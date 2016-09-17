صرف مكافأة ملكية راتب شهر للمشاركين في ” عاصفة الحزم و إعادة الأمل “

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر عن انتهاء إجراءات صرف راتب الشهر الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بصرفه للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني)، خلال ١٥ يومًا ، وفقاً لموقع سبق .
ووفقًا للمعلومات فإنه سيتم صرف راتب شهر لمنسوبي الوحدات المشاركة في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل المشاركين حاليًا والسابقين ابتداءً من تاريخ 6 / ٦ / 1436هـ وحتى تاريخ صدور الأمر السامي الكريم في تاريخ ١١/ ١١ / 1437هـ.
تعليقات ( 28 )
رحلوا ابو يمنأفضل حل لهذه الحرب هو ترحيل 4 مليون زيدي يقيمون بيننا والقول لهم يالله روحوا أقضوا على الحوثه والمشوي ... بس ماضني تسوونها
سعدلاحول ولا قوة الا بالله.
ابوعاطييستاهلون كل خير حماة الدين والوطن بارك الله فيهم
عاجلالروس يطلبون عقد جلسه طارئه لمجلس الأمن بشأن سوريا .... زعلوا يوم ضربت أمريكا قوات الجحش وقتلتت 80 وجرحت 100 شفتم الملاحده ودورهم
خالديارب ترزقنا وترزق من ضروفه صعبة
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°صراحة بذلوا جهد وتعب وإرهاق وتساقطوا بالأرض من التعب رجال الأمن اللي بالحج يستاهلون مكافئة
متأمليستأهلون التكريم والتقدير والدعاء لهم أن ينصرهم الله ويثبت اقدامهم
زائريستاهلون الأبطال...مع خالص الدعاء بالتوفيق والسداد .
ارز 👊 نجدماشاء الله تبارك الله لاقوة الابالله
🐬○°(⛵عنوبة⛵)🐬○°ليت أيضا مكافئة للي شاركوا بإنجاح الحج من رجال الأمن
عاجلالخارجيه الروسيه توصلت لنتيجة مرعبه . بان واشطن تتواطأ مع تنظيم الدوله .. وذلك عندما ضرب التحالف اليوم عصابات الأسد
غمد عطافماهيب غريبة من ملكنا سلمان الله يطول بعمره و يستاهلون زود الجنود الأسود.
ارز 👊 نجداللهم احفظهم وبارك لهم
جلمودكفووو تستاهلون يا اغلى رجال الله ينصركم يارب
مرزوقيارب ترزق من محتاج وتستره بسترك
عليوموالله العظيم يستاهلون الملايين ابطالنا البواسل مو الخال ابو عويران والسلاتيح اللبراليين
الهمدانيياليت صرف كمان للارامل والايتام وذوي الدخل المتدني
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخاطال الله في عمرك يا ابا فهد..
شاملمخالف
ياسريستاهلون اللهم انصرهم
متقاعد فقيروحنا يالمتقاعدين اللي رواتبنا قليلة يارب يشملناهالراتب والله اننا بحاجته حصوصا بعدالعيد وتكاليف الشراء للمدارس لجميع ابنائنا وبناتناوالراتب خلص مع الع
رعد الجنوبالعسكريين يستاهلون وابوفهد مايقصر الله يطول بعمره
الشهرانيطيب اللي شارك في الصفوف التماميه من 6/6/1436 حتى 1/3/1437 ثم تقاعد هل يصرف له شي والا يطلب خلف من الله
حويلانيستاهلون ، وقرار حكيم في مكانه وزمانه .
ام عليمتى محتاجين مره ..الحمدلله على كل حال..لناثلاثه اسابيع ننتظر حتى العيد ماتكسينا💔
جنوبيه زهرانيهيستاهلون كل خير الله يحميهم. يارب والله يطول بعمر ملكنا سلمان وويحفظه من كل شر
عدد التعليقات:13820
هيفاء @يستاهلووون أكثر الله يردهم سالمين يارب 💚