبلون قدمه لذلك يدعي بأنه من ال البيت ويخدع أتباعه بخزعبلات ليست من الدين في شيء
عبدالله الياميأستخفوا بعد إجتماع غروزني ، المذهب الصحيح علمه عند الله
عليالاعداء لم يتسلطوا على امتنا الا بسبب من ينتسبون الاسلام ويحاربون اهل الاسلام وهولاء هم مطية اهل الكفر للنيل من المسلمين
الخليلأنا مع خليجي .. دعاتنا مقصرون .. المنصرون وصلوا أدغال إفريقيا .. والشيعة معاهدهم بالعشرات .. ونحن جهودنا محدودة .. وهم " أم لهم قلوب لا يفقهون بها "
سعودي وافتخرعادي بما ان امة محمد تنقسم ٧٣ شعبه انا رايت معمم رقص ع شكل ديسكو ينقز فوق من الرقص بالحسينيه ومن شده الرقص طاحت العمامه
خليجيلماذا نحن ننتقدمهم فقط الاولى ان نعلمهم الدين الصح ونبعدهم عن الظلال
الخليلالآن اقتنعت أن المذهب الصوفي هو الحق .. وما نحن عليه لا يمثل مذهب أهل السنة والجماعة .. الحمد لله على نعمة العقل والدين الصحيح!!
خالد الزهرانيابليس يأزهم ازا والله ان افعالهم ليس من الاسلام بشي
خليجيالعيب ليسا فيهم وانما العيب فينا احنا الي مانشرنا وعلمناهم الدين الصح مساكين هذا الي وصلهم واتبعوه سوفا يسأل من لديه استطاعة بنشر الدعوة
ياسرأعوذ بالله من هذا التخلف والجهل استعباد وركوع واذلال لغير الله استغفر الله العظيم والله أعيب على اي شخص متعلم ويعتنق الصوفيه هيا استلم اهانه عظما
عدد التعليقات:13760
عمر السميريانها الحرب ع الاسلام والمسلمين
صنيتان الحزين على قرضه العقاريسبدهم الحبيب الجفري القبوري الذي زار اسرائيل وقال أنا أحب اليهود وأخرجنا من أهل السنة وسوف يخرج في روتانا الخليجية قريبا عليه من الله ما يستحق
أبو بنيانصدقت ياصنيتان الله يرزق بفله وعمارتين
عدد التعليقات:13760
عمر السميريلوكانوا ع حق لما دعمهم الغرب ولكن لانهم مخالفون لجوهر الاسلام تم دعمهم كي يشوهوا صورة الاسلام الحقيقيه
xxabhxxتحضير جن زار
صنيتان الحزين على قرضه العقاريهكذا عباد القبور الخرافيين الدراويش يعبدون الله شعوذه ودجل واستعباد للناس ثم يقولون نحن أهل السنة والجماعة ويخرجون أهل السنة الحقيقيون
عدد التعليقات:13760
عمر السميريوينسبون انفسهم للسنه والسنه منهم براء ويخرجون أهل السنه الحقيقيين
عدد التعليقات:13760
عمر السميريهذهي حقيقة المذهب الصوفي
صنيتان الحزين على قرضه العقاريهؤلاء الذين صنفهم الجفري ومفلس مصر على أنهم أهل السنة وأخرج أحفاد الصحابة وأبناء بلاد الحرمين من أهل السنة بناء على طلب الشيشاني
D.rهؤلاء لا يمتون للاستلام بصله