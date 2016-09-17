صرف مكافأة ملكية راتب شهر للمشاركين في ” عاصفة الحزم و إعادة الأمل “

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر عن انتهاء إجراءات صرف راتب الشهر الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصرفه للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني)، خلال ١٥ يومًا ، وفقاً لموقع سبق .

ووفقًا للمعلومات فإنه سيتم صرف راتب شهر لمنسوبي الوحدات المشاركة في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل المشاركين حاليًا والسابقين ابتداءً من تاريخ 6 / ٦ / 1436هـ وحتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم في تاريخ ١١/ ١١ / 1437هـ.