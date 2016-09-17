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صرف مكافأة ملكية راتب شهر للمشاركين في ” عاصفة الحزم و إعادة الأمل “

17 سبتمبر, 2016 , 23:24 م
صرف مكافأة ملكية راتب شهر للمشاركين في ” عاصفة الحزم و إعادة الأمل “
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صحيفة المرصد:أوضحت مصادر عن انتهاء إجراءات صرف راتب الشهر الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصرفه للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني)، خلال ١٥ يومًا ، وفقاً لموقع سبق .

ووفقًا للمعلومات فإنه سيتم صرف راتب شهر لمنسوبي الوحدات المشاركة في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل المشاركين حاليًا والسابقين ابتداءً من تاريخ 6 / ٦ / 1436هـ وحتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم في تاريخ ١١/ ١١ / 1437هـ.

 



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    18 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    رحلوا ابو يمن

    أفضل حل لهذه الحرب هو ترحيل 4 مليون زيدي يقيمون بيننا والقول لهم يالله روحوا أقضوا على الحوثه والمشوي ... بس ماضني تسوونها
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  2. 27
    18 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    سعد

    لاحول ولا قوة الا بالله.
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  3. 26
    18 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    ابوعاطي

    يستاهلون كل خير حماة الدين والوطن بارك الله فيهم
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  4. 25
    17 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    عاجل

    الروس يطلبون عقد جلسه طارئه لمجلس الأمن بشأن سوريا .... زعلوا يوم ضربت أمريكا قوات الجحش وقتلتت 80 وجرحت 100 شفتم الملاحده ودورهم
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  5. 24
    17 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    خالد

    يارب ترزقنا وترزق من ضروفه صعبة
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  6. 23
    17 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    صراحة بذلوا جهد وتعب وإرهاق وتساقطوا بالأرض من التعب رجال الأمن اللي بالحج يستاهلون مكافئة
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  7. 22
    17 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    متأمل

    يستأهلون التكريم والتقدير والدعاء لهم أن ينصرهم الله ويثبت اقدامهم
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  8. 21
    17 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    زائر

    يستاهلون الأبطال...مع خالص الدعاء بالتوفيق والسداد .
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  9. 20
    17 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ارز 👊 نجد

    ماشاء الله تبارك الله لاقوة الابالله
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  10. 19
    17 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°

    ليت أيضا مكافئة للي شاركوا بإنجاح الحج من رجال الأمن
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  11. 18
    17 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    عاجل

    الخارجيه الروسيه توصلت لنتيجة مرعبه . بان واشطن تتواطأ مع تنظيم الدوله .. وذلك عندما ضرب التحالف اليوم عصابات الأسد
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  12. 17
    17 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    غمد عطاف

    ماهيب غريبة من ملكنا سلمان الله يطول بعمره و يستاهلون زود الجنود الأسود.
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  13. 16
    17 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    ارز 👊 نجد

    اللهم احفظهم وبارك لهم
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  14. 15
    17 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    جلمود

    كفووو تستاهلون يا اغلى رجال الله ينصركم يارب
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  15. 14
    17 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    تعليق 5 اسأل في اقسام الرواتب قد يشملك
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  16. 13
    17 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    مرزوق

    يارب ترزق من محتاج وتستره بسترك
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  17. 12
    17 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    عليوم

    والله العظيم يستاهلون الملايين ابطالنا البواسل مو الخال ابو عويران والسلاتيح اللبراليين
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  18. 11
    17 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    الهمداني

    ياليت صرف كمان للارامل والايتام وذوي الدخل المتدني
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  19. 10
    17 سبتمبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    اطال الله في عمرك يا ابا فهد..
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  20. 9
    17 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    شامل

    مخالف
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  21. 8
    17 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    ياسر

    يستاهلون اللهم انصرهم
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  22. 7
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    متقاعد فقير

    وحنا يالمتقاعدين اللي رواتبنا قليلة يارب يشملناهالراتب والله اننا بحاجته حصوصا بعدالعيد وتكاليف الشراء للمدارس لجميع ابنائنا وبناتناوالراتب خلص مع الع
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  23. 6
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    رعد الجنوب

    العسكريين يستاهلون وابوفهد مايقصر الله يطول بعمره
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  24. 5
    17 سبتمبر, 2016 , 23:34 م

    الشهراني

    طيب اللي شارك في الصفوف التماميه من 6/6/1436 حتى 1/3/1437 ثم تقاعد هل يصرف له شي والا يطلب خلف من الله
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  25. 4
    17 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    حويلان

    يستاهلون ، وقرار حكيم في مكانه وزمانه .
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  26. 3
    17 سبتمبر, 2016 , 23:30 م

    ام علي

    متى محتاجين مره ..الحمدلله على كل حال..لناثلاثه اسابيع ننتظر حتى العيد ماتكسينا💔
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  27. 2
    17 سبتمبر, 2016 , 23:29 م

    جنوبيه زهرانيه

    يستاهلون كل خير الله يحميهم. يارب والله يطول بعمر ملكنا سلمان وويحفظه من كل شر
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  28. 1
    17 سبتمبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:13820

    هيفاء @

    يستاهلووون أكثر الله يردهم سالمين يارب 💚
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