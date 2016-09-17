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سعودي يحصل على إذن زواج خارج المملكة ويتزوج سيدة أعمال “إندونيسيَّة” وفجأة يكتشف خدعة صادمة!

17 سبتمبر, 2016 , 23:10 م
سعودي يحصل على إذن زواج خارج المملكة ويتزوج سيدة أعمال “إندونيسيَّة” وفجأة يكتشف خدعة صادمة!
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صحيفة المرصد: كشف مواطن  سعودي يدعى صالح قصة زواجه من سيدة أعمال إندونيسيَّة  التي انتهت بعد مرور عام بالطلاق  . وجاء في تفاصيل القصة  بحسب  مجلة سيدتي بعد حصول المواطن  على  إذن زواج خارج المملكة اتجهه  إلى إندونيسيا بعد توصية من إحدى الخطابات، التي بيَّنت له أنَّها ثريَّة وذات جمال لا يضاهى، لكنّ هذه المغريات التي دفعت بصالح للسفر خلف الجمال والمال تبددت وذهبت أدراج الرياح بعد اكتشافه ما لا يتمناه.

حيث روى المواطن  بحسب  المجلة  تفاصيل زواجه  قائلا:  تزوجت من امرأة من خارج المملكة، ودام زواجي بها ما يقارب سنة هجريَّة إلا أننا أنفصلنا قبل إكمال هذة السنة وكان السبب أنَّني أكتشفت بمحض الصدفة أنَّ طليقتي تخبي عليَّ أنَّها غيرت في ملامح وجهها ولم تفصح لي بذلك خلال فترة زواجنا، حيث أفصحت لي بأنَّها بدينة وعملت عمليَّة تكميم وقبلت بذلك، لكنَّها لم تقل لي بعمليَّة التجميل التي أجرتها لوجهها حتى أصبحت من الجميلات شكلاً.

لكن الصدفة قادتني لاكتشاف ما كانت تخبئه عني، حيث كنت أبحث في المنزل عن شيء ما فوجدت ظرفاً فيه صور وهنا كانت المفاجأة، حيث رأيت صوراً عديدة لطليقتي بغير الشكل الذي عرفتها به وعند سؤالها عن هذه الصور لمن تكون قالت إنَّها لصديقتها، لكنَّها كانت في ارتباك، فواجهتها بأنَّ هذه الصديقة لم نرها من قبل في منزلنا، ثم قالت أريد أن أفصح لك عن سرٍّ وأرجو ألا تغضب مني. فقلت لها أصدقيني القول ولن أغضب.

فقالت لي إنَّ هذه الصور هي لي. فلم تصدق نفسي ذلك، كيف تحولت إلى ما هي عليه الآن خاصة وجهها، وليتني لم أر تلك الصور فجلست في صمت وتفكير وبعدها خرجت من المنزل وعدت إلى وطني وكلي ألم بأنني عشت في أكذوبه زواج أساسها الخداع، فكانت تتنازل عن مصاريفها الشخصيَّة، بل وأهدتني سيارة خاصة وكثيراً من الهدايا القيمة بعد زواجنا، لكن رغم هذا لم أستطع تقبل هذه الأكذوبة، التي كنت أعيش فيها فقرَّرت الانفصال منها وأعدت لها مفاتيح السيارة بعد أن كانت باسمي رغم تنازلها عنها إلا أنَّني قرَّرت أنَّ كل ما قدمته لي يعود لها وتم الانفصال بيننا.



تعليقات ( 70 )

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  1. 70
    18 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    عصامي

    قوييية: سيدة أعمال إندونيسيَّة ثريَّة وذات جمال لا يضاهى.وكانت تتنازل عن مصاريفها الشخصيَّة، بل وأهدتني سيارة خاصة وكثيراً من الهدايا القيمة بعد زواج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 69
    18 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    عقلاني

    كذبه
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  3. 68
    18 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    متصحر

    وبعدين منهو الي يسمح له الزواج من الخارج مريض وﻻ شايب يعتي صاحب القصه ممكن مرفوع عنه القلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 67
    18 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    فيصل

    تبيها ثرية وتصرف عليك وجميلة وإلا تكون مخادعة يا شيخ استح على وجهك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 66
    18 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    عموري

    من اسخف الرجال وبالمجالس يبلشك بالمراجل وما ينضحك عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 65
    18 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    متصحر

    جمال اندونسيا الضيق وﻻ مافيهن من جمل خشم مشتبك مع العيون حتى التهجين مانفع نشوفهم في أحد المناطق اظاهر كذبه مالها مطار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 64
    18 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    تركي2

    طيب هي قدامك شكل انت عاجبك ليش ترجع ورا يعني راح تسترجع شكلها من ايش خايف
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  8. 63
    18 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    ابوحجيف

    فلها وطابت نفسه ورجعا حاله الطبيعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 62
    18 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    جيهان

    قسم بالله هذا اسخف رجل وعار بل من اشباه الرجال الي مايقدرو غير جسد المراءة وكانها جماد بلا روح-اولا متزوج عشان فلوسها ودلعتك شكلك شين ووجه فقر وتتدلع
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  10. 61
    18 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    ابو فارس

    غلطان والله لو منك.... اكمل خمس سنوات... فانت اخذت التحضيرية باقي التخصص... احد يسيب المدرسة ياولد...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 60
    18 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    جنوبية..

    أيش دراك أنها كذبة قال من كبرها سيدة أعمال جميلة من اندونسيا وتنازلت عن السيارة زين ماسحرتك وخلتك ترجع لها تزحف ياصالح ماطلعت صالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 59
    18 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    فاهم

    أخذت إذن جواز ماالسبب؟ واخترت افطس بلد ماتحس انها قوية قوية ودي أصدق بس قوية
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  13. 58
    18 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    فحل

    في سلم الطايرة ( قوية ودي اصدق )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 57
    18 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:3791

    العنيد

    هذا مو بس غبي كذا.. الا غبي بلوحة واستمارة.. يا رجل خلك بالواقع وانسى الماضي عيش يومك معاها وفلها عالاقل انبسط باللي قدمتة لك من سيارة وهدايا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 56
    18 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    الحزين

    فلم أليم
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  16. 55
    18 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    ابوعاطي

    الله يعوض عليك ويهبلك عقل الحين يجيك الخنبوق يقول السبب واحد اخونجي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 54
    17 سبتمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:180

    الفارس ابو زيد

    شي عجيب البشر ذولي البنت مسويه تجميل وخسارانه على نفسها عشان تعجبك وانت زعلان والله شر البليت مايضحك والله انها خساره في اشكالك يالمرم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 53
    17 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    يمني عاشق الدمام

    طيب ياوسيم صالح 😂😂😂😂 السيارة اش نوعها😂😂😂😂
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  19. 52
    17 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    يعني عاش في اندونيسيا لمدة عام

    خف علينا يا صالح ترافولتا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 51
    17 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    ضمير الناس

    36بس علشان اشجعك لانك خجول في اندونيسيه سيدة اعمال توهامطلقه استعمال سنه وتعطي سيارات وسكن ترى عيبهاعامله تجميل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 50
    17 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    غمد عطاف

    اسمح لي ما عندك سالفة و أنت من قبلت بها على حالتها الحاضرة أثناء قبول الزواج و ما كان سابق ليس بلاحق و الأحق أن تنطق مع زوجتك ولا تطلق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 49
    17 سبتمبر, 2016 , 23:52 م

    لا للتمييز ضد النساء في السعودية!؟

    لدينا 4 مليون فتاة عانس,وارامل ومُطلقات,امنعوا زواج السعودي من أجنبية او أعطوا الفتاة السعودية الحق بالزواج من أجنبي,أسوة بالرجل السعودي,لماذا التمييز؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  23. 48
    17 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    الهمداني

    رغم اني لم اصدق القصة الا ان المال اهم من الجمال والبطيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 47
    17 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    ضمير الناس

    36شف مرت ابوك اللي جابتك قلولك خطابات***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 46
    17 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    شر البلية مايضحك

    وين تكافىء النسب في الموضوع ؟ والسعودية يطلقونها من زوجها بداعي عدم تكافئ النسب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 45
    17 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    الغامدي

    حدث مع صديقي حيث حصل على اذن وتزوج من فتاة امريكية من أصل لبناني وثرية جدا تصغره ب37 سنة لكنه طلقها بعدما اكتشف ان شهادتها الماجستير مزورة/ قصة مفبركة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 44
    17 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    احس المجله كذابه مجرد تأليف لزيادة مبيعاتها لان سبب الانفصال غير مقنع فضلا عن القصه كلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 43
    17 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    زمن غريب

    تزوجها علشان الجمال والمال..بدون حتى مايسأل عن ماضيها ودينها ونسبها واخلاقها وحجابها وهل لها مواقع تواصل..ولو هي سعودية كان العكس ولازم تكافؤ نسب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 42
    17 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    ....

    يعطونه تصريح زواج باجنبيه.ثم يأتون بني طويع يصرخون :عددوا عددوا عندنا عنوسه. 4مليون.امنعوا الزواج باجنبيه أو أعطواالسعوديه الحق بالزواج باجنبي
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  30. 41
    17 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    اذكار المساء

    سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 40
    17 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    أحلام يقظه

    شكل الرجال كان نايم ويحلم يحسب حقيقه هههههههههه او متزوج مسيار ؟اجل جميله واندونيسيه ؟هيه رفيق انتا بلد في حرمه سعودي وجه عربي ملامح واضح مجنون انتا؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 39
    17 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    اذكار المساء

    سورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولاتستطيعها البطلة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 38
    17 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    هههه

    قصة من نسج الخيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 37
    17 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    نون

    هذه قصة أقروها علشان يجيكم النوم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 36
    17 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    خجول

    ودي اعرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 35
    17 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    حويلان

    قصة غير واقعية إطلاقا ، وأعتقد أن فيها جوانب لم تذكر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 34
    17 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    خجول

    ودي اعرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 33
    17 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    حلات الثوب رقعته منه وفيه

    يستاهل ماجاه ( من طلع من داره قل مقداره )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 32
    17 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    يعني الزوجة عملت تجميل وهذا امر طبيعي ومعظم النساء حتى المتزوجات يعملون عمليات تجميل . اين الخدعة ؟ لكن اقول لك انت مغفل لاستعانتك بالخطابة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 31
    17 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 30
    17 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    الراصد

    تستاهل يالفاغر وين بنت بلدنا لأنك ملطشه انضحك عليك ويستاهل اي واحد مثلك يتزوج من خارج بلده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 29
    17 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    مطر

    الي ضحكني انه رايح يتزوج اندونسيه ويفكرها جميله ؟ترك بلده السعوديع بلد العرب الجمال العربي الاصيل ورايح عند عيون ممطوط وخشم افطس !مادري هو سعودي اصل ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 28
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    رنا

    هذا صاحي ولا مريض ؟اندونيسا وينهم والجمال وين !الدول الاسيويه ومنها كوريا وتايلند طايحين بعمليات تجميل توسعة العيون وتطويل الانف والفك حتى الساق!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 27
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    ارز 👊 نجد

    ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 26
    17 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    Ymni mahbob

    مسكين الاخونجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    العويد

    احمد ربك قالت لك الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 23:31 م

    فوفو

    ايش هالخرابيط؟ ترك السعوديه بلد العرب حتى يروح يتزوج اندونيسيه جميله !اندونيسات جميلات؟مو هو سعودي ؟والسعوديه ياكثر الجميلات سعوديات ملامح عربيه؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 23:31 م

    صراحه @

    بدينا بالسناريو مرة منقبه وهل حين اندونيسيه اجل اليماني احسن الاختيار احسن منكم جمال وورثت100 مليون هاذي القصه الحقيقيه اما سافر وخدع تمشي على من
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    وش انت يا ملك جمال الرجال علشان تعطيك اندونيسه سيارة وتترجاك ان ترضى عليها القصه قويه قويه بالمره واكيد انها هي اكتشفت ماضيك وسحبت السياره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    انتبهوا ترى عمليات التجميل لها ضوابط شرعية ثم ان فيه اخطاء طبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    قلت بقولك سر ولاتغضب وقالت له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 23:26 م

    الزهراني

    يكفي ان المصدر سيدتي هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:10077

    إنسان منصف

    سعودي,,,سعودي,,,والا وسعودي ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    ياسر

    طيب وين المفيد باين انها فزوره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 23:24 م

    زائر

    عمليات التجميل اصبحت الان مثل الفستان الذي ترتديه الليل شكل والصباح شكل الجمال الحقيقي اختفي احرص علي سمعتها وعلي دينها واخلاقها ام الجمال كله عمليات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    ياسر11

    تستاهل ماجاك تترك بنات البلد وتهايط باندونيسيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    تويكس

    فلم باااااااااااايخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    ام الغالي

    اخاف هو رجل اعمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 23:23 م

    اكشن

    ودي اصدق بس قوية يالمرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    ام الغالي

    وش حصل علي تصريح زواج اذا ماله عذر ومالقي الي اندونسيا فضحتونا خلاص اعقلوا من طلع من داره قل مقداره يستاهل مايجيه بس غريبه اندونسيا وسيده اعمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 23:22 م

    جبل طويق

    فلم هندي بكتني يو رجع مفاتيح السياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 23:21 م

    سعد

    انت كنت تبحث عن المال والجمال . فحصلت على الجمال بالمال . الخطأ في انيتك وايظاً في العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 23:20 م

    جبل طويق

    فلم هندي بكتني يو رجع مفاتيح السياره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 23:18 م

    بندر العوفي

    موضوع *** واحسه فلم هندي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 23:17 م

    تمثيليه هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    شايم

    احمد ربك انها ما كانت متحوله *** رغم اني اشك فيذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 23:16 م

    مرااد

    أنها فعلا أكذوبة قبل النوم لأن وراكم مدارس !!!Pleas sleep!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    sooonx

    مادري احسها قصه ملفقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    محماس

    قصة ملفقة
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