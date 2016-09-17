موسكو: مقتل العشرات من جنود النظام السوري في غارة للتحالف بمحافظة دير الزور

صحيفة المرصد – رويترز:قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، إن طائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، قصفت جنوداً سوريين كانوا تحت حصار مقاتلي داعش قرب مطار دير الزور.

وأضافت الوزارة أن طائرات التحالف الدولي قتلت 80 جندياً سورياً، وأصابت نحو 100 في أربع غارات.

وأوضحت الوزارة أنه “مباشرة بعد الضربات التي شنتها طائرات التحالف، شن مقاتلو داعش هجوماً”، مشيرة إلى وقوع “معارك ضارية مع الإرهابيين” في المنطقة المجاورة لمطار دير الزور.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن 5 مقاتلات أمريكية أغارت على مواقع للجيش السوري في دير الزور، وأن الغارات استهدفت المواقع المتواجدة في محيط المطار، مشيرة إلى أن استهداف الجيش السوري ساعد مسلحي داعش من التقدم نحو المنطقة.