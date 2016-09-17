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بالفيديو: رقص و غناء”صوفية” داخل مسجد في باكستان

17 سبتمبر, 2016 , 20:48 م
بالفيديو: رقص و غناء”صوفية” داخل مسجد في باكستان
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صحيفة المرصد:انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجوعة من الطائفة الصوفية وهم يمارسون طقوساً غريبة أثارت سخرية الكثيرين .

حيث أظهر الفيديو لحظة تمايل وصراخ عدد من الأشخاص ، وقيامهم بتقبيل يد شخص يجلس على كرسي ، فيما قام الآخرين بالتمايل والاهتزاز ، الأمر الذي اعتبره المغردين أمور شعوذة واستهزاء بالدين .



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 22:17 م

    sar-al-sa

    اذاكانت هذه العينه وامثالها الذين تشنجوا في قروزني هم السنه والجماعه فعلى الاسلام سلام هؤلاء يحكم عليهم من رآهم بالجنون وليس الاسلام
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  2. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 22:12 م

    تويكس

    الي 27 .......الي المحاله من تحت .............أنا قصدي الفيفي من جبال فيفا أمحق زماله طشه في الزباله هههههههههههه
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  3. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 22:04 م

    أ د صالح بن سبعان

    اللهم حبب الينا الايمان و زينه فى قلوبنا, و كره الينا الكفر والفسوق والعصيان, وأجعلنا من الراشدين, وأجعلنا هداة مهتدين, غير ضالين ولا مضلين
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  4. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 21:55 م

    متابع

    يامثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك .
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  5. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 21:52 م

    الخبر الصحيح

    الصوفيه باب الدجالين لاستحلال أموال الناس بالباطل والسيطره على عقول السذج هذا ما يريده الجفري المجرم وباقي العصابه بمشاركة ما يسمى شيخ الأزهر
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  6. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    ههههههههههه

    لكن اهون من الارهاب وسفك الدم
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  7. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    راصد

    هذول كثير منهم في السعوديه ويعملون هذا العمل في سكنهم وقدشاهدتهم وهددتهم بأبلاالجهات المختصه (موظف قطاع خاص)سابق
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  8. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 21:47 م

    Jasta🌟

    $WANTED 100000
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  9. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 21:45 م

    علي

    الصوفية مهما عملوا من مخالفات فهم افضل من الليبرالية الملحدين
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  10. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    004

    مع احترامي هناك ايضا فئات ضالة من المسلمين لايقل ضلالهم عن هولاء ومن هم من يسقطون ال البيت وقدموا عليهم غيرهم ..فعلى الجميع ان يعي ان الوسطية هي الشرع
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  11. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 21:38 م

    المحاله ابو نواف الفيفي

    ياتويكس تحقق من الاسم اولا. .ولاترمي الناس بجهاله. .يوجد فرق بين الفيفي والمنيفي .شكلك منت عارف كوعك بوعك. هههههه
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  12. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    الهمداني

    ههههههههه ارقصوا طبلوا انتوا مالكم ومالهم اوصياء على البشر انتوا هههههه الفاضي دائما وابدا قاضي هههههههه
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  13. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 21:27 م

    احمدوا ربكم ان الله عافاكم من هذه الشركيات
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  14. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    تويكس

    الفيفي مايحتاج تعلمنا دينا .....نعرفه ولله الحمد .........ولكن حسنوا من أخلاقكم يالفيافي........... بالدومات تراكم بشيعين في التعامل .
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  15. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
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  16. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 21:23 م

    سلملم

    تحصل بينهم كريمه بتاع الحوثي ماسك طبله والميسترو الطيب
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  17. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 21:23 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
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  18. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 21:21 م

    سعيد

    هذا مايريدة الجفري اليمني. .إن يخضع الناس أمامه ويقدسونه ويقبلون قدمه لذلك يدعي بأنه من ال البيت ويخدع أتباعه بخزعبلات ليست من الدين في شيء
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  19. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 21:20 م

    عبدالله اليامي

    أستخفوا بعد إجتماع غروزني ، المذهب الصحيح علمه عند الله
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  20. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 21:18 م

    علي

    الاعداء لم يتسلطوا على امتنا الا بسبب من ينتسبون الاسلام ويحاربون اهل الاسلام وهولاء هم مطية اهل الكفر للنيل من المسلمين
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  21. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 21:16 م

    الخليل

    أنا مع خليجي .. دعاتنا مقصرون .. المنصرون وصلوا أدغال إفريقيا .. والشيعة معاهدهم بالعشرات .. ونحن جهودنا محدودة .. وهم " أم لهم قلوب لا يفقهون بها "
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  22. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    سعودي وافتخر

    عادي بما ان امة محمد تنقسم ٧٣ شعبه انا رايت معمم رقص ع شكل ديسكو ينقز فوق من الرقص بالحسينيه ومن شده الرقص طاحت العمامه
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  23. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 21:11 م

    خليجي

    لماذا نحن ننتقدمهم فقط الاولى ان نعلمهم الدين الصح ونبعدهم عن الظلال
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  24. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    الخليل

    الآن اقتنعت أن المذهب الصوفي هو الحق .. وما نحن عليه لا يمثل مذهب أهل السنة والجماعة .. الحمد لله على نعمة العقل والدين الصحيح!!
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  25. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 21:10 م

    خالد الزهراني

    ابليس يأزهم ازا والله ان افعالهم ليس من الاسلام بشي
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  26. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 21:09 م

    خليجي

    العيب ليسا فيهم وانما العيب فينا احنا الي مانشرنا وعلمناهم الدين الصح مساكين هذا الي وصلهم واتبعوه سوفا يسأل من لديه استطاعة بنشر الدعوة
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  27. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 21:08 م

    ياسر

    أعوذ بالله من هذا التخلف والجهل استعباد وركوع واذلال لغير الله استغفر الله العظيم والله أعيب على اي شخص متعلم ويعتنق الصوفيه هيا استلم اهانه عظما
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  28. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 21:03 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    انها الحرب ع الاسلام والمسلمين
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  29. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 21:03 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    سبدهم الحبيب الجفري القبوري الذي زار اسرائيل وقال أنا أحب اليهود وأخرجنا من أهل السنة وسوف يخرج في روتانا الخليجية قريبا عليه من الله ما يستحق
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  30. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    أبو بنيان

    صدقت ياصنيتان الله يرزق بفله وعمارتين
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  31. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 21:02 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    لوكانوا ع حق لما دعمهم الغرب ولكن لانهم مخالفون لجوهر الاسلام تم دعمهم كي يشوهوا صورة الاسلام الحقيقيه
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  32. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 21:02 م

    xxabhxx

    تحضير جن زار
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  33. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 21:01 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    هكذا عباد القبور الخرافيين الدراويش يعبدون الله شعوذه ودجل واستعباد للناس ثم يقولون نحن أهل السنة والجماعة ويخرجون أهل السنة الحقيقيون
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  34. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    وينسبون انفسهم للسنه والسنه منهم براء ويخرجون أهل السنه الحقيقيين
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  35. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:13760

    عمر السميري

    هذهي حقيقة المذهب الصوفي
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  36. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 20:53 م

    صنيتان الحزين على قرضه العقاري

    هؤلاء الذين صنفهم الجفري ومفلس مصر على أنهم أهل السنة وأخرج أحفاد الصحابة وأبناء بلاد الحرمين من أهل السنة بناء على طلب الشيشاني
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  37. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    D.r

    هؤلاء لا يمتون للاستلام بصله
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