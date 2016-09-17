بالفيديو: رقص و غناء”صوفية” داخل مسجد في باكستان

صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجوعة من الطائفة الصوفية وهم يمارسون طقوساً غريبة أثارت سخرية الكثيرين .

حيث أظهر الفيديو لحظة تمايل وصراخ عدد من الأشخاص ، وقيامهم بتقبيل يد شخص يجلس على كرسي ، فيما قام الآخرين بالتمايل والاهتزاز ، الأمر الذي اعتبره المغردين أمور شعوذة واستهزاء بالدين .