سعودي يحصل على إذن زواج خارج المملكة ويتزوج سيدة أعمال “إندونيسيَّة” وفجأة يكتشف خدعة صادمة!

صحيفة المرصد: كشف مواطن سعودي يدعى صالح قصة زواجه من سيدة أعمال إندونيسيَّة التي انتهت بعد مرور عام بالطلاق . وجاء في تفاصيل القصة بحسب مجلة سيدتي بعد حصول المواطن على إذن زواج خارج المملكة اتجهه إلى إندونيسيا بعد توصية من إحدى الخطابات، التي بيَّنت له أنَّها ثريَّة وذات جمال لا يضاهى، لكنّ هذه المغريات التي دفعت بصالح للسفر خلف الجمال والمال تبددت وذهبت أدراج الرياح بعد اكتشافه ما لا يتمناه.

حيث روى المواطن بحسب المجلة تفاصيل زواجه قائلا: تزوجت من امرأة من خارج المملكة، ودام زواجي بها ما يقارب سنة هجريَّة إلا أننا أنفصلنا قبل إكمال هذة السنة وكان السبب أنَّني أكتشفت بمحض الصدفة أنَّ طليقتي تخبي عليَّ أنَّها غيرت في ملامح وجهها ولم تفصح لي بذلك خلال فترة زواجنا، حيث أفصحت لي بأنَّها بدينة وعملت عمليَّة تكميم وقبلت بذلك، لكنَّها لم تقل لي بعمليَّة التجميل التي أجرتها لوجهها حتى أصبحت من الجميلات شكلاً.

لكن الصدفة قادتني لاكتشاف ما كانت تخبئه عني، حيث كنت أبحث في المنزل عن شيء ما فوجدت ظرفاً فيه صور وهنا كانت المفاجأة، حيث رأيت صوراً عديدة لطليقتي بغير الشكل الذي عرفتها به وعند سؤالها عن هذه الصور لمن تكون قالت إنَّها لصديقتها، لكنَّها كانت في ارتباك، فواجهتها بأنَّ هذه الصديقة لم نرها من قبل في منزلنا، ثم قالت أريد أن أفصح لك عن سرٍّ وأرجو ألا تغضب مني. فقلت لها أصدقيني القول ولن أغضب.

فقالت لي إنَّ هذه الصور هي لي. فلم تصدق نفسي ذلك، كيف تحولت إلى ما هي عليه الآن خاصة وجهها، وليتني لم أر تلك الصور فجلست في صمت وتفكير وبعدها خرجت من المنزل وعدت إلى وطني وكلي ألم بأنني عشت في أكذوبه زواج أساسها الخداع، فكانت تتنازل عن مصاريفها الشخصيَّة، بل وأهدتني سيارة خاصة وكثيراً من الهدايا القيمة بعد زواجنا، لكن رغم هذا لم أستطع تقبل هذه الأكذوبة، التي كنت أعيش فيها فقرَّرت الانفصال منها وأعدت لها مفاتيح السيارة بعد أن كانت باسمي رغم تنازلها عنها إلا أنَّني قرَّرت أنَّ كل ما قدمته لي يعود لها وتم الانفصال بيننا.