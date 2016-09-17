سعودي يحصل على إذن زواج خارج المملكة ويتزوج سيدة أعمال “إندونيسيَّة” وفجأة يكتشف خدعة صادمة!

صحيفة المرصد: كشف مواطن سعودي يدعى صالح قصة زواجه من سيدة أعمال إندونيسيَّة التي انتهت بعد مرور عام بالطلاق . وجاء في تفاصيل القصة بحسب مجلة سيدتي بعد حصول المواطن على إذن زواج خارج المملكة اتجهه إلى إندونيسيا بعد توصية من إحدى الخطابات، التي بيَّنت له أنَّها ثريَّة وذات جمال لا يضاهى، لكنّ هذه المغريات التي دفعت بصالح للسفر خلف الجمال والمال تبددت وذهبت أدراج الرياح بعد اكتشافه ما لا يتمناه.
حيث روى المواطن بحسب المجلة تفاصيل زواجه قائلا: تزوجت من امرأة من خارج المملكة، ودام زواجي بها ما يقارب سنة هجريَّة إلا أننا أنفصلنا قبل إكمال هذة السنة وكان السبب أنَّني أكتشفت بمحض الصدفة أنَّ طليقتي تخبي عليَّ أنَّها غيرت في ملامح وجهها ولم تفصح لي بذلك خلال فترة زواجنا، حيث أفصحت لي بأنَّها بدينة وعملت عمليَّة تكميم وقبلت بذلك، لكنَّها لم تقل لي بعمليَّة التجميل التي أجرتها لوجهها حتى أصبحت من الجميلات شكلاً.
لكن الصدفة قادتني لاكتشاف ما كانت تخبئه عني، حيث كنت أبحث في المنزل عن شيء ما فوجدت ظرفاً فيه صور وهنا كانت المفاجأة، حيث رأيت صوراً عديدة لطليقتي بغير الشكل الذي عرفتها به وعند سؤالها عن هذه الصور لمن تكون قالت إنَّها لصديقتها، لكنَّها كانت في ارتباك، فواجهتها بأنَّ هذه الصديقة لم نرها من قبل في منزلنا، ثم قالت أريد أن أفصح لك عن سرٍّ وأرجو ألا تغضب مني. فقلت لها أصدقيني القول ولن أغضب.
فقالت لي إنَّ هذه الصور هي لي. فلم تصدق نفسي ذلك، كيف تحولت إلى ما هي عليه الآن خاصة وجهها، وليتني لم أر تلك الصور فجلست في صمت وتفكير وبعدها خرجت من المنزل وعدت إلى وطني وكلي ألم بأنني عشت في أكذوبه زواج أساسها الخداع، فكانت تتنازل عن مصاريفها الشخصيَّة، بل وأهدتني سيارة خاصة وكثيراً من الهدايا القيمة بعد زواجنا، لكن رغم هذا لم أستطع تقبل هذه الأكذوبة، التي كنت أعيش فيها فقرَّرت الانفصال منها وأعدت لها مفاتيح السيارة بعد أن كانت باسمي رغم تنازلها عنها إلا أنَّني قرَّرت أنَّ كل ما قدمته لي يعود لها وتم الانفصال بيننا.
تعليقات ( 70 )
عصاميقوييية: سيدة أعمال إندونيسيَّة ثريَّة وذات جمال لا يضاهى.وكانت تتنازل عن مصاريفها الشخصيَّة، بل وأهدتني سيارة خاصة وكثيراً من الهدايا القيمة بعد زواج
عقلانيكذبه
متصحروبعدين منهو الي يسمح له الزواج من الخارج مريض وﻻ شايب يعتي صاحب القصه ممكن مرفوع عنه القلم
فيصلتبيها ثرية وتصرف عليك وجميلة وإلا تكون مخادعة يا شيخ استح على وجهك
عموريمن اسخف الرجال وبالمجالس يبلشك بالمراجل وما ينضحك عليه
متصحرجمال اندونسيا الضيق وﻻ مافيهن من جمل خشم مشتبك مع العيون حتى التهجين مانفع نشوفهم في أحد المناطق اظاهر كذبه مالها مطار
تركي2طيب هي قدامك شكل انت عاجبك ليش ترجع ورا يعني راح تسترجع شكلها من ايش خايف
ابوحجيففلها وطابت نفسه ورجعا حاله الطبيعي
جيهانقسم بالله هذا اسخف رجل وعار بل من اشباه الرجال الي مايقدرو غير جسد المراءة وكانها جماد بلا روح-اولا متزوج عشان فلوسها ودلعتك شكلك شين ووجه فقر وتتدلع
ابو فارسغلطان والله لو منك.... اكمل خمس سنوات... فانت اخذت التحضيرية باقي التخصص... احد يسيب المدرسة ياولد...
جنوبية..أيش دراك أنها كذبة قال من كبرها سيدة أعمال جميلة من اندونسيا وتنازلت عن السيارة زين ماسحرتك وخلتك ترجع لها تزحف ياصالح ماطلعت صالح
فاهمأخذت إذن جواز ماالسبب؟ واخترت افطس بلد ماتحس انها قوية قوية ودي أصدق بس قوية
فحلفي سلم الطايرة ( قوية ودي اصدق )
عدد التعليقات:3791
العنيدهذا مو بس غبي كذا.. الا غبي بلوحة واستمارة.. يا رجل خلك بالواقع وانسى الماضي عيش يومك معاها وفلها عالاقل انبسط باللي قدمتة لك من سيارة وهدايا.
الحزينفلم أليم
ابوعاطيالله يعوض عليك ويهبلك عقل الحين يجيك الخنبوق يقول السبب واحد اخونجي
عدد التعليقات:180
الفارس ابو زيدشي عجيب البشر ذولي البنت مسويه تجميل وخسارانه على نفسها عشان تعجبك وانت زعلان والله شر البليت مايضحك والله انها خساره في اشكالك يالمرم
يمني عاشق الدمامطيب ياوسيم صالح 😂😂😂😂 السيارة اش نوعها😂😂😂😂
يعني عاش في اندونيسيا لمدة عامخف علينا يا صالح ترافولتا
ضمير الناس36بس علشان اشجعك لانك خجول في اندونيسيه سيدة اعمال توهامطلقه استعمال سنه وتعطي سيارات وسكن ترى عيبهاعامله تجميل***
غمد عطافاسمح لي ما عندك سالفة و أنت من قبلت بها على حالتها الحاضرة أثناء قبول الزواج و ما كان سابق ليس بلاحق و الأحق أن تنطق مع زوجتك ولا تطلق.
لا للتمييز ضد النساء في السعودية!؟لدينا 4 مليون فتاة عانس,وارامل ومُطلقات,امنعوا زواج السعودي من أجنبية او أعطوا الفتاة السعودية الحق بالزواج من أجنبي,أسوة بالرجل السعودي,لماذا التمييز؟
الهمدانيرغم اني لم اصدق القصة الا ان المال اهم من الجمال والبطيخ
ضمير الناس36شف مرت ابوك اللي جابتك قلولك خطابات***
شر البلية مايضحكوين تكافىء النسب في الموضوع ؟ والسعودية يطلقونها من زوجها بداعي عدم تكافئ النسب ؟
الغامديحدث مع صديقي حيث حصل على اذن وتزوج من فتاة امريكية من أصل لبناني وثرية جدا تصغره ب37 سنة لكنه طلقها بعدما اكتشف ان شهادتها الماجستير مزورة/ قصة مفبركة
زمن غريبتزوجها علشان الجمال والمال..بدون حتى مايسأل عن ماضيها ودينها ونسبها واخلاقها وحجابها وهل لها مواقع تواصل..ولو هي سعودية كان العكس ولازم تكافؤ نسب
....يعطونه تصريح زواج باجنبيه.ثم يأتون بني طويع يصرخون :عددوا عددوا عندنا عنوسه. 4مليون.امنعوا الزواج باجنبيه أو أعطواالسعوديه الحق بالزواج باجنبي
اذكار المساءسورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحلام يقظهشكل الرجال كان نايم ويحلم يحسب حقيقه هههههههههه او متزوج مسيار ؟اجل جميله واندونيسيه ؟هيه رفيق انتا بلد في حرمه سعودي وجه عربي ملامح واضح مجنون انتا؟
اذكار المساءسورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ههههقصة من نسج الخيال
نونهذه قصة أقروها علشان يجيكم النوم .
خجولودي اعرس
حويلانقصة غير واقعية إطلاقا ، وأعتقد أن فيها جوانب لم تذكر .
خجولودي اعرس
حلات الثوب رقعته منه وفيهيستاهل ماجاه ( من طلع من داره قل مقداره )
عبدالرحمن سراج منشييعني الزوجة عملت تجميل وهذا امر طبيعي ومعظم النساء حتى المتزوجات يعملون عمليات تجميل . اين الخدعة ؟ لكن اقول لك انت مغفل لاستعانتك بالخطابة .
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين
الراصدتستاهل يالفاغر وين بنت بلدنا لأنك ملطشه انضحك عليك ويستاهل اي واحد مثلك يتزوج من خارج بلده
مطرالي ضحكني انه رايح يتزوج اندونسيه ويفكرها جميله ؟ترك بلده السعوديع بلد العرب الجمال العربي الاصيل ورايح عند عيون ممطوط وخشم افطس !مادري هو سعودي اصل ؟
رناهذا صاحي ولا مريض ؟اندونيسا وينهم والجمال وين !الدول الاسيويه ومنها كوريا وتايلند طايحين بعمليات تجميل توسعة العيون وتطويل الانف والفك حتى الساق!
ارز 👊 نجدههههههه
Ymni mahbobمسكين الاخونجي
العويداحمد ربك قالت لك الحقيقة
فوفوايش هالخرابيط؟ ترك السعوديه بلد العرب حتى يروح يتزوج اندونيسيه جميله !اندونيسات جميلات؟مو هو سعودي ؟والسعوديه ياكثر الجميلات سعوديات ملامح عربيه؟!
صراحه @بدينا بالسناريو مرة منقبه وهل حين اندونيسيه اجل اليماني احسن الاختيار احسن منكم جمال وورثت100 مليون هاذي القصه الحقيقيه اما سافر وخدع تمشي على من
الزهرانييكفي ان المصدر سيدتي هههه
عدد التعليقات:10077
إنسان منصفسعودي,,,سعودي,,,والا وسعودي ***
ياسرطيب وين المفيد باين انها فزوره
زائرعمليات التجميل اصبحت الان مثل الفستان الذي ترتديه الليل شكل والصباح شكل الجمال الحقيقي اختفي احرص علي سمعتها وعلي دينها واخلاقها ام الجمال كله عمليات
ياسر11تستاهل ماجاك تترك بنات البلد وتهايط باندونيسيا
تويكسفلم باااااااااااايخ
ام الغالياخاف هو رجل اعمال
اكشنودي اصدق بس قوية يالمرصد
ام الغاليوش حصل علي تصريح زواج اذا ماله عذر ومالقي الي اندونسيا فضحتونا خلاص اعقلوا من طلع من داره قل مقداره يستاهل مايجيه بس غريبه اندونسيا وسيده اعمال
جبل طويقفلم هندي بكتني يو رجع مفاتيح السياره
سعدانت كنت تبحث عن المال والجمال . فحصلت على الجمال بالمال . الخطأ في انيتك وايظاً في العقل
جبل طويقفلم هندي بكتني يو رجع مفاتيح السياره
بندر العوفيموضوع *** واحسه فلم هندي
شايماحمد ربك انها ما كانت متحوله *** رغم اني اشك فيذلك
مراادأنها فعلا أكذوبة قبل النوم لأن وراكم مدارس !!!Pleas sleep!
sooonxمادري احسها قصه ملفقه
محماسقصة ملفقة